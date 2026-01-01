Мои заказы

Железнодорожный круиз. Серебряный маршрут

Железнодорожный круиз
Мы с удовольствием познакомим вас со старинными российскими городами, теми чудесными местами, где все дышит историей, легендами, неповторимым шармом.

В нашем железнодорожном круизе по городам севера России вас ждет знакомство с Псковом, Великим Новгородом, Старой Руссой и Печорами.

В ходе путешествия вы узнаете больше об укладе жизни в этих городах, ставших неотъемлемой частью русской истории, культуре Древней Руси и волжском купечестве.
Программа тура по дням

1 день

Отправление из Москвы

20:10 Отправление поезда с Ленинградского вокзала г. Москва

2 день

Старая Русса и Великий Новгород

Завтрак в поезде.

07:06 Прибытие туристского поезда в Великий Новгород. Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.

Отъезд в г. Старая Русса, путевая информация.

Посещение города Старая Русса — одного из древнейших и когда-то богатейших городов средневековой Руси. Главным источником его богатства была соль, которую выпаривали из вод местных источников, бьющих здесь прямо из-под земли.

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу с посещением дома-музея Ф. М. Достоевского и музея романа «Братья Карамазовы».

Обед в кафе.

Экскурсия по Музею деревянного зодчества под открытым небом—«Витославлицы». Здесь собраны уникальные подлинные деревянные строения — церкви, избы, хозяйственные постройки.

Прибытие туристского поезда в Великий Новгород.

Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу с посещением уникальных памятников древнерусского зодчества XI-XVII веков, признанных всемирным наследием ЮНЕСКО. Среди примечательных мест — памятник «Тысячелетие России», Ярославово Дворище и Древний торг.

Пешеходная экскурсия по Новгородскому Кремлю — одной из главных достопримечательностей Великого Новгорода.

Свободное время в г. Великий Новгород.

22:13 Отправление туристского поезда.

3 день

Печоры и Псков

Завтрак в поезде.

09:10 Прибытие поезда в Псков. Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.

Экскурсия «Железный град» — одно из древнейших славянских поселений, окутанное легендами и пропитанное подвигами и кровью защитников.

Перед Вами разворачивается история городища — места сидения легендарного варяжского князя Трувора и история каменной крепости, возведенной на горе с поэтическим названием «Журавлиная».

С этих древних мест открываются бескрайние просторы, среди которых главенствующую роль играет Изборско-Мальская долина с зеркалом озерных вод, и со звучащими источниками-водопадами—Славянскими ключами

Отъезд в Печоры.

Сказочное царство русской православной архитектуры—мужской действующий Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь.

Печоры — один из самых крупных и старейших в России Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь, первоначально расположенный в пещерах.

В монастырских пещерах, где хоронят монахов, сохранились захоронения предков В. Н. Татищева, М. И. Кутузова, М. П. Мусоргского, А. С. Пушкина.

Историко-архитектурный ансамбль из 11 храмов XV-XX в. в., хозяйственные постройки и большая звонница с сохранившимся набором старинных колоколов. Крепость XVI в. с 9 крепостными башнями и полным комплексом стеновых ограждений.

Обед в кафе.

Отъезд в Псков.

Экскурсия по Псковскому Кремлю (посещение Троицкого собора, Довмонтова города, «кромской скалы»). Псковский Кремль — музей под открытым небом, включающий в себя Довмонтов город — «Псковские Помпеи», Вечевую площадь — символ свободы и первый опыт демократического правления в нашей стране.

Троицкий собор — один из первых христианских храмов на Руси, «кромский мыс»—место впадения извилистой реки Псковы в многоводную реку Великую и первое поселение псковичей.

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу Пскову: гостей ждет более чем 1500-летняя история города Пскова, который в XVI веке, наряду с Лондоном и Парижем, Москвой и Новгородом, входил в пятерку крупнейших европейских городов.

Осмотр Ольгинской часовни, инсталляции «Россия начинается здесь», памятника княгине Ольге, памятника Скобарю и памятника «Два капитана», псковских храмов и соборов, внесенных в список всемирного наследия ЮНЕСКО, знаменитых Поганкиных палат ХVII в. и «Покровский комплекс».

Свободное время в центре города.

Трансфер на ж/д вокзал г. Псков.

19:23 Отправление туристского поезда.

4 день

Возвращение в Москву

06:47 Прибытие туристского поезда на Ленинградский вокзал г. Москва.

Проживание

Тур предусматривает проезд в вагонах выбранной категории по маршруту.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Категория вагонаКупеСВСВ одноместное размещение
Для взрослого34 50047 30079 800
Для детей до 9 лет включительно33 50046 400-

Выкуп одного дополнительного места в четырехместном купе – 16 600 руб.

Варианты проживания

Туристический поезд

3 ночи

В состав туристического поезда включены комфортабельные купейные вагоны.

СВ/КУПЕ: 1 душ + 2 WC c раковинами в каждом вагоне. В наличии жидкое мыло, гель для душа.

Есть вагон-ресторан.

КУПЕ2 нижние + 2 верхние полки, 2 сейфа, возможно выставить температуру в самом купе, 1 среднее полотенце на 1 человека, смена белья (за доп. плату), уборка купе — через день, набор путешественника (тапочки, щетка + зубная паста, мыло)

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проезд в вагонах выбранной категории по маршруту Москва - Великий Новгород - Псков - Москва
  • Питание, указанное в программе: 2 завтрака, 2 обеда
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе
  • Входные билеты в туристические объекты по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Питание, не указанное в программе: обеды
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Возможно ли изменение программы тура?

Время в программе указано ориентировочно. График турпрограммы может измениться. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.

Что делать в случае закрытия здания Ленинградского вокзала на ремонт?

Во время проведения ремонтных работ все поезда дальнего следования и пригородные поезда продолжат прибывать и отправляться по расписанию.

Обращаем внимание на изменение схем прохода к поездам дальнего сообщения и пригородного сообщения. Просим заранее планировать время прибытия к поезду.

Маршруты прохода пассажиров к поездам дальнего следования:

  • со стороны Комсомольской площади через закрытую парковку с западной стороны здания Ленинградского вокзала;
  • от здания Ярославского вокзала по прилегающей территории между Ярославским и Ленинградским вокзалами через оборудованный проход;
  • от станции метро Комсомольская (выход № 1 Сокольнической линии) по прилегающей территории между Ярославским и Ленинградским вокзалами через оборудованный проход.

Для прохода пассажиров к пригородным поездам в настоящее время демонтируются и переносятся ближе к платформам турникетные линейки. Маршрут следования пассажиров к пригородным поездам будет тоже изменен:

  • от здания Ярославского вокзала по прилегающей территории между Ярославским и Ленинградским вокзалами;
  • от станции метро Комсомольская (выход № 1 Сокольнической линии) по прилегающей территории между Ярославским и Ленинградским вокзалами через оборудованный проход.

Для комфортного размещения пассажиров увеличено количество посадочных мест в залах ожидания Ярославского и Казанского вокзалов. Также на указанных вокзалах круглосуточно работают залы “Комфорт”.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

