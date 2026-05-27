СПАсибо, Псков! Летний тур на 3 дня

Забудьте о суете и отдохните телом и душой.

Проведете время в древнем Пскове среди кремлёвских стен и купеческих палат, а на следующий день вас ждет мягкий полусвет хамама и сауны.

Посетите легендарный Изборск: Труворово городище, Словенские ключи и суроваую крепость, а затем Псково-Печерский монастырь.
Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Псков. Экскурсия по историческому центру города

08:17 Прибытие в г. Псков поездом № 10 Москва — Псков. Встреча с гидом у вагона № 16.

Завтрак в кафе в центре города.

"Очарование провинциального городка" экскурсия по городу Пскову: Кремль, Довмонтов город, Троицкий собор, захаб, стены и башни кремля, Покровская башня и церковь Покрова и Рождества Богородицы от Пролома.

А также Варлаамовская башня и стены окольного города, купеческие палаты, храмы и часовни, памятники князю Александру Невскому и равноапостольной княгине Ольге.

Обед в кафе в центре города.

14:00 Трансфер в гостиницу.

Размещение в номерах.

2 день

Свободный день

Завтрак.

Свободный день.

Время для отдыха и релакса (посещение спа-зоны отеля: бассейн, хамам, сауна включено в стоимость тура) и самостоятельного знакомства с городом.

3 день

Экскурсия в музей-заповедник «Изборск»

Завтрак. Освобождение номеров.

11:00 Отъезд в Изборск.

Экскурсия в музей-заповедник "Изборск": история древнего Труворова городища и Изборской крепости, чудотворные Словенские ключи.

Переезд в г. Печоры.

Обед в кафе.

Экскурсия в Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь.

18:15 Возвращение в г. Псков.

Трансфер на вокзал к поездам №10 Псков – Москва и №812 Псков – Санкт-Петербург "Ласточка", отправлением в 19:30.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Пскове.

Стандартный тариф.

Период действия цены: с 03.04.2026 по 12.06 2026 г.; с 19.06.2026 по 06.12 2026 г.;

Гостиницы2-мест. номер1-мест. номерДоп. место для взрослогоРебенок (до 18 лет) на основное местоРебенок (до 18 лет) на доп. место
Покровский 4**20 25028 75013 45020 15013 350
Old Estate 4**26 75041 75016 75026 65016 650

Праздничный тариф.

Период действия цены: На даты заездов: с 12.06.26 г. по 14.06.2026 г:

Гостиницы2-мест. номер1-мест. номерДоп. место для взрослогоРебенок (до 18 лет) на основное местоРебенок (до 18 лет) на доп. место
Покровский 4**20 38029 01013 48020 28013 380
Old Estate 4**26 75041 75016 75026 65016 650

Скидка на детей до 14 лет – 100 руб. /чел.

Варианты проживания

Отель «Old Estate Hotel & amp; SPA»

2 ночи

Отель "Old Estate Hotel & SPA" 4* расположен в центре города на берегу реки Псковы, в 5-7 минутах ходьбы от Псковского Кремля.

При отеле: ресторан "Аристократ", бар "Рублев", зал "Терраса", винный погреб, кондитерская, лобби-бар, Конференц-центр: переговорный зал на 100 персон, банкетный зал на 60 персон (банкет/фуршет), бизнес-центр, переговорная комната на 10 человек Spa-центр (более 250 видов Spa-процедур, в том числе оздоровительные, индийские, полинезийский, медовый, шоколадный, русский золотой и стоун-массажи. Сеансы гидро- и талассотерапии, душ Шарко, кабинет косметологии, кабинеты маникюра и педикюра, парикмахерский салон), Аква-центр (бассейн, джакузи с гидромассажем, финская сауна и турецкая парная).

Номера:

СТАНДАРТНЫЙ — двухместные номера площадью 19 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Расположены на I этаже гостиницы. В номере: WC, ванна, фен, халаты и тапочки, TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.

УЛУЧШЕННЫЙ (Бронируются в составе сборных туров) — двухместные номера площадью 21-24 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. расположены на II и III этажах гостиницы. В номере: WC, ванна, фен, халаты и тапочки, TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi.

ПОЛУЛЮКС — двухместные номера площадью 25-28 кв. м с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Дополнительное место: диван-кровать или кресло-кровать. В номере: WC, ванна, фен, халаты и тапочки, TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi.

СТУДИЯ — двухместные номера площадью 26-36 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватям, с мягкими креслами (или диваном). В номере: WC, ванна, фен, халаты и тапочки, TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi.

ЛЮКС («ПРЕЗИДЕНТ», «СЛАВИЯ», «КАЗАНОВА» — двухместные двухкомнатные номера площадью 52 -60 кв. м. Спальня: с одной большой двуспальной кроватью. Гостиная: круглый стол на 5-8 персон, журнальный столик, мягкие кресла, диван-кровать. В номере: WC, биде, душевая кабина, ванна или ванна-джакузи, сауна (в номерах «ПРЕЗИДЕНТ» и «СЛАВИЯ»), фен, халаты и тапочки, TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi.

Гостиничный комплекс «Покровский»

2 ночи

Пребывание в старинном Пскове, одном из красивейших городов России, запомнится надолго, если остановиться в отеле «Покровский». С первой минуты вас очаруют комфортабельные номера и неповторимый дизайн интерьеров — они зададут тон идеальному отдыху или успешной деловой поездке.

Отель расположился на главной магистрали, в самом сердце городской жизни: рядом — ключевые исторические памятники, музеи и центры деловой активности Пскова. Это делает «Покровский» одинаково удачным выбором и для туристов, и для тех, кто приехал в город по работе.

В ресторане отеля ценят гармонию вкуса, стиля и комфорта: привычные блюда здесь обретают современное звучание, раскрываясь новыми яркими нотами. А в лобби‑баре вас ждёт погружение в мир напитков — искусные миксы, продуманные сочетания и атмосфера для душевных бесед.

Отдохнуть и восстановить силы можно в атмосферной спа‑зоне отеля: здесь есть современно оснащённый бассейн, расслабляющие сауна и хаммам, а ещё — уютная релакс‑зона с удобными шезлонгами, где так приятно замедлиться и насладиться моментом.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице с посещением спа-зоны отеля
  • Питание (3 завтрака, 2 обеда)
  • Экскурсии по программе, услуги гида
  • Транспортное обслуживание (экскурсии, трансфер встреча/проводы)
  • Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Пскова и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура: 1 обед и ужины
  • Дополнительные услуги
Место начала и завершения?
Г. Псков
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие скидки есть в туре?

Скидка на детей до 14 лет – 100 руб. /чел.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
На сайте с 2022 года
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

