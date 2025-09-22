Вас ждут мощные стены Псковского Кремля, чудотворные ключи Изборска и благодать пещерного монастыря в Печорах, где время застыло
Программа тура по дням
Псков, Изборск и Печоры
08:17 Прибытие в г. Псков поездом № 10 Москва — Псков. Встреча с гидом у вагона №16.
Завтрак в кафе в центре города.
"Очарование провинциального городка"— экскурсия по городу Пскову: Кремль, Довмонтов город, Троицкий собор, захаб, стены и башни кремля, Покровская башня и церковь Покрова и Рождества Богородицы от Пролома.
А также Варлаамовская башня и стены окольного города, купеческие палаты, храмы и часовни, памятники князю Александру Невскому и равноапостольной княгине Ольге.
Обед в кафе. Отъезд в г. Изборск.
Экскурсия в "Заповедный Изборск", история древнего Труворова городища и Изборской крепости, чудотворные Словенские ключи.
Переезд в г. Печоры.
Экскурсия в действующий Псково-Печорский Свято-Успенский мужской монастырь, православную святыню для всех верующих христиан мира, где обретается дух смирения, терпения и любви.
18:30 Возвращение в г. Псков. Трансфер в гостиницу. Размещение в номерах.
По местам А.С. Пушкина
Завтрак.
09:00 Отъезд в Пушкинские горы.
Экскурсия в музее-заповеднике А. С. Пушкина "Михайловское": усадьбы Михайловское, Тригорское, усадебные парки и Святогорский Свято-Успенский монастырь, где похоронен великий русский поэт А. С. Пушкин.
Обед в кафе. Продолжение экскурсии.
19:00 Возвращение в г. Псков. Трансфер в гостиницу.
Великий Новгород
Завтрак. Освобождение номеров.
09:00 Отъезд в г. Великий Новгород.
Прибытие в Великий Новгород.
Обед в кафе в центре города.
"Господин Великий Новгород" — экскурсия по старому городу: Ярославово дворище и древний Торг, Новгородский Кремль, Софийский собор (XI в.), памятник "Тысячалетие России".
"К истоку Волхова" — экскурсия в Юрьев монастырь XII в.
Музей народного деревянного зодчества "Витославлицы": деревянные храмы и часовни, крестьянские усадьбы со всеми хозяйственными постройками: конюшня, кузница, гумно с ригой, амбар и баня, в которых воссоздана реальная обстановка крестьянского быта XIX века.
Остановка в центре города. Свободное время.
Трансфер на вокзал к поезду № 042 В. Новгород — Москва отправлением в 21:35.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Псков.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиницы
|2-х мест. номер
|1-но мест. номер
|Доп. место для взрослого
|Ребенок (14-17 лет) на основное место
|Ребенок (14 -17 лет) на доп. место
|Оазис 2**
|24 530
|28 650
|23 230
|24 180
|22 880
|Арль
|-
|-
|-
|-
|-
|Октябрьская 3**
|27 030
|27 980
|24 230
|26 680
|23 880
|Рижская 3**
|27 280
|28 930
|26 280
|26 930
|25 930
|Фаворит 3**
|32 030
|42 390
|24 430
|31 680
|24 080
|Каркушин Дом 3**
|30 150
|36 980
|23 350
|29 800
|23 000
|Золотая набережная 3**
|29 530
|36 480
|24 630
|29 180
|24 280
Двор Подзноева 3**
Бизнес корпус
|31 280
|39 990
|25 880
|30 930
|25 530
Двор Подзноева 4**
Главный корпус
|34 400
|46 050
|26 500
|34 050
|26 150
|Покровский 4**
|33 030
|42 210
|25 230
|32 680
|24 880
|OLD ESTATE 4**
|38 280
|52 400
|28 280
|37 930
|27 930
Варианты проживания
Отель «Оазис»
Отель расположен в 16 минутах езды от Псковского Кремля. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, круглосуточная стойка регистрации, кафе и номера с телевизорами.
Все номера отеля «Оазис» оформлен в нейтральных тонах и располагают рабочим столом. В ванной комнате есть душ.
В кафе отеля «Оазис» можно попробовать блюда русской кухни, там же сервируется завтрак.
Отель «Золотая набережная»
Отель Golden Embankment расположен в центре Пскова, на берегу реки Псковы. К услугам гостей просторные номера с ЖК-телевизором и рестораны традиционной и европейской кухни.
Номера обставлены современной мебелью. Также они оснащены рабочим столом и телевизором с кабельными каналами. Из некоторых номеров открывается вид на Кремль.
Утром сервируется континентальный завтрак. В распоряжении гостей отеля Golden Embankment игровая комната и детская игровая площадка.
Отель «Двор Подзноева»
Отель расположен в историческом центре Пскова, в 15 минутах ходьбы от Псковского Крома. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и трансфер до аэропорта и железнодорожного вокзала.
В номерах отеля «Двор Подзноева» установлен телевизор с плоским экраном, сейф и подключен бесплатный Wi-Fi.
По утрам в элегантном банкетном зале накрывают завтрак «шведский стол». Кроме того, завтрак может быть подан в номер. В баре-ресторане на открытом воздухе предлагаются напитки и традиционные блюда русской и европейской кухни.
Гости могут посещать фитнес-центр, плавательный бассейн и сауну.
Отель «Покровский»
Отель «Покровский» с баром, рестораном, фитнес-центром и общим лаунджем расположен в Пскове. Желающие могут забронировать семейные номера. На территории обустроена детская игровая площадка. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Предусмотрены услуги трансфера от/до аэропорта и доставка еды с напитками в номер. На всей территории доступен бесплатный Wi-Fi.
Все номера оснащены кондиционером, чайником, холодильником, сейфом и телевизором с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната с душем. В номерах установлен письменный стол. В некоторых номерах имеется кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и мини-баром. Всем гостям отеля «Покровский» предоставляются полотенца и постельное белье.
По утрам для гостей сервируют завтрак «шведский стол».
В распоряжении гостей отеля «Покровский» оздоровительный центр с хаммамом и сауной. В окрестностях популярны пешие прогулки. Для гостей отеля организован прокат велосипедов.
Отель «OLD ESTATE»
Отель Old Estate расположен в исторической части Пскова, в 2 минутах ходьбы от реки и парка и в 9 минутах ходьбы от Псковского Кремля. В отеле работает оздоровительный центр, где можно заказать более 250 различных процедур. Также в распоряжении гостей спа-центр с бассейном, сауной, хаммамом и гидромассажной ванной.
В числе удобств номеров кондиционер, телевизор с плоским экраном, письменный стол, сейф и мини-бар. В ванной комнате предоставляются халаты, тапочки, фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
В ресторане «Аристократ» подают блюда европейской и русской кухни. Каждое утро сервируется разнообразный завтрак Помимо прочего, в здании работает бар «Рублев».
Отель «Октябрьская»
Гостиница «Октябрьская» располагается на главном проспекте в исторически и культурно богатом центре города. Здесь встречают гостей с обширным перечнем услуг — в их числе круглосуточное обслуживание на стойке размещения, бесплатное Wi-Fi соединение, платная автостоянка, кафе и семейные номера.
Широкий номерной фонд предлагает на выбор 101 номер. Это прекрасный вариант для тех кто ценит домашний уют и комфорт.
На территории отеля есть кафе, где сервируются завтраки по системе «шведский стол».
Отель «Рижская»
Гостиница «Рижская» - одна из известных и популярных в городе. Здесь туристов встречает атмосфера уюта, гостеприимства и комфорта. В числе удобств высокоскоростной интернет, экскурсионное обслуживание, мини-маркет на территории. Для гостей, прибывших на собственном транспорте, предусмотрена просторная парковка.
Комфортные номера оформлены в классических тонах. Все варианты размещения оснащены удобной мебелью, индивидуальной системой кондиционирования, телевизором и небольших холодильником. Собственный санузел укомплектован стандартным набором сантехники.
В ресторане постояльцев порадуют изысканными блюдами национальной и европейской кухни. В баре представлен широкий выбор напитков и легких закусок.
Отель «Каркушин Дом»
Гостиница "Каркушин Дом" ждёт своих гостей всего в паре минут от исторического центра Пскова. К Вашим услугам Wi-Fi, парковка, трансфер и многое другое.
Здесь для Вас есть прекрасные уютные номера разных категорий с располагающей к отдыху атмосферой. В каждом из них есть всё для Вашего комфорта.
На территории работает ресторан, где Вы сможете полакомиться блюдами европейской кухни, а также отлично провести время в этом месте.
Фаворит
Мини-отель «Фаворит» расположен в Пскове. К преимуществам сервиса относятся: парковка, доступ в интернет, трансфер от и до аэропорта, круглосуточная стойка регистрации, ежедневная уборка, места для курения.
Номерной фонд представлен 9 удобными и комфортабельными для проживания категориями. Все они оснащены эргономичной мебелью, гардеробом, рабочим столом, телевизором и телефоном для связи с персоналом. В собственной ванной комнате есть тапочки, фен и гигиенические принадлежности. Из окон открывается красивый вид. В номерах регулярно проходит уборка.
Поблизости находится огромное множество кафе, ресторанов быстрого питания, столовых, баров и пабов а также продуктовых магазинов.
Расстояние до железнодорожного вокзала составляет - 2 км, а до аэропорта - 3,9 км. Поблизости есть культурные достопримечательности и развлекательные центры.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание, указанное в программе: 3 завтрака, 3 обеда
- Экскурсии по программе, услуги гида
- Транспортное обслуживание
- Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Пскова и обратно из г. Великого Новгорода
- Питание, не указанное в программе тура: ужины
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Программа тура выдана вместе с телефонами гидов и поддержки туристов.
Внимание к мелочам, продуманный тайминг - не потеряно зря ни минуты. Большое спасибо!