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Групповые экскурсии
11500
₽
за чел.
В этой экскурсии мы окажемся в крае таинственных Пяти озер и Окунево, не то в деревне, не то в стране… На первый взгляд она может показаться самой обы...
Экскурсионные туры на несколько дней
11500
₽
за чел.
В этой экскурсии мы окажемся в крае таинственных Пяти озер и Окунево, не то в деревне, не то в стране… На первый взгляд она может показаться самой обы...