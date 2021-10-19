Все экскурсии в Павловском Посаде
Доступно 3 экскурсии 🚌 в Павловском Посаде на 2021 год, 46 ⭐ отзывов, цены от 400₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
1 700₽
за 1-5 чел.
Павловский Посад — ситцевый город с богатой историей
Открыть красоту, уют и яркое достояние скромного подмосковного городка на атмосферной прогулке
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
1 560₽
за 1-5 чел.
Купеческий Павловский Посад
Погулять по старинным улочкам города и узнать самые интересные факты его богатой истории
Индивидуальная экскурсия
4ч
400₽
за 1 чел.
Велосипедный Павловский Посад
Дружеская обзорная по городу и окрестностям
Последние отзывы «Экскурсии Павловского Посада»
- ННиколюк19 октября 2021Марианна отлично знает свой город. Экскурсия очень понравилась
- ЮЮлия16 августа 2021Отличная экскурсия. Гид не только рассказала об истории города, но и подсказала где можно посмотреть интересные старые дома, и что еще посетить чтобы познакомится с городом лучше
- ООльга26 июля 2021Отлично!
- ННаталья12 июля 2021Отличная экскурсия. Рекомендую. Важно знать историю своей страны и своего рода
- ЮЮлия21 июня 2021Экскурсия очень понравилась! Марианна интересно расскажет и покажет прекрасную архитектуру города и красивые места. Жаль, что запланировали там мало времени в Павловском Посаде.
- ИИнга6 мая 2021Большое спасибо Елене за экскурсию и за совет посетить музей космонавта Быковского. Елена много знает об истории родного города, а также о мероприятиях, которые в нем проходят. Было очень интересно.