День 1

«По родной земле Тургенева»

Посещение Музея И. С. Тургенева с экскурсией. Произведения писателя с его необычайно тонкой передачей красоты природы и тяжбы жизни простого человека, трепет перед нежной любовью затрагивают самые сокровенные струны души читателя. Именно поэтому особенно любим его жителями и гостями города.

Открытие музея датируется 1918 годом, как раз через сто лет после рождения Ивана Сергеевича, в одном из старинных особняков города. В своё время здесь проживала мать писателя — Варвара Петровна Тургенева. Иван Сергеевич довольно часто посещал мать в этом доме. Описание этого места находим в вечном произведении «Муму».

Меню обеда

В меню обеда щи суточные с квашеной капустой, полба с лесными грибами и куриной печенью и на десерт Гурьевская каша, та самая, которую так любила мама Вани Тургенева — Варвара Николаевна (меню обеда может быть изменено по желанию заказчика).

За дополнительную плату возможно посещение дом-музея Н. С. Лескова, И. А. Бунина, дом Т. Н. Грановского, И. С. Тургенева, Краеведческого музея, посещение мастер-классов по народному промыслу.

День 2

Музей-заповедник И. С. Тургенева «Спасское-Лутовиново»

Уникальный памятник истории и культуры России, где бережно сохранены великолепный парк начала XIX века, усадебный дом великого писателя, церковь Спаса Преображения Господня, литературный музей «флигель изгнанника» и надворные постройки. Усадьба «Спасское-Лутовиново» — родное гнездо И. С. Тургенева. Здесь прошло его детство, сюда он не раз приезжал в зрелом возрасте. В Спасском Тургенев работал над созданием романов «Рудин», «Отцы и дети», «Дворянское гнездо» и др.

Дом-Усадьба и Мценск

Путевая экскурсия по г. Мценск. В XVI—XVII вв. Мценская крепость стала одной из крупнейших на юге Московского государства. В Мценском уезде родился, а позже жил в своем имении Афанасий Афанасьевич Фет. Всей образованной России город стал известен благодаря уроженцу Орла, никогда не жившему в Мценске, Николаю Семеновичу Лескову, написавшему повесть Леди Макбет Мценского уезда, а Левшу с сотоварищи отправившего перед работой в Мценск на молебен.

Экскурсия в Дом-Усадьбу И. С. Тургенева. Свободное время в парке. Вы можете посетить Спасо –Преображенскую церковь, увидеть Тургеневский Дуб, фамильный склеп Лутовиновых, пруд Савиной и др.