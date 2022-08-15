Новый глэмпинг с комфортными экодомами на берегу реки. Из панорамных окон в наших домиках открывается потрясающий вид на реку. В каждом доме есть кухня с варочной поверхностью и всем необходимым оборудованием для готовки.

В каждом номере на кроватях вас ждут удобные ортопедические матрасы. На всей территории глэмпинга предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Для досуга на территории глэмпинга имеются: площадка для йоги, детская площадка, баня, чан под открытым небом, мангальная зона.