Двухдневный тур выходного дня «По родной земле Тургенева»

Приглашаем вас в двухдневный тур по орловским местам, связанным с именем Тургенева

Приглашаем вас в двухдневный тур по орловским местам, связанным с именем Тургенева.

За два дня вы посетите музей И. С. Тургенева, побываете в природном музее-заповеднике «Спасское-Лутовиново» и в Мценске, а также узнаете, чем знамениты все эти места.
Двухдневный тур выходного дня «По родной земле Тургенева»
Двухдневный тур выходного дня «По родной земле Тургенева»
Двухдневный тур выходного дня «По родной земле Тургенева»
Двухдневный тур выходного дня «По родной земле Тургенева»
Двухдневный тур выходного дня «По родной земле Тургенева»
Двухдневный тур выходного дня «По родной земле Тургенева»

Что вы увидите 🤩

  • Музей И. С. Тургенева
  • Дворянское Гнездо
  • Дом Лизы Калитиной
  • Тургеневский бережок
  • Стрелку слияния Оки и Орлика
  • Родовое имение И. С. Тургенева «Спасское Лутовиново»
День 1

«По родной земле Тургенева»

Посещение Музея И. С. Тургенева с экскурсией. Произведения писателя с его необычайно тонкой передачей красоты природы и тяжбы жизни простого человека, трепет перед нежной любовью затрагивают самые сокровенные струны души читателя. Именно поэтому особенно любим его жителями и гостями города.
Открытие музея датируется 1918 годом, как раз через сто лет после рождения Ивана Сергеевича, в одном из старинных особняков города. В своё время здесь проживала мать писателя — Варвара Петровна Тургенева. Иван Сергеевич довольно часто посещал мать в этом доме. Описание этого места находим в вечном произведении «Муму».

Меню обеда

В меню обеда щи суточные с квашеной капустой, полба с лесными грибами и куриной печенью и на десерт Гурьевская каша, та самая, которую так любила мама Вани Тургенева — Варвара Николаевна (меню обеда может быть изменено по желанию заказчика).
За дополнительную плату возможно посещение дом-музея Н. С. Лескова, И. А. Бунина, дом Т. Н. Грановского, И. С. Тургенева, Краеведческого музея, посещение мастер-классов по народному промыслу.
День 2
Музей-заповедник И. С. Тургенева «Спасское-Лутовиново»
Уникальный памятник истории и культуры России, где бережно сохранены великолепный парк начала XIX века, усадебный дом великого писателя, церковь Спаса Преображения Господня, литературный музей «флигель изгнанника» и надворные постройки. Усадьба «Спасское-Лутовиново» — родное гнездо И. С. Тургенева. Здесь прошло его детство, сюда он не раз приезжал в зрелом возрасте. В Спасском Тургенев работал над созданием романов «Рудин», «Отцы и дети», «Дворянское гнездо» и др.

Дом-Усадьба и Мценск

Путевая экскурсия по г. Мценск. В XVI—XVII вв. Мценская крепость стала одной из крупнейших на юге Московского государства. В Мценском уезде родился, а позже жил в своем имении Афанасий Афанасьевич Фет. Всей образованной России город стал известен благодаря уроженцу Орла, никогда не жившему в Мценске, Николаю Семеновичу Лескову, написавшему повесть Леди Макбет Мценского уезда, а Левшу с сотоварищи отправившего перед работой в Мценск на молебен.
Экскурсия в Дом-Усадьбу И. С. Тургенева. Свободное время в парке. Вы можете посетить Спасо –Преображенскую церковь, увидеть Тургеневский Дуб, фамильный склеп Лутовиновых, пруд Савиной и др.

Цены на экскурсионный тур

Для одного человекаДля 2 человекДля 3 человек
Гостиница Очарованный странник 2*
12 700 ₽
13 900 ₽
Гостиница Очарованный странник 2* chld 1 ребенок
600 ₽
Гостиница Русь 3*
10 500 ₽
13 400 ₽
15 000 ₽
Гостиница Русь 3* chld 1 ребенок
4 800 ₽
Гостиница Орел 4*
10 500 ₽
13 400 ₽
Гостиница Орел 4* chld 1 ребенок
4 800 ₽
Гостиница Атлантида 5*
10 850 ₽
13 500 ₽
Гостиница Атлантида 5* chld 1 ребенок
4 900 ₽
Доплата за одноместное размещение
1 500 ₽
Дополнительная экскурсия «Спасское Лутовиново - Мценск»
9 300 ₽
10 700 ₽
12 000 ₽
Дополнительная экскурсия «Спасское Лутовиново - Мценск» Детский
3 100 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • трансферт ж/д вокзал — музей, центр города — вокзал
  • проживание в гостинице 1 ночь (в центре города), 1 завтрак
  • услуги гида
  • обзорная экскурсия по городу 2 часа
  • посещение музея Музея И. С. Тургенева с экскурсией (билет + услуги экскурсовода).
Что не входит
  • обеды, ужины
  • личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр. ).
  • Доп. опция экскурсия «Спасское Лутовиново — Мценск», куда будет входить:
  • трансфер Орел-Спасское Лутовиново-Орел
  • входные билеты в парк
  • входные билеты в музей
  • экскурсионное обслуживание в музее
  • гид по пути следования.
Место начала и завершения
ж/д вокзал, Орел
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам и воскресеньям
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По субботам и воскресеньям

Кобальт–Тур
Кобальт–Тур
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