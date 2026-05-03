Вы окунетесь в ключи древнего городища, услышите
Программа тура по дням
Псков, Изборск, Печоры
07:00 Подача автобуса по адресу: ст. м. «Московская», Демонстрационный проезд (за памятником В. И. Ленину).
07:15 Отправление автобуса в Псков (293 км).
Обзорная экскурсия по Пскову с посещением Кремля и Троицкого Собора.
Переезд в Старый Изборск (31 км).
Посещение древней крепости и ключей. Здесь можно окунуться в таинственную и суровую атмосферу средневековья, прикоснуться к хранящим следы жестоких боев и времени стенам Изборской крепости, прислушаться к вековой тишине древнего городища.
Переезд в Печоры.
Посещение Псково-Печерского Свято-Успенского мужского монастыря с экскурсией (без посещения дальних пещер).
Это один из древнейших и крупных мужских монастырей России, расположенный в живописнейших местах с карстовыми пещерами, чья история, полная боев за веру и за землю, насчитывает уже 542 года.
Отъезд в Пушкинские горы (138 км). Размещение на турбазе «Пушкиногорье».
Ужин для проживающих на турбазе.
Экскурсия в усадьбу "Михайловское". Переезд в усадьбу "Тригорское". Экскурсия на пасеку "Пчелина Усадьба"
09:00 Завтрак.
Посещение Пушкинского музея-заповедника, включающего в себя усадьбы Михайловское, Петровское, Тригорское и Святогорский монастырь. Экскурсия в «Михайловское» – родовое имение матери А. С. Пушкина, его поэтическая родина, место духовного становления поэта.
Экскурсия в «Тригорское» – «приют сияньем муз одетый» — дом друзей А. С. Пушкина, место, ставшее для него вторым домом в годы михайловской ссылки. Обитателям Тригорского посвящены бесценные пушкинские стихи, здесь живо ощущаются тригорские реалии романа «Евгений Онегин».
Тригорский парк – памятник садово-паркового искусства второй половины 18 века. Отдельные уголки парка носят имена, связанные с написанием романа «Евгений Онегин»: «аллея Татьяны», «скамья Онегина» и «дуб уединенный».
Обед.
Экскурсия на пасеку «Пчелина Усадьба». На территории пасеки представлены экспонаты по развитию пчеловодства от старины до современных технологий пчеловодства: различные виды бортей, ульев, ловушек для пчел, старинные средства защиты бортей от медведей.
Опытный пчеловод расскажет много интересного о различных продуктах пчеловодства (мёд, перга, прополис, маточное молочко, забрус и др.), о их полезных свойствах и применении.
Помимо экскурсии Вас ждет дегустация меда и угощение: сбитень на травах по-старинному рецепту (для детей), медовуха (слабоалкогольная) настоящая на меду и крепкий русский медовый самогон (для взрослых).
В медовой лавке вы сможете приобрести различные виды Псковского мёда, пчелопродукцию и различные сувениры.
Осмотр Савкино. В километре от Михайловского на берегу Сороти возвышается городище Савкино, или Савкина Горка.
Ужин для проживающих на турбазе.
Посещение усадьбы «Петровское». Экскурсия в Святогорский монастырь. Экскурсия в дом-музей Сергея Довлатова
09:00 Завтрак.
Посещение усадьбы «Петровское» — имение, подаренное императрицей Елизаветой Петровной прадеду поэта, выходцу из Африки, крестнику, воспитаннику, сподвижнику Петра I, Абраму Петровичу Ганнибалу, названное им в честь своего великого благодетеля.
Музейная экспозиция позволяет получить посетителям богатейшую информацию о жизни и деятельности Ганнибалов трех поколений, прошедших, так или иначе через интерес Пушкина к своей родословной, отразившейся в его творчестве.
Экскурсия в Святогорский монастырь. Свято-Успенский Святогорский монастырь был основан по повелению царя Ивана IV и издревле входил в ряд самых почитаемых на Руси.
В монастыре на фамильном кладбище Ганнибалов-Пушкиных похоронены: дед поэта Осип Абрамович Ганнибал, бабушка Мария Алексеевна, мать Надежда Осиповна и отец Сергей Львович.
Святогорский монастырь стал последним земным приютом и для Пушкина. Посещение могилы А. С. Пушкина.
Обед.
Экскурсия в дом-музей Сергея Довлатова (начиная с мая). Сергей Довлатов – один из тех писателей, которым удалось в своих произведениях сохранить историю. К счастью, еще сохранились, можно даже сказать чудом уцелели, вещественные свидетели той эпохи.
Благодаря им сегодня мы можем не только представить, но и увидеть, в каких условиях жил Сергей Довлатов в 1970-х, когда проводил экскурсии в Пушкинском музее-заповеднике.
Создатели музея «Дом Довлатова в Заповеднике» в деревне Березино сделали все возможное, чтобы сохранить атмосферу и дух эпохи.
Теперь это неказистое строение стало памятником и писателю, и литературе, и истории, и непростой судьбе советского человека.
Отъезд в Санкт-Петербург (400 км). Прибытие в СПб около 23.00.
Проживание
Тур предусматривает проживание на турбазе или в гостинице на выбор.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:
Пушкиногорье 2*
|Размещение
01.05-03.05.26
31.07-02.08.26
18.09-20.09.26
09.10-11.10.26
2-местный номер «эконом»,
корпус №1 (душ, туалет, ТВ)
|26 350
|1-местное размещение в 2-местном номере «эконом»
|29 490
2-местный номер «стандарт»,
корпус №1 (душ, туалет, ТВ)
|28 130
|1-местное размещение в 2-местном номере «стандарт»
|32 490
2-местный 1-комнатный номер ПК (комфорт),
душ, WC, TV, холодильник, доп. место – диван (корпуса №2,3)
|28 400
|1-местное размещение в 2-местном 1-комнатном номере «комфорт»
|33 050
|2-местный 2-комнатный номер ПК (комфорт), душ, WC, TV, холодильник, доп. место – диван (корпуса №2,3)
|28 670
|1-местное размещение в 2-местном 2-комнатном номере «комфорт»
|33 600
|2-местный номер «улучшенный», корпус №1
|28 260
|1-местный номер «улучшенный», корпус №1
|31 400
|2-местный номер «студия», корпус №1
|30 040
|Доп. место диван (3-й в номере) в номерах студия, комфорт
|23 670
3-местный номер «эконом»,
корпус №1 (душ, туалет, ТВ)
|25 400
4-местный 2-комнатный номер «эконом»,
корпус №1 (душ, туалет, ТВ)
|25 260
Арина Р. 3*
|Размещение
|01.05-03.05.26
31.07-02.08.26
18.09-20.09.26
|09.10-11.10.26
|2-местный номер «стандарт»
|35 190
|34 130
|31 660
|1-местное размещение в 2-местном номере
|48 820
|46 700
|41 820
|Доп. место в 2-местном номере стандарт (кресло-кровать)
|25 200
|25 200
|26 820
Скидка на школьника до 13 лет включительно при любом размещении – 600 рублей, на школьника старше 14 лет и пенсионерам – 400 рублей.
Варианты проживания
Комплекс отдыха «Пушкиногорье»
Комплекс отдыха «Пушкиногорье» находится на лоне природы в поселке Пушкинские Горы и располагает сауной и пунктом проката лыжного снаряжения. Расстояние до музея-заповедника Михайловское и музея Пушкина составляет 7 км.
Комфортабельные номера располагают телевизором, балконом и собственной ванной комнатой с душем.
В кафе комплекса «Пушкиногорье» подаются блюда русской и европейской кухни. В зонах общественного пользования предоставляется бесплатный WiFi. Также к услугам гостей бильярд, библиотека и экскурсионное бюро.
Арина Р
Отель Арина Р. находится в Пушкинские Горы в 2.1 км от центра. Вам доступны отзывы реальных гостей и актуальный адрес гостиницы.
«Арина Р» - это интересный объект размещения гостей в Пушкинских Горах, который носит статус литературного отеля.
Для постояльцев подготовлено несколько уютных категорий номеров, в каждой из которых установлена современная мебель, телевизоры.
Питание проходит в ресторане, который расположен на прилегающей территории. В саду есть все принадлежности для самостоятельного мяса на костре.
В окрестностях можно отлично провести досуг всей семьи. Зимой в приоритете — лыжный спорт, а в летний период актуальны прогулки и долгосрочные походы.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание: для проживающих на турбазе: 1 день - ужин, 2 день - завтрак, обед, ужин, 3 день - завтрак, обеддля проживающих в отеле «Арина Р»: 2 день - завтрак в отеле, обед на турбазе, 3 день - завтрак в отеле, обед на турбазе
- Автотранспортное обслуживание (при группе в количестве менее 18 человек обслуживание на микроавтобусе)
- Экскурсионное обслуживание по программе с входными билетами
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
- Питание, не указанное в программе тура: для проживающих на турбазе: 1 день - завтрак и обед, 3 день - ужиндля проживающих в отеле «Арина Р»: 1 день - завтрак, обед и ужин, 2 день - ужин, 3 день - ужин
- Прокат спортинвентаря (велосипеды, мячи, игры, лыжи, сани и пр.)
- Тренажерный зал
- Сауна с чайной комнатой
- Русская баня
- Бар-кафе
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие скидки есть в туре?
Какую важную информацию нужно знать?
Распределение посадочных мест происходит при бронировании. Рассадка пассажиров может меняться в зависимости от модели и вместимости транспортного средства.
Туроператор оставляет за собой право изменять программу экскурсии, время и очередность посещения указанных объектов без изменения количества предоставляемых услуг.
При планировании поездки необходимо иметь достаточный резерв времени – не менее 3 часов после окончания программы, так как возможны задержки в связи с форс-мажорными обстоятельствами – неблагоприятными погодными условиями, затруднениями при движении («пробками») на дорогах и другими непредвиденными факторами. В связи с дорожными работами, проводимыми на разных участках маршрута, возможны задержки в программе, а также опоздание к закрытию метро.
При себе необходимо иметь паспорт.
Скорректировать заказ (добавить питание, заменить категорию номера, заменить отель, добавить дополнительные услуги и заменить туристов) возможно не менее чем за 72 часа до отправления. После этого изменения принимаются только по согласованию с операторами.
Возможно присоединение к туру по маршруту: для проживающих в Гатчине (забираем в д. Большое Верево, на остановке, на обратном пути НЕ заезжаем), для проживающих в Луге (на трассе, АЗС Татнефть Луга, Комсомольский проспект, 56), для проживающих в Пскове (в Пскове, у Кремля, на обратном пути НЕ заезжаем).