Описание экскурсииНе далеко от гю Кудымкар, в старинном коми пермяцком селе Верх Юсьва ежегодно проходит самый рыжий и веселый фестиваль "Ай да Рыжик". На большой поляне проходит массовое гулянье, на котором соревнуются в сборе грибов, рыжеволосых, карнавальных костюмов, в перетягивании каната и др. веселых играх и аттракционах. Главный герой - Рыжик. Здесь вы сможете полакомиться вкусной грибной похлебкой, отведать местные приготовления, а также закупить грибы и ягоды. Важная информация: Фестиваль проводится один раз в год первая суббота сентября. Одеваться по погоде. Взять на случай дождя дождевик.
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспорт, услуги экскурсовода
Что не входит в цену
- Питание, приобретение сувениров
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Пермь, ул. Комсомольский проспект, д. 27
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
- Одеваться по погоде. Взять на случай дождя дождевик
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
35 000 ₽ за человека