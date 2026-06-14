18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

В скромном подмосковном городке каждый день рождается набивное чудо — павлово-посадский платок, один из символов русской культуры, шаль, цветы которой украшали плечи первых красавиц в истории. Однако наш уютный рябиновый
Описание экскурсии
В ходе экскурсии вы узнаете:
- о выдающихся жителях Павловского Посада;
- о знаменитых купцах, сыгравших важную роль в развитии города;
- об основании знаменитого платочного предприятия, историю и особенности уникальных ткацких изделий, о самых необычных платках (и при желании сможете увидеть, как рождались когда-то павловопосадские шали);
- как Павловский Посад связан с Дмитрием Донским, и каким образом он обрел статус города;
- как жители города дали отпор армии Наполеона;
- особенности промышленной архитектуры города;
- и многое другое.
В результате вы сможете взглянуть на Павловский Посад глазами влюбленного в него жителя, уловите дух нашего уютного городка, узнаете, как много прекрасных историй хранят его жилые и промышленные здания, и в общем поймете, насколько яркое культурное и историческое наследие может таиться в небольшой российской провинции.
Маршрут
- Мы пройдём (или проедем) по главным улицам, рассматривая старинные купеческие дома (некоторым из них давно перевалило за сотню лет) и глазея, как живут люди в этом ситцевом городе.
- Доберёмся до центральной площади, в прошлом базарной, попутно полюбовавшись пятиглавой церковью Казанской иконы Божией Матери.
- Постоим у бюста дважды Героя Советского Союза лётчика-космонавта Валерия Быковского (скафандр, в котором он впервые вышел в космос, хранится в местном музее).
- Не обойдём вниманием скульптурную композицию, посвященную рождению Павлово-Посадского района.
- С высокого холма полюбуемся Колокольней исчезнувшего с лица земли Воскресенского собора — звон её тысячепудового колокола считался одним из самых чистых в России. На вахте у этих часов династия: сын сменяет отца. И точно такие же часы отсчитывают время на Кремлёвских башнях в Москве.
- Рядом с Колокольней находится знак в память о православном храме в нашей местности, который построил ещё Дмитрий Донской. С этим фактом связана древняя легенда!
- Неподалёку расположился мужской монастырь, учреждённый купцами-основателями платочной мануфактуры. Обитель считается одной из красивейших в Московской Епархии по церковному убранству и внутренней жизни.
- Один из исторических памятников — Часовня, первоначально возведенная к 100-летию того события. От Часовни идёт мостик, увешанный замками — очаровательную «традицию счастья» вновь и вновь поддерживают павловопосадские молодожёны.
- Вы увидите милую тройку живописных старинных особнячков и дом купца Широкова, который он ещё при жизни передал городу. Сейчас там расположился выставочный зал: в нём собрана интересная коллекция картин, а также создан замечательно уютный уголок быта купеческой семьи.
- За мельницей и Эйфелевой башней прячется Историко-художественный музей, где, как они сами о себе пишут, «каждый зал… это картина, фрагмент общего спектакля об истории Павловского Посада и его окрестностей… об истории нашей страны, представленной в её провинциальном аспекте».
- И, наконец, вы можете увидеть целый квартал, занимаемый корпусами бывшего «Русско-французского анонимного акционерного общества» (местное название — «Париж»). (Сейчас там можно снимать апокалиптические фильмы).
Организационные детали
- Место встречи — по договорённости. Если вы приезжаете поездом, я встречу вас на ж/д вокзале, у турникетов. Если на автомобиле, напишу точный адрес для навигатора. Мы можем передвигаться пешком, а можем на вашем авто
- Фирменный магазин павловопосадских платков и шалей можно будет посетить как перед экскурсией, так и после. Я рекомендую оставить его напоследок, т. к. приятнее совершать такие покупки не в спешке — и получить максимум удовольствия
- Посещение музеев не входит в экскурсию, их посещение можно запланировать до неё или после. В некоторых музеях время лучше бронировать заранее (я могу сделать это для вас, это бесплатно)
- Другие возможные расходы:
– входные билеты в музей в среднем 100-250 ₽
– бизнес-ланч в будни — 300-500 ₽, в остальное время средний чек по меню — 700-1500 ₽
– такси по городу от 85 до 300 ₽
- Если мы идём пешком — одевайтесь удобно. В случае непогоды я дам зонт, но лучше взять его с собой. Не забудьте наличные деньги на оплату музеев и продуктов питания (в городе без проблем принимаются банковские карты; из банкоматов в центре в основном Сбербанк, ВТБ и Тинькофф).
- Я могу арендовать для вас автомобиль — это примерно 6000 ₽ на 3 часа, до 4-х человек, можно с детским креслом/бустером. Для больших групп до 20 человек возможна аренда микроавтобуса (от 7000 ₽), по дополнительной договорённости заранее
- Окрестности Павловского Посада не менее богаты достопримечательностями, чем его центральная часть. Если вас интересует вариант расширенной экскурсии, включающей храмы, княжий двор, кузнечный двор и пр. — пишите
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марианна — ваш гид в Павловском Посаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1891 туриста
Коренной житель Павловского Посада, я исследую тему купечества, старинных маленьких городов, их историю через призму профессионализма, целеустремлённости, семейных ценностей и детства. Мои собственные детство и юность прошли в одном из
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 157 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Впечатления самые приятные, Марианна показала и рассказала об основных достопримечательностях, экскурсия заняла больше времени, но наш гид не торопилась, с душой и интересом отвечала на вопросы. Марианна любит свой город и свою работу и это отражается на настроении любознательных туристов. Спасибо большое, Марианна!
Марианна
Ответ организатора:
Валерия, спасибо вам за тёплые слова и чудесные фотографии! С вами было бесконечно приятно и интересно!
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Хочу оставить Марианне самые тёплые слова благодарности за индивидуальную экскурсию по Павловскому Посаду. Это был не просто рассказ с датами и фактами, а настоящее погружение в историю и быт этого
Марианна
Ответ организатора:
Аня, спасибо вам за такие тёплые слова❤️ Было приятно показать вам город. Желаю вашей чудесной дочке побед во всех её Олимпиадах!
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Т
Отличная экскурсия! Интересный не банальный подход! Все легко запоминается! Информация податься легко! Спасибо большое!
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М
26 июня 2026г. мы посетили г. Павловский Посад. Сразу отметим чистоту и уют этого города. Экскурсию запланировали заранее. Экскурсовод Марианна встречала нас у здания вокзала, это для нас было очень
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От экскурсии остались исключительно положительные эмоции. Марианна интересно рассказывала об истории и достопримечательностях Павловского Посада. Показала места оставившие большое впечатление. Два часа пролетели незаметно. Дочь 9 лет также внимательно и с интересом слушала рассказы о городе. Экскурсией остались очень довольны, рекомендую для знакомства с Павловским Посадом
Марианна
Ответ организатора:
Ирина, спасибо за отзыв и фотографии - было здорово показывать вам неожиданные места города) У вас замечательная дочка, смелая не по годам и очень разумная. Фото внутри "казармы на Париже" особенно впечатляет!
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В
Спасибо большое Марианне за интересную насыщенную экскурсию, которая оставила очень яркие впечатления и желание продолжить погружение в атмосферу купеческого прошлого города с его удивительными людьми и необыкновенно красочным промыслом!
Отдельное спасибо
Отдельное спасибо
Марианна
Ответ организатора:
Вера и Татьяна, спасибо за добрые и такие душевные слова! Жаль было с вами расставаться, такая славная у нас получилась прогулка. А уж фото-сессия в платках — просто огонь! 🙂
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