2 день

Экскурсия в усадьбу "Михайловское". Переезд в усадьбу "Тригорское". Экскурсия на пасеку "Пчелина Усадьба"

09:00 Завтрак.

Посещение Пушкинского музея-заповедника, включающего в себя усадьбы Михайловское, Петровское, Тригорское и Святогорский монастырь. Экскурсия в «Михайловское» – родовое имение матери А. С. Пушкина, его поэтическая родина, место духовного становления поэта.

Экскурсия в «Тригорское» – «приют сияньем муз одетый» — дом друзей А. С. Пушкина, место, ставшее для него вторым домом в годы михайловской ссылки. Обитателям Тригорского посвящены бесценные пушкинские стихи, здесь живо ощущаются тригорские реалии романа «Евгений Онегин».

Тригорский парк – памятник садово-паркового искусства второй половины 18 века. Отдельные уголки парка носят имена, связанные с написанием романа «Евгений Онегин»: «аллея Татьяны», «скамья Онегина» и «дуб уединенный».

Обед.

Экскурсия на пасеку «Пчелина Усадьба». На территории пасеки представлены экспонаты по развитию пчеловодства от старины до современных технологий пчеловодства: различные виды бортей, ульев, ловушек для пчел, старинные средства защиты бортей от медведей.

Опытный пчеловод расскажет много интересного о различных продуктах пчеловодства (мёд, перга, прополис, маточное молочко, забрус и др.), о их полезных свойствах и применении.

Помимо экскурсии Вас ждет дегустация меда и угощение: сбитень на травах по-старинному рецепту (для детей), медовуха (слабоалкогольная) настоящая на меду и крепкий русский медовый самогон (для взрослых).

В медовой лавке вы сможете приобрести различные виды Псковского мёда, пчелопродукцию и различные сувениры.

Осмотр Савкино. В километре от Михайловского на берегу Сороти возвышается городище Савкино, или Савкина Горка.

Ужин для проживающих на турбазе.

