Туры выходного дня – туры в Орле

Найдено 4 тура в категории «Туры выходного дня» в Орле, цены от 12 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
Двухдневный тур «По следам орловского купечества»
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Двухдневный тур «По следам орловского купечества»
Начало: Ж/д вокзал, Орел
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
от 18 700 за человека
Двухдневный тур выходного дня «По родной земле Тургенева»
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Двухдневный тур выходного дня «По родной земле Тургенева»
Начало: Ж/д вокзал, Орел
Расписание: По субботам и воскресеньям
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
от 12 700 за человека
Двухдневное путешествие по Орловскому Полесью
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Двухдневное путешествие по Орловскому Полесью: культура и природа
Погрузитесь в историю и красоту Орловского Полесья. От усадьбы Тургенева до древних церквей и национального парка - каждый шаг открывает что-то новое
Начало: Ж/д вокзал, Орел
Расписание: Суббота, воскресенье
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 21 300 за человека
Двухдневный тур выходного дня «Литературный край»
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Двухдневный тур выходного дня «Литературный край»
Начало: Ж/д вокзал, Орел
Расписание: По субботам и воскресеньям
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
от 18 500 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Орлу в категории «Туры выходного дня»

Самые популярные туры этой рубрики в Орле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Двухдневный тур «По следам орловского купечества»
  2. Двухдневный тур выходного дня «По родной земле Тургенева»
  3. Двухдневное путешествие по Орловскому Полесью
  4. Двухдневный тур выходного дня «Литературный край»
Сколько стоит тур в Орле в июне 2024
Сейчас в Орле в категории "Туры выходного дня" можно забронировать 4 тура от 12 700 до 21 300.
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