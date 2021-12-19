Двухдневный тур «По следам орловского купечества»

Во время двухдневного тура вы посетите Болхов, побываете на экскурсии

Индивидуально
для 1 чел.
Во время двухдневного тура вы посетите Болхов, побываете на экскурсии в Музей коллекционных кукол и отправитесь на обзорную экскурсию по городу Орел.
Двухдневный тур «По следам орловского купечества»
Двухдневный тур «По следам орловского купечества»
Двухдневный тур «По следам орловского купечества»
Двухдневный тур «По следам орловского купечества»
Двухдневный тур «По следам орловского купечества»
Двухдневный тур «По следам орловского купечества»

Что вы увидите 🤩

  • Музей И. А. Бунина
  • «Орловский Невский проспект»
  • Здание бывшей гостиницы купчихи Евы Карловны Иордан
  • Дом купчихи Морозовой
  • «Плоский дом» купца Щепкина
  • Болхов
  • Музей коллекционных кукол
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
День 1

Город юности Бунина — Орёл

Зайдя в пыльно-розовый дом в старинном Георгиевском переулке Орла, вы словно окажетесь в гостях у писателя. Помимо интересного рассказа о жизни писателя вас ждут подлинные вещи писателя: пробковый шлем, в котором он путешествовал по странам Востока и Цейлону, ручка, чернильница, мундштук, курительная трубка, табакерка, портфель и многое другое.
Пешеходная обзорная экскурсия по центру города
Познакомит вас с городом, который, по словам Н. С. Лескова «… вспоил на своих мелких водах столько литераторов, сколько не поставил их на пользу родины никакой другой русский город». Прогулка по улице Ленина. Прежде эта улица именовалась Болховской, и её называли «орловский Невский проспект» — здесь жили богатые орловские купцы, находились самые дорогие гостиницы и рестораны.
Гуляя по этой улице, вы увидите сохранившиеся здания с необычной историей. В том числе здание бывшей гостиницы купчихи Евы Карловны Иордан, где останавливался Тургенев, дом купчихи Морозовой, где бывал Великий князь Михаил Александрович, «плоский дом» купца Щепкина и многие другие.
По желанию посещение театров города (билеты приобретаются заранее или при наличие в кассе театра в день спектакля самостоятельно за доп. плату).
День 2

Обзорная экскурсия по Болхову

Возникший в середине XVI в. Болхов стал одним из боевых форпостов, защищавших южные рубежи Московской Руси. Живописный архитектурный силуэт, самобытный облик древнерусского города, обилие храмов, прекрасное местоположение и природа — за всё это Болхов справедливо называли вторым Суздалем. Строили и жертвовали на него цари и дворяне, купцы и простой люд. Наиболее известны Троицкая церковь (1708) и Спасо-Преображенский собор (1841-1851).
Город расположен на высоком берегу реки Нугрь (приток Оки), возвышаясь над её урезом более, чем на 70 м. Река обвивает город, поэтому в городе есть несколько красивейших видовых точек.
За доп. плату — посещение краеведческого музея, расположенного в купеческом особняке начала XIX в. В экспозиции — подлинные экспонаты, начиная с XVI в. Посетителей привлекает исторический зал (предметы археологии, оружие и вооружение), этнографический зал (предметы быта), зал, посвящённый природе края, зал живописи (картины XVIII-XIX вв.).

Экскурсия в Музей коллекционных кукол

Экспонаты для этого музея собирались более 20 лет! В экспозиции музея представлены более 1000 экспонатов. В куклах вы узнаете известных актёров, музыкантов, политиков. У вас будет возможность одновременно оказаться в мире Мэрилин Монро, Принцессы Дианы, Фриды Кало, Скарлетт О′Хара, Джека Воробья, Фредди Меркьюри, Шер, Анны Павловой.
Экскурсия по музею подарит вам радость. Можно часами рассматривать выразительные лица кукол, их необыкновенные туалеты, роскошные платья и аксессуары: шляпки, сумочки, туфельки, зонтики. Эти наряды не придуманы производителями, а являются точными копиями платьев из фильмов, презентаций, званых приёмов и пр. На куклах копии подлинных драгоценностей голливудских див. Некоторые куклы «живут» в своих интерьерах, у каждой куклы, как и у человека, своя судьба — об этом вам вдохновенно расскажут сотрудники музея.
В собрании музея представлены куклы различных фирм-производителей: Франклин Минт, Тоннер, Эффанби, Галерея Эштона Дрейка, Маттел (производитель Барби), Hot Toys, Sideshow.
За дополнительную плату: посещение дом-музея Н. С. Лескова, И. А. Бунина, дом Т. Н. Грановского, И. С. Тургенева, Краеведческого музея, посещение мастер-классов по народному промыслу.

Ответы на вопросы

Что входит
  • проживание в гостинице 1 ночь (в Центре города)
  • 1 завтрак
  • трансферт ж/д вокзал — музей, центр города — вокзал
  • услуги гида
  • обзорная экскурсия по городу 2 часа
  • посещение музея И. Бунина с экскурсией (билет + услуги экскурсовода)
  • трансфер Орел — Болхов — Орел
  • гид по пути следования.
Что не входит
  • обеды, ужины
  • личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.).
Место начала и завершения?
ж/д вокзал, Орел
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно

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