Туры на автобусе в Печоре

Найдено 4 тура в категории «На автобусе» в Печоре, цены от 9 940 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
Жемчужины Северной Руси
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Жемчужины Северной Руси
Начало: Москва
25 июня в 10:00
9 июля в 10:00
от 29 990 за человека
Русь Великая. Обзорный тур по городам Серебряного кольца
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Русь Великая. Обзорный тур по городам Серебряного кольца
Начало: Москва
21 июня в 10:00
5 июля в 10:00
от 36 390 за человека
Ласточкой в Псков на Рождество
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Ласточкой в Псков на Рождество
Начало: Россия, Псков
3 янв в 10:00
от 12 900 за человека
Ласточкой в Псков на майские праздники
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Ласточкой в Псков на майские праздники
Начало: Россия, Псков
1 янв в 10:00
24 янв в 10:00
от 9 940 за человека

Последние отзывы на туры

  • Т
    Татьяна
    5 мая 2024
    Ласточкой в Псков на Рождество
    Дмитрий, благодаря Вашему предложению мы прожили фантастический день! Спасибо нашему экскурсоводу Светлане Анатольевне! Великолепное владение материалом, умение держать аудиторию! Гостиница "Октябрьская" в минусе. Рекомендовать никому не будем. Единственный плюс - расположение в центре.
    Дмитрий, благодаря Вашему предложению мы прожили фантастический день!Дмитрий, благодаря Вашему предложению мы прожили фантастический день!Дмитрий, благодаря Вашему предложению мы прожили фантастический день!Дмитрий, благодаря Вашему предложению мы прожили фантастический день!Дмитрий, благодаря Вашему предложению мы прожили фантастический день!Дмитрий, благодаря Вашему предложению мы прожили фантастический день!Дмитрий, благодаря Вашему предложению мы прожили фантастический день!
  • Е
    Елена
    5 мая 2024
    Ласточкой в Псков на Рождество
    Великолепно! Все организованно и в срок! Отдельное Спасибо экскурсоводу - Светлане - изумительный экскурсовод!!!
  • Л
    Лариса
    3 мая 2024
    Ласточкой в Псков на майские праздники
    Все понравилось: проживание, питание, экскурсии.
  • А
    Андрей
    28 марта 2024
    Русь Великая. Обзорный тур по городам Серебряного кольца
    Все очень познавательно и интересно. Ничего лишнего. Очень комфортно. И профессионально.
  • А
    Анна
    26 марта 2024
    Русь Великая. Обзорный тур по городам Серебряного кольца
    Оставили заявку, тут же перезвонили, всё объяснили, прислали договор с описанием всех услуг, мы оплатили. Всё было на высшем уровне, спасибо большое. Процветания Вашей компании.
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  • Г
    Галина
    15 марта 2024
    Русь Великая. Обзорный тур по городам Серебряного кольца
    Всё отлично организовано! Поездка прошла без накладок, оставив массу впечатлений. Спасибо!
  • О
    Ольга
    16 января 2024
    Ласточкой в Псков на Рождество
    Тур очень интересный. Первый день ездили по пушкинских местам. Второй были обзорные по Пскову, Изборск, Печорам. Экскурсовод отлично владеет информацией
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    и замечательно её подаёт. Много интересных фактов, про которые мы даже не слышали. Подвела гостиница Рижская. Мы попали в мороз до - 26. Просто замёрзли в номере. Спасибо организаторам тура!

    Тур очень интересный. Первый день ездили по пушкинских местам. Второй были обзорные по Пскову, Изборск, ПечорамТур очень интересный. Первый день ездили по пушкинских местам. Второй были обзорные по Пскову, Изборск, ПечорамТур очень интересный. Первый день ездили по пушкинских местам. Второй были обзорные по Пскову, Изборск, Печорам
  • Е
    Елена
    9 января 2024
    Жемчужины Северной Руси
    Все рассчитано до минуты. Заселение, обед, экскурсии, передвижения. Прекрасные маршруты. Нам всем пути встречаются замечательные люди.
    Все рассчитано до минуты. Заселение, обед, экскурсии, передвижения. Прекрасные маршруты. Нам всем пути встречаются замечательные людиВсе рассчитано до минуты. Заселение, обед, экскурсии, передвижения. Прекрасные маршруты. Нам всем пути встречаются замечательные людиВсе рассчитано до минуты. Заселение, обед, экскурсии, передвижения. Прекрасные маршруты. Нам всем пути встречаются замечательные людиВсе рассчитано до минуты. Заселение, обед, экскурсии, передвижения. Прекрасные маршруты. Нам всем пути встречаются замечательные людиВсе рассчитано до минуты. Заселение, обед, экскурсии, передвижения. Прекрасные маршруты. Нам всем пути встречаются замечательные люди
  • О
    Ольга
    12 августа 2023
    Жемчужины Северной Руси
    Организация на высшем уровне. Спасибо вам, Большая Страна.
    Организация на высшем уровне. Спасибо вам, Большая СтранаОрганизация на высшем уровне. Спасибо вам, Большая СтранаОрганизация на высшем уровне. Спасибо вам, Большая СтранаОрганизация на высшем уровне. Спасибо вам, Большая СтранаОрганизация на высшем уровне. Спасибо вам, Большая СтранаОрганизация на высшем уровне. Спасибо вам, Большая СтранаОрганизация на высшем уровне. Спасибо вам, Большая СтранаОрганизация на высшем уровне. Спасибо вам, Большая СтранаОрганизация на высшем уровне. Спасибо вам, Большая СтранаОрганизация на высшем уровне. Спасибо вам, Большая Страна
  • С
    Сергей
    28 июня 2023
    Жемчужины Северной Руси
    Нам все очень понравилось! Особенно впечатлила организация тура и учет сложностей с едой. Нам так же очень понравилась Елена. Интересный собеседник и рассказчик.
    Нам все очень понравилось! Особенно впечатлила организация тура и учет сложностей с едой. Нам так жеНам все очень понравилось! Особенно впечатлила организация тура и учет сложностей с едой. Нам так жеНам все очень понравилось! Особенно впечатлила организация тура и учет сложностей с едой. Нам так жеНам все очень понравилось! Особенно впечатлила организация тура и учет сложностей с едой. Нам так жеНам все очень понравилось! Особенно впечатлила организация тура и учет сложностей с едой. Нам так жеНам все очень понравилось! Особенно впечатлила организация тура и учет сложностей с едой. Нам так жеНам все очень понравилось! Особенно впечатлила организация тура и учет сложностей с едой. Нам так жеНам все очень понравилось! Особенно впечатлила организация тура и учет сложностей с едой. Нам так жеНам все очень понравилось! Особенно впечатлила организация тура и учет сложностей с едой. Нам так же

Ответы на вопросы от путешественников по Печоре в категории «На автобусе»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Жемчужины Северной Руси
  2. Русь Великая. Обзорный тур по городам Серебряного кольца
  3. Ласточкой в Псков на Рождество
  4. Ласточкой в Псков на майские праздники
Сколько стоит тур в Печоре в июне 2024
Сейчас в Печоре в категории "На автобусе" можно забронировать 4 тура от 9 940 до 36 390. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Печоре на 2024 год на автобусе, 12 ⭐ отзывов, цены от 9940₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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