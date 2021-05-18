Полезная информация об Октябрьском
Что нужно знать об Октябрьском: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Октябрьском
23:3627
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇺 Россия
|Название города
|Октябрьский
|По-английски
|Oktyabr'skiy
|Население города
|108 200 чел.
|Аэропорт
|Октябрьский OKT (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Asia/Yekaterinburg
|Средняя высота
|133 м. от уровня моря