Тур выходного дня из Санкт-Петербурга. Псков - Изборск - Печоры - Пушкинские горы

За три дня вы пройдете сквозь живую историю: от суровых бойниц Изборской крепости и 542-летних пещер Псково-Печерского монастыря до места, где Пушкин стал гением.

Вы окунетесь в ключи древнего городища, услышите
вековую тишину и увидите Троицкий собор, прежде чем отправиться в Михайловское — настоящую родину поэта.

Вас ждет путешествие во времени: аллея Татьяны, скамья Онегина, дегустация старинного сбитня и хмельной медовухи на пасеке «Пчелина Усадьба».

А потом — могила Пушкина в Святогорском монастыре и совершенно неожиданный финал: дом-музей Сергея Довлатова, где атмосфера 1970-х сохранилась в каждой трещине бревен.

Программа тура по дням

1 день

Псков, Изборск, Печоры

07:00 Подача автобуса по адресу: ст. м. «Московская», Демонстрационный проезд (за памятником В. И. Ленину).

07:15 Отправление автобуса в Псков (293 км).

Обзорная экскурсия по Пскову с посещением Кремля и Троицкого Собора.

Переезд в Старый Изборск (31 км).

Посещение древней крепости и ключей. Здесь можно окунуться в таинственную и суровую атмосферу средневековья, прикоснуться к хранящим следы жестоких боев и времени стенам Изборской крепости, прислушаться к вековой тишине древнего городища.

Переезд в Печоры.

Посещение Псково-Печерского Свято-Успенского мужского монастыря с экскурсией (без посещения дальних пещер).

Это один из древнейших и крупных мужских монастырей России, расположенный в живописнейших местах с карстовыми пещерами, чья история, полная боев за веру и за землю, насчитывает уже 542 года.

Отъезд в Пушкинские горы (138 км). Размещение на турбазе «Пушкиногорье».

Ужин для проживающих на турбазе.

2 день

Экскурсия в усадьбу "Михайловское". Переезд в усадьбу "Тригорское". Экскурсия на пасеку "Пчелина Усадьба"

09:00 Завтрак.

Посещение Пушкинского музея-заповедника, включающего в себя усадьбы Михайловское, Петровское, Тригорское и Святогорский монастырь. Экскурсия в «Михайловское» – родовое имение матери А. С. Пушкина, его поэтическая родина, место духовного становления поэта.

Экскурсия в «Тригорское» – «приют сияньем муз одетый» — дом друзей А. С. Пушкина, место, ставшее для него вторым домом в годы михайловской ссылки. Обитателям Тригорского посвящены бесценные пушкинские стихи, здесь живо ощущаются тригорские реалии романа «Евгений Онегин».

Тригорский парк – памятник садово-паркового искусства второй половины 18 века. Отдельные уголки парка носят имена, связанные с написанием романа «Евгений Онегин»: «аллея Татьяны», «скамья Онегина» и «дуб уединенный».

Обед.

Экскурсия на пасеку «Пчелина Усадьба». На территории пасеки представлены экспонаты по развитию пчеловодства от старины до современных технологий пчеловодства: различные виды бортей, ульев, ловушек для пчел, старинные средства защиты бортей от медведей.

Опытный пчеловод расскажет много интересного о различных продуктах пчеловодства (мёд, перга, прополис, маточное молочко, забрус и др.), о их полезных свойствах и применении.

Помимо экскурсии Вас ждет дегустация меда и угощение: сбитень на травах по-старинному рецепту (для детей), медовуха (слабоалкогольная) настоящая на меду и крепкий русский медовый самогон (для взрослых).

В медовой лавке вы сможете приобрести различные виды Псковского мёда, пчелопродукцию и различные сувениры.

Осмотр Савкино. В километре от Михайловского на берегу Сороти возвышается городище Савкино, или Савкина Горка.

Ужин для проживающих на турбазе.

3 день

Посещение усадьбы «Петровское». Экскурсия в Святогорский монастырь. Экскурсия в дом-музей Сергея Довлатова

09:00 Завтрак.

Посещение усадьбы «Петровское» — имение, подаренное императрицей Елизаветой Петровной прадеду поэта, выходцу из Африки, крестнику, воспитаннику, сподвижнику Петра I, Абраму Петровичу Ганнибалу, названное им в честь своего великого благодетеля.

Музейная экспозиция позволяет получить посетителям богатейшую информацию о жизни и деятельности Ганнибалов трех поколений, прошедших, так или иначе через интерес Пушкина к своей родословной, отразившейся в его творчестве.

Экскурсия в Святогорский монастырь. Свято-Успенский Святогорский монастырь был основан по повелению царя Ивана IV и издревле входил в ряд самых почитаемых на Руси.

В монастыре на фамильном кладбище Ганнибалов-Пушкиных похоронены: дед поэта Осип Абрамович Ганнибал, бабушка Мария Алексеевна, мать Надежда Осиповна и отец Сергей Львович.

Святогорский монастырь стал последним земным приютом и для Пушкина. Посещение могилы А. С. Пушкина.

Обед.

Экскурсия в дом-музей Сергея Довлатова (начиная с мая). Сергей Довлатов – один из тех писателей, которым удалось в своих произведениях сохранить историю. К счастью, еще сохранились, можно даже сказать чудом уцелели, вещественные свидетели той эпохи.

Благодаря им сегодня мы можем не только представить, но и увидеть, в каких условиях жил Сергей Довлатов в 1970-х, когда проводил экскурсии в Пушкинском музее-заповеднике.

Создатели музея «Дом Довлатова в Заповеднике» в деревне Березино сделали все возможное, чтобы сохранить атмосферу и дух эпохи.

Теперь это неказистое строение стало памятником и писателю, и литературе, и истории, и непростой судьбе советского человека.

Отъезд в Санкт-Петербург (400 км). Прибытие в СПб около 23.00.

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазе или в гостинице на выбор.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:

Пушкиногорье 2*

Размещение

01.05-03.05.26

31.07-02.08.26

18.09-20.09.26

09.10-11.10.26

2-местный номер «эконом»,

корпус №1 (душ, туалет, ТВ)

26 350
1-местное размещение в 2-местном номере «эконом»29 490

2-местный номер «стандарт»,

корпус №1 (душ, туалет, ТВ)

28 130
1-местное размещение в 2-местном номере «стандарт»32 490

2-местный 1-комнатный номер ПК (комфорт),

душ, WC, TV, холодильник, доп. место – диван (корпуса №2,3)

28 400
1-местное размещение в 2-местном 1-комнатном номере «комфорт»33 050
2-местный 2-комнатный номер ПК (комфорт), душ, WC, TV, холодильник, доп. место – диван (корпуса №2,3)28 670
1-местное размещение в 2-местном 2-комнатном номере «комфорт»33 600
2-местный номер «улучшенный», корпус №128 260
1-местный номер «улучшенный», корпус №131 400
2-местный номер «студия», корпус №130 040
Доп. место диван (3-й в номере) в номерах студия, комфорт23 670

3-местный номер «эконом»,

корпус №1 (душ, туалет, ТВ)

25 400

4-местный 2-комнатный номер «эконом»,

корпус №1 (душ, туалет, ТВ)

25 260

Арина Р. 3*

Размещение 01.05-03.05.26

31.07-02.08.26

18.09-20.09.26

09.10-11.10.26
2-местный номер «стандарт»35 19034 13031 660
1-местное размещение в 2-местном номере48 82046 70041 820
Доп. место в 2-местном номере стандарт (кресло-кровать)25 20025 20026 820

Скидка на школьника до 13 лет включительно при любом размещении – 600 рублей, на школьника старше 14 лет и пенсионерам – 400 рублей.

Варианты проживания

Комплекс отдыха «Пушкиногорье»

2 ночи

Комплекс отдыха «Пушкиногорье» находится на лоне природы в поселке Пушкинские Горы и располагает сауной и пунктом проката лыжного снаряжения. Расстояние до музея-заповедника Михайловское и музея Пушкина составляет 7 км.

Комфортабельные номера располагают телевизором, балконом и собственной ванной комнатой с душем.

В кафе комплекса «Пушкиногорье» подаются блюда русской и европейской кухни. В зонах общественного пользования предоставляется бесплатный WiFi. Также к услугам гостей бильярд, библиотека и экскурсионное бюро.

Арина Р

2 ночи

Отель Арина Р. находится в Пушкинские Горы в 2.1 км от центра. Вам доступны отзывы реальных гостей и актуальный адрес гостиницы.

«Арина Р» - это интересный объект размещения гостей в Пушкинских Горах, который носит статус литературного отеля.

Для постояльцев подготовлено несколько уютных категорий номеров, в каждой из которых установлена современная мебель, телевизоры.

Питание проходит в ресторане, который расположен на прилегающей территории. В саду есть все принадлежности для самостоятельного мяса на костре.

В окрестностях можно отлично провести досуг всей семьи. Зимой в приоритете — лыжный спорт, а в летний период актуальны прогулки и долгосрочные походы.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание: для проживающих на турбазе: 1 день - ужин, 2 день - завтрак, обед, ужин, 3 день - завтрак, обеддля проживающих в отеле «Арина Р»: 2 день - завтрак в отеле, обед на турбазе, 3 день - завтрак в отеле, обед на турбазе
  • Автотранспортное обслуживание (при группе в количестве менее 18 человек обслуживание на микроавтобусе)
  • Экскурсионное обслуживание по программе с входными билетами
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура: для проживающих на турбазе: 1 день - завтрак и обед, 3 день - ужиндля проживающих в отеле «Арина Р»: 1 день - завтрак, обед и ужин, 2 день - ужин, 3 день - ужин
  • Прокат спортинвентаря (велосипеды, мячи, игры, лыжи, сани и пр.)
  • Тренажерный зал
  • Сауна с чайной комнатой
  • Русская баня
  • Бар-кафе
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие скидки есть в туре?

Скидка на школьника до 13 лет включительно при любом размещении – 600 рублей, на школьника старше 14 лет и пенсионерам – 400 рублей.

Какую важную информацию нужно знать?

Распределение посадочных мест происходит при бронировании. Рассадка пассажиров может меняться в зависимости от модели и вместимости транспортного средства.

Туроператор оставляет за собой право изменять программу экскурсии, время и очередность посещения указанных объектов без изменения количества предоставляемых услуг.

При планировании поездки необходимо иметь достаточный резерв времени – не менее 3 часов после окончания программы, так как возможны задержки в связи с форс-мажорными обстоятельствами – неблагоприятными погодными условиями, затруднениями при движении («пробками») на дорогах и другими непредвиденными факторами. В связи с дорожными работами, проводимыми на разных участках маршрута, возможны задержки в программе, а также опоздание к закрытию метро.

При себе необходимо иметь паспорт.

Скорректировать заказ (добавить питание, заменить категорию номера, заменить отель, добавить дополнительные услуги и заменить туристов) возможно не менее чем за 72 часа до отправления. После этого изменения принимаются только по согласованию с операторами.

Возможно присоединение к туру по маршруту: для проживающих в Гатчине (забираем в д. Большое Верево, на остановке, на обратном пути НЕ заезжаем), для проживающих в Луге (на трассе, АЗС Татнефть Луга, Комсомольский проспект, 56), для проживающих в Пскове (в Пскове, у Кремля, на обратном пути НЕ заезжаем).

Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

