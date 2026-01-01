В нашем железнодорожном круизе по городам севера России вас ждет знакомство с Псковом, Великим Новгородом, Старой Руссой и Печорами.
В ходе путешествия вы узнаете больше об укладе жизни в этих городах, ставших неотъемлемой частью русской истории, культуре Древней Руси и волжском купечестве.
Программа тура по дням
Отправление из Москвы
20:10 Отправление поезда с Ленинградского вокзала г. Москва
Старая Русса и Великий Новгород
Завтрак в поезде.
07:06 Прибытие туристского поезда в Великий Новгород. Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.
Отъезд в г. Старая Русса, путевая информация.
Посещение города Старая Русса — одного из древнейших и когда-то богатейших городов средневековой Руси. Главным источником его богатства была соль, которую выпаривали из вод местных источников, бьющих здесь прямо из-под земли.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу с посещением дома-музея Ф. М. Достоевского и музея романа «Братья Карамазовы».
Обед в кафе.
Экскурсия по Музею деревянного зодчества под открытым небом—«Витославлицы». Здесь собраны уникальные подлинные деревянные строения — церкви, избы, хозяйственные постройки.
Прибытие туристского поезда в Великий Новгород.
Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу с посещением уникальных памятников древнерусского зодчества XI-XVII веков, признанных всемирным наследием ЮНЕСКО. Среди примечательных мест — памятник «Тысячелетие России», Ярославово Дворище и Древний торг.
Пешеходная экскурсия по Новгородскому Кремлю — одной из главных достопримечательностей Великого Новгорода.
Свободное время в г. Великий Новгород.
22:13 Отправление туристского поезда.
Печоры и Псков
Завтрак в поезде.
09:10 Прибытие поезда в Псков. Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.
Экскурсия «Железный град» — одно из древнейших славянских поселений, окутанное легендами и пропитанное подвигами и кровью защитников.
Перед Вами разворачивается история городища — места сидения легендарного варяжского князя Трувора и история каменной крепости, возведенной на горе с поэтическим названием «Журавлиная».
С этих древних мест открываются бескрайние просторы, среди которых главенствующую роль играет Изборско-Мальская долина с зеркалом озерных вод, и со звучащими источниками-водопадами—Славянскими ключами
Отъезд в Печоры.
Сказочное царство русской православной архитектуры—мужской действующий Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь.
Печоры — один из самых крупных и старейших в России Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь, первоначально расположенный в пещерах.
В монастырских пещерах, где хоронят монахов, сохранились захоронения предков В. Н. Татищева, М. И. Кутузова, М. П. Мусоргского, А. С. Пушкина.
Историко-архитектурный ансамбль из 11 храмов XV-XX в. в., хозяйственные постройки и большая звонница с сохранившимся набором старинных колоколов. Крепость XVI в. с 9 крепостными башнями и полным комплексом стеновых ограждений.
Обед в кафе.
Отъезд в Псков.
Экскурсия по Псковскому Кремлю (посещение Троицкого собора, Довмонтова города, «кромской скалы»). Псковский Кремль — музей под открытым небом, включающий в себя Довмонтов город — «Псковские Помпеи», Вечевую площадь — символ свободы и первый опыт демократического правления в нашей стране.
Троицкий собор — один из первых христианских храмов на Руси, «кромский мыс»—место впадения извилистой реки Псковы в многоводную реку Великую и первое поселение псковичей.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу Пскову: гостей ждет более чем 1500-летняя история города Пскова, который в XVI веке, наряду с Лондоном и Парижем, Москвой и Новгородом, входил в пятерку крупнейших европейских городов.
Осмотр Ольгинской часовни, инсталляции «Россия начинается здесь», памятника княгине Ольге, памятника Скобарю и памятника «Два капитана», псковских храмов и соборов, внесенных в список всемирного наследия ЮНЕСКО, знаменитых Поганкиных палат ХVII в. и «Покровский комплекс».
Свободное время в центре города.
Трансфер на ж/д вокзал г. Псков.
19:23 Отправление туристского поезда.
Возвращение в Москву
06:47 Прибытие туристского поезда на Ленинградский вокзал г. Москва.
Проживание
Тур предусматривает проезд в вагонах выбранной категории по маршруту.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Категория вагона
|Купе
|СВ
|СВ одноместное размещение
|Для взрослого
|34 500
|47 300
|79 800
|Для детей до 9 лет включительно
|33 500
|46 400
|-
Выкуп одного дополнительного места в четырехместном купе – 16 600 руб.
Варианты проживания
Туристический поезд
В состав туристического поезда включены комфортабельные купейные вагоны.
СВ/КУПЕ: 1 душ + 2 WC c раковинами в каждом вагоне. В наличии жидкое мыло, гель для душа.
Есть вагон-ресторан.
|КУПЕ
|2 нижние + 2 верхние полки, 2 сейфа, возможно выставить температуру в самом купе, 1 среднее полотенце на 1 человека, смена белья (за доп. плату), уборка купе — через день, набор путешественника (тапочки, щетка + зубная паста, мыло)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проезд в вагонах выбранной категории по маршруту Москва - Великий Новгород - Псков - Москва
- Питание, указанное в программе: 2 завтрака, 2 обеда
- Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе
- Входные билеты в туристические объекты по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Питание, не указанное в программе: обеды
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможно ли изменение программы тура?
Время в программе указано ориентировочно. График турпрограммы может измениться. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.
Что делать в случае закрытия здания Ленинградского вокзала на ремонт?
Во время проведения ремонтных работ все поезда дальнего следования и пригородные поезда продолжат прибывать и отправляться по расписанию.
Обращаем внимание на изменение схем прохода к поездам дальнего сообщения и пригородного сообщения. Просим заранее планировать время прибытия к поезду.
Маршруты прохода пассажиров к поездам дальнего следования:
- со стороны Комсомольской площади через закрытую парковку с западной стороны здания Ленинградского вокзала;
- от здания Ярославского вокзала по прилегающей территории между Ярославским и Ленинградским вокзалами через оборудованный проход;
- от станции метро Комсомольская (выход № 1 Сокольнической линии) по прилегающей территории между Ярославским и Ленинградским вокзалами через оборудованный проход.
Для прохода пассажиров к пригородным поездам в настоящее время демонтируются и переносятся ближе к платформам турникетные линейки. Маршрут следования пассажиров к пригородным поездам будет тоже изменен:
- от здания Ярославского вокзала по прилегающей территории между Ярославским и Ленинградским вокзалами;
- от станции метро Комсомольская (выход № 1 Сокольнической линии) по прилегающей территории между Ярославским и Ленинградским вокзалами через оборудованный проход.
Для комфортного размещения пассажиров увеличено количество посадочных мест в залах ожидания Ярославского и Казанского вокзалов. Также на указанных вокзалах круглосуточно работают залы “Комфорт”.