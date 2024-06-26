3 день

Псков

Завтрак в поезде.

09:10 Прибытие поезда в Псков. Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.

Экскурсия «Железный град» — одно из древнейших славянских поселений, окутанное легендами и пропитанное подвигами и кровью защитников.

Перед Вами разворачивается история городища — места сидения легендарного варяжского князя Трувора и история каменной крепости, возведенной на горе с поэтическим названием «Журавлиная».

С этих древних мест открываются бескрайние просторы, среди которых главенствующую роль играет Изборско-Мальская долина с зеркалом озерных вод, и со звучащими источниками-водопадами - Славянскими ключами

Отъезд в Печоры.

Сказочное царство русской православной архитектуры – мужской действующий Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь.

Печоры – один из самых крупных и старейших в России Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь, первоначально расположенный в пещерах. В монастырских пещерах, где хоронят монахов, сохранились захоронения предков В. Н. Татищева, М. И. Кутузова, М. П. Мусоргского, А. С. Пушкина.

Историко-архитектурный ансамбль из 11 храмов XV-XX в. в., хозяйственные постройки и большая звонница с сохранившимся набором старинных колоколов. Крепость XVI в. с 9 крепостными башнями и полным комплексом стеновых ограждений.

Обед в кафе.

Отъезд в Псков.

Экскурсия по Псковскому Кремлю (посещение Троицкого собора, Довмонтова города, «кромской скалы»).

Псковский Кремль – музей под открытым небом, включающий в себя Довмонтов город – «Псковские Помпеи», Вечевую площадь – символ свободы и первый опыт демократического правления в нашей стране, Троицкий собор — один из первых христианских храмов на Руси.

А также «кромский мыс» – место впадения извилистой реки Псковы в многоводную реку Великую и первое поселение псковичей.

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу Пскову: гостей ждет более чем 1500-летняя история города Пскова, который в XVI веке, наряду с Лондоном и Парижем, Москвой и Новгородом, входил в пятерку крупнейших европейских городов.

Осмотр Ольгинской часовни, инсталляции «Россия начинается здесь», памятника княгине Ольге, памятника Скобарю и памятника «Два капитана», псковских храмов и соборов, внесенных в список всемирного наследия ЮНЕСКО, знаменитых Поганкиных палат ХVII в. и «Покровский комплекс».

Свободное время в центре города.

Трансфер на ж/д вокзал г. Псков.

19:23 Отправление туристического поезда.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160