Выбирайте и другие экскурсии в Павловском Посаде

Очаровательный Павловский Посад Вы увидите один из древнейших архитектурных памятников города — колокольню Воскресенского собора. Погуляете по некогда царской улице, ныне названной именем Кирова, и рассмотрите великолепный дом купца Широкова со щедро декорированным фасадом. Я расскажу историю и легенды Павловского Посада от Ивана Калиты до наших дней и помогу понять, в чем заключается особенное обаяние нашего городка.
Павловский Посад сквозь столетия В Павлово-Посадском историко-художественном музее вы совершите увлекательное путешествие по различным эпохам: от каменного века до космической эры. Кроме того, я познакомлю вас с текстильной промышленностью города и расскажу о ее самых ярких представителях, повлиявших на развитие всей страны.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.