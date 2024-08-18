Комбинированный тур-экспедиция предполагает
Программа тура по дням
Мань-Пупу-Нёр - Отортен - Перевал Дятлова
Прибытие на вертолётную площадку в г. Нягань (ХМАО).
Ожидание сводки диспетчеров и команды экипажа на погрузку.
Загрузка снаряжения и продуктов в вертолёт.
Посадка на борт.
Перелёт на плато Мань-пупу-нёр (респ. Коми) длительностью около 2 ч.
Прибытие борта на вертолётную площадку Печоро-Илычского заповедника на плато Маньпупунёр.
Для каждой группы оформляется официальное однодневное разрешение.
Вертолёт ожидает группу на месте высадки 1,5 часа. Экскурсионная часть на плато включает в себя осмотр каменных столбов выветривания, информационно-познавательную лекцию, активную часть движения до столбов (от вертолётной площадки — 880м), фотосессии и видеосъёмку.
Движение с целью осмотра каменных идолов регламентировано и осуществляется только по специально обустроенным заповедником дорожкам из дроблёного камня. Отсюда хорошо просматриваются близлежащие горные хребты и Поясовый камень Главного Уральского хребта.
Очень живописен вид на горную вершину хребта Печерья-талях-чахль (Печерьяталяхсяхыл).
Время пребывания на плато Маньпупунёр ограничено — не более 1,5 ч.
Отдых в беседке у избы егерей — работников биосферного заповедника, возвращение к вертолёту. Шампанское для участников экспедиции по случаю посещения 7-го Чуда России.
На плато для группы предусмотрен лёгкий ланч, предварительно приготовленный шеф-поваром, включающий в себя сэндвичи, домашние закуски и таёжный чай на травах.
Посадка группы на борт. Перелёт на юг вдоль горной части Уральского хребта к Перевалу Дятлова.
Через окно иллюминатора Вы сможете увидеть еще одну визитную карточку Северного Урала — гору Отортен, в подножье которой расположено чистейшее горное озеро Лунтхусаптур (пер. «Озеро одинокого гуся»).
Посадка вертолета на Перевале Дятлова в ложбине хребта Холатчахль (Гора мертвецов / Мёртвая гора), где по преданию погибли девять охотников манси.
На этом же месте погибла группа из девятерых студентов УПИ под руководством Игоря Дятлова (февраль 1959 г.) Продолжительность второй части полета — 30 минут.
Посадка на перевале. Вертолёт ожидает группу у подножия хребта Холатчахль 0,5-1 ч.
Экскурсионная часть, фотосессия у мемориальной стелы.
Вариант 1.
Далее для желающих провести два дня в активном треккинг-походе предусмотрена пешая часть маршрута. Детальное знакомство с несколькими версиями трагической гибели туристов: от банальной лавины до испытаний секретного оружия и инфразвуковых природных явлений.
Гид информирует участников тура о месте расположения палатки и обстоятельно рассказывает ряд занимательных фактов об истории поисков и последующих экспедициях в этот район.
На Перевале путешественники проводят до 1,5-2 ч дополнительного времени (в зависимости от погодных условий). После окончания экскурсионной части на склонах Горы Мертвецов, участники экспедиции по тропе спускаются к зоне леса.
На склоне хребта растут кусты голубики и черники (поспевает в августе), мох и карликовые березы. Впоследствии пейзаж меняется, и группа попадает в мир неподвижных елей и немых каменных россыпей.
Участники треккинга переносят личную и общую амуницию (спальники, палатки, прочие личные вещи) самостоятельно. Для любителей активного треккинга и пеших переходов предусмотрен вечерний туристический ланч-ужин (предварительная расфасовка в индивидуальные походные ланчбоксы, походное меню /либо ужин, состоящий из армейского сухпайка).
Организуется мобильный походный лагерь.
Вечерний и ночной отдых у костра в общем шатре или индивидуальных личных палатках.
Остановка на ночь предполагается на знаменитой туристической стоянке «Вилка-Ложка». Туристы-энтузиасты в свое время, сидя под Перевалом, в ожидании погоды в горах, вырезали из дерева метровую ложку и вилку.
Сейчас этот столовый набор дополнился ножом и штопором.
Рядом со стоянкой протекает горная река Ауспия с кристально чистой водой. Участники путешествия распаковывают личные вещи, занимаются обустройством лагеря для ночевки (постановка палаток, оборудование кострового тента).
Заготовка дров для вечернего костра производится коллективно, участие в сборе дров принимает каждый путешественник.
Вариант 2.
Для желающих покинуть Перевал Дятлова организуется посадка на борт, и вертолёт покидает место высадки.
Продолжительность третьей части перелёта — 15 мин.
Посадка на берегу реки Лозьва у избы Ильича. Вечер. Для остальной части группы, совершившей перелёт к берегу реки Лозьва и посадку у базы Ильича предусмотрено свободное время и отдых у реки.
Адаптация к горным условиям Приполярного Урала, отдых от перелёта, общение участников экспедиции у костра.
21:00 Праздничное застолье. Горячий изысканный ужин от шеф-повара.
Обсуждение планируемых будущих маршрутов. Возможна корректировка маршрутных ниток исходя из текущей погодной ситуации в горах.
23:00 Отдых (по общему желанию команды топится мобильная баня).
Участие в сборе дров для ночного костра принимает каждый путешественник.
Ночь на берегу реки Лозьва. Северный Урал. Восточный склон Уральского хребта. Свердловская область.
Перелёт: г. Нягань — Маньпупунёр — 325 км.
Перелёт Маньпупунёр — Перевал Дятлова (через г. Отортен) — 80 км.
Пеший переход (треккинг) от Перевала Дятлова до места ночёвки — 5-7 км.
Перелёт от Перевала Дятлова до Избы Ильича — 25 км.
Общее расстояние перелёта: 430 км.
Пеший трекинг по оригинальному пути группы Дятлова / Ожидание группы
Вариант 1.
8:00 Ранний подъём. Индивидуальные утренние дела.
9:00-10:30 Завтрак (походно-туристический, состоящий из сублимированных продуктов). Сборка мобильного ночного лагеря, укладка рюкзаков, подготовка к пешему треккинг-переходу по туристической тропе.
10:30 Всё светлое время суток нить маршрута проходит по пересечённой таёжной и горной местности, по берегу реки Ауспия и её ручьям-притокам, мимо белых мхов, свисающих с веток северного леса.
Участники экспедиции переносят спальники и облегченные клубные палатки, а также личные вещи в собственных рюкзаках.
Для комфортного передвижения туристам желательно иметь треккинговую обувь и палки для скандинавской ходьбы, а также походный дождевик на случай дождя.
Костры на протяжении похода не разжигаются. Каждые 40 минут ходьбы команда останавливается на короткие паузы 5-10 минут для того чтобы восстановить силы.
14:00 Остановка на обед-перекус. Шеф-повар заранее расфасовывает и готовит походное питание, основной рацион которого составляют калорийные сублимированные продукты, протеиновые батончики, разносолы, сало и прочие экспедиционные, питательные и восстанавливающие силы продукты.
Разведение костров опасно и может быть причиной лесных пожаров, в связи с этим в пеших переходах для приготовления еды используются ТОЛЬКО газовые горелки и облегчённые газовые баллоны.
15:30 После продолжительного отдыха и обеда команда размеренно продолжает продвигаться к стационарному базовому лагерю, расположенному на реке Лозьва (База Ильича).
Заключительная часть пути проходит по старому вездеходному следу.
19:00 Прибытие на стоянку под названием «Изба Ильича» или «База Ильича». Ранее, во времена госпромхозов это была орехо-промысловая база. Кедровый орех заготавливали в могучем старом кедраче в пяти километрах от базы.
Изба расположена в живописном месте: вокруг высокоствольный сосновый бор, на реке обширный плес, где когда-то рыбачил сторож геологической партии Ильич.
Геологи давно покинули эти места, но название места осталось. Вечер. Встреча с группой.
Обустройство мобильного лагеря, индивидуальные дела.
20:00-21:00 Горячий ужин (согласно меню), на берегу реки. Отдых.
От Избы Ильича можно совершить экскурсию вверх по реке Лозьва для ловли хариусов, тайменей или сбора минералогических коллекций.
Любители минералогии могут собрать коллекцию обкатанных камешков всевозможных расцветок и форм. Также в путешествие можно отправиться для зарисовки пейзажей и фотографирования.
Расстояние дневного треккинг-перехода: 25 км.
Вариант 2.
8:00 Ранний подъём. Индивидуальные утренние дела.
Горячий завтрак (согласно меню).
Ожидание участников треккинга.
Возможен дневной радиальный выход в верховья реки Лозьва с целью сбора коллекций минералов, рыбалки на хариуса, фотосессий.
Для передвижения по речному берегу необходимо иметь резиновые сапоги, а также походный дождевик на случай дождя или грозы. Шеф-повар с походной кухней и мобильными шатрами располагается стационарно на берегу реки Лозьва у базы Ильича, находится в режиме ожидания основной группы на месте высадки на протяжении всего краткосрочного путешествия участников экспедиции.
Желающие отдохнуть и насладиться природой Северного Урала без радиальных выходов остаются в расположении лагеря в течение всего дня и занимаются сборкой катамаранов.
20:00-21:00 Горячий ужин (согласно меню), на берегу реки. Отдых.
После 21:00 у участников экспедиции существует возможность посетить настоящую рубленную мансийскую баню с пихтовыми вениками, которая поможет снять усталость дневного перехода.
Общий сбор группы у костра. Впечатления участников экспедиции.
Обсуждение предстоящего сплава и планомерного графика движения по реке.
Ночь в лагере на базе Ильича.
Участники экспедиции отдыхают в собственных или клубных палатках, спят на туристических ковриках в утеплённых спальных мешках.
Сплав по горной реке Лозьве
8:00 Ранний подъём. Индивидуальные утренние дела.
9:00-10:00 Неспешный завтрак на берегу реки (согласно меню).
10:00-12:30 Стапель.
Коллективная сборка и подготовка к сплаву катамаранов. Гид-инструктор руководит работой по подготовке к сплаву и обучает участников путешествия этому навыку. Процесс сборки плавсредства состоит из нескольких операций: накачка насосом баллонов, монтаж жесткой рамы и соединение этого основания с надутыми гондолами.
Сборка лагеря, упаковка личных вещей в непромокаемые гермомешки, сбор общего клубного снаряжения, распределение снаряжения и продуктов по катамаранам, обвязка вещей, распределение участников экспедиции пропорционально нагрузке на каждый катамаран.
13:00 Начало сплавной части. Оптимальное расположение: 4 человека на 1 катамаране.
Верховья реки Лозьвы и ее притоков труднодоступны, ранее здесь действовали лагеря для заключенных. В ГУЛАГовские времена вдоль Лозьвы активно кипела жизнь: по реке сплавляли лес молевым способом или на плотах. На крутых поворотах часто можно встретить сложенные из бревен стены, это построенные заключенными отбойники, чтобы сплавной лес не втыкался в берег и не создавал заторов.
По верхнему течению Лозьвы вдоль её берегов можно увидеть много живописных скал. Река притягивает людей по двум причинам: её окрестности — красивейший уголок нетронутой природы Северного Урала, а из-за отдалённости от цивилизации в реке ещё осталась довольно крупная рыба — можно неплохо порыбачить.
Лозьва — священная река у манси. В некоторых местах на деревянных сваях на высоте 2-3 метров встречаются деревянные амбары, в которых охотники-манси хранят необходимый для выживания в тайге минимум. Встречаются и сетчатые чуланы, предназначенные для вяления добычи. Все подобные места защищены изображениями вогульских идолов.
Рыбалка по ходу движения по реке.
В верховьях уральской реки Лозьвы в основном обитают такие виды рыбы как таймень, щука, сибирский хариус, язь, тугун, плотва, пескарь, голец, ёрш, так же встречаются налим и елец. Самая активная рыбалка в верховьях Лозьвы происходит с конца июня и длится до конца сентября.
Активный сплав по реке и рыбалка продолжаются до 19:00.
В процессе сплава предусмотрены кратковременные стоянки на обед, для рыбалки и осмотра красивых скал-бойцов, которые возвышаются над рекой. При удачной ловле шеф-повар приготовит фирменное блюдо из рыбы "сашими на весле", а также угостит всех участников путешествия разносолами из домашнего погребка либо сварит настоящую уху из северной рыбы горной реки.
Для промежуточного лагеря на берегу реки Лозьвы выбирается подходящее для стоянки место (широкая продуваемая коса либо таёжная полянка), участники путешествия распаковывают личные вещи, занимаются обустройством лагеря для ночевки, шеф-повар занят приготовлением ресторанной еды, сервировкой стола, прочими подготовкой к трапезе.
Вечерние индивидуальные дела.
21:00 Горячий изысканный ужин в честь первого дня сплава.
Отдых (по общему желанию команды топится мобильная баня, топливо — сухие дрова и плавник — собирается коллективно).
Ночь на берегу реки Лозьвы, Северный Урал, Свердловская область.
Расстояние дневного перехода (сплава): 10-15 км.
Продолжение сплава. Манси, люди затерянные в тайге. Страна Манчи-Ма
8:00 Ранний подъём, утренние сборы. Индивидуальные утренние дела.
9:00-10:00 Неспешный завтрак на берегу реки (согласно меню).
10:00-11:00 Сборка лагеря, упаковка личных вещей в непромокаемые гермомешки, сбор общего клубного снаряжения, распределение амуниции, личных вещей и продуктов по катамаранам, увязка вещей.
11:00 Продолжение сплава по реке.
В течение всего дня предусмотрена рыбалка, в тех местах, где участникам покажется перспективным. Шеф-повар по согласованию с группой двигается автономно, обгоняя команду, и ожидает группу ниже по течению реки на промежуточных стоянках с целью подачи горячего обеда и вечерней трапезы — сытного ужина.
Продолжительность дневного сплава на катамаранах: 8-9 часов размеренного движения с короткими остановками для рыбалки и часовым перерывом на обед.
Промежуточный лагерь с костром для обеда предусмотрен с 14:00 до 15:00.
День/вечер.
Прибытие на речную косу у мансийского становища "Тресколье".
Экскурсия-треккинг (1 км в одну сторону) в мансийскую деревню Тресколье (пер. с мансийского: Керас-кол-павыл-я — «Дом у скалистой реки» или «Трес-Кол-Я» — каменный дом на берегу реки). Поселение расположено в живописнейшем месте напротив хребта Тумп-Капай (пер. с манс. «большая гора»). После недавних лесных пожаров большинство семей манси переселились в пос. Ушма, но в Тресколье ещё осталось несколько жилых домов. Здесь до сих пор нет электричества, связи, транспортных дорог. Весной, когда лёд на реке Лозьве начинает таять, деревня почти на два месяца остаётся без связи с внешним миром. Основные занятия трескольцев: охота, рыбная ловля, собирательство.
Осмотр территорий поселения Тресколье. Поселения манси состоят из кямкелей — изб близких и дальних родственников. Постоянные избы отапливаются с помощью чувала — некоего подобия камина, собранного из жердей и обмазанного глиной. Это очаг использовали так же для приготовления пищи. Хлеб манси пекут в особых печах, расположенных недалеко от дома. Участники путешествия смогут своими глазами увидеть эти удивительные постройки, а также рубленые дома с двускатными крышами, печки для выпекания хлеба — нянь-кур, настоящие амбары на курьих ножках и священные ялпынг-сумьяхи, охраняя которые по всей деревне на деревьях висят тотемы — медвежьи и лосиные черепа.
После 19:00 возвращение на речную косу — место очередной ночевки.
Установка шатра, персональных палаток, благоустройство кемпинга. Коллективный сбор топлива для костра и ночной нодьи. Зарядка аккумуляторов для фото/видео техники.
Вечерние индивидуальные дела.
21:00 Ужин. Представление шеф-поваром изысканных таёжных северных блюд, закусок из рыбы (при её наличии) с перчиком и хрустальным лучком и прочих основных мясных блюд, согласно предлагаемому группе меню.
Отдых (по общему желанию команды топится мобильная баня, топливо для бани — сухие дрова и плавник — собирается коллективно).
Ночь в тайге на берегу реки Лозьвы. Северный Урал. Свердловская область.
Протяженность дневного сплава 15-20 км.
Сплав. Пещеры. Национальный посёлок. Осколки Ивдель-ЛАГ
8:00 Ранний подъём. Индивидуальные утренние дела.
9:00-1 0:00 Неспешный завтрак на берегу реки (согласно меню).
10:00-11:00 Сборка лагеря, упаковка личных вещей в непромокаемые мешки, сбор общего снаряжения, распределение снаряжения и продуктов по катамаранам, увязка вещей.
11:00 Продолжение сплава по реке.
Берега Лозьвы преимущественно пологие, местами крутые, скалистые; в процессе сплава группа делает короткие остановки с целью рыбалки и сбора дикоросов в зависимости от сезона (кедровый орех, жимолость, брусника, смородина, малина, голубика, грибы, родиола розовая — золотой корень).
- 12:00-13:00. Экскурсия 1.
Ниже поселения Тресколья по течению на берегах реки Лозьвы располагаются одна за другой две грот-пещеры: Китовая пасть и подземно-ледяная Пещера-грот, в которой, по рассказам манси, когда-то раньше жил снежный человек (менкв, йетти).
В летнее время, в зависимости от погодной ситуации и уровня воды в реке Лозьве, у участников экспедиции существует возможность проникнуть внутрь пещер и сделать памятные фото и видео.
Все существующие пещеры являлись жертвенными для племен манси. В одной из пещер манси хранили своего главного идола — легендарную мансийскую богиню Золотую Бабу (Сорни Най, Зарни Ань, Сорни эква, Зарни инь), которую также называют Золотым идолом севера, Сибирским Фараоном. Найти Золотую Бабу пытались в течение многих столетий викинги, новгородцы, дружина Ермака, а позднее учёные-этнографы, но отыскать её не удавалось никому. Манси надёжно охраняли её, оберегая от врагов.
Во времена освоения уральской части хребта русскими людьми, манси приняли решение перевезти её из пещер Северного Урала дальше, на север, в суровую глушь.
- 14:00-15:00. Экскурсия 2.
На расстоянии 8 км ниже поселения Тресколье, на впадении в Лозьву (устье) реки Ушма находится национальный мансийский посёлок Ушма — резервация коренных манси Северного Урала.
Местные жители очень гостеприимны, некоторые семьи приглашают в избы с целью фотосессий, изучения семейных альбомов, а также на чай с угощением.
Мансийский национальный поселок Ушма представляет собой около десятка жилых домов, стоящих вперемешку с покосившимися срубами и традиционными «избушками на курьих ножках» по обоим берегам Лозьвы. В Ушме нет заборов и огородов.
Манси не занимаются сельским хозяйством, живут исключительно за счет охоты. Глава посёлка Альбина Александровна живет в скромном домике и часто принимает гостей.
Мужчины промышляют охотой, а женщины занимаются выделкой шкур и изготовлением изделий, которые можно будет приобрести либо обменять на продукты и медикаменты.
Основные изделия манси — это обувь: унты и бурки, корзины — туяски, одежда — малицу, камусовые охотничьи лыжи, а также и плотницкие изделия-фигурки из кедра, орешника и сосны.
15:00-16:00 Обед, приготовленный шеф-поваром на солнечной полянке берега реки, рядом с посёлком Ушма.
- 17:00-19:00 Экскурсия 3.
Основной части группы предлагается посещение остатков первой в СССР колонии-поселения, где проживали расконвоированные заключенные.
В советские времена здесь работали лесопилка, баня, хлебопекарня, прачечная. Был разбит парк с детскими качелями и клумбами — невиданные удобства для ГУЛАГа. За всю историю поселения отсюда не было совершено ни одного побега. С конца 70-х годов колония прекратила свое существование, жители перебрались на «большую землю».
На данный момент остатки поселка производят угнетающее впечатление: разрушенные и заброшенные дома, остатки скотного двора и груды искореженного металла.
Лучше прочих построек хорошо сохранился деревянный карцер с тремя камерами для заключенных — верхние нары на огромных цепях, большие, амбарного типа замки, ни света, ни умывальника, ни туалета.
В соседней одиночной камере, нет даже нар — только стены и бетонный пол.
20:00 Вечерние индивидуальные дела.
21:00 Праздничный ужин (согласно меню) в честь участников путешествия.
Предоставление шеф-поваром изысканных таёжных северных блюд, закусок из северной рыбы (при наличии) горной реки, вкуснейших сашими и традиционного согудая, малосольной рыбки с перчиком и хрустальным лучком и прочих основных мясных блюд, согласно предлагаемым группе различным вариантам ресторанного меню.
По общему желанию группы принимается решению о текущем продолжении маршрута.
Ночь в национальном посёлке Ушма на берегу реки Лозьвы. Утром следующего дня — переезд в пос. Тохта и последующий сплав по реке до посёлка Вижай.
Протяженность дневного сплава: 8-10 км.
Сплав по реке Лозьве, пещеры и таежное озеро / Автопереброска на реку Вижай, сплав
Вариант 1.
8:00 Ранний подъём. Индивидуальные утренние дела.
9:00 — 10:00 Неспешный завтрак на берегу реки (согласно меню).
Сборы лагеря, снятие с промежуточной стоянки, упаковка личных и общих вещей, обвязка катамаранов.
Начало дневного движения вниз по реке Лозьве. Сплав вниз по течению реки Лозьва и рыбалке на северную рыбу: щуку, хариуса и тайменя (поймал-отпустил).
Во время сплава вниз по течению реки Лозьва команда останавливается на кратковременные стоянки с целью рыбалки на хариуса и легендарную царь-рыбу — северного тайменя. Каждый пойманный таймень после короткой фотосессии в обязательном порядке отпускается обратно в реку.
Таймень — ценная рыба, занесённая в Красную Книгу РФ, и мечта каждого рыбака — хоть раз увидеть и поймать краснохвостого лосося — тайменя.
В 20 км ниже национального посёлка Ушма расположена Ушминская пещера, известная также как Лозьвинская и Шайтан-яма.
Пещера разработана в невысокой известняковой скале правого берега р. Лозьва. В пещере располагалось родовое святилище рода Бахтияровых.
В 1991 году участники отряда Института истории и археологии УрО РАН провели первые раскопки. Согласно выводам исследователей, святилищный комплекс функционировал здесь едва ли не с палеолита, то есть как минимум на протяжении последних 10 тыс. лет.
Участники экспедиции, при желании, могут сделать фотосессии на фоне Ушминской пещеры, а у наиболее опытных путешественников-спелеологов, при благоприятных погодных условиях, существует возможность самостоятельно исследовать Ушминскую пещеру (необходимо спец. снаряжение).
Рыбалка, в зависимости от времени летне-осеннего сезона, может осуществляться на разную рыбу, разными снастями: спиннинг, нахлыст, классическое удилище.
Наживки и блёсна также могут быть различными в зависимости от предпочтения каждого рыбака.
Спиннинг является универсальной снастью и используется для более крупной рыбы: окунь, щука, язь. На нахлыстовые снасти есть вероятность поймать более редкую рыбу: хариуса, который держится более чистой и холодной воды верхних течений реки.
14:00 Горячий обед.
С 15:00 Продолжение сплава и рыбалка на реке Лозьва.
Течение реки Лозьва спокойное и медленное.
По мере удаления от гор характер реки меняется, вдоль берегов появляются песчаные отмели, тайга становится менее глухой и труднопроходимой, всюду видны следы деятельности человека.
В течение дневного активного сплава для желающих рыбаков и туристов существует возможность посещения живописного таёжного озера Елесинского (Маньинского), находящегося в 800 м от устья реки Лозьва. От берега реки к озеру идет хорошо утоптанная тропинка. Несмотря на свою труднодоступность, водоем пользуется большой популярностью среди уральских охотников и рыбаков.
Участники экспедиции должны быть оснащены GPS-навигаторами и фальшфейерами на случай встречи с дикими зверями.
19:00 Прибытие на промежуточную стоянку для установки ночного лагеря. Место стоянки выбирает гид-проводник, руководствуясь основными правилами сплава.
Стоянка выбирается по согласованию с командой, желательно напротив скалы с ямой или омутом. Как правило, ночной хищник-таймень держится в ямах, глубоких плёсах, бочагах, омутах под крутыми скалами.
Окончание дневного сплава. Установка шатра, персональных палаток. Коллективный сбор топлива для костра и ночной нодьи. Зарядка аккумуляторов для фото/видео техники.
21:00 Горячий ужин (согласно меню).
Возможна организация мобильной бани.
С 22:00, 23:00 — время ночной рыбалки на хищную рыбу с использованием специальных приманивающих снастей - мышь и nightwalker.
Опытные рыбаки используют ночное время с целью рыбалки на тайменя, которая напоминает своеобразный процесс ночной охоты — ничем не передаваемое ощущение охотничьего азарта, способное завлечь собой даже не знакомого с подобным процессом рыбалки туриста-рыбака.
Ночь на косе реки Лозьва.
Протяженность дневного сплава: 18-20 км.
Вариант 2.
7:00 Ранний подъём. Завтрак.
Сборка катамаранов, упаковка личной и клубной амуниции, погрузка снаряжения в грузовой автомобиль-вахтовку «Урал» и переезд группы со всем снаряжением по грунтовым лесным дорогам таёжной местности на грузовом автомобиле «Урал» по маршруту пос. Ушма — заброшенная деревня Тохта на расстояние около 100 км с целью сплава по горной реке Вижай — Ялпынг-Я.
13:00 — 15:30 Стапель.
Коллективная сборка плавсредств под руководством опытных гидов. В зависимости от уровня воды в реке будем сплавляться на катамаранах (по большой воде) или на туристических байдарках (по малой воде).
Остальные участники помогают увязывать личные вещи и общественное снаряжение на палубе катамарана / байдарки.
15:30-16:00 Начало сплава по реке Вижай.
Реки на Урале неглубоки и у местных жителей в основном используются длинные, узкие и остроносые лодки — челдонки, долблёнки.
Спортивные байдарки в точности копируют их очертания. Несмотря на кажущуюся хрупкость, у них хорошая грузоподъёмность и остойчивость при малой осадке.
Вижай — это типично горно-таежная река, сплав по которой технически несложен, но доставит истинное наслаждение любителям природы. Это одна из красивейших и таинственных уральских рек.
По берегам реки располагались древние мансийские святилища. В настоящее время известен ряд культовых мест — в истоках и близ устья реки. Основной маршрут проходит через скальный известковый массив, что сильно влияет на характер реки: стремительные перекаты чередуются с глубокими ямами и плесами.
По берегам множество красивых скал-бойцов. Также в этом районе много арочных скальных образований и пещер, с подземными озерами и реками.
Передвигаясь на катамаранах по рекам, путешественники должны быть всегда начеку. На Северном Урале можно встретить типичных представителей фауны тайги и тундры, Азии и Европы: песцов, зайцев, соболей, волков, куропаток, белых сов, бобров, норку и других.
Медведи на Северном Урале встречаются повсеместно, но увидеть их удается редко: зверь, почуяв запах человека, уступает дорогу. На берегах реки могут неожиданно появиться утки, лебеди, выдры, ондатры.
Бывает, что и глухари или тетерева садятся на деревья над становищем, рябчики пролетают по утрам прямо над палаткой. Или вблизи вдруг появится какой-то зверь.
Активный сплав по реке и рыбалка продолжаются до 19:00 часов.
В процессе сплава предусмотрены кратковременные стоянки с целью обеда и рыбалки.
Для промежуточного лагеря на берегу реки выбирается подходящее для стоянки место, участники путешествия распаковывают личные вещи, занимаются обустройством лагеря для ночевки, шеф-повар занят приготовлением вечернего ужина и сервировкой стола.
Вечерние индивидуальные дела.
21:00 Ужин. Отдых.
Возможна организация мобильной бани (коллективно).
Ночь на берегу горной реки, Северный Урал, Свердловская область. Река Вижай.
Расстояние переезда на грузовом автомобиле по тайге: 100 км.
Расстояние сплава: 10-15 км.
Окончание сплава
Вариант 1.
7:00 Ранний подъём. Индивидуальные утренние дела.
8:00 Горячий завтрак (согласно меню). Завершающий седьмой день сплава.
После сытного таёжного завтрака, упаковки личного и общего снаряжения, обвязки катамаранов и прочих, предшествующих сплаву, действий, команда отправляется в путь вниз по течению реки Лозьва до посёлка Вижай.
Сплав по реке Лозьва предполагает отличную охоту, рыбалку, сбор грибов, ягод.
Водный туризм на Лозьве тесно связан с рыбалкой. Рыболовный сезон летом начинается после окончания нереста рыбы, в конце июня.
Рыбалка, короткие технические остановки, умеренный сплав, охота (только в осенние месяцы и при обязательном наличии лицензии).
Удаленность от города, красивая природа, богатая рыбой река позволяют назвать этот участок реки Лозьва лучшим в Свердловской области местом для спортивной ловли.
14:00 Горячий обед, промежуточный дневной лагерь у костра.
15:00 Продолжение сплава, при наличии достаточного запаса времени возможно посещение затона реки Лозьва (в 9 км выше пос. Вижай), где охотятся крупные щуки и таймень.
19:00 Прибытие на место конечной стоянки-эвакуации — базу Вижай, находящуюся на слиянии рек Лозьва и Вижай.
По прибытии на конечную точку маршрута после размещения в избе базы "Вижай" (либо постановки лагеря для ночёвки группы), при достаточном запасе времени, у участников путешествия существует возможность совершить пеший поход к арке "Золотые Царские Ворота Вижая".
Золотые (или Царские) Ворота — живописная скальная арка карстового происхождения, расположенная на скальном выходе берега реки Вижай в непосредственной близости у воды. Диаметр отверстия ворот больше 4 м при толщине около 1,5 м.
Многие считают, что арка имеет искусственное происхождение и была сооружена для шаманских ритуалов. По поверьям манси, проходить сквозь Золотые Ворота нельзя, поскольку они представляют собой мост между мирами живых и мертвых.
Тот, кто пренебрегает этим предупреждением, может ощутить в будущем воздействие этого места силы и изменения в своей жизни (как правило, в худшую сторону).
Вечерние индивидуальные дела.
21:00 Горячий ужин (согласно меню).
Разборка катамаранов, байдарок. Упаковка походного снаряжения. Отдых.
Спутниковая связь с цивилизацией с целью сообщения GPS-координат конечного расположения группы.
Ночь на базе "Вижай" на берегу рек Лозьва и Вижай.
Общее расстояние дневного сплава: 23 км.
Вариант 2.
8:00 Ранний подъём. Индивидуальные утренние дела.
9:00 — 10:00 Неспешный завтрак на берегу реки (согласно меню).
10:00 — 11:00 Сборка лагеря, упаковка личных вещей и общего клубного снаряжения, распределение оборудования и продуктов по плавсредствам, увязка вещей.
11:00 Продолжение сплава. Рыбалка на перекатах или в заводях со стоячей водой.
Продолжительность дневного перехода около 8 часов неторопливого сплава по реке с остановкой на обед и экскурсии к природным достопримечательностям. Золотые (или Царские) Ворота — живописная скальная арка карстового происхождения, расположенная в непосредственной близости у воды.
Диаметр отверстия ворот больше 4 м при толщине около 1,5 м.
Многие считают, что арки имеют искусственное происхождение и были сооружены для шаманских ритуалов. По местным поверьям, проходить сквозь Золотые Ворота нельзя, поскольку это мост между мирами живых и мертвых.
Тот, кто пренебрегает этим предупреждением, неизменно подвергает свою жизнь опасности.
Пещеры. Участники экспедиции смогут побывать в неизвестных до недавнего времени уникальных пещерах, о существовании которых знают лишь немногие специалисты.
Ощутят себя первопроходцами, а, возможно, и откроют новый проход в уже исследованной части пещеры. Также предусмотрен подъём на высокую скалу с величественным видом на Уральский хребет.
19:00 Прибытие путешественников в точку окончания путешествия — в расположение туристической базы "Вижай".
Общий сбор участников группы в комфортной гостиной за праздничным столом.
Шеф-повар клуба угощает фирменными блюдами и специалитетами, способными удивить даже самого требовательного гурмана.
21:00 Русская баня на берёзовых дровах (по желанию команды).
Ночь на базе "Вижай" в комфортабельных деревянных домиках. Золотые ворота.
Расстояние дневного перехода (сплава): 35 км.
Переезд в Нягань
Подъём в 8:00.
Индивидуальные утренние дела.
9:00 Горячий завтрак (согласно меню).
9:10 Общий сбор, упаковка общего оборудования и личной амуниции. Все вещи и общее снаряжение укладываются в одном месте по указанию руководителя группы.
Загрузка вещей в микроавтобус, переезд в Нягань.
Прибытие в цивилизацию.
Разгрузка, упаковка личного снаряжения по автомашинам (либо трансфер участников экспедиции в аэропорт / на вокзал).
Теплые напутственные слова от организаторов тура и пожелания встретиться вновь.
Окончание экспедиции. Разъезд участников.
Либо, по желанию группы, остановка в комфортном клубном отеле. Подарок от клуба — 2-3 часа бани с бассейном, купелью и джакузи.
Весь неорганический мусор, образованный в процессе пребывания команды в дикой природе в экспедиционных условиях аккумулируется в полипропиленовые мешки, термосумкм и вывозится обратно в цивилизацию.
Продукты, используемые в экспедиции, переработаны и упакованы таким образом, что жестяная и стеклянная тары отсутствуют полностью.
Это обстоятельство позволяет минимизировать все неорганические отходы, оставшиеся от упаковки продуктов, и, как следствие облегчает утилизацию мусора в походных условиях.
После нас должно быть чище, чем до нас.
Расстояние переезда пос. Вижай (Свердловская обл.) — г. Нягань (ХМАО): 430 км.
Проживание
Тур предусматривает проживание в двух- и трехместных палатках, на базе одну ночь (по желанию) и в последний день на базе "Вижай" в комфортабельных деревянных домиках.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Двух- и трехместные палатки.
База «Вижай»
Турбаза Вижай - одна из самых северных турбаз в Свердловской области. Она расположена неподалеку от места слияния двух рек - Лозьвы и Вижай. К услугам гостей комфортабельный гостевой дом, чум, кемпинг.
Удобства на базе: постельное белье, кухня с газовой плитой, посудой, электричество (от генератора) с 19 до 24 часов, спутниковое TV, DVD, охраняемая автостоянка, дрова для печного отопления, пользование холодильником, морозильной камерой, душ.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Перелет: 5,5 лётных часов, 2 рейса и ожидание борта. Общее расстояние перелётов борта МИ-8 - 724 км, в Т.Ч. 424 км перелётов на борту МИ-8
- Услуги заповедника: плата за посадку на плато, нахождение борта МИ-8 на территории Печоро-Илычского заповедника
- Услуги заповедника: плата за посещение ООПТ Печоро-Илычского Биосферного заповедника / 1 чел./группа 14-17 чел
- Услуги гида: 7 суток нахождения гида-проводника в общем составе группы: сопровождение группы, организация путешествия
- Услуги шеф-повара: 7 суток предоставления услуг по организации ресторанного питания в полевых условиях
- Продукты: закуп необходимых продуктов по матрице меню (на выбор группы)
- Амуниция: предоставление плавсредств, экспедиционного, туристического, кухонного и прочего оборудования
- Страховка: медицинские страховые полисы ОАО «Росгосстрах»
- Расходные материалы для организации и проведения путешествия
- Доставка: транспортировка персонала, продуктов, амуниции и оборудования к вертолётной площадке
- Трансфер: на вахтовке «Урал» (пос. Ушма - заброшенная деревня Тохта 100 км, 6 часов)
- Трансфер: на микроавтобусе (Вижай - Нягань) - 430 км, 4,5 ч / на поезде 5,5 ч
Что не входит в цену
- Трансфер: г. Екатеринбург (Свердловская обл.) - г. Нягань (ХМАО), организация личного транспорта для переезда. Стоимость услуги зависит от количества желающих
- Перелёт: г. Москва (Московская обл.) - г. Ханты-Мансийск (ХМАО), либо из другого региона РФ
- Трансфер: г. Ханты-Мансийск (аэропорт) - г. Нягань, 290 км и обратно. Стоимость услуги от 3000 до 4000 руб. /1 участник за дорогу туда-обратно (стоимость варьируется от количества пассажиров)
- Оплата отеля (в случае предварительного прибытия)
- Алкогольные напитки, прочие продукты и напитки личного предпочтения
- Аренда дополнительного снаряжения и оборудования
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда:
- Костюм туристический / рыболовный / охотничий - 1;
- Свитер (тёплая из флисовой ткани или материала "PolarTec", “Winblock» или аналоги) - 1;
- Штаны (теплые из флисовой ткани или материала "PolarTec", «Winblock» или аналоги) - 1;
- Дождевик (накидной непромокаемый) или куртка из мембранной ткани - 1;
- Штаны непромокаемые на случай дождливой погоды - 1;
- Термобельё теплое (комплект) - 1;
- Термобельё обычное (комплект) - 1;
- Сменное бельё (комплект) - 2-3;
- Шерстяные носки, тёплые носки - 2;
- Ботинки / кроссовки для легкого трекинга (для ходьбы по пересеченной местности) - 1;
- Сапоги резиновые - 1;
- Носки простые и трекинговые - 2-3;
- Пуховик спортивный, теплая зимняя куртка - 1;
- Шапка спортивная + бафф или бандана - 1;
- Купальные принадлежности (для бани) - 1;
- Теплые спортивные перчатки или легкие варежки (пары) - 1-2.
Личные вещи:
- Рюкзак туристический 60-90л (для трекинга обязательно иметь);
- Гермомешок непромокаемый для сплава по реке (90-110 литров);
- Гигиенические принадлежности (зубная щетка, паста, мыло, шампунь и т. д.);
- Аптечка (набор личных медикаментов). Командная аптечка будет у шеф-повара;
- Крем для рук и лица от обветривания, гигиеническая помада (по необходимости);
- Средства личной гигиены;
- Полотенце банное;
- Фонарь налобный светодиодный и пару запасных комплектов батареек;
- Фото и видеоаппаратура (при наличии);
- Нож складной перочинный, (либо охотничий на пояс) (по желанию, не обязательно);
- Сим-карта с услугой роуминга и дебетовым балансом для звонков в цивилизацию;
- Дополнительная провизия (алкогольные напитки) и деликатесы;
- Средства связи на реке, рации (при наличии) (не обязательно);
- Документы / деньги в непромокаемом гермомешочке;
- Палки трекинговые для трекинга (по желанию, не обязательно);
- Термос объёмом 1 л.;
- Бутылка индив. пластмассовая для чистой воды (0,6-1 литр).
Рыболовные и прочие принадлежности:
- Рыболовные снасти в тубусе (удочка, спиннинг или др.) (по желанию, не обязательно);
- Принадлежности для рыбной ловли (по желанию, не обязательно);
- Средства самозащиты от диких зверей - ракетница, фальшфейер, петарды (в самолете перевозка запрещена);
- GPS-навигатор, компас (по желанию, не обязательно);
- Поляризационные очки (Иметь обязательно);
- Принадлежности для рыбной ловли (кейс с рыболовными расходниками: блеснами, мухами и т. п.), (по желанию, не обязательно);
- Нож складной перочинный, (либо охотничий на пояс);
- Оружие с набором и боеприпасом (при наличии);
- Щипцы рыболовные, ретривер и прочие принадлежности (по желанию, не обязательно);
- Вейдерсы / Либо сапоги резиновые с поясными карабинами;
- Средства для защиты от кровососущих насекомых;
- Зажигалка, спички (по желанию, не обязательно).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какая будет погода?
Северный Урал — суровый северный край России, маршрут группы проходит в горном районе, поэтому участникам экспедиции необходимо быть готовым к контрасту дневных и ночных температур. В зависимости от летнего/осеннего месяца, начиная с июля, дневные температуры повышаются до 25-30°С, в то время как ночью в горах температура может упасть нуля градусов.
Кто будет меня сопровождать?
На протяжении экспедиции команду путешественников будут сопровождать квалифицированные специалисты: руководитель группы (профессиональный гид) и шеф-повар. Решение руководителя группы (гида-проводника) является конечным и неопровержимым. Участники экспедиции обязаны беспрекословно, по первому требованию выполнять все команды и поручения руководителя группы и действовать согласно заранее проведённому инструктажу.
Будет ли связь в пути и какая?
Участникам экспедиции предоставляется возможность использования спутниковой связи Thuraya или Iridium, Предоставление услуг спутниковой связи согласовывается с организатором экспедиции заранее. Клубные сим-карты используются только в экстренных случаях, а также при контрольных звонках, связанных с сообщением погодных условий и GPS-координат для снятия группы с маршрута.
Как организовано питание в туре?
Питание команды в экспедиции осуществляется по предлагаемому шеф-поваром меню. По дополнительной заявке, в полевых условиях предоставляется ресторанные блюда на выбор: северная кухня, либо блюда русской охотничьей и рыболовной кухни, или же по предпочтению команды: итальянская, французская, восточная и европейская кухни. Шеф-повар команды — это профессионал, имеющий опыт более 15 лет, приготовит самые изысканные блюда и удивит манерой подачи блюд и сервировкой стола даже самых требовательных гурманов-едоков.
Как добраться?
|Прибытие участников экспедиции на вертолётную площадку в г. Нягань.
|Из городов
|Самостоятельное движение на личных автомобилях до вертолётной площадки. Прекрасная, недавно отстроенная автодорога, проходящая транзитом через весь север Свердловской области и Ханты-Мансийского Автономного округа, позволяет доехать в местный аэропорт прямо на автомобилях. Время в пути составит 10-12 часов езды (для жителей Екатеринбурга). Расстояние от Екатеринбурга до вертолётной площадки эскадрильи — 960 км. Также возможно добраться железнодорожным транспортом: проходящим поездом до станции Приобье (поезд из Москвы прибывает в 13:33 ч, из Екатеринбурга в 11:04 ч и в 18:04 ч, местное время).
|Екатеринбург, Пермь, Челябинск, Тюмень, Курган, Омск, Ижевск, Самара, Казань, Уфа, Ханты-Мансийск
|Рейсовыми самолётами до федерального аэропорта г. Ханты-Мансийск (ХМАО) из аэропортов Внуково и Шереметьево. Утренние рейсы из Москвы прилетают в 5:10 ч (UTair) и в 5:55 ч (Aeroflot) по местному времени (и в 16:20 в случае предварительного прибытия). В аэропорту (или на ж/д вокзале) гиды-проводники клуба "Дикий Север" организуют встречу, при необходимости организуется трансфер до г. Нягань (280 км).
|Москва, Санкт-Петербург, Центральная часть России, а также гости из зарубежья
Прибывшие заранее участники экспедиции размещаются на ночь в клубном отеле "Радуга" (г. Нягань), знакомятся с остальной частью команды, получают необходимый инструктаж по технике безопасности, отдыхают перед заброской, а на следующий день с самого утра команда в полном составе отправляется на площадку эскадрильи.
8:00 Общий сбор группы на площадке эскадрильи. Ожидание команды на загрузку борта, как правило, не требует долгого времени, но вероятны задержки из-за утреннего тумана в горах.
9:00 Получение утренней метеосводки диспетчеров. При наличии лётной погоды в горах, группа ожидает команды пилота на загрузку, участники экспедиции мобильно грузятся на вертолёт и улетают в горы Северного Урала. Длительность перелёта: 1 час 40 минут.
Во время перелёта участники экспедиции с высоты птичьего полёта наслаждаются прекрасными пейзажами тундры: сибирскими реками, пронизывающими изогнутыми лентами, опасными болотами и далёкими урочищами необъятную страну оленеводов ханты и манси — Западную Сибирь.
Полёт проходит на высоте от 50 до 1200 метров, в зависимости от погодных условий и ветра. Движение по воздушному коридору осуществляется на юго-запад к далёким недоступным хребтам Северного и Приполярного Урала.