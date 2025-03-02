Летняя Онега: море и северные деревни
Начало: Архангельск
25 мая в 10:00
8 июн в 10:00
31 500 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММаксим2 марта 2025Шикарный и очень насыщенный (по впечатлениям и программе) тур! Брала специально, чтобы показать ребёнку северное сияние. Дополнительная экскурсия «Красоты Пинежья»
- ЕЕлена28 февраля 2025Были в Архангельске на охоте за северным сиянием. Примите слова благодарности за организацию размещения, отличное экскурсионное обслуживание (экскурсовод Галина), организацию
- ИИгорь22 февраля 2025Спасибо за экскурсии, все очень понравилось.
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