Найдено 1 тур в Переславле-Залесском , цена 11 400 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году

На машине 2 дня Уютная старина: тур выходного дня по Переславлю-Залесскому, Угличу и Мышкину с дегустацией Покататься на ручной дрезине, попробовать сырный кофе и сходить в гости к кузнецу и гончару Начало: Переславль-Залесский, 09:30 11 400 ₽ за человека

Окунитесь в мир истории и культуры с турми в Переславле-Залесском. Наши туры с гидом предложат вам интерактивное путешествие по самым значимым достопримечательностям города. Заказать тур в Переславле Залесском теперь легко и удобно, и каждый турист найдет что-то особенное для себя в нашем разнообразном списке предложений