1 день

Ворзогоры. Белое море

В первый день тура отправление от ж/д вокзала Архангельска в 07:30–08:00. Рекомендуем прибывать заранее и ночевать в Архангельске перед туром.

Ранее отправление в Онегу.

В пути 200 км, грунтовая дорога, маршрутное такси (за доп. плату).

Прибытие в Онегу, обед, оставляем вещи в гостевом доме.

Экскурсия в старинное беломорское село Ворзогоры.

Во время экскурсии вы познакомитесь с поморской культурой, узнаете, кто такие поморы, их уклад жизни.

Посетите музейную комнату «Поморского быта».

Прогуляетесь по берегу Белого моря, подышите морским воздухом.

Увидите уникальный памятник деревянного зодчества – Ворзогорский «тройник», подниметесь на колокольню, откуда открывается великолепный вид на море и Кий-остров.

Прогулка к морю, можно выделить время на купание.

Возвращение в гостевой дом, размещение.

Ужин.

Баня (по желанию, за доп. плату).