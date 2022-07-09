Всё об Оренбургской области

Полезная информация об Оренбургской области

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Местное время в Оренбургской области
15:4314
9 июля 2022
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаОренбургская область
По-английскиOrenburg Oblast
Население города2 033 072 чел.
Часовой поясAsia/Yekaterinburg

Где находится Оренбургская область на карте

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