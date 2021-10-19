Экскурсии Павловского Посада

Все экскурсии в Павловском Посаде

Доступно 3 экскурсии 🚌 в Павловском Посаде на 2021 год, 46 ⭐ отзывов, цены от 400₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Павловский Посад — ситцевый город с богатой историей
Индивидуальная экскурсия
4.8
40
1ч 30м
1 700
за 1-5 чел.
Павловский Посад — ситцевый город с богатой историей
Открыть красоту, уют и яркое достояние скромного подмосковного городка на атмосферной прогулке
Купеческий Павловский Посад
Индивидуальная экскурсия
5
6
1ч 30м
1 560
за 1-5 чел.
Купеческий Павловский Посад
Погулять по старинным улочкам города и узнать самые интересные факты его богатой истории
Велосипедный Павловский Посад
Индивидуальная экскурсия
400
за 1 чел.
Велосипедный Павловский Посад
Дружеская обзорная по городу и окрестностям

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