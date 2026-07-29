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Экскурсии Павловска об истории и архитектуре

Найдено 3 экскурсии в категории «История и архитектура» в Павловске, цены от 1600 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Романтический Павловск: по дворцу и парку с персональным гидом
Пешая
3 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 2 чел.
Романтический Павловск: по дворцу и парку с персональным гидом
Полюбоваться роскошными интерьерами, погулять по пейзажному парку и узнать любовные секреты
Начало: У парка в Павловске
Завтра в 14:30
2 авг в 10:00
от 9310 ₽ за всё до 2 чел.
Неповторимое очарование Павловского парка: экскурсия на велосипеде
На велосипеде
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Неповторимое очарование Павловского парка: экскурсия на велосипеде
Побывать в местах, куда не добраться пешком, и узнать любопытные истории о владельцах парка
Начало: За входом Театральные ворота, у проката
2 авг в 10:00
3 авг в 10:00
от 6000 ₽ за всё до 5 чел.
«Там на неведомых дорожках»: открывая Павловский парк
Пешая
2.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
«Там на неведомых дорожках»: открывая Павловский парк
Пройти по самым романтичным уголкам и увидеть Павловск с неожиданной стороны
Начало: У входа в парк
Расписание: в будние дни в 11:00 и 14:30, в субботу и воскресенье в 11:00
Сегодня в 14:30
Завтра в 11:00
1600 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ирина
Неповторимое очарование Павловского парка: экскурсия на велосипеде
С гидом Татьяной мы совпали в любви к велосипедам)) Павловский парк идеален для велопрогулок - самые дальние уголки далековаты для
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пеших прогулок, а для велика в самый раз.
А еще Татьяна - уроженка Павловска и буквально передаёт эту любовь в своих рассказах. Павел I и Мария Фёдоровна предстали живыми людьми - и совсем не такими, как помнится по школьной программе. На прогулке открылось сразу несколько миров, прежде непознанных. Мир царской семьи - с детьми, будущими наследниками, фаворитами, помощниками. Мир самого парка-леса с его дикой и прирученной природой. И мир дворца-музея, который передавали по наследству, спасали в войну, восстанавливали и продолжают.
Совсем недавно в парке прошёл ураган, многие дорожки перегорожены упавшими деревьями. Но Татьяна настолько хорошо знает парк, что все время находила подходящий объезд - и экскурсия получилась еще интереснее.
Наш гид - прекрасный рассказчик, очень лёгкий в общении человек - и при этом прекрасно эрудирована. В следующий раз в Павловске или Пушкине - только с Татьяной))

С гидом Татьяной мы совпали в любви к велосипедам)) Павловский парк идеален для велопрогулок - самые
С гидом Татьяной мы совпали в любви к велосипедам)) Павловский парк идеален для велопрогулок - самые
С гидом Татьяной мы совпали в любви к велосипедам)) Павловский парк идеален для велопрогулок - самые
С гидом Татьяной мы совпали в любви к велосипедам)) Павловский парк идеален для велопрогулок - самые
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О
Романтический Павловск: по дворцу и парку с персональным гидом
все понравилось! Очень чутко отнеслись к возникающим просьбам и внесению изменений по ходу экскурсии, настоящий индивидуальный подход!
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Г
Романтический Павловск: по дворцу и парку с персональным гидом
Профессиональный и доброжелательный гид, знающий гораздо больше того, что входит в экскурсию (это всегда чувствуется!), учитывающий все ваши пожелания, дающий
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очень полезные советы, связанные с самостоятельным посещением других мест - это всё про Валерию! Буду рекомендовать всем, а сама уже обдумываю следующую экскурсию с этим замечательным гидом.

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Т
Романтический Павловск: по дворцу и парку с персональным гидом
отличная экскурсия!! увлеченный гид, интересная подача материала, любимая атмосфера - спокойная беседа друзей!!! всем рекомендую!!!
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Всего 4 отзыва в Павловске в категории "История и архитектура"

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Ответы на вопросы от путешественников по Павловску в категории «История и архитектура»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Павловске
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Романтический Павловск: по дворцу и парку с персональным гидом;
  2. Неповторимое очарование Павловского парка: экскурсия на велосипеде;
  3. «Там на неведомых дорожках»: открывая Павловский парк.
Сколько стоит экскурсия по Павловску в июле 2026
Сейчас в Павловске в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 1600 до 9310. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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