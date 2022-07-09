Всё о Новосибирской области

Полезная информация о Новосибирской области

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Местное время в Новосибирской области
17:4243
9 июля 2022
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаНовосибирская область
По-английскиNovosibirsk Oblast
Население города2 665 911 чел.
Часовой поясAsia/Novosibirsk

Где находится Новосибирская область на карте

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