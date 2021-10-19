Отзыв на: Павловский Посад — ситцевый город с богатой историей Н Николюк 5 Марианна отлично знает свой город. Экскурсия очень понравилась

Отзыв на: Купеческий Павловский Посад Ю Юлия 5 Отличная экскурсия. Гид не только рассказала об истории города, но и подсказала где можно посмотреть интересные старые дома, и что еще посетить чтобы познакомится с городом лучше

Отзыв на: Павловский Посад — ситцевый город с богатой историей О Ольга 5 Отлично!

Отзыв на: Купеческий Павловский Посад Н Наталья 5 Отличная экскурсия. Рекомендую. Важно знать историю своей страны и своего рода

Отзыв на: Павловский Посад — ситцевый город с богатой историей Ю Юлия 5 Экскурсия очень понравилась! Марианна интересно расскажет и покажет прекрасную архитектуру города и красивые места. Жаль, что запланировали там мало времени в Павловском Посаде.