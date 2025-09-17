День 1 Музей писателей-орловцев Зданию музея удалось сохранить прежний старинный облик, который приковывает взгляды своими интерьерами. В семи залах собраны писательские коллекции Фета, Тютчева, творцов Серебряного века. В коллекциях можно найти фотографии, книги, рукописи и интерьерные уголки — все, что может рассказать вам о владельце. Пешеходная обзорная экскурсия по городу Мы пройдемся по центральной пешеходной улице города, которую за особую атмосферу прозвали орловским Арбатом. После вы увидите одно из самых красивых зданий Орла — Центральный банк, а также стрелку слияния Оки и Орлика, памятник Ивану Грозному и живописный Богоявленский собор. По желанию, посещение театров города (билеты приобретаются заранее или при наличие в кассе театра в день спектакля, самостоятельно за доп. плату). День 2 Музей-заповедник И. С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» Вас ждет увлекательная экскурсия по музею-заповеднику «Спасское Лутовиново» — родовому гнезду И. С. Тургенева. Здесь бережно сохранены великолепный парк начала XIX века, усадебный дом великого писателя, церковь Спаса Преображения Господня, литературный музей «флигель изгнанника» и надворные постройки. Мценск и дом-усадьба Тургенева После мы переезжаем в Орел, где для вас будет проведена путевая экскурсия по Мценску. Здесь когда-то родился и жил в своем имении Афанасий Афанасьевич Фет. Всей образованной части России город был известен по знаменитому произведению Лескова «Леди Макбет Мценского уезда». Экскурсия в дом-усадьбу И. С. Тургенева. Свободное время в парке. Вы можете посетить Спасо-Преображенскую церковь, увидеть Тургеневский Дуб, фамильный склеп Лутовиновых, пруд Савиной и др. Организационные детали За дополнительную плату:

экскурсия по литературной экспозиции «Русский европеец» (Флигель), • катание на лошадях • посещение дом-музея Н. С. Лескова, И. А. Бунина, дом Т. Н. Грановского, И. С. Тургенева, краеведческого музея, • посещение мастер-классов по народному промыслу.