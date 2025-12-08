Индивидуальная автомобильная экскурсия в парк «Патриот» - из Одинцово

История Великой Отечественной войны — это не просто даты и факты, а судьбы, боль и подвиги, которые сложно осознать за стеклом музейных витрин.
Я проведу для вас экскурсию в парке «Патриот», где мы вместе пройдём 1418 шагов к победе — от последнего мирного дня до Берлина. Вы услышите неизвестные факты о войне и узнаете, как память о подвиге стала частью современности.
Описание экскурсии
Путь в музей
По дороге вы услышите рассказы о славном прошлом нашей Родины. Мы проедем мимо той самой горы, где когда-то стоял Наполеон, тщетно ожидая ключей от Москвы. Его последняя надежда обратилась пеплом — а память о тех событиях жива по сей день.
Место силы и памяти
Я — аккредитованный гид, и моя экскурсия не ограничится выставочной частью парка. Мы также посетим Главный храм Вооружённых сил, похожий на огромную твердыню, только вместо флагов — кресты и купола.
Неизвестные страницы прошлого
На выставке «1418 шагов к победе» мы начнём с последнего мирного дня — 21 июня 1941 года — и пройдём от начала и до конца войны, открывая малоизвестные факты:
- кто создал первые партизанские отряды
- где зародился фашизм и что такое «пьяный бунт»
- кто стал прототипом двух героев из фильма «В бой идут одни старики»
- за какое сражение вручили больше всего Звёзд Героя
- как детская писательница Агния Барто спасала людей
- кто вдохновил художника на самый знаменитый военный плакат
Вы увидите:
- Копию пограничного столба — единственной границы СССР, которую фашисты так и не перешли
- Личные вещи «палача человечества»
- Свидетельства трагедии — например, игрушку девочки, которой не суждено было вырасти
- Самый дорогой орден в истории СССР
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле
- К стоимости экскурсии прибавляется оплата музею за разрешение на ведение экскурсии — 3500 ₽ за всех участников
- Экскурсию можно провести для большего количества человек (до 20), если вы будете на своём транспорте. Подробности уточняйте у гида
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Привокзальной площади в Одинцово
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Одинцово
Провели экскурсии для 5185 туристов
Представляю нашу команду гидов: вместе мы создаём персонализированные прогулки на любой вкус, каждый из нас аккредитован и с опытом проведения экскурсий более 5 лет. Мы подарим вам Москву — город,
