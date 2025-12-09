2 день

Юрьев-Польский, Переславль-Залесский, Александровская слобода. Масленичные гулянья

07:00 Отправление в г. Юрьев-Польский.

Путевая экскурсия по г. Юрьев-Польскому.

Юрьев-Польский, основанный Юрием Долгоруким в 1152 году, древний городок, в полной мере впитавший в себя дух былых времен.

«Столичный» статус XIII века преобразил город: именно тогда были построены главные достопримечательности современного Юрьев-Польского: Михайло-Архангельский монастырь и Георгиевский собор.

Отправление в г. Переславль-Залесский.

Обзорная экскурсия по г. Переславлю-Залесскому, одному из городов знаменитого маршрута «Золотое кольцо».

Переславль-Залесский стоит на берегу Плещеева озера и славится живописными пейзажами, архитектурными шедеврами, удивительно богатой историей. Этот город считается родиной Александра Невского, колыбелью русского флота, занимает большое место в русской истории.

Сердце Переславля – Красная площадь, она на несколько столетий старше знаменитой Московской тезки. Живое подтверждение местной старины – Спасо-Преображенский собор, заложенный Юрием Долгоруким в 1152 году. Это старейшее сооружение Северо-Восточной Руси, дошедшее до наших дней.

Осмотр Никитского мужского монастыря, названного в честь Святого Никиты Великомученика, более известного как Никита Столпник.

Гастрономическая программа в Музее «Царство Ряпушки», посвященного знаменитой рыбке ряпушке, которая украшает герб города и называется в народе «царской сельдью».

В ходе экскурсии поведают, каким способом ее добывали, как солили и заготавливали впрок. Узнаете много удивительных, а порой даже нереальных фактов о красивейшем и загадочном озере Плещеево.

Дегустация ряпушки (горячего копчения)! Попробовав эту уникальную рыбку на вкус, поймете, почему ею так любили лакомиться цари! К ряпушке будут предложены напитки и хлеб «из печки».

Обед в кафе.

Отправление в г. Александров.

Экскурсия по Александровской слободе – резиденции первого русского царя Ивана Грозного.

Любуясь белокаменными церквями, можно пофантазировать на тему того, как когда-то Иван Грозный принимал здесь важные государственные решения и учреждал опричнину.

В экскурсионную программу входит знакомство с:

архитектурным ансамблем музея-заповедника;

экспозицией «Государев двор в Александровской слободе»;

домовым храмом и дворцовыми палатами;

средневековыми подвалами;

экспозициями «Александровская Слобода. Легенды и были» и «Александровская Слобода XVII-XVIII веков. Успенская обитель».

Театрализованная программа «Гуляй, Масленица!»

На зажигательной театрализованной программе «Гуляй, Масленица!» дорогие гости «Александровской слободы» познакомятся с обычаями и обрядами старинного русского праздника.

Вместе с Иваном Грозным по-царски широко прощаемся с зимой – с задором, гуляниями и хороводами! Кто в конкурсе побеждает – того государь награждает. И конечно по традиции – сожжение обрядовой куклы, как в старые времена! На Масленице повеселился – блинком угостился. Ведь с блинами с вкусным чаем мы всегда Весну встречаем!

Отправление в г. Москву.

21:00 Ориентировочное время прибытия в г. Москву (ст. метро «ВДНХ»).

