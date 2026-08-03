Индивидуальная
до 7 чел.
Павловский Посад - ситцевый город с богатой историей
Открыть красоту, уют и яркое достояние скромного подмосковного городка на атмосферной прогулке
Сегодня в 09:00
10 авг в 14:30
от 4800 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Купеческий Павловский Посад
Погулять по старинным улочкам города и узнать самые интересные факты его богатой истории
Начало: Площадь Революции, 9
11 авг в 09:30
12 авг в 09:30
от 5550 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Легенда вне кадра: город Вячеслава Тихонова
Прогуляться по Павловскому Посаду и проникнуться магией советского кино
Начало: У ж/д вокзала
11 авг в 14:00
12 авг в 14:00
от 7000 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Хвостатый гид: по Павловскому Посаду - с собакой-поводырём
Интерактивная и познавательная прогулка в компании дружелюбного пёсика
Сегодня в 15:00
10 авг в 14:00
от 15 000 ₽ за всё до 15 чел.
Групповая
до 25 чел.
В гостях у виноградаря: дегустация в Павловском Посаде
Попробовать вина, сыры и колбасы - и больше узнать о местном производстве
Начало: У Павловского Посада
Расписание: в субботу в 12:00 и 15:00, в воскресенье в 14:00 и 16:30
Завтра в 14:00
15 авг в 12:00
4000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
Т
Отличная экскурсия! Интересный не банальный подход! Все легко запоминается! Информация податься легко! Спасибо большое!
Вам был полезен этот отзыв?
А
15 июля мы, три пенсионерки, были на экскурсии по Павловскому Посаду. экскурсовод Марианна рассказала нам и про историю города, его
Вам был полезен этот отзыв?
О
Впечатления очень хорошие, но исторических фактов маловато 🤗
Вам был полезен этот отзыв?
Просто прекрасно провели время на экскурсии, спасибо большое Марианне, очень интересно, много узнали о городе и местности. Ещё раз огромное спасибо за экскурсию.
Вам был полезен этот отзыв?
М
26 июня 2026г. мы посетили г. Павловский Посад. Сразу отметим чистоту и уют этого города. Экскурсию запланировали заранее. Экскурсовод Марианна
Вам был полезен этот отзыв?
Н
экскурсия просто супер. рекомендую всем, кто приезжает в Павловский посад! с первых же минут завладели нашим вниманием и не отпускали до конца. получили самые приятные и положительные эмоции
Вам был полезен этот отзыв?
В
Впечатления самые приятные, Марианна показала и рассказала об основных достопримечательностях, экскурсия заняла больше времени, но наш гид не торопилась, с
+1
Вам был полезен этот отзыв?
А
Спасибо Марианне за интересную экскурсию по Павловскому Посаду и отличный рассказ о своём городе!
Вам был полезен этот отзыв?
В
Все прошло замечательно. Нам всем понравился гид. На доп вопросы ответила. Маршрут хороший. Как рассказчик: очень интересно слушать и сразу видно, что любит свой город.
Рекомендую!
Рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
В
Спасибо большое Марианне за интересную насыщенную экскурсию, которая оставила очень яркие впечатления и желание продолжить погружение в атмосферу купеческого прошлого
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 176 отзывов в Павловском Посаде
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Павловскому Посаду
Самые популярные экскурсии в Павловском Посаде
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5:
Сколько стоит экскурсия по Павловскому Посаду в августе 2026
Сейчас в Павловском Посаде можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 4000 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 176 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Исследуйте богатую культуру Павловского Посада через наши экскурсии. Откройте для себя мир елочных игрушек, платков и уникального ремесла фабрики 'Иней'. Насладитесь красотой и мастерством местных умельцев, узнайте историю знаменитых павловопосадских платков, посетите фабрику новогодних украшений и получите незабываемые впечатления. Экскурсии для детей и взрослых, возможность отправиться в путешествие из Москвы. Бронируйте, читайте отзывы и выбирайте лучшее!