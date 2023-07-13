Экскурсии на автобусе в Перми

Найдено 3 экскурсии в категории «На автобусе» в Перми, цены от 1 900 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Экскурсия в Кунгур (с обедом)
На автобусе
2 отзыва
8 часов
Групповая
Экскурсия в Кунгур (с обедом)
Начало: ул. Ленина, 53, Пермь
Расписание: См. календарь
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 900 за человека
Путешествие в край чудной - Кудымкар
На автобусе
14 часов
Групповая
Путешествие в край чудной - Кудымкар
Начало: Пермь, ул. Ленина, д. 53
Расписание: 27.08.2023г.
1 авг в 09:00
2 авг в 09:00
от 3 250 за человека
Верхне Чусовские городки. Старинные Храмы и монастыри
На автобусе
7 часов
Индивидуальная
Верхне Чусовские городки. Старинные Храмы и монастыри
Начало: Ул. Комсомольский проспект, д. 27
Расписание: Ежедневно
5 авг в 09:00
6 авг в 09:00
14 000 за всё до 30 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валентина
    13 июля 2023
    Автомобильная экскурсия в Кунгурскую пещеру
    Мы посетили Кунгурскую ледяную пещеру. По пути из Перми до Кунгура экскурсовод Татьяна Николаевна знакомила нас со всеми встречающимися по пути достопримечательностями. Очень интересный рассказчик! Водитель Юрий отлично знает маршрут. Ни разу не попали в пробки. Рекомендую всем.

Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «На автобусе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Перми
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Экскурсия в Кунгур (с обедом)
  2. Путешествие в край чудной - Кудымкар
  3. Верхне Чусовские городки. Старинные Храмы и монастыри
Какие места ещё посмотреть в Перми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Каменный Город
  3. Скульптура «Пермяк — соленые уши»
  4. Кунгурская пещера
  5. Арт-объект «Счастье не за горами»
  6. Усьвинские столбы
  7. Белогорский монастырь
  8. Гора Ветлан
  9. Набережная
  10. Дом Грибушина
Сколько стоит экскурсия по Перми в июле 2024
Сейчас в Перми в категории "На автобусе" можно забронировать 3 экскурсии от 1 900 до 14 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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