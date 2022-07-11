Большое спасибо авторам и инструктору Артёму за шикарную программу тура "Пермская кругосветка". В которой я была с 5.06-10.06.2022 г. Респект, кто был со мной в этом походе! Счастье, что мы собрались все вместе. Всех благодарю за приятное времяпровождение, юмор и сплоченность))) Очень понравилось! Замечательные маршруты, фантастические места и виды. Полный восторг от пермских художников, которые пришли на камень Ветлан проходить практику и стоя на обрыве с этюдниками писали картины. Большим бонусом были дикие животные, которые с первого дня и далее "сопровождали", а иногда и перебегали дорогу в походе. Моим любимым местом в Пермском крае была "Кунгурская ледяная пещера", а теперь добавились: Усьвинские Столбы (Чертов палец),"архитектура" Каменного города с его причудливыми деревьями, гора Крестовая, камень Ветлан и река Вишера с её интересными скалистыми берегами, г. Чердынь и все в округе сёла.