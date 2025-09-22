1 день

Псков, Изборск и Печоры

08:17 Прибытие в г. Псков поездом № 10 Москва — Псков. Встреча с гидом у вагона №16.

Завтрак в кафе в центре города.

"Очарование провинциального городка"— экскурсия по городу Пскову: Кремль, Довмонтов город, Троицкий собор, захаб, стены и башни кремля, Покровская башня и церковь Покрова и Рождества Богородицы от Пролома.

А также Варлаамовская башня и стены окольного города, купеческие палаты, храмы и часовни, памятники князю Александру Невскому и равноапостольной княгине Ольге.

Обед в кафе. Отъезд в г. Изборск.

Экскурсия в "Заповедный Изборск", история древнего Труворова городища и Изборской крепости, чудотворные Словенские ключи.

Переезд в г. Печоры.

Экскурсия в действующий Псково-Печорский Свято-Успенский мужской монастырь, православную святыню для всех верующих христиан мира, где обретается дух смирения, терпения и любви.

18:30 Возвращение в г. Псков. Трансфер в гостиницу. Размещение в номерах.

