Кинотур по местам съемок фильмов в Пермском крае

5
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Необычное путешествие для любителей кино.

Будет интересно как гостям края, так и пермякам! Вы услышите невероятные истории и легенды, познакомитесь с национальной кухней, сможете увидеть места съемок десятков фильмов, снятых в Пермском крае и устроить фотосессии в красивейших локациях.
Кинотур по местам съемок фильмов в Пермском крае
Кинотур по местам съемок фильмов в Пермском крае
Кинотур по местам съемок фильмов в Пермском крае
Кинотур по местам съемок фильмов в Пермском крае
Кинотур по местам съемок фильмов в Пермском крае
Кинотур по местам съемок фильмов в Пермском крае
Кинотур по местам съемок фильмов в Пермском крае
Кинотур по местам съемок фильмов в Пермском крае
Кинотур по местам съемок фильмов в Пермском крае
Кинотур по местам съемок фильмов в Пермском крае
Кинотур по местам съемок фильмов в Пермском крае
Кинотур по местам съемок фильмов в Пермском крае
Кинотур по местам съемок фильмов в Пермском крае
Кинотур по местам съемок фильмов в Пермском крае
Кинотур по местам съемок фильмов в Пермском крае
Кинотур по местам съемок фильмов в Пермском крае
Кинотур по местам съемок фильмов в Пермском крае
Ближайшие даты:
9
июн
28
июл
25
авг
15
сен

Что вас ожидает:

Подземное царство
Подземное царство
Побываем в лабиринтах и галереях Кунгурской ледяной пещеры
Уютный глэмпинг
Уютный глэмпинг
Нас ждет атмосферная ночевка в глэмпинге и вечер у костра на берегу живописной реки
Кадры из кинофильмов
Кадры из кинофильмов
У нас будет возможность увидеть места съемок десятков фильмов, снятых в Пермском крае!

Программа тура по дням

1 день

Обзорная киноэкскурсия по Перми. Кунгурская ледяная пещера

07:00 Встреча гостей в аэропорту Перми (оплачивается отдельно при сборной группе).

08:00 Завтрак в кафе города — попробуем пермскую кухню (оплачивается дополнительно).

09:00 Обзорная экскурсия по Перми по кадрам из фильма «Ёлки».

Экскурсия в квартиру Коляна из «Реальных Пацанов».

10:30 Кофе с традиционными десертами в кафе «Пермские сласти» (оплачивается дополнительно).

11:30 Переезд в купеческий город Кунгур.

Места съемок классических фильмов «Чужая родня», «Один и без оружия», «Демидовы», «Золото».

Экскурсия по городу и в Кунгурскую ледяную пещеру.

18:00 Ужин в кафе (оплачивается дополнительно).

Ночевка в гостинице «Сталагмит».

Обзорная киноэкскурсия по Перми. Кунгурская ледяная пещераОбзорная киноэкскурсия по Перми. Кунгурская ледяная пещераОбзорная киноэкскурсия по Перми. Кунгурская ледяная пещераОбзорная киноэкскурсия по Перми. Кунгурская ледяная пещера
2 день

Усьвинские столбы. Смотровая на Чёртов палец. Грот Столбовой. Каменный город

08:00 Завтрак.

Переезд в поселок Усьва.

Отправляемся вверх по реке на лодках к Усьвинским столбам + смотровая на Чёртов палец + грот Столбовой.

Любуемся местами съемок «Географ глобус пропил» и «Время первых».

Обед — перекус (традиционный чай с местными травами и бутерброды).

Экскурсия в Каменный город на места съемок сериала «Территория».

Ужин на костре в нашем глэмпинге в п. Усьва.

Ночевка в глэмпинге.

Усьвинские столбы. Смотровая на Чёртов палец. Грот Столбовой. Каменный городУсьвинские столбы. Смотровая на Чёртов палец. Грот Столбовой. Каменный городУсьвинские столбы. Смотровая на Чёртов палец. Грот Столбовой. Каменный городУсьвинские столбы. Смотровая на Чёртов палец. Грот Столбовой. Каменный город
3 день

Гора Ладейная. Гора Крестовая. Старинная Алмазная фабрика

07:00 Ранний подъем.

Завтрак на костре (готовим вместе под руководством инструктора).

Экскурсия на гору Ладейная.

Экскурсия на место съемок “Сердце Пармы”.

Экскурсия на гору Крестовая, где снимали фильм “Последний богатырь”.

Обед (оплачивается дополнительно).

Переезд в Кусье-Александровский на места съемок сериала “Территория”.

Первая остановка – Старинная Алмазная фабрика в поселке Кусье-Александровский.

Расположена она на высоком левом берегу реки Койва.

Все напоминает развалины старинного замка.

Далее, доезжаем до смотровой напротив камня Стрельный – мощная, красивая скала с многочисленными утесами.

Любуемся видами реки Койвы – именно здесь в 19 веке шла добыча золота, алмазов и платины.

Переезжаем в поселок Усть-Койва.

Ужин (готовим вместе под руководством инструктора).

Ночевка на базе отдыха на берегу реки Чусовая в поселке Усть-Койва.

За ужином история места со времен вогулов, реальные истории шаманизма на Урале.

Гора Ладейная. Гора Крестовая. Старинная Алмазная фабрикаГора Ладейная. Гора Крестовая. Старинная Алмазная фабрикаГора Ладейная. Гора Крестовая. Старинная Алмазная фабрикаГора Ладейная. Гора Крестовая. Старинная Алмазная фабрика
4 день

Синий камень. Отъезд

Подъем, зарядка.

Завтрак (готовим вместе под руководством инструктора).

Идем дальше осматривать места съемок сериала “Территория”.

Синий камень – завершающая достопримечательность реки Койва.

Этот живописный массив сложен серыми известняками, которые придают горным скалам синий оттенок.

Говорят даже, что утёс тает в “синей дымке”, отсюда и название камня.

Царские ворота и Дыроватые ребра – когда-то здесь было Святилище.

Когда-то здесь нашли мотыги, которым было 12 тысяч лет; а еще здесь находили клад с изделиями из серебра.

Обед-перекус.

Выдвигаемся в сторону города.

Прибытие автобуса в город Пермь 21:00 (по запросу группы).

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах и на базе отдыха (номера хостельного типа вместимостью по 4-8 чел.).

При желании и наличии мест возможно заказать улучшенные номера с доплатой.

Стоимость тура на 1 человека в составе сборной группы – 25 000 рублей.

Стоимость тура на 1 человека в составе индивидуальной группы:

  • группа 9-10 туристов – 25 000 рублей;
  • группа 10-12 туристов– 23 000 рублей;
  • группа 13-15 туристов– 21 500 рублей;
  • группа 16-18 туристов – 19 000 рублей;

Ниже представлены возможные варианты размещения.

Варианты проживания

Гостиница «Сталагмит»

1 ночь

Отель «Сталагмит» с баром расположен в селе Филипповка. Стойка регистрации работает круглосуточно. К услугам гостей — ресторан и бесплатный Wi-Fi.

Осуществляется доставка еды и напитков в номер. На территории обустроена частная парковка. Все номера отеля оснащены телевизором.

Гостиница «Сталагмит»Гостиница «Сталагмит»Гостиница «Сталагмит»Гостиница «Сталагмит»

База в Усть-Койве

1 ночь

Ночевка на базе отдыха на берегу реки Чусовая в поселке Усть-Койва, номера эконом класса.

Глэмпинг «Территория»

1 ночь

Новый глэмпинг с комфортными экодомами на берегу реки. Из панорамных окон в наших домиках открывается потрясающий вид на реку. В каждом доме есть кухня с варочной поверхностью и всем необходимым оборудованием для готовки.

В каждом номере на кроватях вас ждут удобные ортопедические матрасы. На всей территории глэмпинга предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Для досуга на территории глэмпинга имеются: площадка для йоги, детская площадка, баня, чан под открытым небом, мангальная зона.

Глэмпинг «Территория»Глэмпинг «Территория»Глэмпинг «Территория»Глэмпинг «Территория»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на комфортабельном автобусе
  • Экскурсионное обслуживание на всем протяжении маршрута
  • Проживание в гостинице и на базах отдыха в номерах "Эконом"
  • Билеты в музеи
  • Питание, указанное в программе:1 день – все питание оплачивается дополнительно2 день – питание включено (есть приемы пищи где готовим на костре все вместе под руководством инструктора)3 день – завтрак и ужин (готовим на костре все вместе под руководством инструктора), обед оплачивается дополнительно4 день – готовим на костре все вместе под руководством инструктораесть приемы пищи, которые заменены перекусом на маршруте.
  • 1 день – все питание оплачивается дополнительно
  • 2 день – питание включено (есть приемы пищи где готовим на костре все вместе под руководством инструктора)
  • 3 день – завтрак и ужин (готовим на костре все вместе под руководством инструктора), обед оплачивается дополнительно
  • 4 день – готовим на костре все вместе под руководством инструктора
  • Есть приемы пищи, которые заменены перекусом на маршруте
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Перми и обратно
  • Встреча гостей на ж/д и в аэропорту – 3 000 руб.
  • Питание на протяжении маршрута
  • Доплата за размещение в номерах улучшенного класса
  • Дополнительные и личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Пермь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • термобелье;
  • удобная теплая обувь (если есть, трекинговые ботинки);
  • носки – 2 пары;
  • перчатки;
  • посуда (тарелка, кружка, ложка, нож);
  • перекус в дороге, если есть: термос с чаем;
  • резиновые сапоги (если нет трекинговых ботинок);
  • накидка от дождя (куртка непромокаемая, штаны);
  • комплект сменной одежды;
  • репеллент от клещей, комаров;
  • фотоаппарат (видеокамера);
  • предметы личной гигиены;
  • фонарик, нож, запасные батарейки;
  • личные медикаменты, если нужно.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Есть ли скидки в туре?

Детям до 11 лет предоставляется скидка 1 000 рублей.

Как обезопасить себя от укуса клеща?

Передвигайтесь, стараясь идти посередине тропинки.

Постарайтесь избегать высокой травы и кустарник.

В случае прогулки в лес/экскурсии наденьте одежду с длинным рукавом, плотно прилегающим к запястью.

А также брюки, заправив их в высокие сапоги либо носки.

Рекомендуем пользоваться одеждой темного цвета, т. к. клещи меньше на нее реагируют.

Обязательно наденьте головной убор.

Для обработки одежды используйте репелленты, отпугивающие или убивающие клещей.

Репелленты, содержащие следующие элементы: Альфа-циперметрин и Альфаметрин – очень токсичные, брызгать можно только на одежду, они устойчивы к смыву, свету и температуре.

Рефтомид таежный, акарицидный брусок Претикс, Антиклещ.

Репеленты с 30%-ной концентрацией отпугивают клещей – в них должны содержаться такие элементы, как: диэтилтолуамид, диметилорталат.

Проводить поверхностный осмотр своей одежды через каждый час- полтора.

Не забывайте, что обычно клещи присасываются не сразу!

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 32 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
15 авг 2022
Благодарю Большую страну за предложение по такому уникальному маршруту
Н
14 авг 2022
Отличный туроператор, это 3 тур, который я купила у них. И думаю, что не последний, претензий нет, только хорошие впечатления и воспоминания.
Е
14 авг 2022
Все супер

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