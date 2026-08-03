Мои заказы

Экскурсии в Павловском Посаде

Найдено 5 экскурсий в Павловском Посаде, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Павловский Посад - ситцевый город с богатой историей
Пешая
2 часа
157 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Павловский Посад - ситцевый город с богатой историей
Открыть красоту, уют и яркое достояние скромного подмосковного городка на атмосферной прогулке
Сегодня в 09:00
10 авг в 14:30
от 4800 ₽ за всё до 7 чел.
Купеческий Павловский Посад
Пешая
2 часа
17 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Купеческий Павловский Посад
Погулять по старинным улочкам города и узнать самые интересные факты его богатой истории
Начало: Площадь Революции, 9
11 авг в 09:30
12 авг в 09:30
от 5550 ₽ за всё до 10 чел.
Легенда вне кадра: город Вячеслава Тихонова
Пешая
5.5 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 15 чел.
Легенда вне кадра: город Вячеслава Тихонова
Прогуляться по Павловскому Посаду и проникнуться магией советского кино
Начало: У ж/д вокзала
11 авг в 14:00
12 авг в 14:00
от 7000 ₽ за всё до 15 чел.
Хвостатый гид: по Павловскому Посаду - с собакой-поводырём
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Хвостатый гид: по Павловскому Посаду - с собакой-поводырём
Интерактивная и познавательная прогулка в компании дружелюбного пёсика
Сегодня в 15:00
10 авг в 14:00
от 15 000 ₽ за всё до 15 чел.
В гостях у виноградаря: дегустация в Павловском Посаде
2 часа
Групповая
до 25 чел.
В гостях у виноградаря: дегустация в Павловском Посаде
Попробовать вина, сыры и колбасы - и больше узнать о местном производстве
Начало: У Павловского Посада
Расписание: в субботу в 12:00 и 15:00, в воскресенье в 14:00 и 16:30
Завтра в 14:00
15 авг в 12:00
4000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

Т
Павловский Посад - ситцевый город с богатой историей
Отличная экскурсия! Интересный не банальный подход! Все легко запоминается! Информация податься легко! Спасибо большое!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Легенда вне кадра: город Вячеслава Тихонова
15 июля мы, три пенсионерки, были на экскурсии по Павловскому Посаду. экскурсовод Марианна рассказала нам и про историю города, его
читать дальшеуменьшить

знаменитых людей, показала купеческие дома, фабрики. Это все в дополнение к главной теме: Творчество Вячеслава Тихонова. Рассказывала Марианна очень ярко, с любовью. В заключение провела интересную викторину по творчеству замечательного актёра. Так же Марианна организовала нам прекрасные экскурсии в дом- музей В Тихонова и музей космонавта В. Быковского. Музеи произвели на нас неизгладимое впечатление.
Спасибо огромное за этот интересный день.

Вам был полезен этот отзыв?
О
Павловский Посад - ситцевый город с богатой историей
Впечатления очень хорошие, но исторических фактов маловато 🤗
Вам был полезен этот отзыв?
Алексей
Павловский Посад - ситцевый город с богатой историей
Просто прекрасно провели время на экскурсии, спасибо большое Марианне, очень интересно, много узнали о городе и местности. Ещё раз огромное спасибо за экскурсию.
Вам был полезен этот отзыв?
М
Павловский Посад - ситцевый город с богатой историей
26 июня 2026г. мы посетили г. Павловский Посад. Сразу отметим чистоту и уют этого города. Экскурсию запланировали заранее. Экскурсовод Марианна
читать дальшеуменьшить

встречала нас у здания вокзала, это для нас было очень приятно, так как мы приехали в этот город впервые. Марианна сразу выдала нам наушники, что создало нам комфортное передвижение по городу. Материал подавался очень увлекательно в большом объеме. Марианна профессионал в своем деле, которая очень любит свой родной город, болеет душой за его благосостояние и процветание. Экскурсия прошла в теплой, душевной атмосфере. Мы не заметили как пролетело время и нам не хотелось расставаться. Любовь Марианны к Павловскому Посаду, интерес к его истории передался и нам. Огромное спасибо Марианне, профессионалу и прекрасному человеку. А мы приедем еще раз обязательно! Удачи и процветания всем жителям прекрасного города Павловский Посад!

Вам был полезен этот отзыв?
Н
Павловский Посад - ситцевый город с богатой историей
экскурсия просто супер. рекомендую всем, кто приезжает в Павловский посад! с первых же минут завладели нашим вниманием и не отпускали до конца. получили самые приятные и положительные эмоции
Вам был полезен этот отзыв?
В
Павловский Посад - ситцевый город с богатой историей
Впечатления самые приятные, Марианна показала и рассказала об основных достопримечательностях, экскурсия заняла больше времени, но наш гид не торопилась, с
читать дальшеуменьшить

душой и интересом отвечала на вопросы. Марианна любит свой город и свою работу и это отражается на настроении любознательных туристов. Спасибо большое, Марианна!

Впечатления самые приятные, Марианна показала и рассказала об основных достопримечательностях, экскурсия заняла больше времени, но наш
Впечатления самые приятные, Марианна показала и рассказала об основных достопримечательностях, экскурсия заняла больше времени, но наш
Впечатления самые приятные, Марианна показала и рассказала об основных достопримечательностях, экскурсия заняла больше времени, но наш
Впечатления самые приятные, Марианна показала и рассказала об основных достопримечательностях, экскурсия заняла больше времени, но наш+1
Впечатления самые приятные, Марианна показала и рассказала об основных достопримечательностях, экскурсия заняла больше времени, но наш
Вам был полезен этот отзыв?
А
Павловский Посад - ситцевый город с богатой историей
Спасибо Марианне за интересную экскурсию по Павловскому Посаду и отличный рассказ о своём городе!
Вам был полезен этот отзыв?
В
Купеческий Павловский Посад
Все прошло замечательно. Нам всем понравился гид. На доп вопросы ответила. Маршрут хороший. Как рассказчик: очень интересно слушать и сразу видно, что любит свой город.
Рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
В
Павловский Посад - ситцевый город с богатой историей
Спасибо большое Марианне за интересную насыщенную экскурсию, которая оставила очень яркие впечатления и желание продолжить погружение в атмосферу купеческого прошлого
читать дальшеуменьшить

города с его удивительными людьми и необыкновенно красочным промыслом!
Отдельное спасибо за доброжелательность, за внимательное отношение к туристам и умение быстро ориентироваться и находить подходящий формат беседы и прогулки - в нашем случае это был формат душевной встречи старых знакомых.
С наилучшими пожеланиями, Вера и Татьяна.

Вам был полезен этот отзыв?
Всего 176 отзывов в Павловском Посаде

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Павловскому Посаду

Самые популярные экскурсии в Павловском Посаде
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5:
  1. Павловский Посад - ситцевый город с богатой историей;
  2. Купеческий Павловский Посад;
  3. Легенда вне кадра: город Вячеслава Тихонова;
  4. Хвостатый гид: по Павловскому Посаду - с собакой-поводырём;
  5. В гостях у виноградаря: дегустация в Павловском Посаде.
Сколько стоит экскурсия по Павловскому Посаду в августе 2026
Сейчас в Павловском Посаде можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 4000 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 176 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Исследуйте богатую культуру Павловского Посада через наши экскурсии. Откройте для себя мир елочных игрушек, платков и уникального ремесла фабрики 'Иней'. Насладитесь красотой и мастерством местных умельцев, узнайте историю знаменитых павловопосадских платков, посетите фабрику новогодних украшений и получите незабываемые впечатления. Экскурсии для детей и взрослых, возможность отправиться в путешествие из Москвы. Бронируйте, читайте отзывы и выбирайте лучшее!