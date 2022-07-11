Начало тура 8:00.
Встреча гостей Тополевый переулок 10 (по запросу группы).
Завтрак в кафе города (оплачивается дополнительно)
Обзорная экскурсия по городу Пермь.
Экскурсия по Музею под открытым небом «Хохловка», музей деревянного зодчества.
Обед в кафе (оплачивается дополнительно)
Переезд в купеческий город Кунгур.
Посещение камня Ермак (по погодным условиям).
Экскурсия по городу и в Кунгурскую ледяную пещеру.
Ночевка в гостинице.
Завтрак (оплачивается дополнительно)
Переезд в поселок Усьва.
Поход на Усьвинские столбы + смотровая на Чёртов палец + грот Столбовой.
Места съемок «Географ глобус пропил» и «Время первых»
Обед (оплачивается дополнительно)
Экскурсия в Каменный город.
Это стопроцентное место силы Пермского края.
Погулять по Каменному городу – значит зарядиться энергией на многие дни вперед!
Вот уж точно то место, где все загаданные желания исполняются.
Ужин (оплачивается дополнительно).
Ночевка в гостинице.
Завтрак (оплачивается дополнительно).
Экскурсия на гору Крестовая
Переезд на Север нашего края.
Обед (оплачивается дополнительно).
Прибытие в Соликамск, посещение “Музей-заповедника “Сользавод”.
Экскурсия по историческому центру Соликамска: Людмилинская скважина.
Ужин (оплачивается дополнительно).
Ночевка в гостинице.
Завтрак (оплачивается дополнительно).
Переезд в город Чердынь.
Чердынь является одним из древнейших городов Урала и входил в Перечень исторических городов России.
Посещение Троицкого холма, с остатками земляного вала, откуда начиналась Чердынь.
Обзорная экскурсия.
Обед (оплачивается дополнительно).
Переезд по Печорскому тракту.
Экскурсии по древним селам Чердынского уезда.
Село Покча, Вельгорт, Камгорт.
Искор.
Посещение Искорского городища, которое долгое время прикрывало путь врагам с севера на столицу пермской земли — Чердынь.
На городище стоит белая каменная часовня постройки 1893 года, остались следы оборонительных укреплений.
Знаменитая «Узкая улочка», которая хранит немало легенд.
Ныроб и его достопримечательности: церковь Богоявления Господня (1736г), часовня Михаила Архангела, Никольская церковь (1705г.). Никольский родник.
Посещение темницы М. Н. Романова.
Размещение.
Ужин (оплачивается дополнительно).
Завтрак (оплачивается дополнительно).
Переезд к реке Вишера к собрату камня Ветлан.
Перекус (оплачивается дополнительно).
Переправляемся на лодках через Вишеру и перед нами камень Полюд.
Восхождение.
Ужин (оплачивается дополнительно).
Размещение на базе отдыха.
Завтрак (оплачивается дополнительно).
Обзорная экскурсия в Усолье.
Обед (оплачивается дополнительно).
Отправление автобуса в город Пермь.
Прибытие автобуса в город Пермь 21:00 (по запросу группы).
Тур предусматривает проживание в гостиницах и на базе отдыха (6-8 местные номера “Эконом”).
При желании и наличии мест возможно заказать улучшенные номера с доплатой.
Ниже представлены возможные варианты размещения.
Отель «Сталагмит» с баром расположен в селе Филипповка. Стойка регистрации работает круглосуточно. К услугам гостей — ресторан и бесплатный Wi-Fi. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. На территории обустроена частная парковка. Все номера отеля оснащены телевизором. В каждом номере отеля «Сталагмит» предоставляется постельное белье и полотенца.
Размещение на всесезонном центре Губаха.
Гостиница Северный Урал расположена в городе Чердынь. В гостиничный комплекс входит кирпичные здания гостиницы, деревянный корпус, сауна с бассейном, русская баня.
Размещение на базе отдыха Родники.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Желательно иметь небольшую физическую подготовку – наибольшая сложность подняться на г. Полюд – 7 км трекинга в одну сторону.
Детям до 11 лет предоставляется скидка 1 500 рублей.