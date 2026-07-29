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пеших прогулок, а для велика в самый раз.

А еще Татьяна - уроженка Павловска и буквально передаёт эту любовь в своих рассказах. Павел I и Мария Фёдоровна предстали живыми людьми - и совсем не такими, как помнится по школьной программе. На прогулке открылось сразу несколько миров, прежде непознанных. Мир царской семьи - с детьми, будущими наследниками, фаворитами, помощниками. Мир самого парка-леса с его дикой и прирученной природой. И мир дворца-музея, который передавали по наследству, спасали в войну, восстанавливали и продолжают.

Совсем недавно в парке прошёл ураган, многие дорожки перегорожены упавшими деревьями. Но Татьяна настолько хорошо знает парк, что все время находила подходящий объезд - и экскурсия получилась еще интереснее.

Наш гид - прекрасный рассказчик, очень лёгкий в общении человек - и при этом прекрасно эрудирована. В следующий раз в Павловске или Пушкине - только с Татьяной))