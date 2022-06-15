Старт из Перми в 7:00.
Этнопарк реки Чусовой, музей под открытым небом.
Главная особенность парка состоит в том, что все экспонаты можно трогать руками: так любой посетитель может запросто сыграть мелодию на старенькой гармошке (если, конечно, умеет) или раздуть с помощью мехов огонь в горне кузницы.
Обед в Чусовом (доп. плата).
Далее переезжаем в п. Усьва, по дороге остановка на Белом камне (шикарный вид на Главный Уральский хребет).
Из поселка Усьва идем на Усьвинские столбы.
Усьвинские Столбы – ландшафтный памятник природы Пермского Края на берегу реки Усьва.
Это величественный каменный массив необычной формы, сложенный из известняка, длиной несколько километров и высотой до 120 метров.
Заходим в Первомайскую пещеру, экскурсия по Усьвинским столбам, возвращаемся в п. Усьва.
Заселяемся в гостиницу шале Легенда, готовим ужин.
Можно заказать баню.
Ночевка.
Расстояние пешком: ~12 км.
Завтрак.
Едем в Каменный город – ландшафтный памятник природы.
Каменный Город – одна из главных природных достопримечательностей Пермского края.
Другое название этих скал – Чертово Городище.
Местные жители обычно называют их Черепахами.
Переезжаем в город Губаха, обед в кафе (доп плата).
Едем на гору Крестовая в Губахе.
Это одна из самых живописных вершин Западного Урала, символ города Губахи и крупнейший горнолыжный центр, гора расположена на северном окончании хребта Рудянский спой и имеет высоту 471,3 м над уровнем моря.
Далее едем в Соликамск, обзорная экскурсия по Соликамску.
Заселяемся в гостиницу.
Ночевка.
Расстояние пешком: ~8-9 км.
Ранний подъем.
Едем в Красновишерск, в поселок Бахари, переправляемся через реку Вишера, поднимаемся на гору Полюд.
Камень Полюд стоит в 7 километрах от города Красновишерска на реке Вишере.
Высота его 527 метров и он является частью возвышенности Полюдов Кряж.
Людей на эту гору привлекают отвесные скалы, которые выходят на поверхность на самой вершине.
Обед перекусом.
Возвращаемся в п. Бахари, едем на гору Ветлан.
Ветлан – самая живописная скала на реке Вишера на Севере Пермского края.
Отъезд в Пермь.
Расстояние пешком: ~15 км.
Тур предусматривает двух- и трехместное проживание в шале "Легенда" в п. Усьва (1 ночь) и в одной из гостиниц г. Соликамска или г. Красновишерска (1 ночь).
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Встреча в первый день тура в 7:00 в центре города Перми или на ж/д вокзале (по согласованию с группой). Также возможна встреча в аэропорту, если все участники прилетают одним рейсом.
Окончание тура в Перми в районе 23 часов вечера. Мы вас отвезем на ж/д, в аэропорт (в случае, если всем участникам надо в аэропорт) или в гостиницу.
В связи со сложностью маршрута в данном заезде – ограничения по возрасту от 14 до 55 лет.