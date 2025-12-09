В этом туре вы посетите сразу несколько городов из состава Золотого кольца, увидите главные достопримечательности Переславля-Залесского и знаменитый Суздальский Кремль, а еще познакомитесь с обычаями и обрядами старинного русского праздника – Масленицы.
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Суздалю. Масленичные потехи
07:00 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».
07:15 Отправление в г. Суздаль.
Создатель маршрута «Золотого кольца» Ю. Бычков, находясь Суздале, назвал его «Сладко-музейный. Город-уникум» и с удивлением отмечал, что людей тут очень много и город очень популярен.
Обзорная экскурсия по Суздалю. В программе:
- посещение главной достопримечательности Суздаля – Суздальского кремля, по археологическим данным существующего с 10 века;
- Покровский монастырь (со смотровой площадки) – женская обитель, хранящая в себе множество тайн. В XVI веке он служил местом ссылки опальных цариц и женщин знатных боярских фамилий;
- осмотр территории Спасо-Ефимиева монастыря с посещением Спасо-Преображенского собора и знаменитыми колокольными звонами.
Монастырь знаменит тем, что стены собора хранят уникальные фрески XVI века с фасадов здания и росписи XVII века от знаменитых мастеров Гурия Никитина и Силы Савина.
Обед в кафе.
Масленичные потехи в Музее деревянного зодчества в Суздале.
Среди рубленых изб, скрипучих мельниц, деревянных церквей, колодцев и амбаров суздальского Музея деревянного зодчества развернутся веселые масленичные гулянья с народными играми и конкурсами, традиционными масленичными забавами, шуточными боями, выступлениями фольклорных коллективов и угощениями (за доплату по желанию на месте).
Отправление в г. Владимир.
Размещение в гостинице «Амакс Золотое кольцо» 3* во Владимире.
Ужин в ресторане гостиницы.
Юрьев-Польский, Переславль-Залесский, Александровская слобода. Масленичные гулянья
07:00 Отправление в г. Юрьев-Польский.
Путевая экскурсия по г. Юрьев-Польскому.
Юрьев-Польский, основанный Юрием Долгоруким в 1152 году, древний городок, в полной мере впитавший в себя дух былых времен.
«Столичный» статус XIII века преобразил город: именно тогда были построены главные достопримечательности современного Юрьев-Польского: Михайло-Архангельский монастырь и Георгиевский собор.
Отправление в г. Переславль-Залесский.
Обзорная экскурсия по г. Переславлю-Залесскому, одному из городов знаменитого маршрута «Золотое кольцо».
Переславль-Залесский стоит на берегу Плещеева озера и славится живописными пейзажами, архитектурными шедеврами, удивительно богатой историей. Этот город считается родиной Александра Невского, колыбелью русского флота, занимает большое место в русской истории.
Сердце Переславля – Красная площадь, она на несколько столетий старше знаменитой Московской тезки. Живое подтверждение местной старины – Спасо-Преображенский собор, заложенный Юрием Долгоруким в 1152 году. Это старейшее сооружение Северо-Восточной Руси, дошедшее до наших дней.
Осмотр Никитского мужского монастыря, названного в честь Святого Никиты Великомученика, более известного как Никита Столпник.
Гастрономическая программа в Музее «Царство Ряпушки», посвященного знаменитой рыбке ряпушке, которая украшает герб города и называется в народе «царской сельдью».
В ходе экскурсии поведают, каким способом ее добывали, как солили и заготавливали впрок. Узнаете много удивительных, а порой даже нереальных фактов о красивейшем и загадочном озере Плещеево.
Дегустация ряпушки (горячего копчения)! Попробовав эту уникальную рыбку на вкус, поймете, почему ею так любили лакомиться цари! К ряпушке будут предложены напитки и хлеб «из печки».
Обед в кафе.
Отправление в г. Александров.
Экскурсия по Александровской слободе – резиденции первого русского царя Ивана Грозного.
Любуясь белокаменными церквями, можно пофантазировать на тему того, как когда-то Иван Грозный принимал здесь важные государственные решения и учреждал опричнину.
В экскурсионную программу входит знакомство с:
- архитектурным ансамблем музея-заповедника;
- экспозицией «Государев двор в Александровской слободе»;
- домовым храмом и дворцовыми палатами;
- средневековыми подвалами;
- экспозициями «Александровская Слобода. Легенды и были» и «Александровская Слобода XVII-XVIII веков. Успенская обитель».
Театрализованная программа «Гуляй, Масленица!»
На зажигательной театрализованной программе «Гуляй, Масленица!» дорогие гости «Александровской слободы» познакомятся с обычаями и обрядами старинного русского праздника.
Вместе с Иваном Грозным по-царски широко прощаемся с зимой – с задором, гуляниями и хороводами! Кто в конкурсе побеждает – того государь награждает. И конечно по традиции – сожжение обрядовой куклы, как в старые времена! На Масленице повеселился – блинком угостился. Ведь с блинами с вкусным чаем мы всегда Весну встречаем!
Отправление в г. Москву.
21:00 Ориентировочное время прибытия в г. Москву (ст. метро «ВДНХ»).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Владимире.
Стоимость тура на 1 человека, в руб:
|Размещение
|Завтраки
|Завтраки и обеды
|Завтраки, обеды и ужины
|«АМАКС Золотое Кольцо» 3*
|14 500
|16 000
|16 800
Доплата за одноместное размещение – 3 400 руб. (1 человек в номере).
Возможно изменение стоимости, актуальную информацию уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Гостиница «АМАКС Золотое Кольцо»
Гостиница «АМАКС Золотое Кольцо» расположена в городе Владимир на одной из главных улиц города — ул. Чайковского. Здание выполнено в соответствии всех современных требований.
В гостинице предлагается на выбор обширный номерной фонд с различными категориями: от «Стандартных» до класса «Люкс».
С заботой об отдыхающих в номерах установлены удобные кровати с ортопедическим матрасом. Из других удобств — телевизор, кондиционер, высокоскоростной Интернет, мини-бар, сейф. В уборной для каждого предоставлены принадлежности для личной гигиены.
Утром завтраки сервируются по системе «Шведский стол». Также постояльцы могут продегустировать ароматные блюда русской и украинской кухни по меню. Помимо ресторана лобби-бар, столовая и бар с тропическим дизайном также доступны к посещению.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- Экскурсионное обслуживание по программе (включая билеты в музеи и услуги гида-сопровождающего)
- Транспортное обслуживание
Питание, указанное в программе
- Завтрак во 2 день
- Обеды (если выбран тариф с обедами)
- Ужин в 1 день (если выбран тариф с ужинами)
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до Москвы и обратно
- Выбор места в автобусе - 980 руб., оплачивается при покупке тура
Питание, не указанное в программе
- Обеды (если выбран тариф без обедов)
- Ужины (если выбран тариф без ужинов)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какая важная информация есть в туре?
- Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
- Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.
- При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
- Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
- Данная программа рекомендуется для детей от 6 лет.
- Присоединение детских групп к туру - под запрос.
- Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом.
- Услуга "Выбор места", менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место (стоимость услуги в блоке цен и скидок).
- Время по программе тура (особенно время прибытия) указано ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора/Турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч.
- При самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, жд-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора/Турагента причинам, не производится.
Как организовано питание в туре?
В турах предусмотрено комплексное питание на всю группу. Учитывать индивидуальные особенности, к сожалению, нет возможности.