Семейные развлекательные туры Переславля-Залесского

Найдено 3 тура в категории «Можно с детьми» в Переславле-Залесском, цены от 13 990 ₽, скидки до 7%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Уютная старина: тур выходного дня по Переславлю-Залесскому, Угличу и Мышкину с дегустацией
На машине
2 дня
1 отзыв
Уютная старина: тур выходного дня по Переславлю-Залесскому, Угличу и Мышкину с дегустацией
Покататься на ручной дрезине, попробовать сырный кофе и сходить в гости к кузнецу и гончару
Начало: Переславль-Залесский, 09:30
7 июн в 08:00
26 июл в 08:00
16 400 ₽ за человека
Грозный царь, потешный флот и гусар лихих оплот! Зимний автобусный тур по Золотому кольцу
На автобусе
2 дня
-
7%
3 отзыва
Грозный царь, потешный флот и гусар лихих оплот! Зимний автобусный тур по Золотому кольцу
Начало: Москва / Владимир
18 окт в 10:00
2 ноя в 10:00
от 13 990 ₽15 000 ₽ за человека
Грозный царь, потешный флот и гусар лихих оплот! Автобусный тур по Золотому кольцу
На автобусе
2 дня
3 отзыва
Грозный царь, потешный флот и гусар лихих оплот! Автобусный тур по Золотому кольцу
Начало: Москва
12 июн в 10:00
28 июн в 10:00
от 13 990 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Переславлю-Залесскому в категории «Можно с детьми»

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В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Уютная старина: тур выходного дня по Переславлю-Залесскому, Угличу и Мышкину с дегустацией
  2. Грозный царь, потешный флот и гусар лихих оплот! Зимний автобусный тур по Золотому кольцу
  3. Грозный царь, потешный флот и гусар лихих оплот! Автобусный тур по Золотому кольцу
Сколько стоит тур в Переславле-Залесском в июне 2025
Сейчас в Переславле-Залесском в категории "Можно с детьми" можно забронировать 3 тура от 13 990 до 16 400 со скидкой до 7%. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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