Всё об Октябрьском

Полезная информация об Октябрьском

Что нужно знать об Октябрьском: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Октябрьском
23:3627
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаОктябрьский
По-английскиOktyabr'skiy
Население города108 200 чел.
АэропортОктябрьский OKT (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAsia/Yekaterinburg
Средняя высота133 м. от уровня моря

Где находится Октябрьский на карте