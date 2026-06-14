18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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приятно, так как мы приехали в этот город впервые. Марианна сразу выдала нам наушники, что создало нам комфортное передвижение по городу. Материал подавался очень увлекательно в большом объеме. Марианна профессионал в своем деле, которая очень любит свой родной город, болеет душой за его благосостояние и процветание. Экскурсия прошла в теплой, душевной атмосфере. Мы не заметили как пролетело время и нам не хотелось расставаться. Любовь Марианны к Павловскому Посаду, интерес к его истории передался и нам. Огромное спасибо Марианне, профессионалу и прекрасному человеку. А мы приедем еще раз обязательно! Удачи и процветания всем жителям прекрасного города Павловский Посад!