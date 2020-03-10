18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Открыть красоту, уют и яркое достояние скромного подмосковного городка на атмосферной прогулке

Марианна
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Марианна – ваш гид
В скромном подмосковном городке каждый день рождается набивное чудо — павлово-посадский платок, один из символов русской культуры, шаль, цветы которой украшали плечи первых красавиц в истории.

Однако наш уютный рябиновый город знаменит не только произведениями тканого искусства.

Здесь родились «последний рыцарь советского кино» Вячеслав Тихонов, один из первопроходцев космических полётов Валерий Федорович Быковский, герой Отечественной войны 1812 года Герасим Курин.

На обзорной прогулке вы увидите красоту и уют Павловского Посада, откроете его немаленькое историческое достояние и погрузитесь в красочную атмосферу купеческого прошлого.
1950 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии18 отзывов
4.44
Павловский Посад — ситцевый город с богатой историей
Павловский Посад — ситцевый город с богатой историей

Программа

В ходе экскурсии вы узнаете:

  • о выдающихся жителях Павловского Посада;
  • о знаменитых купцах, сыгравших важную роль в развитии города;
  • об основании знаменитого платочного предприятия, историю и особенности уникальных ткацких изделий, о самых необычных платках (и при желании сможете увидеть, как рождались когда-то павловопосадские шали);
  • как Павловский Посад связан с Дмитрием Донским и каким образом он обрел статус города;
  • как жители города дали отпор армии Наполеона;
  • особенности промышленной архитектуры города;
  • и многое другое.

В результате вы сможете взглянуть на Павловский Посад глазами влюбленного в него жителя, уловите дух нашего уютного городка, узнаете, как много прекрасных историй хранят его жилые и промышленные здания, и в общем поймете, насколько яркое культурное и историческое наследие может таиться в небольшой российской провинции.

Маршрут

  • Мы пройдём по главным улицам, рассматривая старинные купеческие дома (некоторым из них давно перевалило за сотню лет) и глазея, как живут люди в этом ситцевом городе.
  • Дойдём до центральной площади, в прошлом базарной, попутно полюбовавшись пятиглавой церковью Казанской иконы Божией Матери.
  • Постоим у бюста дважды Героя Советского Союза лётчика-космонавта Валерия Быковского, его скафандр хранится в местном музее.
  • Не обойдём вниманием скульптурную композицию, посвященную рождению Павлово-Посадского района. Три женские и две мужские фигуры на постаменте олицетворяют единство и разнообразие местных промыслов: ткачество, строительство, судостроение, хлебопашество и кораблевождение.
  • По живописному мостику через реку Вохна дойдём до Колокольни исчезнувшего с лица земли Воскресенского собора — звон её тысячепудового колокола считался одним из самых чистых в России. На вахте у этих часов династия, сын сменяет отца. И точно такие же часы отсчитывают время на Кремлёвских башнях в Москве.
  • Рядом с Колокольней находится знак в память о православном храме в нашей местности, который построил ещё Дмитрий Донской. С этим фактом связана древняя легенда, которую я вам, конечно же, расскажу.
  • Неподалёку расположился мужской монастырь, учреждённый купцами-основателями платочной мануфактуры. Обитель считается одним из красивейших монастырей Московской Епархии по церковному убранству и внутренней жизни.
  • От монастыря мы пустимся в обратный путь, на котором отдадим дань памяти героя Отечественной войны 1812 года, простого крестьянского парня, прогнавшего одного из маршалов Наполеона.
  • На этом же перекрестке ещё один исторический памятник — Часовня, первоначально возведенная к 100-летию того события. От Часовни идёт мостик, увешанный замками — очаровательную «традицию счастья» вновь и вновь поддерживают павловопосадские молодожёны.
  • Не торопясь, вновь пересечём Вохну, пройдём мимо тройки живописных старинных особнячков — прямо к дому купца Широкова, который он ещё при жизни передал городу. Сейчас там расположился выставочный зал: в нём собрана интересная коллекция картин, а также создан замечательно уютный уголок быта купеческой семьи.
  • Далее мы повернём на широкую и удалую Большую Покровскую, она выведет нас к мельнице и Эйфелевой башне.
  • За ними прячется Историко-художественный музей, где, как они сами о себе пишут, «каждый зал… это картина, фрагмент общего спектакля об истории Павловского Посада и его окрестностей… об истории нашей страны, представленной в её провинциальном аспекте».
  • Далее на нашем пути встретится Музей истории платка и шали, созданный когда-то из частной коллекции. Его главные экспонаты существуют в единственном экземпляре. Музей проводит интерактивы «Чаепитие в трактире» и мастер-классы по набивке платка (получившееся изделие можно забрать с собой).
  • И, наконец, мы увидим целый квартал, занимаемый корпусами бывшего «Русско-французского анонимного акционерного общества» (местное название — «Париж»). Сейчас там можно снимать апокалиптические фильмы.
  • На этом этапе экскурсию можно закончить и остаться обедать в аутентичном ресторане, стилизованном под рубленую барскую усадьбу

Организационные детали

  • Место встречи — вокзал.
  • Фирменный магазин павловопосадских платков и шалей можно будет посетить как в начале, так и в конце экскурсии. Я рекомендую оставить его напоследок, т.к. приятнее совершать такие покупки не в спешке — и получить максимум удовольствия.
  • Дополнительные расходы: входные билеты в музей от 35 до 300 рублей с человека (в среднем 60-100, 300 — это интерактивные представления), дом купца широкова — 30-50 рублей с человека, мастер-класс по платку — 150 рублей, обед (бизнес-ланч в будни — 250 рублей, в остальное время средний чек по меню — 700 рублей).
  • В некоторых музеях в какой-то конкретный день осмотр экспозиции без заказа экскурсии может быть невозможен. Если вам важно в процессе прогулки посетить все или определённый музей — заранее сообщите об этом.
  • Мы будем много ходить пешком — одевайтесь удобно. В случае непогоды я дам зонт, но лучше взять его с собой. Не забудьте деньги на оплату музеев (по желанию) и продуктов питания (в городе без проблем принимаются банковские карты; из банкоматов в центре в основном Сбербанк и ВТБ).
  • Передвигаться возможно пешком — все объекты в пределах 20 минут медленным шагом. Возможен прокат детской коляски. Возможно автомобилем — дополнительно 1000 рублей на весь день, до 4-х человек. Предоставляется детское кресло бесплатно. Для больших групп возможна аренда микроавтобуса, по дополнительной договорённости заранее.
  • Окрестности Павловского Посада не менее богаты достопримечательностями, чем его центральная часть. Если вас интересует вариант расширенной экскурсии, включающей храмы, княжий двор, кузнечный двор и пр. — пишите.
Павловский Посад — ситцевый город с богатой историей
Павловский Посад — ситцевый город с богатой историей
Павловский Посад — ситцевый город с богатой историей
Павловский Посад — ситцевый город с богатой историей
Павловский Посад — ситцевый город с богатой историей
Павловский Посад — ситцевый город с богатой историей
Павловский Посад — ситцевый город с богатой историей
Павловский Посад — ситцевый город с богатой историей
Павловский Посад — ситцевый город с богатой историей
Павловский Посад — ситцевый город с богатой историей
Павловский Посад — ситцевый город с богатой историей
Павловский Посад — ситцевый город с богатой историей
Павловский Посад — ситцевый город с богатой историей
Павловский Посад — ситцевый город с богатой историей

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Марианна
Марианна
Я родилась и выросла в Павловском Посаде, здесь я училась и впервые влюблялась. Исходила весь город вдоль и поперёк. Потом уехала - в Москву, делать карьеру, дышать простором. Но быстро поняла, что простор здесь - в маленьком уютном Павловском Посаде. Зимой здесь не чёрные вороньи улицы, а белым бело от снега. Летом, в самую жару, откуда-нибудь обязательно подует ветер - ведь живописные поля близко, с каждой улицы рукой подать.
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18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

10 марта 2020
Были в Павловском Посаде один день. Взяли экскурсию, чтобы посмотреть все главные достопримечательности города.
Нам все понравилось, было интересно, комфортно.
24 февраля 2020
Экскурсия очень понравилась. Совет для тех, кто приезжает в этот город. Обязательно заказывайте экскурсию с гидом, будет легче и интереснее почувствовать атмосферу и историю города.
20 февраля 2020
Спасибо Марианне за экскурсию и за хорошо проведенное время! Марианна заранее уточняет все нюансы, чтобы экскурсия прошла максимально комфортно и маршрут получился интересным именно для нас. У нас была большая компания, но все удалось организовать хорошо. Постараемся вернуться еще раз летом!
27 сентября 2019
Очень понравились сам город, экскурсия и экскурсовод. В конце купили великолепный павловопосадский платок, счастлива.
17 сентября 2019
Все было замечательно,очень интересный ,содержательный рассказ.
Посмотрели интересные места, прикоснулись к истории города.
Огромное спасибо Марианне за содержательную экскурсию.
6 мая 2019
Честно говоря, не ожидала от заштатного городка (да простит меня Марианна) такого уровня экскурсионного сервиса! Гид выяснила заранее, откуда и каким транспортом я приеду, как мне удобнее передвигаться - пешком или на машине (я была на своей), предупредила о плюсах и минусах пешего и автомобильного хода. В условленном месте ждала заранее, не расстроилась, когда увидела, что со мной увязались сыновья десяти лет. Подозреваю, что из-за этого экскурсию, рассчитанную на взрослого слушателя, пришлось на ходу перестраивать, чтобы дети не заскучали, но от этого не потерялись ни структура, ни нить повествования. И было интересно и познавательно, а главное - мы многое смогли запомнить. Я всегда пишу отзывы на следующий день, когда становится понятно, помнишь ты что-то из рассказа гида или "мимо прошло". В данном случае не прошло, я помню большинство моментов нашего небольшого путешествия, дети запомнили платки, войну с Наполеоном и "крестьян, которые хотели от жизни больше" (купцов)! Это дорогого стоит в наше время ярких картинок! Спасибо гиду, спасибо Павловскому Посаду - к сожалению, постепенно исчезающему городу в своём старом, купеческом обличье. Мы получили очень тёплые, действительно уютные впечатления и, возможно, ещё вернёмся!
5 ноября 2018
Главный недостаток: нет четкого плана экскурсии. Перемещение несколько хаотичное.
25 августа 2018
Экскурсия не понравилась.
29 июля 2018
Прекрасная экскурсия! Интересно и познавательно! Благодарим Марианну за приятное общение!
17 июля 2018
Спасибо Марианне за замечательную экскурсию! Город интересный, материал подобран грамотно, а повествование увлекательное и лёгкое. Рекомендуем всем.
Ещё 8 отзывов

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