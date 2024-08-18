1 день

Мань-Пупу-Нёр - Отортен - Перевал Дятлова

Прибытие на вертолётную площадку в г. Нягань (ХМАО).

Ожидание сводки диспетчеров и команды экипажа на погрузку.

Загрузка снаряжения и продуктов в вертолёт.

Посадка на борт.

Перелёт на плато Мань-пупу-нёр (респ. Коми) длительностью около 2 ч.

Прибытие борта на вертолётную площадку Печоро-Илычского заповедника на плато Маньпупунёр.

Для каждой группы оформляется официальное однодневное разрешение.

Вертолёт ожидает группу на месте высадки 1,5 часа. Экскурсионная часть на плато включает в себя осмотр каменных столбов выветривания, информационно-познавательную лекцию, активную часть движения до столбов (от вертолётной площадки — 880м), фотосессии и видеосъёмку.

Движение с целью осмотра каменных идолов регламентировано и осуществляется только по специально обустроенным заповедником дорожкам из дроблёного камня. Отсюда хорошо просматриваются близлежащие горные хребты и Поясовый камень Главного Уральского хребта.

Очень живописен вид на горную вершину хребта Печерья-талях-чахль (Печерьяталяхсяхыл).

Время пребывания на плато Маньпупунёр ограничено — не более 1,5 ч.

Отдых в беседке у избы егерей — работников биосферного заповедника, возвращение к вертолёту. Шампанское для участников экспедиции по случаю посещения 7-го Чуда России.

На плато для группы предусмотрен лёгкий ланч, предварительно приготовленный шеф-поваром, включающий в себя сэндвичи, домашние закуски и таёжный чай на травах.

Посадка группы на борт. Перелёт на юг вдоль горной части Уральского хребта к Перевалу Дятлова.

Через окно иллюминатора Вы сможете увидеть еще одну визитную карточку Северного Урала — гору Отортен, в подножье которой расположено чистейшее горное озеро Лунтхусаптур (пер. «Озеро одинокого гуся»).

Посадка вертолета на Перевале Дятлова в ложбине хребта Холатчахль (Гора мертвецов / Мёртвая гора), где по преданию погибли девять охотников манси.

На этом же месте погибла группа из девятерых студентов УПИ под руководством Игоря Дятлова (февраль 1959 г.) Продолжительность второй части полета — 30 минут.

Посадка на перевале. Вертолёт ожидает группу у подножия хребта Холатчахль 0,5-1 ч.

Экскурсионная часть, фотосессия у мемориальной стелы.

Вариант 1.

Далее для желающих провести два дня в активном треккинг-походе предусмотрена пешая часть маршрута. Детальное знакомство с несколькими версиями трагической гибели туристов: от банальной лавины до испытаний секретного оружия и инфразвуковых природных явлений.

Гид информирует участников тура о месте расположения палатки и обстоятельно рассказывает ряд занимательных фактов об истории поисков и последующих экспедициях в этот район.

На Перевале путешественники проводят до 1,5-2 ч дополнительного времени (в зависимости от погодных условий). После окончания экскурсионной части на склонах Горы Мертвецов, участники экспедиции по тропе спускаются к зоне леса.

На склоне хребта растут кусты голубики и черники (поспевает в августе), мох и карликовые березы. Впоследствии пейзаж меняется, и группа попадает в мир неподвижных елей и немых каменных россыпей.

Участники треккинга переносят личную и общую амуницию (спальники, палатки, прочие личные вещи) самостоятельно. Для любителей активного треккинга и пеших переходов предусмотрен вечерний туристический ланч-ужин (предварительная расфасовка в индивидуальные походные ланчбоксы, походное меню /либо ужин, состоящий из армейского сухпайка).

Организуется мобильный походный лагерь.

Вечерний и ночной отдых у костра в общем шатре или индивидуальных личных палатках.

Остановка на ночь предполагается на знаменитой туристической стоянке «Вилка-Ложка». Туристы-энтузиасты в свое время, сидя под Перевалом, в ожидании погоды в горах, вырезали из дерева метровую ложку и вилку.

Сейчас этот столовый набор дополнился ножом и штопором.

Рядом со стоянкой протекает горная река Ауспия с кристально чистой водой. Участники путешествия распаковывают личные вещи, занимаются обустройством лагеря для ночевки (постановка палаток, оборудование кострового тента).

Заготовка дров для вечернего костра производится коллективно, участие в сборе дров принимает каждый путешественник.

Вариант 2.

Для желающих покинуть Перевал Дятлова организуется посадка на борт, и вертолёт покидает место высадки.

Продолжительность третьей части перелёта — 15 мин.

Посадка на берегу реки Лозьва у избы Ильича. Вечер. Для остальной части группы, совершившей перелёт к берегу реки Лозьва и посадку у базы Ильича предусмотрено свободное время и отдых у реки.

Адаптация к горным условиям Приполярного Урала, отдых от перелёта, общение участников экспедиции у костра.

21:00 Праздничное застолье. Горячий изысканный ужин от шеф-повара.

Обсуждение планируемых будущих маршрутов. Возможна корректировка маршрутных ниток исходя из текущей погодной ситуации в горах.

23:00 Отдых (по общему желанию команды топится мобильная баня).

Участие в сборе дров для ночного костра принимает каждый путешественник.

Ночь на берегу реки Лозьва. Северный Урал. Восточный склон Уральского хребта. Свердловская область.

Перелёт: г. Нягань — Маньпупунёр — 325 км.

Перелёт Маньпупунёр — Перевал Дятлова (через г. Отортен) — 80 км.

Пеший переход (треккинг) от Перевала Дятлова до места ночёвки — 5-7 км.

Перелёт от Перевала Дятлова до Избы Ильича — 25 км.

Общее расстояние перелёта: 430 км.