День 1

Город юности Бунина — Орёл

Зайдя в пыльно-розовый дом в старинном Георгиевском переулке Орла, вы словно окажетесь в гостях у писателя. Помимо интересного рассказа о жизни писателя вас ждут подлинные вещи писателя: пробковый шлем, в котором он путешествовал по странам Востока и Цейлону, ручка, чернильница, мундштук, курительная трубка, табакерка, портфель и многое другое.

Пешеходная обзорная экскурсия по центру города

Познакомит вас с городом, который, по словам Н. С. Лескова «… вспоил на своих мелких водах столько литераторов, сколько не поставил их на пользу родины никакой другой русский город». Прогулка по улице Ленина. Прежде эта улица именовалась Болховской, и её называли «орловский Невский проспект» — здесь жили богатые орловские купцы, находились самые дорогие гостиницы и рестораны.

Гуляя по этой улице, вы увидите сохранившиеся здания с необычной историей. В том числе здание бывшей гостиницы купчихи Евы Карловны Иордан, где останавливался Тургенев, дом купчихи Морозовой, где бывал Великий князь Михаил Александрович, «плоский дом» купца Щепкина и многие другие.

По желанию посещение театров города (билеты приобретаются заранее или при наличие в кассе театра в день спектакля самостоятельно за доп. плату).

День 2

Обзорная экскурсия по Болхову

Возникший в середине XVI в. Болхов стал одним из боевых форпостов, защищавших южные рубежи Московской Руси. Живописный архитектурный силуэт, самобытный облик древнерусского города, обилие храмов, прекрасное местоположение и природа — за всё это Болхов справедливо называли вторым Суздалем. Строили и жертвовали на него цари и дворяне, купцы и простой люд. Наиболее известны Троицкая церковь (1708) и Спасо-Преображенский собор (1841-1851).

Город расположен на высоком берегу реки Нугрь (приток Оки), возвышаясь над её урезом более, чем на 70 м. Река обвивает город, поэтому в городе есть несколько красивейших видовых точек.

За доп. плату — посещение краеведческого музея, расположенного в купеческом особняке начала XIX в. В экспозиции — подлинные экспонаты, начиная с XVI в. Посетителей привлекает исторический зал (предметы археологии, оружие и вооружение), этнографический зал (предметы быта), зал, посвящённый природе края, зал живописи (картины XVIII-XIX вв.).

Экскурсия в Музей коллекционных кукол

Экспонаты для этого музея собирались более 20 лет! В экспозиции музея представлены более 1000 экспонатов. В куклах вы узнаете известных актёров, музыкантов, политиков. У вас будет возможность одновременно оказаться в мире Мэрилин Монро, Принцессы Дианы, Фриды Кало, Скарлетт О′Хара, Джека Воробья, Фредди Меркьюри, Шер, Анны Павловой.

Экскурсия по музею подарит вам радость. Можно часами рассматривать выразительные лица кукол, их необыкновенные туалеты, роскошные платья и аксессуары: шляпки, сумочки, туфельки, зонтики. Эти наряды не придуманы производителями, а являются точными копиями платьев из фильмов, презентаций, званых приёмов и пр. На куклах копии подлинных драгоценностей голливудских див. Некоторые куклы «живут» в своих интерьерах, у каждой куклы, как и у человека, своя судьба — об этом вам вдохновенно расскажут сотрудники музея.

В собрании музея представлены куклы различных фирм-производителей: Франклин Минт, Тоннер, Эффанби, Галерея Эштона Дрейка, Маттел (производитель Барби), Hot Toys, Sideshow.

За дополнительную плату: посещение дом-музея Н. С. Лескова, И. А. Бунина, дом Т. Н. Грановского, И. С. Тургенева, Краеведческого музея, посещение мастер-классов по народному промыслу.