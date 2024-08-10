2 дня
Уютная старина: тур выходного дня по Переславлю-Залесскому, Угличу и Мышкину с дегустацией
Покататься на ручной дрезине, попробовать сырный кофе и сходить в гости к кузнецу и гончару
Начало: Переславль-Залесский, 09:30
10 авг в 09:30
5 окт в 09:30
11 400₽ за человека
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