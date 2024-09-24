Мои заказы

Древний Псков и Великий Новгород. Летне-осенний тур на 3 дня

Трехдневный тур, в котором мы познакомимся с древними городами, богатыми историей и культурой, и насладимся их уникальной архитектурой и атмосферой.

Мы посетим Псковский и Новгородский кремль, Изборскую крепость, купеческие палаты и крестьянские усадьбы с хозяйственными постройками, и, конечно, знаменитые соборы и монастыри. Особого внимания заслуживает экскурсия в музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское». Это путешествие оставит незабываемые впечатления!
Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Пскову, музей-заповедник «Изборск», Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь

08:17 Прибытие в г. Псков поездом № 10 Москва — Псков. Встреча с гидом у вагона № 16.

Завтрак в кафе в центре города.

"Очарование провинциального городка" – экскурсия по городу Пскову: Кремль, Довмонтов город, Троицкий собор, захаб, стены и башни кремля, Покровская башня и церковь Покрова и Рождества Богородицы от Пролома.

А также Варлаамовская башня и стены окольного города, купеческие палаты, храмы и часовни, памятники князю Александру Невскому и равноапостольной княгине Ольге.

Обед в кафе в центре города.

Отъезд в Изборск.

Экскурсия в музей-заповедник "Изборск": история древнего Труворова городища и Изборской крепости, чудотворные Словенские ключи.

Переезд в г. Печоры.

Экскурсия в Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь.

19:00 Возвращение в Псков.

Трансфер в гостиницу. Размещение в номерах.

2 день

Экскурсия в музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское»

Завтрак.

09:00 Отъезд в Пушкинские Горы.

Экскурсия в музее-заповеднике А. С. Пушкина "Михайловское": усадьбы Михайловское, Тригорское, усадебные парки и Святогорский Свято-Успенский монастырь, где похоронен великий русский поэт А. С. Пушкин.

Обед в кафе. Продолжение экскурсии.

19:00 Возвращение в г. Псков. Трансфер в гостиницу.

3 день

Экскурсия по Великому Новгороду, Юрьев монастырь, музей народного деревянного зодчества «Витославлицы»

Завтрак. Освобождение номеров.

09:00 Отъезд в г. Великий Новгород.

Прибытие в В. Новгород.

Обед в кафе в центре города.

"Господин великий Новгород" – экскурсия по старому городу: Новгородский Кремль, Софийский собор (XI в.), памятник 1000-летия Руси.

"К истоку Волхова" – экскурсия в Юрьев монастырь XII в.

Музей народного деревянного зодчества "Витославлицы": деревянные храмы и часовни, крестьянские усадьбы со всеми хозяйственными постройками: конюшня, кузница, гумно с ригой, амбар и баня, в которых воссоздана реальная обстановка крестьянского быта XIX века.

Остановка в центре города. Свободное время.

19:00 Трансфер на вокзал к поезду № 042 В. Новгород — Москва, отправлением в 21:35.

Проживание

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Стандартный тариф

На даты заездов: с 10.07.2026 по 30.08 2026 г.

Гостиницы2-мест. номер1-мест. номерДоп. место для взрослогоРебенок (с 14 до 17 лет) на основное местоРебенок (с 14 до 17 лет) на доп. место
Оазис 2**24 47028 35023 57024 07023 170
Арль 25 84031 47024 34025 44023 940
Каркушин Дом 3**26 78033 03023 78026 38023 380
Октябрьская 3**26 72028 47022 82026 32022 420
Рижская 3**26 97030 22023 77026 57023 370
Барселона 3**30 47035 85024 02030 07023 620
Золотая набережная 3**28 34035 22025 84027 94025 440
Покровский 4**32 47040 97025 67032 07025 270
OLD ESTATE 4**39 28054 28029 28038 88028 880

Праздничный тариф.

На даты заездов: с 12.06.26 г. по 14.06.2026 г:

Гостиницы2-мест. номер1-мест. номерДоп. место для взрослогоРебенок (с 14 до 17 лет) на основное местоРебенок (с 14 до 17 лет) на доп. место
Оазис 2**24 47028 35023 57024 07023 170
Арль 26 09031 97025 39025 69024 990
Каркушин Дом 3**27 40034 28023 90027 00023 500
Октябрьская 3**26 72028 47022 82026 32022 420
Рижская 3**27 09028 59023 89026 69023 490
Барселона 3**30 47035 85024 02030 07023 620
Золотая набережная 3**28 84036 22025 94028 44025 540
Покровский 4**32 59041 22025 69032 19025 290
OLD ESTATE 4**39 28054 28029 28038 88028 880

Скидка на детей до 14 лет — 650 руб. /чел.

Варианты проживания

Гостиница «Оазис»

2 ночи

Расположение: Гостиница расположена на окраине города в тихом спокойном месте в 20 минутах езды от исторического центра.

При отеле: кафе для завтраков, сауна, охраняемая парковка.

Номера:

Одноместный – однокомнатный номер с одной односпальной кроватью. В номере: WC, душ, TV.

Двухместный (Бронируются в составе сборных туров) – однокомнатный и двухкомнатный номера с двумя односпальными кроватями. В номере: WC, душ, TV.

Семейный – трехкомнатный номер с четырьмя полуторными кроватями. В номере: WC, душ, TV, телефон, холодильник, кондиционер.

Отель «Арль»

2 ночи

Отель «Арль» расположен на 4-м этаже в здании торгового комплекса в центре Пскова, в 10 - 12 минутах ходьбы от Псковского Кремля и Троицкого собора.

При отеле: ресторан "Le Terrasse". Рядом с отелем, в здании торгового центра, находится развлекательный комплекс «Лидер», где 25 караоке-залов, 20 дорожек боулинга, залы для проведения банкетов, корпоративов и конференций со всем необходимым оборудованием, ночной клуб.

Номера:

Эконом – двухместные номера с двумя односпальными кроватями. В номере: WC, душ, туалетные принадлежности, TV, телефон, холодильник, Wi-Fi (электрический чайник и фен можно получить на стойке регистрации отеля.)

Стандарт (Бронируются в составе сборных туров) – двухместные номера с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. В номере: WC, душ, туалетные принадлежности, TV, телефон, холодильник, кондиционер, Wi-Fi (электрический чайник и фен можно получить на стойке регистрации отеля.)

Улучшенный – двухместные номера с двумя односпальными кроватями. В номере: WC, душ, туалетные принадлежности, TV, телефон, холодильник, кондиционер, Wi-Fi. (электрический чайник и фен можно получить на стойке регистрации отеля)

Семейный – двухместные номера с одной двуспальной кроватью и одной односпальной кроватью. В номере: WC, душ, туалетные принадлежности, TV, телефон, холодильник, кондиционер, Wi-Fi. (электрический чайник и фен можно получить на стойке регистрации отеля).

Отель «Каркушин Дом»

2 ночи

Гостиница «Каркушин Дом» ждёт своих гостей всего в паре минут от исторического центра Пскова. К Вашим услугам Wi-Fi, парковка, трансфер и многое другое.

Здесь для вас есть прекрасные уютные номера разных категорий с располагающей к отдыху атмосферой. В каждом из них есть всё для вашего комфорта.

На территории работает ресторан, где вы сможете полакомиться блюдами европейской кухни, а также отлично провести время в этом месте.

Псковский кремль находится в 5 минутах ходьбы, а до ж/д и автовокзала можно доехать за 10 минут, до аэропорта Кресты за 15 минут.

Гостиница «Октябрьская»

2 ночи

Гостиница «Октябрьская» располагается на главном проспекте в исторически и культурно богатом центре города. Здесь встречают гостей с обширным перечнем услуг — в их числе круглосуточное обслуживание на стойке размещения, бесплатное Wi-Fi соединение, платная автостоянка, кафе и семейные номера.

Широкий номерной фонд предлагает на выбор 101 номер. Это прекрасный вариант для тех кто ценит домашний уют и комфорт.

На территории отеля есть кафе, где сервируются завтраки по системе «шведский стол».

Отель окружают важные городские достопримечательности, среди которых древние церкви зодческой школы, комплекс музейных зданий «Поганкины палаты» и постройки губернского прошлого Пскова. Вечером можно скрасить досуг прогулками по ближайшим паркам и набережным, рассматривая старинные крепостные стены и памятники.

В туристическом бюро консультируют индивидуальных посетителей и группы. Здесь можно приобрести обзорные экскурсии по памятным местам города и области по специальным программам. Благодаря развитой дорожной системе, путь от железнодорожного вокзала займет примерно 15 мин., а от аэропорта — 25 минут.

Рижская

2 ночи

Отель «Рижская» находится в 1,3 км от центра Пскова. Для автолюбителей предусмотрена парковка.

Для гостей оборудованы 233 номера разной категории и вместимости, которые оснащены всем необходимым для комфортабельного проживания, например: удобным спальным местом с чистым постельным бельем, прикроватной мебелью, розетками возле кровати, письменным столом, телевизором и собственной ванной комнатой. Доступна точка высокоскоростного интернета.

В каждом номере есть холодильник. Пообедать можно в приотельном ресторане, где подают традиционные блюда псковского региона и стран Балтии.

Конференц-зал рассчитан на 60 мест и идеально подойдет для проведения деловых встреч, конференций, семинаров.

Можете посетить Рижский парк, Дом молодёжи, Театр кукол. Расстояние до вокзала — 3,4 км, до аэропорта — 5, км.

Отель «Золотая набережная»

2 ночи
Гостиничный комплекс «Покровский»

2 ночи

Гостиничный комплекс "Покровский" расположен в центре города в непосредственной близости от знаменитых архитектурных и главных исторических памятников и музеев. Из ряда номеров открывается вид на реку и город.

При отеле: ресторан русской и европейской кухни, лобби - бар, конференц-зал на 80 персон с необходимым оборудованием, переговорная комната на 10 - 20 персон, детская игровая комната, детская уличная площадка и специальное детское меню в ресторане отеля. Бесплатная парковка. Беспланый Wi-Fi. Spa-центр (бассейн, финская сауна и турецкая парная) и тренажерный зал.

Номера:

STANDART (Бронируются в составе сборных туров) — двухместные номера площадью 16 — 17 кв. м с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Ковровое покрытие во всех номерах. В номере: WC, душ, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.

COMFORT — двухместные номера площадью 16 — 17 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Ковровое покрытие во всех номерах. В номере: WC, душ, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.

SUPERIOR — двухместные номера площадью 18 — 20 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Ковровое покрытие во всех номерах. В номере: WC, душ, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.

FAMILY — номера для комфортного размещения 4 человек площадью 32 кв. м., состоящие из двух спален с одной двуспальной и двумя односпальными кроватями. Ковровое покрытие во всех номерах. В номере: WC, душ, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.

ЛЮКС — двухкомнатные номера площадью 36 км. м. включает в себя просторную спальню и гостиную, соединенные между собой внутренней дверью, две ванные комнаты (душ, туалет, фен, телевизор). В номере: WC, душ,фен, халаты и тапочки, цифровое TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.

СЮИТ — двухкомнатные апартаменты для комфортного размещения до 4 — 6 человек, площадью 90 кв. м., состоящие из двух спален с одной двуспальной и двумя односпальными кроватями, кухни и гостиной. Натуральный паркет. В номере: WC, биде, ванна, душевая кабина, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, smart TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.

По желанию гостей в любой номер может быть предоставлено дополнительное спальное место или детская кроватка.

Отель «Old Estate Hotel & amp; SPA»

2 ночи

Отель "Old Estate Hotel & SPA" 4* расположен в центре города на берегу реки Псковы, в 5-7 минутах ходьбы от Псковского Кремля.

При отеле: ресторан "Аристократ", бар "Рублев", зал "Терраса", винный погреб, кондитерская, лобби-бар, Конференц-центр: переговорный зал на 100 персон, банкетный зал на 60 персон (банкет/фуршет), бизнес-центр, переговорная комната на 10 человек Spa-центр (более 250 видов Spa-процедур, в том числе оздоровительные, индийские, полинезийский, медовый, шоколадный, русский золотой и стоун-массажи. Сеансы гидро- и талассотерапии, душ Шарко, кабинет косметологии, кабинеты маникюра и педикюра, парикмахерский салон), Аква-центр (бассейн, джакузи с гидромассажем, финская сауна и турецкая парная).

Номера:

СТАНДАРТНЫЙ — двухместные номера площадью 19 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Расположены на I этаже гостиницы. В номере: WC, ванна, фен, халаты и тапочки, TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.

УЛУЧШЕННЫЙ (Бронируются в составе сборных туров) — двухместные номера площадью 21-24 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. расположены на II и III этажах гостиницы. В номере: WC, ванна, фен, халаты и тапочки, TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi.

ПОЛУЛЮКС — двухместные номера площадью 25-28 кв. м с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Дополнительное место: диван-кровать или кресло-кровать. В номере: WC, ванна, фен, халаты и тапочки, TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi.

СТУДИЯ — двухместные номера площадью 26-36 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватям, с мягкими креслами (или диваном). В номере: WC, ванна, фен, халаты и тапочки, TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi.

ЛЮКС («ПРЕЗИДЕНТ», «СЛАВИЯ», «КАЗАНОВА» — двухместные двухкомнатные номера площадью 52 -60 кв. м. Спальня: с одной большой двуспальной кроватью. Гостиная: круглый стол на 5-8 персон, журнальный столик, мягкие кресла, диван-кровать. В номере: WC, биде, душевая кабина, ванна или ванна-джакузи, сауна (в номерах «ПРЕЗИДЕНТ» и «СЛАВИЯ»), фен, халаты и тапочки, TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi.

Отель «Барселона» 3* (Псков)

2 ночи

В нескольких минутах езды от центра города расположилась современная гостиница под названием «Barcelona». Заселение возможно в любое время поскольку администратор работает 24 часа без перерыва.

Номера представлены категориями «Стандарт» и «Люкс». Номерной фонд оборудован двуспальными или односпальными кроватями. Интерьер номеров выполнен в классических светлых тонах. В собственных ванных комнатах имеется душ, туалет и раковина.

По утрам сервируются вкусные и сытные завтраки. На обед и ужин можно заказать любые блюда по меню. Имеется бар с хорошим выбором разнообразных напитков. Для маленьких посетителей отеля предоставляется детское меню.

В пешей доступности находится Дендропарк и Псковский музей-заповедник. Расстояние до железнодорожного вокзала — 3 км, до аэропорта — 4,8 км.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице
  • Питание, указанное в программе (3 завтрака, 3 обеда)
  • Экскурсии по программе, услуги гида
  • Транспортное обслуживание
  • Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Пскова и обратно из Великого Новгорода
  • Питание, не указанное в программе (ужины)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Псков
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Можно ли прибыть самолетом в первый день тура?

Программа тура рассчитана под прибытие поезда Москва — Псков, с прибытием в Псков в 08:17.

Если туристы прилетают на самолете в первый день тура, то на программу не успевают.

Для туристов, прилетающих на самолете, возможно взять дополнительную ночь в отеле до начала тура.

В этом случае индивидуальный трансфер «Аэропорт г. Пскова — гостиница» предоставляется за доп. плату.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие скидки есть в туре?

Скидка на детей до 14 лет – 650 руб. /чел.

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 дней
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Юрий
24 сен 2024
Мало было времени за этот промежуток практически, увидел все значимые места Пскова и области, интересно послушать экскурсовода и отношение очень доброжелательное.
Елена
6 авг 2024
Организация и проведение тура прошло на хорошем профессиональном уровне. Экскурсоводы достаточно подготовленны. Чувствуется их любовь к родному краю. Немного не хватило времени для более глубокого ознакомления с Псковом. Пожелание об
читать дальше

изменении начала тура: хотелось бы вначале общеознакомительную, пусть даже автобусную, экскурсию по всему Пскову, но не музыкальный уголок с кованными роялем и виолончелью. Про возрождение искусства ковки можно было услышать и увидеть из окна автобуса. Отдельная благодарность экскурсоводам в Пскове Светлане Анатольевне и Ларисе Никандровне, а в Великом Новгороде - Дмитрию! Городам Пскову и Великому Новгороду желаем дальнейшего развития и процветания!!!

