18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Павловский Посад - ситцевый город с богатой историей

Открыть красоту, уют и яркое достояние скромного подмосковного городка на атмосферной прогулке
В скромном подмосковном городке каждый день рождается набивное чудо — павлово-посадский платок, один из символов русской культуры, шаль, цветы которой украшали плечи первых красавиц в истории. Однако наш уютный рябиновый
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город знаменит не только произведениями тканого искусства.

Здесь родились «последний рыцарь советского кино» Вячеслав Тихонов, один из первопроходцев космических полётов Валерий Федорович Быковский, герой Отечественной войны 1812 года Герасим Курин.

На обзорной прогулке вы увидите красоту и уют Павловского Посада, откроете его немаленькое историческое достояние и погрузитесь в красочную атмосферу купеческого прошлого.

5
157 отзывов
Павловский Посад - ситцевый город с богатой историей
Павловский Посад - ситцевый город с богатой историей
Павловский Посад - ситцевый город с богатой историей

Описание экскурсии

В ходе экскурсии вы узнаете:

  • о выдающихся жителях Павловского Посада;
  • о знаменитых купцах, сыгравших важную роль в развитии города;
  • об основании знаменитого платочного предприятия, историю и особенности уникальных ткацких изделий, о самых необычных платках (и при желании сможете увидеть, как рождались когда-то павловопосадские шали);
  • как Павловский Посад связан с Дмитрием Донским, и каким образом он обрел статус города;
  • как жители города дали отпор армии Наполеона;
  • особенности промышленной архитектуры города;
  • и многое другое.

В результате вы сможете взглянуть на Павловский Посад глазами влюбленного в него жителя, уловите дух нашего уютного городка, узнаете, как много прекрасных историй хранят его жилые и промышленные здания, и в общем поймете, насколько яркое культурное и историческое наследие может таиться в небольшой российской провинции.

Маршрут

  • Мы пройдём (или проедем) по главным улицам, рассматривая старинные купеческие дома (некоторым из них давно перевалило за сотню лет) и глазея, как живут люди в этом ситцевом городе.
  • Доберёмся до центральной площади, в прошлом базарной, попутно полюбовавшись пятиглавой церковью Казанской иконы Божией Матери.
  • Постоим у бюста дважды Героя Советского Союза лётчика-космонавта Валерия Быковского (скафандр, в котором он впервые вышел в космос, хранится в местном музее).
  • Не обойдём вниманием скульптурную композицию, посвященную рождению Павлово-Посадского района.
  • С высокого холма полюбуемся Колокольней исчезнувшего с лица земли Воскресенского собора — звон её тысячепудового колокола считался одним из самых чистых в России. На вахте у этих часов династия: сын сменяет отца. И точно такие же часы отсчитывают время на Кремлёвских башнях в Москве.
  • Рядом с Колокольней находится знак в память о православном храме в нашей местности, который построил ещё Дмитрий Донской. С этим фактом связана древняя легенда!
  • Неподалёку расположился мужской монастырь, учреждённый купцами-основателями платочной мануфактуры. Обитель считается одной из красивейших в Московской Епархии по церковному убранству и внутренней жизни.
  • Один из исторических памятников — Часовня, первоначально возведенная к 100-летию того события. От Часовни идёт мостик, увешанный замками — очаровательную «традицию счастья» вновь и вновь поддерживают павловопосадские молодожёны.
  • Вы увидите милую тройку живописных старинных особнячков и дом купца Широкова, который он ещё при жизни передал городу. Сейчас там расположился выставочный зал: в нём собрана интересная коллекция картин, а также создан замечательно уютный уголок быта купеческой семьи.
  • За мельницей и Эйфелевой башней прячется Историко-художественный музей, где, как они сами о себе пишут, «каждый зал… это картина, фрагмент общего спектакля об истории Павловского Посада и его окрестностей… об истории нашей страны, представленной в её провинциальном аспекте».
  • И, наконец, вы можете увидеть целый квартал, занимаемый корпусами бывшего «Русско-французского анонимного акционерного общества» (местное название — «Париж»). (Сейчас там можно снимать апокалиптические фильмы).

Организационные детали

  • Место встречи — по договорённости. Если вы приезжаете поездом, я встречу вас на ж/д вокзале, у турникетов. Если на автомобиле, напишу точный адрес для навигатора. Мы можем передвигаться пешком, а можем на вашем авто
  • Фирменный магазин павловопосадских платков и шалей можно будет посетить как перед экскурсией, так и после. Я рекомендую оставить его напоследок, т. к. приятнее совершать такие покупки не в спешке — и получить максимум удовольствия
  • Посещение музеев не входит в экскурсию, их посещение можно запланировать до неё или после. В некоторых музеях время лучше бронировать заранее (я могу сделать это для вас, это бесплатно)
  • Другие возможные расходы:
    – входные билеты в музей в среднем 100-250 ₽
    – бизнес-ланч в будни — 300-500 ₽, в остальное время средний чек по меню — 700-1500 ₽
    – такси по городу от 85 до 300 ₽
  • Если мы идём пешком — одевайтесь удобно. В случае непогоды я дам зонт, но лучше взять его с собой. Не забудьте наличные деньги на оплату музеев и продуктов питания (в городе без проблем принимаются банковские карты; из банкоматов в центре в основном Сбербанк, ВТБ и Тинькофф).
  • Я могу арендовать для вас автомобиль — это примерно 6000 ₽ на 3 часа, до 4-х человек, можно с детским креслом/бустером. Для больших групп до 20 человек возможна аренда микроавтобуса (от 7000 ₽), по дополнительной договорённости заранее
  • Окрестности Павловского Посада не менее богаты достопримечательностями, чем его центральная часть. Если вас интересует вариант расширенной экскурсии, включающей храмы, княжий двор, кузнечный двор и пр. — пишите

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марианна
Марианна — ваш гид в Павловском Посаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1891 туриста
Коренной житель Павловского Посада, я исследую тему купечества, старинных маленьких городов, их историю через призму профессионализма, целеустремлённости, семейных ценностей и детства. Мои собственные детство и юность прошли в одном из
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таких городов, под шелест ветвей и птичий щебет. Красота природы и старинных улиц даёт мне вдохновение и отдохновение — оба эти состояния важны, чтобы находить что-то особенное в простых вещах. Безостановочно ищу скрытые уголки, неописуемые истории, закулисные факты о городе, в котором провожу экскурсию. Мне это нравится! Прекрасно, что у меня есть возможность делиться этим с другими: вот почему родились истории, экскурсии и байки. В каждом городе есть индивидуальность, настроение, хорошие и плохие дни, секреты — и они ждут, чтобы их взломали! У каждого свой город. Пусть тот, в который мы приедем, тоже будет вашим!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 157 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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В
Впечатления самые приятные, Марианна показала и рассказала об основных достопримечательностях, экскурсия заняла больше времени, но наш гид не торопилась, с душой и интересом отвечала на вопросы. Марианна любит свой город и свою работу и это отражается на настроении любознательных туристов. Спасибо большое, Марианна!
Впечатления самые приятные, Марианна показала и рассказала об основных достопримечательностях, экскурсия заняла больше времени, но наш
Впечатления самые приятные, Марианна показала и рассказала об основных достопримечательностях, экскурсия заняла больше времени, но наш
Впечатления самые приятные, Марианна показала и рассказала об основных достопримечательностях, экскурсия заняла больше времени, но наш
Впечатления самые приятные, Марианна показала и рассказала об основных достопримечательностях, экскурсия заняла больше времени, но наш
Впечатления самые приятные, Марианна показала и рассказала об основных достопримечательностях, экскурсия заняла больше времени, но наш
Марианна
Марианна
Ответ организатора:
Валерия, спасибо вам за тёплые слова и чудесные фотографии! С вами было бесконечно приятно и интересно!
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Аня
Хочу оставить Марианне самые тёплые слова благодарности за индивидуальную экскурсию по Павловскому Посаду. Это был не просто рассказ с датами и фактами, а настоящее погружение в историю и быт этого
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удивительного города.
Марианна сумела рассказать нам не только историю знаменитых платков, но и показала душу Павловского Посада. Мы прошли по тихим улочкам, где время течет совсем иначе, рассмотрели старинные купеческие дома, узнали, как жили фабриканты и простые мастера.
Отдельное спасибо за рассказ о традициях набойки. Экскурсия прошла на одном дыхании, очень уютно, познавательно и без лишней «официозности».

Хочу оставить Марианне самые тёплые слова благодарности за индивидуальную экскурсию по Павловскому Посаду. Это был не
Хочу оставить Марианне самые тёплые слова благодарности за индивидуальную экскурсию по Павловскому Посаду. Это был не
Марианна
Марианна
Ответ организатора:
Аня, спасибо вам за такие тёплые слова❤️ Было приятно показать вам город. Желаю вашей чудесной дочке побед во всех её Олимпиадах!
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Т
Отличная экскурсия! Интересный не банальный подход! Все легко запоминается! Информация податься легко! Спасибо большое!
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М
26 июня 2026г. мы посетили г. Павловский Посад. Сразу отметим чистоту и уют этого города. Экскурсию запланировали заранее. Экскурсовод Марианна встречала нас у здания вокзала, это для нас было очень
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приятно, так как мы приехали в этот город впервые. Марианна сразу выдала нам наушники, что создало нам комфортное передвижение по городу. Материал подавался очень увлекательно в большом объеме. Марианна профессионал в своем деле, которая очень любит свой родной город, болеет душой за его благосостояние и процветание. Экскурсия прошла в теплой, душевной атмосфере. Мы не заметили как пролетело время и нам не хотелось расставаться. Любовь Марианны к Павловскому Посаду, интерес к его истории передался и нам. Огромное спасибо Марианне, профессионалу и прекрасному человеку. А мы приедем еще раз обязательно! Удачи и процветания всем жителям прекрасного города Павловский Посад!

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Ирина
От экскурсии остались исключительно положительные эмоции. Марианна интересно рассказывала об истории и достопримечательностях Павловского Посада. Показала места оставившие большое впечатление. Два часа пролетели незаметно. Дочь 9 лет также внимательно и с интересом слушала рассказы о городе. Экскурсией остались очень довольны, рекомендую для знакомства с Павловским Посадом
От экскурсии остались исключительно положительные эмоции. Марианна интересно рассказывала об истории и достопримечательностях Павловского Посада. Показала
От экскурсии остались исключительно положительные эмоции. Марианна интересно рассказывала об истории и достопримечательностях Павловского Посада. Показала
От экскурсии остались исключительно положительные эмоции. Марианна интересно рассказывала об истории и достопримечательностях Павловского Посада. Показала
От экскурсии остались исключительно положительные эмоции. Марианна интересно рассказывала об истории и достопримечательностях Павловского Посада. Показала
Марианна
Марианна
Ответ организатора:
Ирина, спасибо за отзыв и фотографии - было здорово показывать вам неожиданные места города) У вас замечательная дочка, смелая не по годам и очень разумная. Фото внутри "казармы на Париже" особенно впечатляет!
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В
Спасибо большое Марианне за интересную насыщенную экскурсию, которая оставила очень яркие впечатления и желание продолжить погружение в атмосферу купеческого прошлого города с его удивительными людьми и необыкновенно красочным промыслом!
Отдельное спасибо
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за доброжелательность, за внимательное отношение к туристам и умение быстро ориентироваться и находить подходящий формат беседы и прогулки - в нашем случае это был формат душевной встречи старых знакомых.
С наилучшими пожеланиями, Вера и Татьяна.

Марианна
Марианна
Ответ организатора:
Вера и Татьяна, спасибо за добрые и такие душевные слова! Жаль было с вами расставаться, такая славная у нас получилась прогулка. А уж фото-сессия в платках — просто огонь! 🙂
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