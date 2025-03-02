Авторские туры в Онеге

Найдено 1 тур в Онеге, цена 31 500 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Летняя Онега: море и северные деревни
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Летняя Онега: море и северные деревни
Начало: Архангельск
25 мая в 10:00
8 июн в 10:00
31 500 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Максим
    2 марта 2025
    Летняя Онега: море и северные деревни
    Шикарный и очень насыщенный (по впечатлениям и программе) тур! Брала специально, чтобы показать ребёнку северное сияние. Дополнительная экскурсия «Красоты Пинежья»
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    однозначно стоит того, чтобы потратить целый день (великолепный вид на каньон, спуск к водопаду и, конечно, поход в пещеру, где можно увидеть зимующих летучих мышей). Детям однозначно понравится музей, посвящённый подводным лодкам, в Северодвинске. Для тура нужно запастись тёплой одеждой и подготовиться к продолжительным прогулкам (а в Пинежье ещё и к спускам/подъёмам по узким деревянным лестницам в заповеднике, но это того стоит). Вся необходимая информация есть в карточке тура и дополнительно была направлена оператором. По организации и проведению тура нет никаких замечаний. Также хотелось бы сказать спасибо куратору тура Юлии Суховерховой (всегда на связи, всё очень оперативно организует и делает всё, чтобы туристы получили максимальное удовольствие). Обязательно приеду ещё! Спасибо за тур.

    Шикарный и очень насыщенный (по впечатлениям и программе) тур! Брала специально, чтобы показать ребёнку северное сияниеШикарный и очень насыщенный (по впечатлениям и программе) тур! Брала специально, чтобы показать ребёнку северное сияниеШикарный и очень насыщенный (по впечатлениям и программе) тур! Брала специально, чтобы показать ребёнку северное сияниеШикарный и очень насыщенный (по впечатлениям и программе) тур! Брала специально, чтобы показать ребёнку северное сияниеШикарный и очень насыщенный (по впечатлениям и программе) тур! Брала специально, чтобы показать ребёнку северное сияниеШикарный и очень насыщенный (по впечатлениям и программе) тур! Брала специально, чтобы показать ребёнку северное сияниеШикарный и очень насыщенный (по впечатлениям и программе) тур! Брала специально, чтобы показать ребёнку северное сияниеШикарный и очень насыщенный (по впечатлениям и программе) тур! Брала специально, чтобы показать ребёнку северное сияниеШикарный и очень насыщенный (по впечатлениям и программе) тур! Брала специально, чтобы показать ребёнку северное сияниеШикарный и очень насыщенный (по впечатлениям и программе) тур! Брала специально, чтобы показать ребёнку северное сияние
  • Е
    Елена
    28 февраля 2025
    Летняя Онега: море и северные деревни
    Были в Архангельске на охоте за северным сиянием. Примите слова благодарности за организацию размещения, отличное экскурсионное обслуживание (экскурсовод Галина), организацию
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    питания, дополнительные мероприятия. Все очень понравилось! К тому же посчастливилось "поймать" северное сияние, а благодаря фотографу Гинтарису и запечатлеть этот волшебный миг! Желаем здоровья, развития, новых маршрутов по НАШЕЙ БОЛЬШОЙ СТРАНЕ!

  • И
    Игорь
    22 февраля 2025
    Летняя Онега: море и северные деревни
    Спасибо за экскурсии, все очень понравилось.
    Спасибо за экскурсии, все очень понравилось
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