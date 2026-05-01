На второй день вас ждет
Программа тура по дням
Псков и Печоры
07:15 Отправление из Санкт – Петербурга от ст. м. «Московская», Демонстрационный проезд (за памятником В. И. Ленину).
Отъезд в Псков (293 км), один из древнейших русских городов.
Обзорная экскурсия по городу с посещением Псковского Кремля и Троицкого Собора.
Псковский кремль (Кром) – главная достопримечательность и визитная карточка древнего города, а Троицкий собор – его священный символ. Собор во все времена считался святыней и средоточием государственной жизни Пскова.
Здесь хранились главные сокровища и реликвии города: древние грамоты, княжеские печати и государственная казна
Переезд в Печоры (54 км).
Посещение Псково-Печерского Свято-Успенского мужского монастыря с экскурсией (без посещения дальних пещер).
Это один из древнейших и крупных мужских монастырей России, расположенный в живописнейших местах с карстовыми пещерами, чья история, полная боев за веру и за землю, насчитывает уже 542 года.
Отъезд в Пушкинские горы (138 км).
Размещение на турбазе «Пушкиногорье».
Ужин.
Экскурсия в усадьбу "Михайловское". Переезд в усадьбу "Тригорское"
09:00 Завтрак.
Экскурсия в «Михайловское» – родовое имение матери А. С. Пушкина, его поэтическая родина, место духовного становления поэта.
Экскурсия в «Тригорское» – «приют сияньем муз одетый» – дом друзей А. С. Пушкина, место, ставшее для него вторым домом в годы михайловской ссылки.
Обитателям Тригорского посвящены бесценные пушкинские стихи, здесь живо ощущаются тригорские реалии романа «Евгений Онегин».
Тригорский парк – памятник садово-паркового искусства второй половины 18 века. Отдельные уголки парка носят имена, связанные с написанием романа «Евгений Онегин»: «аллея Татьяны», «скамья Онегина» и «дуб уединенный»…
Экскурсия в Святогорский монастырь. Он был основан по повелению царя Ивана IV и издревле входил в ряд самых почитаемых на Руси.
В монастыре на фамильном кладбище Ганнибалов-Пушкиных похоронены: дед поэта Осип Абрамович Ганнибал, бабушка Мария Алексеевна, мать Надежда Осиповна и отец Сергей Львович. Святогорский монастырь стал последним земным приютом и для Пушкина. Посещение могилы А. С. Пушкина.
15:00 Обед на турбазе.
Свободное время.
Отдых на турбазе «Пушкиногорье»
Завтрак. Отдых.
Завтрак. Свободное время.
Освобождение номера к 12:00, вещи можно оставить у администратора или продлить номер за доп. плату.
Около 16:00 отъезд группы из Пушкинских Гор в Санкт-Петербург (400 км). Прибытие в Санкт-Петербург около 23:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание на турбазе.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:
Пушкиногорье
|Размещение
|Цена
2-местный номер «эконом»,
корпус №1 (душ, туалет, ТВ)
|40 580
|1-местное размещение в 2-местном номере «эконом»
|51 150
2-местный номер «стандарт»,
корпус №1 (душ, туалет, ТВ)
|46 770
|1-местное размещение в 2-местном номере «стандарт»
|61 520
|2-местный 1-комнатный номер «комфорт», корпус №2 (душ, туалет, холодильник, ТВ)
|48 080
|1-местное размещение в 2-местном 1-комнатном номере «комфорт»
|64 150
|2-местный 2-комнатный номер «комфорт», корпус №2, №3
|49 080
|1-местное размещение в 2-местном 2-комнатном номере «комфорт»
|66 150
3-местный номер «эконом»,
корпус №1 (душ, туалет, ТВ)
|37 400
|4-местный 2-комнатный номер «эконом», корпус №1 (душ, туалет, ТВ)
|36 900
|1-местный номер «улучшенный», корпус №1
|57 520
|2-местный «улучшенный», корпус №1
|47 270
|1-местное размещение в 2-местном номере «улучшенный»
|62 520
|2-местный «студия» (двуспальная кровать), корпус №1
|53 460
|Доп. место (3-й в номере) в номерах комфорт и студии
|31 690
Скидка на школьника до 13 лет включительно при любом размещении – 400 рублей. На школьника старше 14 лет – 200 рублей и пенсионерам – 100 рублей.
Варианты проживания
Комплекс отдыха «Пушкиногорье»
Комплекс отдыха «Пушкиногорье» находится на лоне природы в поселке Пушкинские Горы и располагает сауной и пунктом проката лыжного снаряжения. Расстояние до музея-заповедника Михайловское и музея Пушкина составляет 7 км.
Комфортабельные номера располагают телевизором, балконом и собственной ванной комнатой с душем.
В кафе комплекса «Пушкиногорье» подаются блюда русской и европейской кухни. В зонах общественного пользования предоставляется бесплатный WiFi. Также к услугам гостей бильярд, библиотека и экскурсионное бюро.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание на турбазе «Пушкиногорье»
- Питание, указанное в программе: 1 ужин, 1 обед, 8 завтраков в столовой турбазы
- Автотранспортное обслуживание
- Экскурсионное обслуживание по программе с входными билетами
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
- Питание, не указанное в программе тура: 7 ужинов, 7 обедов (заказ и оплата заранее)
- Бар-буфет
- Сауна с бассейном (с комнатой для чаепития, телевизор) - 4500 руб., русская баня - 4000 руб. (2-х часовой сеанс)
- Тренажерный зал
- Библиотека
- Кинозал
- Прокат спортинвентаря, велосипедов
- Спортивные городки
- Охраняемая автостоянка
- Личные расходы
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие скидки есть в туре?
