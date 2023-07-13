8 часов
Групповая
Экскурсия в Кунгур (с обедом)
Начало: ул. Ленина, 53, Пермь
Расписание: См. календарь
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 900₽ за человека
14 часов
Групповая
Путешествие в край чудной - Кудымкар
Начало: Пермь, ул. Ленина, д. 53
Расписание: 27.08.2023г.
1 авг в 09:00
2 авг в 09:00
от 3 250₽ за человека
7 часов
Индивидуальная
Верхне Чусовские городки. Старинные Храмы и монастыри
Начало: Ул. Комсомольский проспект, д. 27
Расписание: Ежедневно
5 авг в 09:00
6 авг в 09:00
14 000₽ за всё до 30 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалентина13 июля 2023Автомобильная экскурсия в Кунгурскую пещеруМы посетили Кунгурскую ледяную пещеру. По пути из Перми до Кунгура экскурсовод Татьяна Николаевна знакомила нас со всеми встречающимися по пути достопримечательностями. Очень интересный рассказчик! Водитель Юрий отлично знает маршрут. Ни разу не попали в пробки. Рекомендую всем.
Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «На автобусе»
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