Очень понравились Рязань и Нижний Новгород. Прекрасная, шикарная экскурсия на родину Есенина! Море впечатлений и эмоций от тура. Спасибо огромное 🙏❤️»

С Светлана

Была на экскурсии Переславль-Углич-Мышкин с гидом Анастасией. Такой прекрасный маршрут, интересные локации: и древняя красота русских городов и современные, высокотехнологичные локации! Я осталась ОЧЕНЬ довольна проведенным временем! А гид у нас был - просто огонь!!!!! Анастасия настяощий профессионал своего дела!