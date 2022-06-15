1 день

Этнопарк реки Чусовой, Усьвинские столбы

Старт из Перми в 7:00.

Этнопарк реки Чусовой, музей под открытым небом.

Главная особенность парка состоит в том, что все экспонаты можно трогать руками: так любой посетитель может запросто сыграть мелодию на старенькой гармошке (если, конечно, умеет) или раздуть с помощью мехов огонь в горне кузницы.

Обед в Чусовом (доп. плата).

Далее переезжаем в п. Усьва, по дороге остановка на Белом камне (шикарный вид на Главный Уральский хребет).

Из поселка Усьва идем на Усьвинские столбы.

Усьвинские Столбы – ландшафтный памятник природы Пермского Края на берегу реки Усьва.

Это величественный каменный массив необычной формы, сложенный из известняка, длиной несколько километров и высотой до 120 метров.

Заходим в Первомайскую пещеру, экскурсия по Усьвинским столбам, возвращаемся в п. Усьва.

Заселяемся в гостиницу шале Легенда, готовим ужин.

Можно заказать баню.

Ночевка.

Расстояние пешком: ~12 км.