Зимние каникулы в Пскове и Великом Новгороде. Тур на 3 дня

Откройте для себя Северную Русь — землю древних крепостей, монастырей-сказок и гения Пушкина.

Вас ждут мощные стены Псковского Кремля, чудотворные ключи Изборска и благодать пещерного монастыря в Печорах, где время застыло


век назад. Погрузитесь в мир русской истории и поэзии: от легенд княгини Ольги до усадеб Михайловского.

Пройдете по следам Александра Невского, почувствуете вдохновение Пушкина и завершите путешествие в Великом Новгороде, у истоков российской государственности.

Программа тура по дням

1 день

Псков, Изборск и Печоры

08:17 Прибытие в г. Псков поездом № 10 Москва — Псков. Встреча с гидом у вагона №16.

Завтрак в кафе в центре города.

"Очарование провинциального городка"— экскурсия по городу Пскову: Кремль, Довмонтов город, Троицкий собор, захаб, стены и башни кремля, Покровская башня и церковь Покрова и Рождества Богородицы от Пролома.

А также Варлаамовская башня и стены окольного города, купеческие палаты, храмы и часовни, памятники князю Александру Невскому и равноапостольной княгине Ольге.

Обед в кафе. Отъезд в г. Изборск.

Экскурсия в "Заповедный Изборск", история древнего Труворова городища и Изборской крепости, чудотворные Словенские ключи.

Переезд в г. Печоры.

Экскурсия в действующий Псково-Печорский Свято-Успенский мужской монастырь, православную святыню для всех верующих христиан мира, где обретается дух смирения, терпения и любви.

18:30 Возвращение в г. Псков. Трансфер в гостиницу. Размещение в номерах.

2 день

По местам А.С. Пушкина

Завтрак.

09:00 Отъезд в Пушкинские горы.

Экскурсия в музее-заповеднике А. С. Пушкина "Михайловское": усадьбы Михайловское, Тригорское, усадебные парки и Святогорский Свято-Успенский монастырь, где похоронен великий русский поэт А. С. Пушкин.

Обед в кафе. Продолжение экскурсии.

19:00 Возвращение в г. Псков. Трансфер в гостиницу.

3 день

Великий Новгород

Завтрак. Освобождение номеров.

09:00 Отъезд в г. Великий Новгород.

Прибытие в Великий Новгород.

Обед в кафе в центре города.

"Господин Великий Новгород" — экскурсия по старому городу: Ярославово дворище и древний Торг, Новгородский Кремль, Софийский собор (XI в.), памятник "Тысячалетие России".

"К истоку Волхова" — экскурсия в Юрьев монастырь XII в.

Музей народного деревянного зодчества "Витославлицы": деревянные храмы и часовни, крестьянские усадьбы со всеми хозяйственными постройками: конюшня, кузница, гумно с ригой, амбар и баня, в которых воссоздана реальная обстановка крестьянского быта XIX века.

Остановка в центре города. Свободное время.

Трансфер на вокзал к поезду № 042 В. Новгород — Москва отправлением в 21:35.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Псков.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиницы2-х мест. номер1-но мест. номерДоп. место для взрослогоРебенок (14-17 лет) на основное местоРебенок (14 -17 лет) на доп. место
Оазис 2**24 53028 65023 23024 18022 880
Арль -----
Октябрьская 3**27 03027 98024 23026 68023 880
Рижская 3**27 28028 93026 28026 93025 930
Фаворит 3**32 03042 39024 43031 68024 080
Каркушин Дом 3**30 15036 98023 35029 80023 000
Золотая набережная 3** 29 53036 48024 63029 18024 280

Двор Подзноева 3**

Бизнес корпус

31 28039 99025 88030 93025 530

Двор Подзноева 4**

Главный корпус

34 40046 05026 50034 05026 150
Покровский 4**33 03042 21025 23032 68024 880
OLD ESTATE 4**38 28052 40028 28037 93027 930

Варианты проживания

Отель «Оазис»

2 ночи

Отель расположен в 16 минутах езды от Псковского Кремля. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, круглосуточная стойка регистрации, кафе и номера с телевизорами.

Все номера отеля «Оазис» оформлен в нейтральных тонах и располагают рабочим столом. В ванной комнате есть душ.

В кафе отеля «Оазис» можно попробовать блюда русской кухни, там же сервируется завтрак.

Отель «Золотая набережная»

2 ночи

Отель Golden Embankment расположен в центре Пскова, на берегу реки Псковы. К услугам гостей просторные номера с ЖК-телевизором и рестораны традиционной и европейской кухни.

Номера обставлены современной мебелью. Также они оснащены рабочим столом и телевизором с кабельными каналами. Из некоторых номеров открывается вид на Кремль.

Утром сервируется континентальный завтрак. В распоряжении гостей отеля Golden Embankment игровая комната и детская игровая площадка.

Отель «Двор Подзноева»

2 ночи

Отель расположен в историческом центре Пскова, в 15 минутах ходьбы от Псковского Крома. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и трансфер до аэропорта и железнодорожного вокзала.

В номерах отеля «Двор Подзноева» установлен телевизор с плоским экраном, сейф и подключен бесплатный Wi-Fi.

По утрам в элегантном банкетном зале накрывают завтрак «шведский стол». Кроме того, завтрак может быть подан в номер. В баре-ресторане на открытом воздухе предлагаются напитки и традиционные блюда русской и европейской кухни.

Гости могут посещать фитнес-центр, плавательный бассейн и сауну.

Отель «Покровский»

2 ночи

Отель «Покровский» с баром, рестораном, фитнес-центром и общим лаунджем расположен в Пскове. Желающие могут забронировать семейные номера. На территории обустроена детская игровая площадка. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Предусмотрены услуги трансфера от/до аэропорта и доставка еды с напитками в номер. На всей территории доступен бесплатный Wi-Fi.

Все номера оснащены кондиционером, чайником, холодильником, сейфом и телевизором с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната с душем. В номерах установлен письменный стол. В некоторых номерах имеется кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и мини-баром. Всем гостям отеля «Покровский» предоставляются полотенца и постельное белье.

По утрам для гостей сервируют завтрак «шведский стол».

В распоряжении гостей отеля «Покровский» оздоровительный центр с хаммамом и сауной. В окрестностях популярны пешие прогулки. Для гостей отеля организован прокат велосипедов.

Отель «OLD ESTATE»

2 ночи

Отель Old Estate расположен в исторической части Пскова, в 2 минутах ходьбы от реки и парка и в 9 минутах ходьбы от Псковского Кремля. В отеле работает оздоровительный центр, где можно заказать более 250 различных процедур. Также в распоряжении гостей спа-центр с бассейном, сауной, хаммамом и гидромассажной ванной.

В числе удобств номеров кондиционер, телевизор с плоским экраном, письменный стол, сейф и мини-бар. В ванной комнате предоставляются халаты, тапочки, фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

В ресторане «Аристократ» подают блюда европейской и русской кухни. Каждое утро сервируется разнообразный завтрак Помимо прочего, в здании работает бар «Рублев».

Отель «Октябрьская»

2 ночи

Гостиница «Октябрьская» располагается на главном проспекте в исторически и культурно богатом центре города. Здесь встречают гостей с обширным перечнем услуг — в их числе круглосуточное обслуживание на стойке размещения, бесплатное Wi-Fi соединение, платная автостоянка, кафе и семейные номера.

Широкий номерной фонд предлагает на выбор 101 номер. Это прекрасный вариант для тех кто ценит домашний уют и комфорт.

На территории отеля есть кафе, где сервируются завтраки по системе «шведский стол».

Отель «Рижская»

2 ночи

Гостиница «Рижская» - одна из известных и популярных в городе. Здесь туристов встречает атмосфера уюта, гостеприимства и комфорта. В числе удобств высокоскоростной интернет, экскурсионное обслуживание, мини-маркет на территории. Для гостей, прибывших на собственном транспорте, предусмотрена просторная парковка.

Комфортные номера оформлены в классических тонах. Все варианты размещения оснащены удобной мебелью, индивидуальной системой кондиционирования, телевизором и небольших холодильником. Собственный санузел укомплектован стандартным набором сантехники.

В ресторане постояльцев порадуют изысканными блюдами национальной и европейской кухни. В баре представлен широкий выбор напитков и легких закусок.

Отель «Каркушин Дом»

2 ночи

Гостиница "Каркушин Дом" ждёт своих гостей всего в паре минут от исторического центра Пскова. К Вашим услугам Wi-Fi, парковка, трансфер и многое другое.

Здесь для Вас есть прекрасные уютные номера разных категорий с располагающей к отдыху атмосферой. В каждом из них есть всё для Вашего комфорта.

На территории работает ресторан, где Вы сможете полакомиться блюдами европейской кухни, а также отлично провести время в этом месте.

Фаворит

2 ночи

Мини-отель «Фаворит» расположен в Пскове. К преимуществам сервиса относятся: парковка, доступ в интернет, трансфер от и до аэропорта, круглосуточная стойка регистрации, ежедневная уборка, места для курения.

Номерной фонд представлен 9 удобными и комфортабельными для проживания категориями. Все они оснащены эргономичной мебелью, гардеробом, рабочим столом, телевизором и телефоном для связи с персоналом. В собственной ванной комнате есть тапочки, фен и гигиенические принадлежности. Из окон открывается красивый вид. В номерах регулярно проходит уборка.

Поблизости находится огромное множество кафе, ресторанов быстрого питания, столовых, баров и пабов а также продуктовых магазинов.

Расстояние до железнодорожного вокзала составляет - 2 км, а до аэропорта - 3,9 км. Поблизости есть культурные достопримечательности и развлекательные центры.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание, указанное в программе: 3 завтрака, 3 обеда
  • Экскурсии по программе, услуги гида
  • Транспортное обслуживание
  • Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Пскова и обратно из г. Великого Новгорода
  • Питание, не указанное в программе тура: ужины
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Псков
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

М
Марина
22 сен 2025
Менеджер всегда на связи. Документы продублированы и в чате, и на электронку
Программа тура выдана вместе с телефонами гидов и поддержки туристов.
Внимание к мелочам, продуманный тайминг - не потеряно зря ни минуты. Большое спасибо!
