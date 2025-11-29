Ласточкой в Псков на Рождество
Начало: Россия, Псков
5 янв в 10:00
от 16 440 ₽ за человека
Откуда пошла Русская земля. Новогодние выходные Великом Новгороде и Пскове
Начало: Великий Новгород
«Посещение церкви Рождества Иоанна Предтечи»
3 янв в 10:00
от 54 869 ₽ за человека
Путешествие вдоль реки Волхов. Новогодние праздники в Великом Новгороде и Пскове
«Обзорная экскурсия по городу Пскову: Кремль, Довмонтов город, Троицкий собор, захаб, стены и башни кремля, Покровская башня и церковь Покрова и Рождества Богородицы от Пролома»
2 янв в 10:00
от 36 821 ₽ за человека
Жемчужины северо-запада. Новогодний тур по городам Серебряного кольца
Начало: Великий Новгород
3 янв в 10:00
от 27 456 ₽ за человека
Рождество в Пскове
Начало: Россия, Псков
«Встречайте Рождество в прекрасном Пскове, насладитесь красотой его заснеженных улочек и величественных храмов»
5 янв в 10:00
от 19 650 ₽ за человека
