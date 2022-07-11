Пермская кругосветка

Добро пожаловать в Пермский край! Мы будем рады показать вам все главные достопримечательности нашего края

5
3 отзыва
Добро пожаловать в Пермский край! Мы будем рады показать вам все главные достопримечательности нашего края. Это будет приключение, которое останется в твоей памяти на долго!
Пермская кругосветка
Пермская кругосветка
Пермская кругосветка
Пермская кругосветка
Пермская кругосветка
Пермская кругосветка
Пермская кругосветка
Пермская кругосветка
Пермская кругосветка
Пермская кругосветка
Пермская кругосветка
Пермская кругосветка
Пермская кругосветка
Пермская кругосветка
Пермская кругосветка
Пермская кругосветка
Ближайшие даты:
5
июн
10
июл
7
авг
4
сен

Что вас ожидает 🤩

Знаменитые места из фильмов
Знаменитые места из фильмов
Пройдемся по местам съемок фильмов "Географ глобус пропил", "Время первых", "Сердце Пармы" и сериала "Территория".
Соликамский промысел
Соликамский промысел
Познакомимся с историческим центром Соликамска и историей промышленности края
Каменный город
Каменный город
Мы будем гулять по каменным улицам, которые созданы природой и являются местом силы
Уникальные экспонаты в Хохловке
Уникальные экспонаты в Хохловке
Прогуляемся по музею деревянного зодчества под открытым небом
Тайны Кунгура
Тайны Кунгура
Спустимся в знаменитую Кунгурскую ледяную пещеру

Программа тура по дням

1 день

Встреча. Музей под открытым небом «Хохловка». Кунгурская ледяная пещера

Начало тура 8:00.

Встреча гостей Тополевый переулок 10 (по запросу группы).

Завтрак в кафе города (оплачивается дополнительно)

Обзорная экскурсия по городу Пермь.

Экскурсия по Музею под открытым небом «Хохловка», музей деревянного зодчества.

Обед в кафе (оплачивается дополнительно)

Переезд в купеческий город Кунгур.

Посещение камня Ермак (по погодным условиям).

Экскурсия по городу и в Кунгурскую ледяную пещеру.

Ночевка в гостинице.

Встреча. Музей под открытым небом «Хохловка». Кунгурская ледяная пещераВстреча. Музей под открытым небом «Хохловка». Кунгурская ледяная пещераВстреча. Музей под открытым небом «Хохловка». Кунгурская ледяная пещера
2 день

Усьвинские столбы. Смотровая на Чёртов палец. грот Столбовой. Каменный город

Завтрак (оплачивается дополнительно)

Переезд в поселок Усьва.

Поход на Усьвинские столбы + смотровая на Чёртов палец + грот Столбовой.

Места съемок «Географ глобус пропил» и «Время первых»

Обед (оплачивается дополнительно)

Экскурсия в Каменный город.

Это стопроцентное место силы Пермского края.

Погулять по Каменному городу – значит зарядиться энергией на многие дни вперед!

Вот уж точно то место, где все загаданные желания исполняются.

Ужин (оплачивается дополнительно).

Ночевка в гостинице.

Усьвинские столбы. Смотровая на Чёртов палец. грот Столбовой. Каменный городУсьвинские столбы. Смотровая на Чёртов палец. грот Столбовой. Каменный городУсьвинские столбы. Смотровая на Чёртов палец. грот Столбовой. Каменный городУсьвинские столбы. Смотровая на Чёртов палец. грот Столбовой. Каменный город
3 день

Соликамск

Завтрак (оплачивается дополнительно).

Экскурсия на гору Крестовая

Переезд на Север нашего края.

Обед (оплачивается дополнительно).

Прибытие в Соликамск, посещение “Музей-заповедника “Сользавод”.

Экскурсия по историческому центру Соликамска: Людмилинская скважина.

Ужин (оплачивается дополнительно).

Ночевка в гостинице.

СоликамскСоликамскСоликамск
4 день

г. Чердынь

Завтрак (оплачивается дополнительно).

Переезд в город Чердынь.

Чердынь является одним из древнейших городов Урала и входил в Перечень исторических городов России.

Посещение Троицкого холма, с остатками земляного вала, откуда начиналась Чердынь.

Обзорная экскурсия.

Обед (оплачивается дополнительно).

Переезд по Печорскому тракту.

Экскурсии по древним селам Чердынского уезда.

Село Покча, Вельгорт, Камгорт.

Искор.

Посещение Искорского городища, которое долгое время прикрывало путь врагам с севера на столицу пермской земли — Чердынь.

На городище стоит белая каменная часовня постройки 1893 года, остались следы оборонительных укреплений.

Знаменитая «Узкая улочка», которая хранит немало легенд.

Ныроб и его достопримечательности: церковь Богоявления Господня (1736г), часовня Михаила Архангела, Никольская церковь (1705г.). Никольский родник.

Посещение темницы М. Н. Романова.

Размещение.

Ужин (оплачивается дополнительно).

г. Чердыньг. Чердыньг. Чердынь
5 день

Восхождение на Полюд

Завтрак (оплачивается дополнительно).

Переезд к реке Вишера к собрату камня Ветлан.

Перекус (оплачивается дополнительно).

Переправляемся на лодках через Вишеру и перед нами камень Полюд.

Восхождение.

Ужин (оплачивается дополнительно).

Размещение на базе отдыха.

Восхождение на ПолюдВосхождение на ПолюдВосхождение на ПолюдВосхождение на Полюд
6 день

Обзорная экскурсия в Усолье. Отъезд

Завтрак (оплачивается дополнительно).

Обзорная экскурсия в Усолье.

Обед (оплачивается дополнительно).

Отправление автобуса в город Пермь.

Прибытие автобуса в город Пермь 21:00 (по запросу группы).

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах и на базе отдыха (6-8 местные номера “Эконом”).

При желании и наличии мест возможно заказать улучшенные номера с доплатой.

Ниже представлены возможные варианты размещения.

Варианты проживания

Гостиница «Сталагмит»

1 ночь

Отель «Сталагмит» с баром расположен в селе Филипповка. Стойка регистрации работает круглосуточно. К услугам гостей — ресторан и бесплатный Wi-Fi. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. На территории обустроена частная парковка. Все номера отеля оснащены телевизором. В каждом номере отеля «Сталагмит» предоставляется постельное белье и полотенца.

Гостиница «Сталагмит»Гостиница «Сталагмит»Гостиница «Сталагмит»Гостиница «Сталагмит»

Губаха всесезонный центр

1 ночь

Размещение на всесезонном центре Губаха.

Гостиница «Северный Урал»

2 ночи

Гостиница Северный Урал расположена в городе Чердынь. В гостиничный комплекс входит кирпичные здания гостиницы, деревянный корпус, сауна с бассейном, русская баня.

Гостиница «Северный Урал»Гостиница «Северный Урал»Гостиница «Северный Урал»

База «Родники»

1 ночь

Размещение на базе отдыха Родники.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на комфортабельном автобусе
  • Экскурсионное обслуживание на всем протяжении маршрута
  • Проживание в гостиницах в номерах «Эконом»(6-8 местное размещение)
  • Билеты в музеи
  • Страхование при перевозки
  • Перекус в дороге
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Пермь и обратно
  • Питание
  • Доплата за размещение в номерах улучшенного класса
  • Дополнительные и личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Пермь
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Сложный ли маршрут?

Желательно иметь небольшую физическую подготовку – наибольшая сложность подняться на г. Полюд – 7 км трекинга в одну сторону.

Есть ли скидки в туре?

Детям до 11 лет предоставляется скидка 1 500 рублей.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
К
11 июля 2022
Большое спасибо авторам и инструктору Артёму за шикарную программу тура "Пермская кругосветка". В которой я была с 5.06-10.06.2022 г. Респект, кто был со мной в этом походе! Счастье, что мы собрались все вместе. Всех благодарю за приятное времяпровождение, юмор и сплоченность))) Очень понравилось! Замечательные маршруты, фантастические места и виды. Полный восторг от пермских художников, которые пришли на камень Ветлан проходить практику и стоя на обрыве с этюдниками писали картины. Большим бонусом были дикие животные, которые с первого дня и далее "сопровождали", а иногда и перебегали дорогу в походе. Моим любимым местом в Пермском крае была "Кунгурская ледяная пещера", а теперь добавились: Усьвинские Столбы (Чертов палец),"архитектура" Каменного города с его причудливыми деревьями, гора Крестовая, камень Ветлан и река Вишера с её интересными скалистыми берегами, г. Чердынь и все в округе сёла.
С
14 июня 2022
Данный тур оставил большое впечатление о природе и достопричательностях Пермского края, о его старинных городах и селах: Чердынь, Соликамск, Усолье, Кунгур, Ныроб, Вильгорт, Покча, Искор, Камгорт. Каждый день путешествия и приключения, сплошной восторге от увиденного. Также вне программы был сплав по реке Вишера за доп. плату. Размещение было в гостиницах 3 ночи и в хостелах 2 ночи. Компания из 6 чедовек включая гида дружная, жизнерадостная, с большим энтузиазмом к путешествиям. На гору Полюд не было восхождения, но заместо неё посетили Палаты Строгановых в Усолье, а также музей Сользавод в Соликамске. Данным туром вполне доволен. Дни быстро пролетели.
Н
15 авг 2022
Благодарю Большую страну за предложение по такому уникальному маршруту

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