Наша литературная экскурсия окунет вас в мир писателей-орловцев. В тематическом музее вы сможете рассмотреть интерьеры и артефакты творцов, прогуляетесь по красотам музея-заповедника И. С. Тургенева в «Спасском-Лутовиново», увидите знаменитый Тургеневский дуб и познакомитесь с городом Мценском из романа Лескова.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание тура
День 1 Музей писателей-орловцев Зданию музея удалось сохранить прежний старинный облик, который приковывает взгляды своими интерьерами. В семи залах собраны писательские коллекции Фета, Тютчева, творцов Серебряного века. В коллекциях можно найти фотографии, книги, рукописи и интерьерные уголки — все, что может рассказать вам о владельце. Пешеходная обзорная экскурсия по городу Мы пройдемся по центральной пешеходной улице города, которую за особую атмосферу прозвали орловским Арбатом. После вы увидите одно из самых красивых зданий Орла — Центральный банк, а также стрелку слияния Оки и Орлика, памятник Ивану Грозному и живописный Богоявленский собор. По желанию, посещение театров города (билеты приобретаются заранее или при наличие в кассе театра в день спектакля, самостоятельно за доп. плату). День 2 Музей-заповедник И. С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» Вас ждет увлекательная экскурсия по музею-заповеднику «Спасское Лутовиново» — родовому гнезду И. С. Тургенева. Здесь бережно сохранены великолепный парк начала XIX века, усадебный дом великого писателя, церковь Спаса Преображения Господня, литературный музей «флигель изгнанника» и надворные постройки. Мценск и дом-усадьба Тургенева После мы переезжаем в Орел, где для вас будет проведена путевая экскурсия по Мценску. Здесь когда-то родился и жил в своем имении Афанасий Афанасьевич Фет. Всей образованной части России город был известен по знаменитому произведению Лескова «Леди Макбет Мценского уезда». Экскурсия в дом-усадьбу И. С. Тургенева. Свободное время в парке. Вы можете посетить Спасо-Преображенскую церковь, увидеть Тургеневский Дуб, фамильный склеп Лутовиновых, пруд Савиной и др. Организационные детали За дополнительную плату:
экскурсия по литературной экспозиции «Русский европеец» (Флигель), • катание на лошадях • посещение дом-музея Н. С. Лескова, И. А. Бунина, дом Т. Н. Грановского, И. С. Тургенева, краеведческого музея, • посещение мастер-классов по народному промыслу.
По субботам и воскресеньям
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Музей писателей-Орловцев
- Дворянское Гнездо
- Дом Лизы Калитиной
- Тургеневский бережок
- Стрелку слияния Оки и Орлика
- Родовое имение И.С. Тургенева «Спасское Лутовиново»
- Дом-Усадьбу И.С. Тургенева
Что включено
- Проживание в гостинице 1 ночь (в Центре города)
- 1 завтрак
- Трансферт ж/д вокзал - музей, центр города - вокзал
- Услуги гида
- Обзорная экскурсия по городу 2 часа
- Посещение музея Писателей Орловцев с экскурсией (билет + услуги экскурсовода)
- Трансфер Орел - Спасское-Лутовиново - Орел
- Входные билеты в парк
- Входные билеты в музей
- Экскурсионное обслуживание в музее
- Гид по пути следования
- Возможно окончание программы в г. Мценск на ж/д вокзале.
Что не входит в цену
- Обеды, ужины
- Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
- За доп. плату экскурсия по литературной экспозиции «Русский европеец» (Флигель) (400 руб. /чел.).
Место начала и завершения?
Ж/д вокзал, Орел
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам и воскресеньям
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Орла
Похожие туры из Орла
Двухдневный тур выходного дня «По родной земле Тургенева»
Начало: Ж/д вокзал, Орел
Расписание: По субботам и воскресеньям
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
12 700 ₽ за всё до 3 чел.
Двухдневный тур «По следам орловского купечества»
Начало: Ж/д вокзал, Орел
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
18 700 ₽ за всё до 3 чел.
Двухдневное путешествие по Орловскому Полесью
Начало: Ж/д вокзал, Орел
Расписание: Суббота, воскресенье
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
21 300 ₽ за всё до 3 чел.