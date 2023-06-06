Вас ожидает спокойный, душевный сплав по таежной реке Березовой, причудливые формы каменных исполинов, таинственные глубины пещер, бескрайная тайга вдали от всей цивилизации.
июн
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча, ночной переезд до места начала тура
Сбор в 19:00 (время местное) на парковке у ТЦ “Старик Хоттабыч” (г. Ижевск, ул. Горького, 37).
По договоренности с менеджером возможно присоединиться к группе в городе Пермь (07.06.2023 примерно в 02:00-03:00 по местному времени).
Выезд в п. Ныроб (Пермский край).
Расстояние около 650 км.
Прибытие на место начала сплава. Прогулка по Бужуйским камням
Прибытие в Ныроб.
Пересаживаемся на внедорожный транспорт и едем до п. Вижай, 80 км.
Прибытие в Вижай к ручью Бужуй.
Прогулка по Бужуйским камням.
Сборка катамаранов.
Ночевка в палатках.
Начало сплава. Пещера Холодная
Инструктаж по технике безопасности.
Начало сплава.
Прогулка в пещеру Холодная.
Протяженность водного маршрута: 14 км.
Ночевка в палатках.
Дневка
Дневка.
Прогулки на камень Пехач (высота 100 м), грот Череп и в пещеру Медео.
Походная баня.
Ночевка в палатках.
Продолжение сплава
Продолжение сплава.
Прогулка на камень Еран (высота 120 м).
Протяженность водного маршрута: 21 км.
Ночевка в палатках.
Завершение сплава. Поселок Ныроб и город Чердынь
Завершение сплава в п. Валай.
Протяженность водного маршрута: 7 км.
На внедорожном транспорте отправляемся в п. Ныроб, 50 км.
Прибытие в поселок Ныроб, прогулка на Узкую улочку.
Пересаживаемся в наш автобус и выезжаем домой.
Расстояние около 650 км.
По пути заедем в город Чердынь и посмотрим местные достопримечательности.
Прибытие в г. Ижевск
Ориентировочное время прибытия в г. Ижевск 11:00 (время местное).
Проживание
Тур предусматривает проживание в палатках и два ночных переезда в автобусе.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Проживание в туристических палатках по маршруту.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер в обе стороны
- Заброска на внедорожном транспорте
- Туристическое питание на маршруте
- Всё необходимое групповое и костровое снаряжение (бензопила, котлы, кухонные принадлежности и т. д.)
- Аренда инвентаря для сплава (плавсредства, жилеты, весла)
- Палатки, спальники, коврики
- Работа инструктора-проводника
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Ижевск/г. Пермь и обратно
- Питание в кафе во время трансфера
- Страхование
- Место начала и завершения?
- г. Ижевск / г. Пермь
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- копии документов в герметичной упаковке: паспорт, свидетельство о рождении ребенка, полис ОМС (при наличии полис ДМС, страховки);
- рюкзак или дорожная сумка;
- маленький рюкзачок;
- КЛМН (кружка, ложка, миска, нож);
- термос или бутылка для воды;
- портативное зарядное устройство – по желанию;
- сидушка туристическая (она же точка или хоба);
- налобный фонарь, запасной комплект батареек;
- крем от загара, солнцезащитные очки;
- упаковка плотных мусорных пакетов;
- индивидуальная аптечка;
- предметы гигиены, полотенце;
- хозяйственные или спортивные перчатки;
- средство от комаров и клещей;
- дождевик;
- купальник или плавки;
- головной убор;
- резиновые сапоги – при холодной погоде или если в программе тура есть пещеры;
- шлепки;
- кроссовки;
- одежда для сна;
- пара комплектов одежды по погоде;
- дополнительный комплект одежды (желательно болоневый костюм) – если в программе тура есть пещеры.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Есть ли скидки в туре?
Стоимость тура для детей от 8 до 15 лет – 16 600 руб.
Скидка для пенсионеров и ветеранов труда – 5%
Скидка действует при предъявлении пенсионного или ветеранского удостоверения.
Скидка многодетным семьям – 5%
Скидка действует при предъявлении удостоверения многодетной семьи.
Скидка по дисконтной карте члена профсоюза – 5%
Скидка действует при предъявлении карты Профсоюзного дисконта Удмуртской Республики.
Скидка ветеранам радиационных аварий – 5%
Скидка действует при предъявлении ветеранского удостоверения.
Внимание! Скидки не суммируются с другими скидками и акциями (в том числе с ранним бронированием).
На тур начисляется одна из доступных скидок, которая является максимальной.
Скидка предоставляется по предварительной договоренности с менеджером.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.