Лучшие места Пермского края. Авторский тур

Яркое путешествие по историческим местам Пермского края

5
3 отзыва
Яркое путешествие по историческим местам Пермского края.

Этнопарк реки Чусовой и Усьвинские столбы, Каменный город и гора Крестовая, Соликамск, река Вишера, скалы Полюд и Ветлан – все это ждет Вас в нашем удивительном приключении.
Лучшие места Пермского края. Авторский тур
Лучшие места Пермского края. Авторский тур
Лучшие места Пермского края. Авторский тур
Лучшие места Пермского края. Авторский тур
Лучшие места Пермского края. Авторский тур
Лучшие места Пермского края. Авторский тур
Лучшие места Пермского края. Авторский тур
Лучшие места Пермского края. Авторский тур
Лучшие места Пермского края. Авторский тур
Лучшие места Пермского края. Авторский тур
Лучшие места Пермского края. Авторский тур
Лучшие места Пермского края. Авторский тур
Лучшие места Пермского края. Авторский тур
Лучшие места Пермского края. Авторский тур
Лучшие места Пермского края. Авторский тур
Лучшие места Пермского края. Авторский тур
Лучшие места Пермского края. Авторский тур
Лучшие места Пермского края. Авторский тур
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Величественные Усьвинские столбы
Величественные Усьвинские столбы
Это каменный массив необычной формы, высотой до 120 метров. Незабываемые ощущения и захватывающая дух панорама
Причудливые скалы Каменного города
Причудливые скалы Каменного города
Прогуляемся по улочкам Каменного города, будем взбираться на скалы и бродить по природным лабиринтам
Легендарная гора Ветлан
Легендарная гора Ветлан
Увидим самую живописную скалу на реке Вишера и насладимся великолепными видами
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости

Программа тура по дням

1 день

Этнопарк реки Чусовой, Усьвинские столбы

Старт из Перми в 7:00.

Этнопарк реки Чусовой, музей под открытым небом.

Главная особенность парка состоит в том, что все экспонаты можно трогать руками: так любой посетитель может запросто сыграть мелодию на старенькой гармошке (если, конечно, умеет) или раздуть с помощью мехов огонь в горне кузницы.

Обед в Чусовом (доп. плата).

Далее переезжаем в п. Усьва, по дороге остановка на Белом камне (шикарный вид на Главный Уральский хребет).

Из поселка Усьва идем на Усьвинские столбы.

Усьвинские Столбы – ландшафтный памятник природы Пермского Края на берегу реки Усьва.

Это величественный каменный массив необычной формы, сложенный из известняка, длиной несколько километров и высотой до 120 метров.

Заходим в Первомайскую пещеру, экскурсия по Усьвинским столбам, возвращаемся в п. Усьва.

Заселяемся в гостиницу шале Легенда, готовим ужин.

Можно заказать баню.

Ночевка.

Расстояние пешком: ~12 км.

Этнопарк реки Чусовой, Усьвинские столбыЭтнопарк реки Чусовой, Усьвинские столбыЭтнопарк реки Чусовой, Усьвинские столбыЭтнопарк реки Чусовой, Усьвинские столбыЭтнопарк реки Чусовой, Усьвинские столбыЭтнопарк реки Чусовой, Усьвинские столбыЭтнопарк реки Чусовой, Усьвинские столбыЭтнопарк реки Чусовой, Усьвинские столбыЭтнопарк реки Чусовой, Усьвинские столбы
2 день

Каменный город, гора Крестовая, Соликамск

Завтрак.

Едем в Каменный город – ландшафтный памятник природы.

Каменный Город – одна из главных природных достопримечательностей Пермского края.

Другое название этих скал – Чертово Городище.

Местные жители обычно называют их Черепахами.

Переезжаем в город Губаха, обед в кафе (доп плата).

Едем на гору Крестовая в Губахе.

Это одна из самых живописных вершин Западного Урала, символ города Губахи и крупнейший горнолыжный центр, гора расположена на северном окончании хребта Рудянский спой и имеет высоту 471,3 м над уровнем моря.

Далее едем в Соликамск, обзорная экскурсия по Соликамску.

Заселяемся в гостиницу.

Ночевка.

Расстояние пешком: ~8-9 км.

Каменный город, гора Крестовая, СоликамскКаменный город, гора Крестовая, СоликамскКаменный город, гора Крестовая, СоликамскКаменный город, гора Крестовая, СоликамскКаменный город, гора Крестовая, СоликамскКаменный город, гора Крестовая, Соликамск
3 день

Горы Полюд и Ветлан, отъезд

Ранний подъем.

Едем в Красновишерск, в поселок Бахари, переправляемся через реку Вишера, поднимаемся на гору Полюд.

Камень Полюд стоит в 7 километрах от города Красновишерска на реке Вишере.

Высота его 527 метров и он является частью возвышенности Полюдов Кряж.

Людей на эту гору привлекают отвесные скалы, которые выходят на поверхность на самой вершине.

Обед перекусом.

Возвращаемся в п. Бахари, едем на гору Ветлан.

Ветлан – самая живописная скала на реке Вишера на Севере Пермского края.

Отъезд в Пермь.

Расстояние пешком: ~15 км.

Горы Полюд и Ветлан, отъездГоры Полюд и Ветлан, отъездГоры Полюд и Ветлан, отъездГоры Полюд и Ветлан, отъездГоры Полюд и Ветлан, отъезд

Проживание

Тур предусматривает двух- и трехместное проживание в шале "Легенда" в п. Усьва (1 ночь) и в одной из гостиниц г. Соликамска или г. Красновишерска (1 ночь).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Услуги гида
  • Проживание 2 ночи в гостинице
  • Питание (1 обед перекус, 1 завтрак, 1 ужин. Завтрак и ужин готовим сами, продукты предоставляются)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Пермь и обратно
  • Питание (1 завтрак, 2 обеда и 2 ужина)
  • Баня в шале по желанию – 2 000 руб. /2 часа
Место начала и завершения?
г. Пермь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • на ноги желательно хорошую треккинговую обувь или кроссовки, дополнительно возьмите сланцы;
  • одежда спортивная и удобная, не стесняющая движений;
  • флисовая кофта;
  • головной убор по погоде;
  • дождевик;
  • желательно с собой термос, хотя бы 0.5 литра;
  • для бани плавки, купальник. Возможно в Вишере тоже будет вариант искупаться, хотя река северная, холодная;
  • небольшой рюкзак для личных вещей.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Где происходит встреча и где заканчивается тур?

Встреча в первый день тура в 7:00 в центре города Перми или на ж/д вокзале (по согласованию с группой). Также возможна встреча в аэропорту, если все участники прилетают одним рейсом.

Окончание тура в Перми в районе 23 часов вечера. Мы вас отвезем на ж/д, в аэропорт (в случае, если всем участникам надо в аэропорт) или в гостиницу.

Есть ли ограничения по возрасту в туре?

В связи со сложностью маршрута в данном заезде – ограничения по возрасту от 14 до 55 лет.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ф
15 июня 2022
Виктор отлично организовал тур по Пермскому краю. Благодарю!
Е
15 июня 2022
Тур - клаасный. Гиду Виктору - респект большущий!
В
31 авг 2020
Спасибо гиду Виктору за веселые шутки, вкусные перекусы и душевную компанию:)
Маршрут классный! Это действительно самые крутые и эпичные места Пермского края - и что самое приятное, из-за не такой сильной раскрученности региона, там гораздо меньше туристов, чем на "визитных карточках" Карелии или Байкала, например. Нам очень повезло с погодой - было солнечно, благодаря этому везде открывались шикарные виды. Ты залазишь на Усьвинские столбы, поднимаешься на Полюд или на камень Черепаха в Каменном городе - и везде и всегда перед тобой бескрайнее море тайги. Просто невероятно!!!
P.S. Но есть клещи, надо правильно одеваться и пользоваться реппелентами.

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