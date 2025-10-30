Мои заказы

Пешие экскурсии-прогулки в Одинцово с экскурсоводом

Найдено 3 экскурсии в категории «Пешеходные» в Одинцово, цены от 1500 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Необычная усадьба Марфино
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Посетить подмосковное дворянское имение и расшифровать его псевдоготический облик
Начало: В селе Марфино
30 окт в 10:00
31 окт в 10:00
6700 ₽ за всё до 4 чел.
Переделкино и «шестидесятники» (в группе)
Пешая
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Увидеть дома известных поэтов и проникнуться атмосферой литературного городка
Начало: МЦД-4, станция «Мичуринец»
Расписание: в воскресенье в 13:00
16 ноя в 13:00
23 ноя в 13:00
1500 ₽ за человека
Танки, кони, звери: обзорная экскурсия по конному клубу и чаепитие
Пешая
4 часа
Индивидуальная
до 12 чел.
Познакомиться с конным спортом, военной историей и обитателями зоопарка
Начало: В деревне Падиково (Московская область, Истринский...
Завтра в 13:00
30 окт в 11:00
от 8000 ₽ за всё до 12 чел.

