Индивидуальная
до 2 чел.
Романтический Павловск: по дворцу и парку с персональным гидом
Полюбоваться роскошными интерьерами, погулять по пейзажному парку и узнать любовные секреты
Начало: У парка в Павловске
Завтра в 14:30
2 авг в 10:00
от 9310 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Неповторимое очарование Павловского парка: экскурсия на велосипеде
Побывать в местах, куда не добраться пешком, и узнать любопытные истории о владельцах парка
Начало: За входом Театральные ворота, у проката
2 авг в 10:00
3 авг в 10:00
от 6000 ₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
«Там на неведомых дорожках»: открывая Павловский парк
Пройти по самым романтичным уголкам и увидеть Павловск с неожиданной стороны
Начало: У входа в парк
Расписание: в будние дни в 11:00 и 14:30, в субботу и воскресенье в 11:00
Сегодня в 14:30
Завтра в 11:00
1600 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
С гидом Татьяной мы совпали в любви к велосипедам)) Павловский парк идеален для велопрогулок - самые дальние уголки далековаты для
Вам был полезен этот отзыв?
О
все понравилось! Очень чутко отнеслись к возникающим просьбам и внесению изменений по ходу экскурсии, настоящий индивидуальный подход!
Вам был полезен этот отзыв?
Г
Профессиональный и доброжелательный гид, знающий гораздо больше того, что входит в экскурсию (это всегда чувствуется!), учитывающий все ваши пожелания, дающий
Вам был полезен этот отзыв?
Т
отличная экскурсия!! увлеченный гид, интересная подача материала, любимая атмосфера - спокойная беседа друзей!!! всем рекомендую!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 4 отзыва в Павловске в категории "История и архитектура"
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Павловску в категории «История и архитектура»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Павловске
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Сколько стоит экскурсия по Павловску в июле 2026
Сейчас в Павловске в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 1600 до 9310. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Забронируйте экскурсию в Павловске на 2026 год по теме «История и архитектура», 4 ⭐ отзыва, цены от 1600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь