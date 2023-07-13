В Валентина

Автомобильная экскурсия в Кунгурскую пещеру

Мы посетили Кунгурскую ледяную пещеру. По пути из Перми до Кунгура экскурсовод Татьяна Николаевна знакомила нас со всеми встречающимися по пути достопримечательностями. Очень интересный рассказчик! Водитель Юрий отлично знает маршрут. Ни разу не попали в пробки. Рекомендую всем.