Экскурсионный тур по окрестностям Пскова с отдыхом в Печорах

Путешествие сквозь века: от легендарных стен Псковского Кремля и подземных лабиринтов Свято-Успенского монастыря до тенистых аллей пушкинского Михайловского. Прикоснитесь к живой истории, где каждый камень дышит былинами и гением поэзии. Этот тур — редкий шанс не просто увидеть, а ощутить душу этих мест. У вас будут чудесные два дня для глубокого погружения в атмосферу Печор.
5
3 отзыва
Экскурсионный тур по окрестностям Пскова с отдыхом в Печорах
Экскурсионный тур по окрестностям Пскова с отдыхом в Печорах
Экскурсионный тур по окрестностям Пскова с отдыхом в Печорах

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Пскову

08:16 Прибытие вг. Псков поездом № 10 Москва — Псков. Встреча с гидом у вагона № 16.

Завтрак в кафе в центре города.

«Очарование провинциального городка». Экскурсия по городу Пскову: Кремль, Довмонтов город, Троицкий собор, захаб, стены и башни кремля, Покровская башня и церковь Покрова и Рождества Богородицы от Пролома.

А также Варлаамовская башня и стены окольного города, купеческие палаты, храмы и часовни, памятники князю Александру Невскому и равноапостольной княгине Ольге.

Обед в кафе в центре города.

14:00 Трансфер в гостиницу.

Размещение в номерах.

Обзорная экскурсия по ПсковуОбзорная экскурсия по ПсковуОбзорная экскурсия по ПсковуОбзорная экскурсия по Пскову

2 день

Экскурсия в музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское»

Завтрак.

09:00 Отъезд в Пушкинские горы.

Экскурсия в музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское»: усадьбы Михайловское, Тригорское, усадебные парки и Святогорский Свято-Успенский монастырь, где похоронен великий русский поэт А. С. Пушкин.

Обед в кафе.

Продолжение экскурсии.

19:00 Возвращение в г. Псков.

Трансфер в гостиницу.

Экскурсия в музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское»Экскурсия в музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское»Экскурсия в музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское»Экскурсия в музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское»

3 день

Экскурсия в музей-заповедник «Изборск» и Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь

Завтрак. Освобождение номеров.

11:00 Отъезд в Изборск.

Экскурсия в музей-заповедник «Изборск»: история древнего Труворова городища и Изборской крепости, чудотворные Словенские ключи.

Переезд в г. Печоры.

Обед в кафе.

Экскурсия в Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь.

17:15 Трансфер в гостиницу Печоры-Парк.

Размещение в номерах.

Экскурсия в музей-заповедник «Изборск» и Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырьЭкскурсия в музей-заповедник «Изборск» и Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырьЭкскурсия в музей-заповедник «Изборск» и Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь

4 день

Отдых в отеле Печоры-Парк

Отдых в отеле Печоры-Парк в центре города Печоры, недалеко от Псково-Печерского монастыря.

Возможность самостоятельно посетить вечерние богослужение (в 18:00) и утреннею литургию (в 10:00) в храмах на территории монастыря.

Питание: завтрак, обед.

5 день

Отдых в отеле Печоры-Парк, отъезд

Отдых в отеле Печоры-Парк в центре города Печоры, недалеко от Псково-Печерского монастыря.

Возможность самостоятельно посетить утреннею литургию (в 10:00) в храмах на территории монастыря.

12:00 Трансфер в г. Псков.

Питание: завтрак.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Пскове и в отеле Печоры-парк.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:

Гостиницы2-мест. номер1-мест. номерДоп. место для взрослогоРебенок (с 14 до 17 лет) на основное местоРебенок (с 14 до 17 лет) на доп. место
Каркушин Дом 3** / Печоры - парк 29 04043 92021 44028 84021 240

Фаворит 3** / Печоры - парк

(под запрос)

31 54046 79022 04031 34021 340
Октябрьская 3** / Печоры - парк28 79038 79021 39028 59021 190
Барселона 3** / Печоры - парк33 10047 11022 05032 90021 850
Покровский 4** / Печоры - парк34 67051 80023 27034 47025 170

Скидка на детей до 14 лет – 500 руб. /чел.

Внимание: количество дней отдыха может быть пересчитано по вашему запросу.

Варианты проживания

Отель «Печоры-Парк»

2 ночи

Отель расположен в центре города Печоры в 450 м. от Псково-Печерского Свято-Успенского монастыря и в 2,5 километрах от границы с Эстонской Республикой.

При отеле: буфет, бар, банкетный зал, магазин, конференц-зал, камера хранения, прачечная, бесплатная паркова, Wi-Fi интернет, рядом с отелем (10 минут ходьбы) Банк.

Тур предусматривает проживание в номерах категории Комфорт – двухместные и трехместные номера, расположены на 2 этаже, с двумя (тремя) односпальными кроватями. Дополнительное место: диван. В номере: WC, душ, TV, мини-кухня с набором посуды.

Отель «Печоры-Парк»Отель «Печоры-Парк»Отель «Печоры-Парк»Отель «Печоры-Парк»Отель «Печоры-Парк»Отель «Печоры-Парк»


Отель «Покровский»

2 ночи

Отель "Покровский" 4* расположен в центре города в непосредственной близости от знаменитых архитектурных и главных исторических памятников и музеев. Из ряда номеров открывается вид на реку и город.

При отеле: ресторан русской и европейской кухни, лобби - бар, конференц-зал на 80 персон с необходимым оборудованием, переговорная комната на 10 - 20 персон, детская игровая комната, детская уличная площадка и специальное детское меню в ресторане отеля. Бесплатная парковка. Бесплатный Wi-Fi. Spa-центр (бассейн, финская сауна и турецкая парная) и тренажерный зал.

Номера:

STANDART (Бронируются в составе сборных туров) — двухместные номера площадью 16 — 17 кв. м с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Ковровое покрытие во всех номерах. В номере: WC, душ, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.

COMFORT — двухместные номера площадью 16 — 17 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Ковровое покрытие во всех номерах. В номере: WC, душ, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.

SUPERIOR — двухместные номера площадью 18 — 20 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Ковровое покрытие во всех номерах. В номере: WC, душ, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.

FAMILY — номера для комфортного размещения 4 человек площадью 32 кв. м., состоящие из двух спален с одной двуспальной и двумя односпальными кроватями. Ковровое покрытие во всех номерах. В номере: WC, душ, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.

ЛЮКС — двухкомнатные номера площадью 36 км. м. включает в себя просторную спальню и гостиную, соединенные между собой внутренней дверью, две ванные комнаты (душ, туалет, фен, телевизор). В номере: WC, душ,фен, халаты и тапочки, цифровое TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.

СЮИТ — двухкомнатные апартаменты для комфортного размещения до 4 — 6 человек, площадью 90 кв. м., состоящие из двух спален с одной двуспальной и двумя односпальными кроватями, кухни и гостиной. Натуральный паркет. В номере: WC, биде, ванна, душевая кабина, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, smart TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.

По желанию гостей в любой номер может быть предоставлено дополнительное спальное место или детская кроватка.

Отель «Покровский»Отель «Покровский»Отель «Покровский»Отель «Покровский»Отель «Покровский»Отель «Покровский»


Отель «Каркушин дом»

2 ночи

Этот отель находится всего в 5 минутах ходьбы от исторического центра города Пскова и располагает номерами с кабельным телевидением. Поездка до железнодорожного вокзала Пскова занимает 10 минут. Предоставляется Wi-Fi.

В отеле «Каркушин дом» предлагаются по-домашнему уютные номера и апартаменты с занавесками, коврами и деревянной мебелью. В распоряжении гостей собственная ванная комната.

В ресторане подают завтрак «шведский стол» и блюда европейской кухни. Блюда могут быть поданы в беседках на открытом воздухе.

Отель «Каркушин дом»Отель «Каркушин дом»Отель «Каркушин дом»Отель «Каркушин дом»


Гостиница «Октябрьская»

2 ночи

К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, круглосуточная стойка регистрации и ресторан. Гостиница удобно расположена в историческом центре Пскова, в 12 минутах ходьбы от городского железнодорожного вокзала.

Номера гостиницы «Октябрьская» по-домашнему уютно оформлены. В числе удобств телевизор, рабочий стол и собственная ванная комната.

Завтрак сервируется в кафе гостиницы.

Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»


Отель «Фаворит»

2 ночи

Отель «Фаворит» находится в центре Пскова. Бесплатный Wi-Fi предоставляется на всей территории отеля. На территории отеля имеется бесплатная частная парковка.

В числе удобств номеров телевизор со спутниковыми каналами. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Гостям предоставляются тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Стойка регистрации работает круглосуточно.

Отель «Фаворит»Отель «Фаворит»Отель «Фаворит»Отель «Фаворит»


Гостиница Barcelona

2 ночи

В нескольких минутах езды от центра города расположилась современная гостиница под названием «Barcelona». Заселение возможно в любое время поскольку администратор работает 24 часа без перерыва.

Номера представлены категориями «Стандарт» и «Люкс». Номерной фонд оборудован двуспальными или односпальными кроватями. Интерьер номеров выполнен в классических светлых тонах. В собственных ванных комнатах имеется душ, туалет и раковина.

По утрам сервируются вкусные и сытные завтраки. На обед и ужин можно заказать любые блюда по меню. Имеется бар с хорошим выбором разнообразных напитков. Для маленьких посетителей отеля предоставляется детское меню.

В пешей доступности находится Дендропарк и Псковский музей-заповедник. Расстояние до железнодорожного вокзала — 3 км, до аэропорта — 4,8 км.

Гостиница BarcelonaГостиница BarcelonaГостиница BarcelonaГостиница BarcelonaГостиница Barcelona


Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице в г. Пскове - 2 ночи
  • Проживание в отеле Печоры-парк - 2 ночи
  • Питание, указанное в программе: 5 завтраков, 4 обеда
  • Экскурсии по программе, услуги гида
  • Транспортное обслуживание
  • Трансфер Псков - Печоры - Псков
  • Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Псков и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура: 1 обед, ужины
Место начала и завершения?
Г. Псков
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие скидки есть в туре?

Скидка на детей до 14 лет – 500 руб. /чел.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
К
Кузнецова
12 окт 2023
Все очень понравилось. Замечательная организация. Экскурсии очень интересные.
Е
Елена
12 окт 2023
Нам всё очень понравилось. Молодцы!
Л
Лариса
20 сен 2023
С нескрываемой грустью сообщаю, что вчера завершился мой экскурсионный тур по окрестностям Пскова с отдыхом в Печорах "Псков 5 дней", 15.09.2023-19.09.2023.

Программа тура оказалась необычайно интересной и разнообразной: удалось погрузиться в
читать дальше

историю первых городов Русского государства - Пскова, города-крепости Изборска, Печор; поклониться поэтической родине нашего гения А. С. Пушкина - имениям Михайловское, Тригорское, а также последнему земному пристанищу поэта в Святогорском монастыре; кроме того, испытать почтительный трепет в "Богом хранимой обители" - Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре. Непередаваемый покой и радость удалось испытать в природно-ландшафтном заповеднике с чудотворными Словенскими ключами и Городищенском озере.

Спасибо за пережитые мгновения счастья!!!

С нескрываемой грустью сообщаю, что вчера завершился мой экскурсионный тур по окрестностям Пскова с отдыхом вС нескрываемой грустью сообщаю, что вчера завершился мой экскурсионный тур по окрестностям Пскова с отдыхом вС нескрываемой грустью сообщаю, что вчера завершился мой экскурсионный тур по окрестностям Пскова с отдыхом вС нескрываемой грустью сообщаю, что вчера завершился мой экскурсионный тур по окрестностям Пскова с отдыхом вС нескрываемой грустью сообщаю, что вчера завершился мой экскурсионный тур по окрестностям Пскова с отдыхом вС нескрываемой грустью сообщаю, что вчера завершился мой экскурсионный тур по окрестностям Пскова с отдыхом вС нескрываемой грустью сообщаю, что вчера завершился мой экскурсионный тур по окрестностям Пскова с отдыхом вС нескрываемой грустью сообщаю, что вчера завершился мой экскурсионный тур по окрестностям Пскова с отдыхом вС нескрываемой грустью сообщаю, что вчера завершился мой экскурсионный тур по окрестностям Пскова с отдыхом вС нескрываемой грустью сообщаю, что вчера завершился мой экскурсионный тур по окрестностям Пскова с отдыхом в

