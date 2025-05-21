Уютная старина: тур выходного дня по Переславлю-Залесскому, Угличу и Мышкину с дегустацией
Покататься на ручной дрезине, попробовать сырный кофе и сходить в гости к кузнецу и гончару
Начало: Переславль-Залесский, 09:30
7 июн в 08:00
26 июл в 08:00
16 400 ₽ за человека
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7%
Грозный царь, потешный флот и гусар лихих оплот! Зимний автобусный тур по Золотому кольцу
Начало: Москва / Владимир
18 окт в 10:00
2 ноя в 10:00
от 13 990 ₽
15 000 ₽ за человека
12 июн в 10:00
28 июн в 10:00
от 13 990 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННаталья21 мая 2025Хороший тур-гид. Хорошо поданная путевая информация и организация мероприятий в поездке.
- ННаталья13 мая 2025Все понравилось.
- ИИрина8 апреля 2025Добрый день. Спасибо, всё хорошо
- ССветлана7 октября 2024Была на экскурсии Переславль-Углич-Мышкин с гидом Анастасией. Такой прекрасный маршрут, интересные локации: и древняя красота русских городов и современные, высокотехнологичные локации! Я осталась ОЧЕНЬ довольна проведенным временем! А гид у нас был - просто огонь!!!!! Анастасия настяощий профессионал своего дела!
Ответы на вопросы от путешественников по Переславлю-Залесскому в категории «Можно с детьми»
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Сколько стоит тур в Переславле-Залесском в июне 2025
Сейчас в Переславле-Залесском в категории "Можно с детьми" можно забронировать 3 тура от 13 990 до 16 400 со скидкой до 7%. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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