Выбирайте и другие экскурсии в Павловском Посаде

Что вас ожидает

Очаровательный Павловский Посад

Вы увидите один из древнейших архитектурных памятников города — колокольню Воскресенского собора. Погуляете по некогда царской улице, ныне названной именем Кирова, и рассмотрите великолепный дом купца Широкова со щедро декорированным фасадом. Я расскажу историю и легенды Павловского Посада от Ивана Калиты до наших дней и помогу понять, в чем заключается особенное обаяние нашего городка.

Павловский Посад сквозь столетия

В Павлово-Посадском историко-художественном музее вы совершите увлекательное путешествие по различным эпохам: от каменного века до космической эры. Кроме того, я познакомлю вас с текстильной промышленностью города и расскажу о ее самых ярких представителях, повлиявших на развитие всей страны.