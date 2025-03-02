Летняя Онега: море и северные деревни

Онежский район — это то самое место, которое стоит посетить! Для вас подготовлено увлекательное путешествие, главным пунктом которого станет посещение атмосферных и живописных деревень Ворзогоры и Подпорожье. Каждый пункт поездки
читать дальше

прекрасен по-своему, и самобытности ему не занимать.

Вишенкой на торте тура будет, конечно же, Кий остров, на котором совсем скоро начнется настоящий пляжный сезон. Заезды от 2 человек в любой день с конца мая по середину сентября.

5
3 отзыва
Летняя Онега: море и северные деревни
Летняя Онега: море и северные деревни
Летняя Онега: море и северные деревни
Ближайшие даты:
25
мая8
июн22
июн6
июл20
июл3
авг17
авг
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Ворзогоры. Белое море

В первый день тура отправление от ж/д вокзала Архангельска в 07:30–08:00. Рекомендуем прибывать заранее и ночевать в Архангельске перед туром.

Ранее отправление в Онегу.

В пути 200 км, грунтовая дорога, маршрутное такси (за доп. плату).

Прибытие в Онегу, обед, оставляем вещи в гостевом доме.

Экскурсия в старинное беломорское село Ворзогоры.

Во время экскурсии вы познакомитесь с поморской культурой, узнаете, кто такие поморы, их уклад жизни.

Посетите музейную комнату «Поморского быта».

Прогуляетесь по берегу Белого моря, подышите морским воздухом.

Увидите уникальный памятник деревянного зодчества – Ворзогорский «тройник», подниметесь на колокольню, откуда открывается великолепный вид на море и Кий-остров.

Прогулка к морю, можно выделить время на купание.

Возвращение в гостевой дом, размещение.

Ужин.

Баня (по желанию, за доп. плату).

Ворзогоры. Белое мореВорзогоры. Белое мореВорзогоры. Белое мореВорзогоры. Белое мореВорзогоры. Белое мореВорзогоры. Белое море
2 день

Кий-остров

Домашний завтрак.

Встреча с экскурсоводом.

Отправление на Кий-остров на катере (40 мин. по морю).

Кий — небольшой, поросший соснами живописный остров-камень в Белом море неподалеку от устья реки Онеги.

Беломорские закаты, богатые рыбой прибрежные воды, гранитная седина скал, песчаные пляжи и великолепные сосновые боры, необычайно интересный архитектурный ансамбль и история Кийского Крестного монастыря привлекают туристов.

Возвращение в Онегу, обед в гостевом доме или ланч-бокс с собой.

Ужин.

Баня по желанию за доп. плату.

Кий-островКий-островКий-остров
3 день

Поморские деревни. Возвращение в Архангельск

Домашний завтрак.

Отправление на автомобиле вверх по реке Онега в Подпорожье.

В деревнях Поонежья ещё остались десятки деревянных церквей и часовен, три погоста-тройника, а мы увидим Владимирскую церковь (1757), яркий образец кубоватого многопридельного храма.

Внутри церкви поражают небеса, мало где сохранившиеся до настоящего времени.

Возвращение в гостевой дом.

Обед.

Освобождение номеров в 14:00, отправление в Архангельск (за доп. плату).

Возвращение в Архангельск ориентировочно в 18:00.

Поморские деревни. Возвращение в АрхангельскПоморские деревни. Возвращение в АрхангельскПоморские деревни. Возвращение в АрхангельскПоморские деревни. Возвращение в Архангельск

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостевом доме.

Стоимость тура при группе от 2 человек:

  • двухместное размещение — 31 500 руб. /чел.;
  • одноместное размещение — 36 500 руб. /чел.

Варианты проживания

Гостевой дом «Аленушка»

2 ночи

Гостевой комплекс состоит из трех благоустроенных деревянных коттеджей, в которых имеются одно, двух и трёхместные номера, санузлы с душевыми кабинками, кухни-гостиные с необходимым набором посуды, холодильником, электрическим чайником и телевизором. Также имеется Wi-Fi.

На территории расположена русская баня с верандой для отдыха, беседка, теннисный стол, деревянные качели и очаг, на котором можно приготовить мясо или рыбу.

На территории гостевого комплекса имеется охраняемая стоянка для автомобилей. По желанию туристов могут быть организованы экскурсии на Кий-остров и по Онежскому району.

Для наших гостей мы предлагаем вкусные, домашние завтраки, обеды и ужины, которые Вы можете отведать в кафе «Кают-компания», которое расположено на территории гостевого комплекса или заказать еду в номер.

Гостевой дом «Аленушка»Гостевой дом «Аленушка»Гостевой дом «Аленушка»Гостевой дом «Аленушка»Гостевой дом «Аленушка»

Гостевой дом «Онежская гора»

2 ночи

Домашний отель «Онежская гора» расположен в доме, который был построен в 1894 году на ж/д станции «Холмогорская». В 2006 году дом был перевезен в Онегу и спустя 13 лет приобрел новый статус, а также третий этаж и бани.

Отель предлагает 12 номеров различного класса:

  • Стандартные номера с двумя раздельными кроватями (санузел, душевая кабина, завтраки входят в стоимость проживания).
  • Номера с двуспальной кроватью (санузел, душевая кабина, сауна (в процессе ремонта), завтраки также входят в стоимость).
  • Семейный номер (двуспальная кровать, односпальная кровать, санузел, душевая кабина, завтраки).

Заезд в Домашний отель «Онежская гора» осуществляется с 14:00, выезд до 12:00.

Гостевой дом «Онежская гора»Гостевой дом «Онежская гора»Гостевой дом «Онежская гора»Гостевой дом «Онежская гора»

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • 2 ночи в гостевом доме (г. Онега)
  • Питание, указанное в программе (2 завтрака, 3 обеда, 2 ужина)
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе тура
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж/д билеты до Архангельска и обратно
  • Трансфер от/до аэропорта или ж/д вокзала
  • Дорога Архангельск - Онега - Архангельск - от 2200 руб. в одну сторону
  • Питание, не включенное в программу тура
  • Проживание в Архангельске до и после тура
Место начала и завершения?
Архангельск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
2 мар 2025
Шикарный и очень насыщенный (по впечатлениям и программе) тур! Брала специально, чтобы показать ребёнку северное сияние. Дополнительная экскурсия «Красоты Пинежья» однозначно стоит того, чтобы потратить целый день (великолепный вид на
читать дальше

каньон, спуск к водопаду и, конечно, поход в пещеру, где можно увидеть зимующих летучих мышей). Детям однозначно понравится музей, посвящённый подводным лодкам, в Северодвинске. Для тура нужно запастись тёплой одеждой и подготовиться к продолжительным прогулкам (а в Пинежье ещё и к спускам/подъёмам по узким деревянным лестницам в заповеднике, но это того стоит). Вся необходимая информация есть в карточке тура и дополнительно была направлена оператором. По организации и проведению тура нет никаких замечаний. Также хотелось бы сказать спасибо куратору тура Юлии Суховерховой (всегда на связи, всё очень оперативно организует и делает всё, чтобы туристы получили максимальное удовольствие). Обязательно приеду ещё! Спасибо за тур.

Шикарный и очень насыщенный (по впечатлениям и программе) тур! Брала специально, чтобы показать ребёнку северное сияние.Шикарный и очень насыщенный (по впечатлениям и программе) тур! Брала специально, чтобы показать ребёнку северное сияние.Шикарный и очень насыщенный (по впечатлениям и программе) тур! Брала специально, чтобы показать ребёнку северное сияние.Шикарный и очень насыщенный (по впечатлениям и программе) тур! Брала специально, чтобы показать ребёнку северное сияние.Шикарный и очень насыщенный (по впечатлениям и программе) тур! Брала специально, чтобы показать ребёнку северное сияние.Шикарный и очень насыщенный (по впечатлениям и программе) тур! Брала специально, чтобы показать ребёнку северное сияние.Шикарный и очень насыщенный (по впечатлениям и программе) тур! Брала специально, чтобы показать ребёнку северное сияние.Шикарный и очень насыщенный (по впечатлениям и программе) тур! Брала специально, чтобы показать ребёнку северное сияние.Шикарный и очень насыщенный (по впечатлениям и программе) тур! Брала специально, чтобы показать ребёнку северное сияние.Шикарный и очень насыщенный (по впечатлениям и программе) тур! Брала специально, чтобы показать ребёнку северное сияние.
Е
28 фев 2025
Были в Архангельске на охоте за северным сиянием. Примите слова благодарности за организацию размещения, отличное экскурсионное обслуживание (экскурсовод Галина), организацию питания, дополнительные мероприятия. Все очень понравилось! К тому же посчастливилось "поймать" северное сияние, а благодаря фотографу Гинтарису и запечатлеть этот волшебный миг! Желаем здоровья, развития, новых маршрутов по НАШЕЙ БОЛЬШОЙ СТРАНЕ!
И
22 фев 2025
Спасибо за экскурсии, все очень понравилось.
Спасибо за экскурсии, все очень понравилось.