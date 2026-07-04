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Пешая 2.5 часа 5 отзывов Индивидуальная до 5 чел. Павловск: царственная песнь его парков Погрузиться в мир императорской архитектуры и тенистых аллей музея-заповедника от 4000 ₽ за всё до 5 чел. Пешая 3 часа 1 отзыв Индивидуальная до 2 чел. Романтический Павловск: по дворцу и парку с персональным гидом Полюбоваться роскошными интерьерами, погулять по пейзажному парку и узнать любовные секреты Начало: У парка в Павловске от 9310 ₽ за всё до 2 чел. На велосипеде 2 часа Индивидуальная до 5 чел. Неповторимое очарование Павловского парка: экскурсия на велосипеде (из Павловска) Побывать в местах, куда не добраться пешком, и узнать любопытные истории о владельцах парка Начало: За входом Театральные ворота, у проката от 6000 ₽ за всё до 5 чел. Другие экскурсии Павловска

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