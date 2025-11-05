Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная автомобильная экскурсия в парк «Патриот» - из Одинцово
Осмотреть Главный храм Вооружённых сил и пройти 1418 шагов к победе - с аккредитованным гидом
Начало: На Привокзальной площади в Одинцово
5 ноя в 10:00
6 ноя в 10:00
15 700 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Танки, кони, звери: обзорная экскурсия по конному клубу и чаепитие
Познакомиться с конным спортом, военной историей и обитателями зоопарка
Начало: В деревне Падиково (Московская область, Истринский...
Завтра в 13:00
30 окт в 11:00
от 8000 ₽ за всё до 12 чел.
Групповая
до 15 чел.
Переделкино и «шестидесятники» (в группе)
Увидеть дома известных поэтов и проникнуться атмосферой литературного городка
Начало: МЦД-4, станция «Мичуринец»
Расписание: в воскресенье в 13:00
16 ноя в 13:00
23 ноя в 13:00
1500 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Одинцово в категории «Для школьников»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Одинцово
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Одинцово в октябре 2025
Сейчас в Одинцово в категории "Для школьников" можно забронировать 3 экскурсии от 1500 до 15 700.
Забронируйте экскурсию в Одинцово на 2025 год для школьников, цены от 1500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь