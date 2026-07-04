Индивидуальная
до 5 чел.
Павловск: царственная песнь его парков
Погрузиться в мир императорской архитектуры и тенистых аллей музея-заповедника
Сегодня в 17:00
Завтра в 11:00
от 4000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Романтический Павловск: по дворцу и парку с персональным гидом
Полюбоваться роскошными интерьерами, погулять по пейзажному парку и узнать любовные секреты
Начало: У парка в Павловске
Завтра в 10:00
7 июл в 10:30
от 9310 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Неповторимое очарование Павловского парка: экскурсия на велосипеде (из Павловска)
Побывать в местах, куда не добраться пешком, и узнать любопытные истории о владельцах парка
Начало: За входом Театральные ворота, у проката
6 июл в 10:00
7 июл в 10:30
от 6000 ₽ за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Павловску в категории «Индивидуальные»
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