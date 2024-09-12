Экскурсионный тур по окрестностям Пскова с отдыхом в Печорах. Лето-осень

Экскурсионный тур по окрестностям Пскова с отдыхом в Печорах
Это путешествие отлично подходит для тех, у кого в запасе меньше недели и есть огромное желание оказаться в русской глубинке.

Увлекательные экскурсии по старинным местам, живописная природа, гостеприимство местных жителей — этот маршрут составлен с душой и любовью.
5
3 отзыва
Экскурсионный тур по окрестностям Пскова с отдыхом в Печорах. Лето-осень
Экскурсионный тур по окрестностям Пскова с отдыхом в Печорах. Лето-осень
Экскурсионный тур по окрестностям Пскова с отдыхом в Печорах. Лето-осень
Ближайшие даты:
16
мая23
мая30
мая6
июн13
июн20
июн27
июн
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Пскову

08:16 Прибытие в г. Псков поездом № 10 Москва — Псков.

Встреча с гидом у вагона № 16.

Завтрак в кафе в центре города.

«Очарование провинциального городка».

Экскурсия по городу Пскову: Кремль, Довмонтов город, Троицкий собор, захаб, стены и башни кремля, Покровская башня и церковь Покрова и Рождества Богородицы от Пролома, Варлаамовская башня и стены окольного города, купеческие палаты, храмы и часовни, памятники князю Александру Невскому и равноапостольной княгине Ольге.

Обед в кафе в центре города.

14:00 Трансфер в гостиницу.

Размещение в номерах.

Обзорная экскурсия по ПсковуОбзорная экскурсия по ПсковуОбзорная экскурсия по ПсковуОбзорная экскурсия по ПсковуОбзорная экскурсия по Пскову
2 день

Экскурсия в музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское»

Завтрак.

09:00 Отъезд в Пушкинские горы.

Экскурсия в музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское»: усадьбы Михайловское, Тригорское, усадебные парки и Святогорский Свято-Успенский монастырь, где похоронен великий русский поэт А. С. Пушкин.

Обед в кафе.

Продолжение экскурсии.

19:00 Возвращение в г. Псков.

Трансфер в гостиницу.

Экскурсия в музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское»Экскурсия в музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское»Экскурсия в музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское»Экскурсия в музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское»Экскурсия в музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское»
3 день

Экскурсия в музей-заповедник «Изборск» и Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь

Завтрак. Освобождение номеров.

11:00 Отъезд в Изборск.

Экскурсия в музей-заповедник «Изборск»: история древнего Труворова городища и Изборской крепости, чудотворные Словенские ключи.

Переезд в г. Печоры. Обед в кафе.

Экскурсия в Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь.

17:15 Трансфер в гостиницу Печоры-Парк.

Размещение в номерах.

Экскурсия в музей-заповедник «Изборск» и Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырьЭкскурсия в музей-заповедник «Изборск» и Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырьЭкскурсия в музей-заповедник «Изборск» и Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырьЭкскурсия в музей-заповедник «Изборск» и Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь
4 день

Отдых в отеле Печоры-Парк

Отдых в отеле Печоры-Парк в центре города Печоры, недалеко от Псково-Печерского монастыря.

Возможность самостоятельно посетить вечерние богослужение (в 18:00) и утреннею литургию (в 10:00) в храмах на территории монастыря.

Питание: завтрак.

5 день

Отдых в отеле Печоры-Парк, отъезд

Завтрак. 12:00 Трансфер в г. Псков.

Прибытие в Псков примерно в 13 часов, обычно на ж/д вокзал или в центр города.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Пскове и в отеле Печоры-Парк.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, тарифа и даты заезда, руб.

Стандартный тариф.

Период действия цены: с 16.05 по 06.06.2025; с 20.06 по 26.09.2025:

Гостиницы2-мест. номер1-мест. номерДоп. место для взрослогоРебенок (с 14 до 17 лет) на основное местоРебенок (с 14 до 17 лет) на доп. место
Оазис 2** / Печоры-парк23 92035 55023 72018 42023 220
Арль / Печоры-парк24 42036 80019 52024 22019 320
Old City / Печоры-парк25 04036 29018 64024 84018 440
Каркушин Дом 3** / Печоры-парк 25 67040 17018 07025 47017 870
Октябрьская 3** / Печоры-парк25 54034 04018 74025 34018 540
Рижская 3** / Печоры-парк25 67034 30020 37025 47020 170
Барселона 3** / Печоры-парк28 17040 99019 94027 97019 740
Золотая набережная 3** / Печоры-парк 27 04040 79019 44026 84019 240
Покровский 4** / Печоры-парк30 67045 55020 77030 47022 670
OLD ESTATE 4** / Печоры-парк34 79054 79022 79034 59022 590
Двор Подзноева 3** / Печоры-парк29 85045 17021 00029 65020 800
Двор Подзноева 3+ ** / Печоры-парк30 54046 54021 14030 34020 940
Двор Подзноева 4** / Печоры-парк32 35050 17021 50032 15021 300

Праздничный тариф.

На даты заездов: 13.06.2025:

Гостиницы2-мест. номер1-мест. номерДоп. место для взрослогоРебенок (с 14 до 17 лет) на основное местоРебенок (с 14 до 17 лет) на доп. место
Оазис 2** / Печоры-парк23 92035 55018 62023 72018 420
Арль / Печоры - парк25 29038 54019 69025 09019 490
Old City /Печоры-парк25 29036 29018 89025 09018 690
Каркушин Дом 3** / Печоры-парк 25 67040 17018 07025 47017 870
Октябрьская 3** / Печоры - парк25 54034 04018 74025 34018 540
Рижская 3** / Печоры-парк25 67034 30020 37025 47020 170
Барселона 3** / Печоры-парк28 17040 99019 94026 84019 240
Золотая набережная 3** / Печоры-парк 27 04040 79019 44026 84019 240
\Покровский 4** / Печоры-парк31 29046 79020 89031 09022 790
OLD ESTATE 4** / Печоры - парк34 79054 79022 79034 59022 590
Двор Подзноева 3** / Печоры-парк29 85045 17021 00029 65020 800
Двор Подзноева 3+ ** / Печоры-парк30 54046 54021 14030 34020 940
Двор Подзноева 4** / Печоры-парк32 35050 17021 50032 15021 300

Дополнительно:

  • Скидка на детей до 14 лет – 500 руб. /чел.

Внимание: количество дней отдыха может быть пересчитано по вашему запросу.

Варианты проживания

Отель «Печоры-Парк»

2 ночи

Отель "Печоры-Парк" находится в городе Печоры. К вашим услугам: круглосуточная стойка регистрации, парковка для личного авто, трансфер, пешие прогулки, терраса и многое другое.

Для проживания доступны уютные номера различных категорий. В число удобств входит: двуспальная кровать, удобная ванная комната с косметическими принадлежностями. Из окон открывается красивый вид.

Комплексно питаться можно в кафе на территории, где готовят блюда русской кухни. Предоставляется все необходимое для барбекю.

Прогулка до театра не займет более 5 минут. Расстояние до международного аэропорта и железнодорожного вокзала около 50 км.

Отель «Печоры-Парк»Отель «Печоры-Парк»Отель «Печоры-Парк»Отель «Печоры-Парк»Отель «Печоры-Парк»Отель «Печоры-Парк»

Гостиница «Оазис»

2 ночи

Расположение: Гостиница расположена на окраине города в тихом спокойном месте в 20 минутах езды от исторического центра.

При отеле: кафе для завтраков, сауна, охраняемая парковка.

Номера:

Одноместный – однокомнатный номер с одной односпальной кроватью. В номере: WC, душ, TV.

Двухместный (Бронируются в составе сборных туров) – однокомнатный и двухкомнатный номера с двумя односпальными кроватями. В номере: WC, душ, TV.

Семейный – трехкомнатный номер с четырьмя полуторными кроватями. В номере: WC, душ, TV, телефон, холодильник, кондиционер.

Гостиница «Оазис»Гостиница «Оазис»Гостиница «Оазис»Гостиница «Оазис»Гостиница «Оазис»

Отель «Арль»

2 ночи

Отель «Арль» расположен на 4-м этаже в здании торгового комплекса в центре Пскова, в 10 - 12 минутах ходьбы от Псковского Кремля и Троицкого собора.

При отеле: ресторан "Le Terrasse". Рядом с отелем, в здании торгового центра, находится развлекательный комплекс «Лидер», где 25 караоке-залов, 20 дорожек боулинга, залы для проведения банкетов, корпоративов и конференций со всем необходимым оборудованием, ночной клуб.

Номера:

Эконом – двухместные номера с двумя односпальными кроватями. В номере: WC, душ, туалетные принадлежности, TV, телефон, холодильник, Wi-Fi (электрический чайник и фен можно получить на стойке регистрации отеля.)

Стандарт (Бронируются в составе сборных туров) – двухместные номера с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. В номере: WC, душ, туалетные принадлежности, TV, телефон, холодильник, кондиционер, Wi-Fi (электрический чайник и фен можно получить на стойке регистрации отеля.)

Улучшенный – двухместные номера с двумя односпальными кроватями. В номере: WC, душ, туалетные принадлежности, TV, телефон, холодильник, кондиционер, Wi-Fi. (электрический чайник и фен можно получить на стойке регистрации отеля)

Семейный – двухместные номера с одной двуспальной кроватью и одной односпальной кроватью. В номере: WC, душ, туалетные принадлежности, TV, телефон, холодильник, кондиционер, Wi-Fi. (электрический чайник и фен можно получить на стойке регистрации отеля).

Отель «Арль»Отель «Арль»Отель «Арль»Отель «Арль»Отель «Арль»Отель «Арль»

Отель «Двор Подзноева»

2 ночи

Ресторанно-гостиничный комплекс «Двор Подзноева» 4* расположен в историческом центре Пскова. Он включает в себя два отреставрированных здания купеческих палат XVII века и гармонично соседствует с другими, расположенными вблизи, памятниками архитектуры древнего города. В отеле три корпуса: Главный корпус уровня 4**, Корпус Студии и Апартаменты уровня 3** + корпус оборудован лифтом, есть собственный ресторан для завтраков и кондиционеры во всех номерах, Бизнес-корпус уровня 3**.

При отеле: Ресторан "Двор Подзноева", состоящий из 5 залов (палат): Трапезные палаты, Пивные палаты. Кофейные палаты, Пироговы палаты и Винные палаты. Ресторан для завтраков в главном корпусе гостиницы и в корпусе студии и апартаменты. Банкетный зал и лобби-бар. Два конференц-зала (до 80 человек), бизнес-комната для проведения конференций и деловых встреч (до 40 человек), историческая экспозиция «О чём молчат летописи…». Spa-центр "СПА БЕЗ ДНА": парикмахер-стилист, маникюр, педикюр, бассейн, хамам, сауна, тренажерный зал, различные виды массажа, косметология, большой выбор спа - программ.

Номера:

STANDART Бизнес-корпус (Бронируются в составе сборных туров) — двухместные номера площадью 16-20 кв. м с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. В номере: WC, ванна, фен, TV, телефон, мини-бар, сейф, Wi-Fi. Без доступа в аквазону СПА

STANDART Корпус Студии и Апартаменты (Бронируются в составе сборных туров) — двухместные номера площадью 18 — 20 кв. м с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. В номере: WC, душ, фен, TV, мини-бар, электрический чайник и чайный набор, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi. Без доступа в аквазону СПА

STANDART Главный корпус (Бронируются в составе сборных туров) — двухместные номера площадью 18-22 кв. м с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. В номере: WC, душевая кабина, фен,TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi. Посещение аквазоны СПА с 07.30 до 22.00.

Отель «Двор Подзноева»Отель «Двор Подзноева»Отель «Двор Подзноева»Отель «Двор Подзноева»

Отель «Покровский»

2 ночи

Отель "Покровский" 4* расположен в центре города в непосредственной близости от знаменитых архитектурных и главных исторических памятников и музеев. Из ряда номеров открывается вид на реку и город.

При отеле: ресторан русской и европейской кухни, лобби - бар, конференц-зал на 80 персон с необходимым оборудованием, переговорная комната на 10 - 20 персон, детская игровая комната, детская уличная площадка и специальное детское меню в ресторане отеля. Бесплатная парковка. Бесплатный Wi-Fi. Spa-центр (бассейн, финская сауна и турецкая парная) и тренажерный зал.

Номера:

STANDART (Бронируются в составе сборных туров) — двухместные номера площадью 16 — 17 кв. м с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Ковровое покрытие во всех номерах. В номере: WC, душ, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.

COMFORT — двухместные номера площадью 16 — 17 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Ковровое покрытие во всех номерах. В номере: WC, душ, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.

SUPERIOR — двухместные номера площадью 18 — 20 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Ковровое покрытие во всех номерах. В номере: WC, душ, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.

FAMILY — номера для комфортного размещения 4 человек площадью 32 кв. м., состоящие из двух спален с одной двуспальной и двумя односпальными кроватями. Ковровое покрытие во всех номерах. В номере: WC, душ, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.

ЛЮКС — двухкомнатные номера площадью 36 км. м. включает в себя просторную спальню и гостиную, соединенные между собой внутренней дверью, две ванные комнаты (душ, туалет, фен, телевизор). В номере: WC, душ,фен, халаты и тапочки, цифровое TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.

СЮИТ — двухкомнатные апартаменты для комфортного размещения до 4 — 6 человек, площадью 90 кв. м., состоящие из двух спален с одной двуспальной и двумя односпальными кроватями, кухни и гостиной. Натуральный паркет. В номере: WC, биде, ванна, душевая кабина, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, smart TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.

По желанию гостей в любой номер может быть предоставлено дополнительное спальное место или детская кроватка.

Отель «Покровский»Отель «Покровский»Отель «Покровский»Отель «Покровский»Отель «Покровский»Отель «Покровский»Отель «Покровский»

Отель «OLD ESTATE»

2 ночи

Отель "Old Estate Hotel & SPA" 4* расположен в центре города на берегу реки Псковы, в 5-7 минутах ходьбы от Псковского Кремля.

При отеле: ресторан "Аристократ", бар "Рублев", зал "Терраса", винный погреб, кондитерская, лобби-бар, Конференц-центр: переговорный зал на 100 персон, банкетный зал на 60 персон (банкет/фуршет), бизнес-центр, переговорная комната на 10 человек Spa-центр (более 250 видов Spa-процедур, в том числе оздоровительные, индийские, полинезийский, медовый, шоколадный, русский золотой и стоун-массажи. Сеансы гидро- и талассотерапии, душ Шарко, кабинет косметологии, кабинеты маникюра и педикюра, парикмахерский салон), Аква-центр (бассейн, джакузи с гидромассажем, финская сауна и турецкая парная).

Номера:

СТАНДАРТНЫЙ — двухместные номера площадью 19 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Расположены на I этаже гостиницы. В номере: WC, ванна, фен, халаты и тапочки, TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.

УЛУЧШЕННЫЙ (Бронируются в составе сборных туров) — двухместные номера площадью 21-24 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. расположены на II и III этажах гостиницы. В номере: WC, ванна, фен, халаты и тапочки, TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi.

ПОЛУЛЮКС — двухместные номера площадью 25-28 кв. м с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Дополнительное место: диван-кровать или кресло-кровать. В номере: WC, ванна, фен, халаты и тапочки, TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi.

СТУДИЯ — двухместные номера площадью 26-36 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватям, с мягкими креслами (или диваном). В номере: WC, ванна, фен, халаты и тапочки, TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi.

ЛЮКС («ПРЕЗИДЕНТ», «СЛАВИЯ», «КАЗАНОВА» — двухместные двухкомнатные номера площадью 52 -60 кв. м. Спальня: с одной большой двуспальной кроватью. Гостиная: круглый стол на 5-8 персон, журнальный столик, мягкие кресла, диван-кровать. В номере: WC, биде, душевая кабина, ванна или ванна-джакузи, сауна (в номерах «ПРЕЗИДЕНТ» и «СЛАВИЯ»), фен, халаты и тапочки, TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi.

Отель «OLD ESTATE»Отель «OLD ESTATE»Отель «OLD ESTATE»Отель «OLD ESTATE»Отель «OLD ESTATE»Отель «OLD ESTATE»

Отель «Old City»

2 ночи

Отель «Старый город» расположен в Пскове, в 1,3 км от аэропорта Псков и в 1,2 км от поселка Луковка. К услугам гостей общий лаундж, бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка. До центра Пскова — 3,2 км, до микрорайона Кресты и станции Берёзки — 3,4 км. В гостинице можно забронировать семейные номера.

Во всех номерах обустроена собственная ванная комната, укомплектованная бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Предоставляется постельное белье.

Ежедневно в отеле сервируют завтрак «шведский стол».

Отель «Old City»Отель «Old City»Отель «Old City»Отель «Old City»

Отель «Каркушин дом»

2 ночи

Этот отель находится всего в 5 минутах ходьбы от исторического центра города Пскова и располагает номерами с кабельным телевидением. Поездка до железнодорожного вокзала Пскова занимает 10 минут. Предоставляется Wi-Fi.

В отеле «Каркушин дом» предлагаются по-домашнему уютные номера и апартаменты с занавесками, коврами и деревянной мебелью. В распоряжении гостей собственная ванная комната.

В ресторане подают завтрак «шведский стол» и блюда европейской кухни. Блюда могут быть поданы в беседках на открытом воздухе.

Отель «Каркушин дом»Отель «Каркушин дом»Отель «Каркушин дом»Отель «Каркушин дом»

Гостиница «Октябрьская»

2 ночи

К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, круглосуточная стойка регистрации и ресторан. Гостиница удобно расположена в историческом центре Пскова, в 12 минутах ходьбы от городского железнодорожного вокзала.

Номера гостиницы «Октябрьская» по-домашнему уютно оформлены. В числе удобств телевизор, рабочий стол и собственная ванная комната.

Завтрак сервируется в кафе гостиницы.

Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»

Гостиница «Рижская»

2 ночи

Эта традиционная гостиница, окруженная живописным парком, находится в центре Пскова, всего в 7 минутах езды от Троицкого собора. К вашим услугам просторные номера, круглосуточно открытая стойка регистрации и ресторан.

Номера гостиницы «Рижская» оформлены в классическом стиле и отличаются домашним интерьером с узорными коврами и тканями. В каждом номере имеется телевизор со спутниковыми каналами, холодильник и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

В красивом ресторане гостиницы «Рижская» с очаровательным видом на близлежащий парк подают традиционные для Псковской области блюда. Кроме того, по утрам накрывают разнообразный завтрак «шведский стол».

Гостиница «Рижская»Гостиница «Рижская»Гостиница «Рижская»Гостиница «Рижская»

Отель «Золотая набережная»

2 ночи

Отель Golden Embankment расположен в центре Пскова, на берегу реки Псковы. К услугам гостей просторные номера с ЖК-телевизором и рестораны традиционной и европейской кухни.

Номера обставлены современной мебелью. Также они оснащены рабочим столом и телевизором с кабельными каналами. Из некоторых номеров открывается вид на Кремль.

Утром сервируется континентальный завтрак. В распоряжении гостей отеля Golden Embankment игровая комната и детская игровая площадка.

Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»

Барселона

2 ночи

В нескольких минутах езды от центра города расположилась современная гостиница под названием «Barcelona». Заселение возможно в любое время поскольку администратор работает 24 часа без перерыва.

Номера представлены категориями «Стандарт» и «Люкс». Номерной фонд оборудован двуспальными или односпальными кроватями. Интерьер номеров выполнен в классических светлых тонах. В собственных ванных комнатах имеется душ, туалет и раковина.

По утрам сервируются вкусные и сытные завтраки. На обед и ужин можно заказать любые блюда по меню. Имеется бар с хорошим выбором разнообразных напитков. Для маленьких посетителей отеля предоставляется детское меню.

В пешей доступности находится Дендропарк и Псковский музей-заповедник. Расстояние до железнодорожного вокзала — 3 км, до аэропорта — 4,8 км.

БарселонаБарселонаБарселонаБарселонаБарселонаБарселонаБарселонаБарселонаБарселона

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице в г. Пскове - 2 ночи
  • Проживание в отеле Печоры-парк - 2 ночи
  • Питание: 5 завтраков, 3 обеда
  • Экскурсии по программе, услуги гида
  • Транспортное обслуживание
  • Трансфер Псков - Печоры - Псков
  • Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Пскова и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
Г. Псков
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие скидки есть в туре?

Скидка на детей до 14 лет – 500 руб. /чел.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
12 сен 2024
Все понравилось, интересно, информативно, быстро, четко, гиды, трансферы. Единственное замечание - питание организовано в недорогих кафе, кормят вкусно, но слегка невежлив персонал, отчего складываются не очень приятные впечатления.
Все понравилось, интересно, информативно, быстро, четко, гиды, трансферы. Единственное замечание - питание организовано в недорогих кафе,Все понравилось, интересно, информативно, быстро, четко, гиды, трансферы. Единственное замечание - питание организовано в недорогих кафе,Все понравилось, интересно, информативно, быстро, четко, гиды, трансферы. Единственное замечание - питание организовано в недорогих кафе,Все понравилось, интересно, информативно, быстро, четко, гиды, трансферы. Единственное замечание - питание организовано в недорогих кафе,Все понравилось, интересно, информативно, быстро, четко, гиды, трансферы. Единственное замечание - питание организовано в недорогих кафе,Все понравилось, интересно, информативно, быстро, четко, гиды, трансферы. Единственное замечание - питание организовано в недорогих кафе,Все понравилось, интересно, информативно, быстро, четко, гиды, трансферы. Единственное замечание - питание организовано в недорогих кафе,Все понравилось, интересно, информативно, быстро, четко, гиды, трансферы. Единственное замечание - питание организовано в недорогих кафе,Все понравилось, интересно, информативно, быстро, четко, гиды, трансферы. Единственное замечание - питание организовано в недорогих кафе,Все понравилось, интересно, информативно, быстро, четко, гиды, трансферы. Единственное замечание - питание организовано в недорогих кафе,
А
19 фев 2025
Всё прошло согласно программе
О
12 фев 2025
«Псковский» тур очень понравился! Самобытная архитектура Пскова, Изборска, Печоры, полное погружение в пушкинские места в Михайловском, хорошая погода, приемлемые цены, очень профессиональные гиды, отличный отель в центре города с бассейном и сауной для релакса после экскурсий (Покровский 4*). Осталась довольна!
«Псковский» тур очень понравился! Самобытная архитектура Пскова, Изборска, Печоры, полное погружение в пушкинские места в Михайловском,«Псковский» тур очень понравился! Самобытная архитектура Пскова, Изборска, Печоры, полное погружение в пушкинские места в Михайловском,«Псковский» тур очень понравился! Самобытная архитектура Пскова, Изборска, Печоры, полное погружение в пушкинские места в Михайловском,«Псковский» тур очень понравился! Самобытная архитектура Пскова, Изборска, Печоры, полное погружение в пушкинские места в Михайловском,«Псковский» тур очень понравился! Самобытная архитектура Пскова, Изборска, Печоры, полное погружение в пушкинские места в Михайловском,«Псковский» тур очень понравился! Самобытная архитектура Пскова, Изборска, Печоры, полное погружение в пушкинские места в Михайловском,«Псковский» тур очень понравился! Самобытная архитектура Пскова, Изборска, Печоры, полное погружение в пушкинские места в Михайловском,«Псковский» тур очень понравился! Самобытная архитектура Пскова, Изборска, Печоры, полное погружение в пушкинские места в Михайловском,«Псковский» тур очень понравился! Самобытная архитектура Пскова, Изборска, Печоры, полное погружение в пушкинские места в Михайловском,

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