12 часов
Водная прогулка
Путешествие к скальным гигантам Полюду и Ветлану в Пермском крае
Завораживающее путешествие к вершинам Полюда и Ветлана с легендами Прикамья и сплавом по реке Вишера
7 авг в 08:00
8 авг в 19:00
21 335₽ за всё до 4 чел.
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборПермь: Усьвинские столбы, Каменный город и другие чудеса природы
Погрузитесь в удивительный мир Уральских гор с эксклюзивной экскурсией, полной впечатлений и фотогеничных мест
Начало: По договоренности
26 авг в 04:30
27 авг в 04:30
21 900₽ за всё до 3 чел.
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Пермский квартет: монастырь, пещера, Кунгур и скала Ермак
Погрузитесь в удивительный мир Уральских легенд и природных чудес, исследуя культурное наследие Пермского края
Начало: По договоренности
26 авг в 06:30
27 авг в 06:30
18 900₽ за всё до 3 чел.
11 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Усьвинские столбы и Каменный город: природные чудеса Перми
Восхитительная природа Пермского края ждет вас: скалы, легенды и панорамы, которые запомнятся навсегда
Начало: Место проживания в г. Перми
4 сен в 09:00
5 сен в 09:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ББорис31 июля 2024Поездка была прекрасна, если бы вместо экскурсовода был просто водитель - вообще было бы отлично.
- ГГалина31 июля 2024Замечательный гид Ольга, великолепный маршрут, прекрасная природа и с погодой очень повезло. Спасибо за прекрасную экскурсию!
- ЕЕкатерина29 июля 2024Мы заказывали эту экскурсию для семьи с детьми 8 и 12 лет (мальчики). Все с разным уровнем спортивной подготовки. В день
- ААнна28 июля 2024Яркая, богатая на эмоции и невероятно красочная поездка. Огромное спасибо Александру за организацию и проведение этого незабываемого маршрута. Одно удовольствие общаться с таким интересным и знающим человеком. Отдельное спасибо за шикарные фотографии.
- ББорис26 июля 2024Огромное спасибо Артему за чудесный день на Вишере! Артем был максимально ориентирован на нас, заботлив и внимателен. С удовольствием провели
- ААнастасия22 июля 2024Очень замечательная экскурсия. Заказывала для мамы с подругой. Сама экскурсия хорошо организована, посмотрели все места, которые были указаны и даже
- ООльга19 июля 2024Прекрасный в день в компании с Евгенией! Природа Пермского Края просто завораживает своей необъятной красотой! По времени все рассчитано так, что вы
- ННаталья17 июля 2024Выражаем большую благодарность замечательному, интересному нашему гиду Андрею Анатольевичу за увлекательный тур. Даже детям с 6 до 9 лет было интересно и познавательно. Экскурсия прошла на одном дыхании. Всё на высшем уровне.
- ООльга8 июля 2024Данную экскурсию для нас провел Андрей. Все четко по времени, много интересной информации, красивые локации. По окончании экскурсии вкусно покушали в Кунгуре и накупили сладостей и лимонада:-)
- ННаталья7 июля 2024Отличный однодневный тур из Перми. Белогорский монастырь, Камень Ермака, Кунгурская пещера, церкви Кунгура. Много интересной информации, много познавательного. И прекрасная природа Пермского края. У нас с мужем был гид Андрей!!! Огромная благодарность. Этот день нам запомнится очень надолго)))
Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Однодневные»
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