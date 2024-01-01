Авторские туры по Омской области и городам

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Омск

Групповые экскурсии

Пуп Земли и тайна Пяти озер
Пуп Земли и тайна Пяти озер
11500
за чел.
В этой экскурсии мы окажемся в крае таинственных Пяти озер и Окунево, не то в деревне, не то в стране… На первый взгляд она может показаться самой обы...
Омск

Экскурсионные туры на несколько дней

Пуп Земли и тайна Пяти озер
Пуп Земли и тайна Пяти озер
11500
за чел.
В этой экскурсии мы окажемся в крае таинственных Пяти озер и Окунево, не то в деревне, не то в стране… На первый взгляд она может показаться самой обы...
Омск
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