3 день

Псков, Изборск, Печоры. Окончание программы

Завтрак.

Освобождение номеров.

«Путешествие по Пскову» — пешеходная экскурсия по историческому центру города: Кремль, Довмонтов город, Троицкий собор, захаб, стены и башни кремля, купеческие палаты, храмы и часовни.

Духовное наследие города — церковь Анастасии Римлянки, храм Василия на Горке и Николы со Усохи.

Памятник равноапостольной княгине Ольге.

Начало экскурсии от гостиницы "Двор Подзноева" (ул. Некрасова, 1)

11:00 Отъезд в г. Изборск.

Экскурсия в «Заповедный Изборск», история древнего Труворова городища и Изборской крепости, чудотворные Словенские ключи.

Переезд в г. Печоры.

Обед в кафе.

Экскурсия в действующий Псково-Печорский Свято-Успенский мужской монастырь, православную святыню для всех верующих христиан мира, где обретается дух смирения, терпения и любви.

18:15 Возвращение в г. Псков.

Трансфер на вокзал к поезду № 814 Псков — Санкт-Петербург «Ласточка», отправлением в 19:30.