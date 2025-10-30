Найдено 3 экскурсии в категории « Пешеходные » в Одинцово, цены от 1500 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

Пешая 2 часа Индивидуальная до 4 чел. Необычная усадьба Марфино Посетить подмосковное дворянское имение и расшифровать его псевдоготический облик Начало: В селе Марфино 6700 ₽ за всё до 4 чел. Пешая 2 часа Групповая до 15 чел. Переделкино и «шестидесятники» (в группе) Увидеть дома известных поэтов и проникнуться атмосферой литературного городка Начало: МЦД-4, станция «Мичуринец» Расписание: в воскресенье в 13:00 1500 ₽ за человека Пешая 4 часа Индивидуальная до 12 чел. Танки, кони, звери: обзорная экскурсия по конному клубу и чаепитие Познакомиться с конным спортом, военной историей и обитателями зоопарка Начало: В деревне Падиково (Московская область, Истринский... от 8000 ₽ за всё до 12 чел. Другие экскурсии Одинцово

