Индивидуальная
до 6 чел.
Парк Малевича в Одинцово: от чёрного квадрата к супрематическому лесу
Увидеть как сосны дружат с кубами и постичь геометрию природы Подмосковья
Начало: У входа в парк Малевича
«Парк Малевича меняется каждый месяц»
7 мар в 12:00
8 мар в 12:00
9800 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Танки, кони, звери: обзорная экскурсия по конному клубу и чаепитие
Познакомиться с конным спортом, военной историей и обитателями зоопарка
Начало: В деревне Падиково (Московская область, Истринский...
«Дети могут поиграть на крытых и открытых игровых площадках, взрослые — прогуляться в парке с прудом и водопадом»
8 мар в 11:00
10 мар в 11:00
от 8000 ₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная автомобильная экскурсия в парк «Патриот» - из Одинцово
Осмотреть Главный храм Вооружённых сил и пройти 1418 шагов к победе - с аккредитованным гидом
Начало: На Привокзальной площади в Одинцово
«Я — аккредитованный гид, и моя экскурсия не ограничится выставочной частью парка»
10 мар в 10:00
11 мар в 10:00
15 700 ₽ за всё до 4 чел.
