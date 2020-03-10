18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Честно говоря, не ожидала от заштатного городка (да простит меня Марианна) такого уровня экскурсионного сервиса! Гид выяснила заранее, откуда и каким транспортом я приеду, как мне удобнее передвигаться - пешком или на машине (я была на своей), предупредила о плюсах и минусах пешего и автомобильного хода. В условленном месте ждала заранее, не расстроилась, когда увидела, что со мной увязались сыновья десяти лет. Подозреваю, что из-за этого экскурсию, рассчитанную на взрослого слушателя, пришлось на ходу перестраивать, чтобы дети не заскучали, но от этого не потерялись ни структура, ни нить повествования. И было интересно и познавательно, а главное - мы многое смогли запомнить. Я всегда пишу отзывы на следующий день, когда становится понятно, помнишь ты что-то из рассказа гида или "мимо прошло". В данном случае не прошло, я помню большинство моментов нашего небольшого путешествия, дети запомнили платки, войну с Наполеоном и "крестьян, которые хотели от жизни больше" (купцов)! Это дорогого стоит в наше время ярких картинок! Спасибо гиду, спасибо Павловскому Посаду - к сожалению, постепенно исчезающему городу в своём старом, купеческом обличье. Мы получили очень тёплые, действительно уютные впечатления и, возможно, ещё вернёмся!