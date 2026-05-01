Мы пройдём по центральным улицам и откроем разные грани города: дачную, спортивную, военную, театральную. Обсудим историю возникновения и развития поселения, его связь с известными боярскими фамилиями.
Расшифруем название, познакомимся с главным собором и военными памятниками, погуляем по дорожкам парка… И многое другое!
Описание экскурсии
Начнём с центральной площади, посмотрим на памятники известным людям. И попробуем разгадать, почему одно из названий города — Одинцово на прудах.
Пройдём по улице маршала Неделина и выясним, почему многие улицы города названы в честь известных военачальников.
Рассмотрим кафедральный собор Георгия Победоносца, разберём особенности его архитектуры. По возможности оценим красоту внутреннего убранства.
У мемориала Славы поговорим о военном госпитале, который находился в Одинцове в первый год Великой Отечественной войны.
Отыщем контору кирпичного завода Якунчикова — одно из самых красивых кирпичных зданий города.
Осмотрим железнодорожный вокзал 19 века, построенный по проекту Кекушева.
Организационные детали
Рекомендуемый возраст — от 8 лет.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На центральной площади
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Наталья — ваш гид в Одинцово
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провела экскурсии для 23 туристов
Аттестованный экскурсовод Москвы и Московской области. Экскурсовод ВФМ-2024 в Сириусе, аккредитованный экскурсовод международной выставки-форума «Россия». Люблю гулять по Москве и открывать этот город вместе с экскурсантами.
