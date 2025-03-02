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однозначно стоит того, чтобы потратить целый день (великолепный вид на каньон, спуск к водопаду и, конечно, поход в пещеру, где можно увидеть зимующих летучих мышей). Детям однозначно понравится музей, посвящённый подводным лодкам, в Северодвинске. Для тура нужно запастись тёплой одеждой и подготовиться к продолжительным прогулкам (а в Пинежье ещё и к спускам/подъёмам по узким деревянным лестницам в заповеднике, но это того стоит). Вся необходимая информация есть в карточке тура и дополнительно была направлена оператором. По организации и проведению тура нет никаких замечаний. Также хотелось бы сказать спасибо куратору тура Юлии Суховерховой (всегда на связи, всё очень оперативно организует и делает всё, чтобы туристы получили максимальное удовольствие). Обязательно приеду ещё! Спасибо за тур.