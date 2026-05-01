Летний отдых в Пушкинских горах

Сначала — штурм древнего Пскова: Кремль и Троицкий собор, где веками лежала княжеская казна. А следом — мистические пещеры Печорского монастыря, 542 года державшего оборону веры.

На второй день вас ждет
живой пушкинский роман: аллея Татьяны, скамья Онегина и последний приют поэта у стен Святогорской обители. А затем — целых семь дней свободы на турбазе «Пушкиногорье», чтобы переварить эту красоту в тишине.

Программа тура по дням

1 день

Псков и Печоры

07:15 Отправление из Санкт – Петербурга от ст. м. «Московская», Демонстрационный проезд (за памятником В. И. Ленину).

Отъезд в Псков (293 км), один из древнейших русских городов.

Обзорная экскурсия по городу с посещением Псковского Кремля и Троицкого Собора.

Псковский кремль (Кром) – главная достопримечательность и визитная карточка древнего города, а Троицкий собор – его священный символ. Собор во все времена считался святыней и средоточием государственной жизни Пскова.

Здесь хранились главные сокровища и реликвии города: древние грамоты, княжеские печати и государственная казна

Переезд в Печоры (54 км).

Посещение Псково-Печерского Свято-Успенского мужского монастыря с экскурсией (без посещения дальних пещер).

Это один из древнейших и крупных мужских монастырей России, расположенный в живописнейших местах с карстовыми пещерами, чья история, полная боев за веру и за землю, насчитывает уже 542 года.

Отъезд в Пушкинские горы (138 км).

Размещение на турбазе «Пушкиногорье».

Ужин.

2 день

Экскурсия в усадьбу "Михайловское". Переезд в усадьбу "Тригорское"

09:00 Завтрак.

Экскурсия в «Михайловское» – родовое имение матери А. С. Пушкина, его поэтическая родина, место духовного становления поэта.

Экскурсия в «Тригорское» – «приют сияньем муз одетый» – дом друзей А. С. Пушкина, место, ставшее для него вторым домом в годы михайловской ссылки.

Обитателям Тригорского посвящены бесценные пушкинские стихи, здесь живо ощущаются тригорские реалии романа «Евгений Онегин».

Тригорский парк – памятник садово-паркового искусства второй половины 18 века. Отдельные уголки парка носят имена, связанные с написанием романа «Евгений Онегин»: «аллея Татьяны», «скамья Онегина» и «дуб уединенный»…

Экскурсия в Святогорский монастырь. Он был основан по повелению царя Ивана IV и издревле входил в ряд самых почитаемых на Руси.

В монастыре на фамильном кладбище Ганнибалов-Пушкиных похоронены: дед поэта Осип Абрамович Ганнибал, бабушка Мария Алексеевна, мать Надежда Осиповна и отец Сергей Львович. Святогорский монастырь стал последним земным приютом и для Пушкина. Посещение могилы А. С. Пушкина.

15:00 Обед на турбазе.

Свободное время.

3 день

Отдых на турбазе «Пушкиногорье»

Завтрак. Отдых.

4 день

Отдых на турбазе «Пушкиногорье»

Завтрак. Отдых.

5 день

Отдых на турбазе «Пушкиногорье»

Завтрак. Отдых.

6 день

Отдых на турбазе «Пушкиногорье»

Завтрак. Отдых.

7 день

Отдых на турбазе «Пушкиногорье»

Завтрак. Отдых.

8 день

Отдых на турбазе «Пушкиногорье»

Завтрак. Отдых.

9 день

Отдых турбазе «Пушкиногорье»

Завтрак. Свободное время.

Освобождение номера к 12:00, вещи можно оставить у администратора или продлить номер за доп. плату.

Около 16:00 отъезд группы из Пушкинских Гор в Санкт-Петербург (400 км). Прибытие в Санкт-Петербург около 23:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазе.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:

Пушкиногорье

РазмещениеЦена

2-местный номер «эконом»,

корпус №1 (душ, туалет, ТВ)

40 580
1-местное размещение в 2-местном номере «эконом»51 150

2-местный номер «стандарт»,

корпус №1 (душ, туалет, ТВ)

46 770
1-местное размещение в 2-местном номере «стандарт»61 520
2-местный 1-комнатный номер «комфорт», корпус №2 (душ, туалет, холодильник, ТВ)48 080
1-местное размещение в 2-местном 1-комнатном номере «комфорт»64 150
2-местный 2-комнатный номер «комфорт», корпус №2, №349 080
1-местное размещение в 2-местном 2-комнатном номере «комфорт»66 150

3-местный номер «эконом»,

корпус №1 (душ, туалет, ТВ)

37 400
4-местный 2-комнатный номер «эконом», корпус №1 (душ, туалет, ТВ)36 900
1-местный номер «улучшенный», корпус №157 520
2-местный «улучшенный», корпус №147 270
1-местное размещение в 2-местном номере «улучшенный»62 520
2-местный «студия» (двуспальная кровать), корпус №153 460
Доп. место (3-й в номере) в номерах комфорт и студии31 690

Скидка на школьника до 13 лет включительно при любом размещении – 400 рублей. На школьника старше 14 лет – 200 рублей и пенсионерам – 100 рублей.

Варианты проживания

Комплекс отдыха «Пушкиногорье»

8 ночей

Комплекс отдыха «Пушкиногорье» находится на лоне природы в поселке Пушкинские Горы и располагает сауной и пунктом проката лыжного снаряжения. Расстояние до музея-заповедника Михайловское и музея Пушкина составляет 7 км.

Комфортабельные номера располагают телевизором, балконом и собственной ванной комнатой с душем.

В кафе комплекса «Пушкиногорье» подаются блюда русской и европейской кухни. В зонах общественного пользования предоставляется бесплатный WiFi. Также к услугам гостей бильярд, библиотека и экскурсионное бюро.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание на турбазе «Пушкиногорье»
  • Питание, указанное в программе: 1 ужин, 1 обед, 8 завтраков в столовой турбазы
  • Автотранспортное обслуживание
  • Экскурсионное обслуживание по программе с входными билетами
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура: 7 ужинов, 7 обедов (заказ и оплата заранее)
  • Бар-буфет
  • Сауна с бассейном (с комнатой для чаепития, телевизор) - 4500 руб., русская баня - 4000 руб. (2-х часовой сеанс)
  • Тренажерный зал
  • Библиотека
  • Кинозал
  • Прокат спортинвентаря, велосипедов
  • Спортивные городки
  • Охраняемая автостоянка
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие скидки есть в туре?

Скидка на школьника до 13 лет включительно при любом размещении – 400 рублей. На школьника старше 14 лет – 200 рублей и пенсионерам – 100 рублей.

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

