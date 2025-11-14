Откройте для себя очарование Павловского Посада на увлекательной экскурсии, где опытный гид расскажет захватывающие истории и легенды города, а также познакомит с его знаменитостями и уникальными павловопосадскими платками. Погрузитесь в атмосферу купеческого прошлого и насладитесь красотой этого уютного городка!
Описание экскурсииПавловский Посад: история, культура и знаменитые личности Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по очаровательному Павловскому Посаду, где опытный гид расскажет интересные факты и легенды о городе, покажет старые фото и предметы, а также прочтет стихи. Окунитесь в атмосферу прошлого и настоящего, узнайте о знаменитых павловопосадских платках, которые украшали плечи красивейших женщин, и познакомьтесь с известными людьми, такими как Вячеслав Тихонов и Валерий Быковский. Во время прогулки вы насладитесь красотой и уютом города, узнаете его историю и погрузитесь в атмосферу купеческого прошлого. Важная информация:
- Одевайтесь, пожалуйста, по погоде. Для пешеходной экскурсии обувь должна быть удобной, даже в ущерб её красоте!
- Если вы приезжаете с детьми, просим помнить, что за их безопасность, жизнь и здоровье отвечаете только вы. Но мы всегда рады помочь словом и делом.
- Экскурсия не требует дополнительных расходов, но, при желании, вы можете посетить музеи и выставки города — в этом случае билеты необходимо будет приобрести самостоятельно на месте. Тоже касается фирменного магазина платков при фабрике.
Время и дату экскурсии необходимо согласовывать.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Колокольня Воскресенского собора
- Старинные купеческие особняки, построенные в XVIII-XIX веках
- Фабрика павловопосадских платков
- Фирменный магазин фабрики павлопосадских платков
- Памятник актеру Вячеславу Тихонову
- Царскую и другие старейшие улицы в городе
- Мужской (бывший женский) монастырь
Что включено
- Услуги гида
- Обзорная экскурсия по городу
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Посещение музеев
Где начинаем и завершаем?
Начало: Зависит от того, каким транспортом вы приезжаете в город
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Время и дату экскурсии необходимо согласовывать.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
