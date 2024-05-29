Туры на автобусе в Перми

Найдено 13 туров в категории «На автобусе» в Перми, цены от 5 450 ₽, скидки до 12%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Пермская кругосветка
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Пермская кругосветка
Начало: Россия, Пермь
14 июля в 10:00
28 июля в 10:00
47 000 за человека
По просторам Перми Великой. Экскурсионный тур на Урал
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
По просторам Перми Великой. Экскурсионный тур на Урал
Начало: Россия, Пермь
7 июля в 10:00
4 авг в 10:00
44 500 за человека
Прикамская мозаика
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Прикамская мозаика
Начало: Россия, Пермь
14 июня в 10:00
28 июня в 10:00
от 22 850 за человека
Холодный сплав. Усьва и Каменный город
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Холодный сплав. Усьва и Каменный город
Начало: Пермь
28 окт в 10:00
27 900 за человека
Зимний тур на Усьву. Все включено
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Зимний тур на Усьву. Все включено
Начало: Пермь
12 янв в 10:00
19 янв в 10:00
24 900 за человека
Пермская кругосветка. Зимнее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Пермская кругосветка. Зимнее путешествие
Начало: Россия, Пермь
4 дек в 10:00
8 янв в 10:00
от 29 000 за человека
Кинотур по местам съемок фильмов в Пермском крае
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Кинотур по местам съемок фильмов в Пермском крае
Начало: Россия, Пермь
22 фев в 10:00
7 мар в 10:00
25 000 за человека
Рождество на Урале
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Рождество на Урале
Начало: Пермь
4 янв в 10:00
37 000 за человека
Пермский край - впечатлений через край
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Пермский край - впечатлений через край
Начало: Россия, Пермь
1 ноя в 10:00
3 янв в 10:00
26 500 за человека
Новогодний тур по Пермскому краю
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новогодний тур по Пермскому краю
Начало: Россия, Пермь
1 янв в 10:00
от 26 400 за человека
Прикамская мозаика. Зимний тур
🚌 На автобусе
скидка
12%
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Прикамская мозаика. Зимний тур
Начало: Россия, Пермь
6 дек в 10:00
20 дек в 10:00
от 2600022 850 за человека
Треккинг в горах Урала: подъём на Полюд и Ветлан
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Треккинг по зимним горам Урала: восхождение на Полюд и Ветлан
Погрузитесь в зимнее волшебство Урала с индивидуальным туром. Восхождение на Полюд и Ветлан подарит незабываемые впечатления
Начало: Пермь, Тополевый переулок, 10, 06:00
15 июня в 10:00
24 июля в 10:00
5 450 за человека
Вперёд, на вершину: восхождения на Главный Уральский хребет с палатками
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Вперёд, на вершину: восхождения на Главный Уральский хребет с палатками
Почувствовать себя восходителелями, надышаться свежим воздухом и посидеть у костра
Начало: Пермь, Тополевый переулок, 10, 21:00
18 июля в 21:00
8 авг в 21:00
12 600 за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Ольга
    29 мая 2024
    Прикамская мозаика. Зимний тур
    Интересный, самобытный край с удивительной природой. Поездка оказалась познавательной, благодаря в том числе квалифицированным гидам. Запомнилась встречами не только с достопримечательностями, но и с увлеченными, позитивными людьми.
  • Э
    Эрика
    27 мая 2024
    Пермская кругосветка. Зимнее путешествие
    Все очень понравилось, и погода и природа и люди!И организация тура!Наш замечательный гид -Шамиль, который старался показать и рассказать все
    читать дальше

    по максимуму!!!! Спасибо большое команде Большой Страны и в частности, менеджеру Большой Страны Ксении Гришиной,за организацию тура!!! С П А С И Б О!!!!

    Все очень понравилось, и погода и природа и люди!И организация тура!Наш замечательный гид -Шамиль, который старалсяВсе очень понравилось, и погода и природа и люди!И организация тура!Наш замечательный гид -Шамиль, который старалсяВсе очень понравилось, и погода и природа и люди!И организация тура!Наш замечательный гид -Шамиль, который старалсяВсе очень понравилось, и погода и природа и люди!И организация тура!Наш замечательный гид -Шамиль, который старалсяВсе очень понравилось, и погода и природа и люди!И организация тура!Наш замечательный гид -Шамиль, который старалсяВсе очень понравилось, и погода и природа и люди!И организация тура!Наш замечательный гид -Шамиль, который старалсяВсе очень понравилось, и погода и природа и люди!И организация тура!Наш замечательный гид -Шамиль, который старалсяВсе очень понравилось, и погода и природа и люди!И организация тура!Наш замечательный гид -Шамиль, который старалсяВсе очень понравилось, и погода и природа и люди!И организация тура!Наш замечательный гид -Шамиль, который старалсяВсе очень понравилось, и погода и природа и люди!И организация тура!Наш замечательный гид -Шамиль, который старался
  • Э
    Эрика
    27 мая 2024
    Пермская кругосветка
    Вот только вернулась в субботу из увлекательного,познавательного,наполненного историческими фактами путешествия под названием «Пермская кругосветка». У нас была замечательная группа -7
    читать дальше

    человек и прекрасный, влюбленный в свое дело гид-Шамиль! Влюбилась в Пермский край,Пермь приятно удивила и люди замечательные. А какие героические у нас были восхождения!!!!Спасибо команде «Большой Страны» за программу тура👏👏👏Все было организовано замечательно. Отдельное спасибо нашему водителю Руслану за комфортное передвижение по Пермскому краю!! Хорошо бы в этот тур включить посещение краеведческого музея в Чердыне. Мы посетили,очень интересный, советую всем там побывать! Обязательно съездите и познакомьтесь с Пермским краем!!!Советую. Эрика

    Вот только вернулась в субботу из увлекательного,познавательного,наполненного историческими фактами путешествия под названием «Пермская кругосветка». У насВот только вернулась в субботу из увлекательного,познавательного,наполненного историческими фактами путешествия под названием «Пермская кругосветка». У насВот только вернулась в субботу из увлекательного,познавательного,наполненного историческими фактами путешествия под названием «Пермская кругосветка». У насВот только вернулась в субботу из увлекательного,познавательного,наполненного историческими фактами путешествия под названием «Пермская кругосветка». У насВот только вернулась в субботу из увлекательного,познавательного,наполненного историческими фактами путешествия под названием «Пермская кругосветка». У насВот только вернулась в субботу из увлекательного,познавательного,наполненного историческими фактами путешествия под названием «Пермская кругосветка». У насВот только вернулась в субботу из увлекательного,познавательного,наполненного историческими фактами путешествия под названием «Пермская кругосветка». У насВот только вернулась в субботу из увлекательного,познавательного,наполненного историческими фактами путешествия под названием «Пермская кругосветка». У насВот только вернулась в субботу из увлекательного,познавательного,наполненного историческими фактами путешествия под названием «Пермская кругосветка». У насВот только вернулась в субботу из увлекательного,познавательного,наполненного историческими фактами путешествия под названием «Пермская кругосветка». У нас
  • Э
    Эрика
    25 мая 2024
    Пермская кругосветка
    Добрый день! Хочу поблагодарить Вашу компанию и нашего самого замечательного гида -Шамиля за незабываемое путешествие -Пермская кругосветка! Полный восторг от
    читать дальше

    Пермского края, его истории, и хорошо, что край развивается! Шамиль нам очень много рассказал и показал интересного!!!! Хорошо было бы включить в этот тур посещение Краеведческого музея в Чердыне, он нас восхитил своими экспозициями!!!!

  • Д
    Данькина
    21 мая 2024
    Прикамская мозаика
    Тур очень понравился. Отель, экскурсии, все организовано очень хорошо. Единственный минус-обувь скользкая, в горах лежит снег! И достаточно холодно. Мы на это не рассчитывали! И маловато свободного времени!!!! Но в целом-супер!!!!!! 😁
  • О
    Оксана
    11 марта 2024
    Зимний тур на Усьву. Все включено
    Восторг в чистом виде! От первой до последней минуты! Благодарна принимающей стороне за продуманный, хорошо организованный тур. Была окружена заботой
    читать дальше

    и вниманием. Правда - правда! Тёплая одежда и обувь, вкусные завтраки и обеды, уютный глэмпинг…. А о том, что я видела лучше всяких слов расскажут фото!!!! Я наяву видела то, что другим и не снилось)))) Огромное спасибо Василию, влюблённому в свою работу, в Урал!

    Восторг в чистом виде! От первой до последней минуты! Благодарна принимающей стороне за продуманный, хорошо организованныйВосторг в чистом виде! От первой до последней минуты! Благодарна принимающей стороне за продуманный, хорошо организованныйВосторг в чистом виде! От первой до последней минуты! Благодарна принимающей стороне за продуманный, хорошо организованныйВосторг в чистом виде! От первой до последней минуты! Благодарна принимающей стороне за продуманный, хорошо организованныйВосторг в чистом виде! От первой до последней минуты! Благодарна принимающей стороне за продуманный, хорошо организованный
  • А
    Андрей
    26 февраля 2024
    Зимний тур на Усьву. Все включено
    Сбалансированный тур.
  • М
    Маргарита
    26 февраля 2024
    Зимний тур на Усьву. Все включено
    Нам очень понравилась красота зимнего Урала. Ездили на Усьвинские столбы и каменный город. Дорога до места была ненапряженной и это
    читать дальше

    удобно, что такая красота находится не очень далеко от города. Тур в 2 дня уместил самые яркие впечатления, что возникло желание приехать сюда еще и осенью.

  • А
    Андрей
    26 февраля 2024
    Холодный сплав. Усьва и Каменный город
    Организация выше всяких похвал! Ребята создали позитивную и комфортную атмосферу в путешествии, ощущение что приехал к друзьям в гости!
  • М
    Маргарита
    26 февраля 2024
    Холодный сплав. Усьва и Каменный город
    До начала тура компания уже была на связи, отвечала на интересующиеся вопросы. Организаторы очень ответственные ребята! Потрясающая работа. На комфортных
    читать дальше

    машинах доставили до места. Заселили в домике, где было все необходимое: фен, тапочки, полотенца, чай, кофе, микроволновка, чайник, обогреватель, комнаты теплые, вода теплая всегда в доступе, хорошо и очень вкусно кормили, в первый день был очень вкусный гриль вечером. Входила баня вечером первого дня в стоимость тура. Даже выдавали в туре дополнительные утепленные плащи, поверх своей одежды, чтобы не замерзнуть на снегоходах и пледы. Гиды были энтузиастами, очень интересно рассказывали, всегда были вовлечены в разговор, с ними было очень приятно общаться. Гиды так же производили фото съемку желающих в туре. Буду всем советовать этих организаторов.

Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «На автобусе»

Самые популярные туры этой рубрики в Перми
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 13
  1. Пермская кругосветка
  2. По просторам Перми Великой. Экскурсионный тур на Урал
  3. Прикамская мозаика
  4. Холодный сплав. Усьва и Каменный город
  5. Зимний тур на Усьву. Все включено
Какие места ещё посмотреть в Перми
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Каменный Город
  2. Усьвинские столбы
Сколько стоит тур в Перми в июне 2024
Сейчас в Перми в категории "На автобусе" можно забронировать 13 авторских туров от 5 450 до 47 000 со скидкой до 12%. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Купите самый интересный из 13 туров в Перми на 2024 год на автобусе, 33 ⭐ отзыва, цены от 5450₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам