Выбирайте и другие экскурсии в Павловском Посаде

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Погулять по старинным улочкам города и узнать самые интересные факты его богатой истории

Елена
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Елена – ваш гид
Расположенный в месте слияния рек Вохна и Клязьма, Павловский Посад покорит вас идиллической атмосферой, древними храмами и уютными кварталами двухэтажных купеческих домов, возведенных в середине позапрошлого века.

Я расскажу, кому они принадлежали, и помогу вам прочувствовать размеренный ритм небольшого уездного города.
1700 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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Купеческий Павловский Посад
Купеческий Павловский Посад

Что вас ожидает

Очаровательный Павловский Посад
Вы увидите один из древнейших архитектурных памятников города — колокольню Воскресенского собора. Погуляете по некогда царской улице, ныне названной именем Кирова, и рассмотрите великолепный дом купца Широкова со щедро декорированным фасадом. Я расскажу историю и легенды Павловского Посада от Ивана Калиты до наших дней и помогу понять, в чем заключается особенное обаяние нашего городка.

Павловский Посад сквозь столетия
В Павлово-Посадском историко-художественном музее вы совершите увлекательное путешествие по различным эпохам: от каменного века до космической эры. Кроме того, я познакомлю вас с текстильной промышленностью города и расскажу о ее самых ярких представителях, повлиявших на развитие всей страны.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов

Купеческий Павловский Посад
Купеческий Павловский Посад
Купеческий Павловский Посад
Купеческий Павловский Посад

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Добрый день, дорогие путешественники! Я родилась и живу в Павловском Посаде. Очень люблю родной город, хорошо знаю его историю и с удовольствием поделюсь знаниями и эмоциями с вами! До скорой встречи!
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