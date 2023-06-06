Сплав по реке Березовая

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Предлагаем вам новое незабываемое путешествие на Северный Урал.

Вас ожидает спокойный, душевный сплав по таежной реке Березовой, причудливые формы каменных исполинов, таинственные глубины пещер, бескрайная тайга вдали от всей цивилизации.
Сплав по реке Березовая
Сплав по реке Березовая
Сплав по реке Березовая
Сплав по реке Березовая
Сплав по реке Березовая
Сплав по реке Березовая
Сплав по реке Березовая
Сплав по реке Березовая
Сплав по реке Березовая
Сплав по реке Березовая
Сплав по реке Березовая
Сплав по реке Березовая
Сплав по реке Березовая
Сплав по реке Березовая
Сплав по реке Березовая
Сплав по реке Березовая
Сплав по реке Березовая
Ближайшие даты:
6
июн

Что вас ожидает:

Жаркая банька
Жаркая банька
Попаримся в походной бане на берегу и сразу окунемся в прохладную воду реки
Самый древний город Урала
Самый древний город Урала
Мы словно перенесемся в прошлое, гуляя по улочкам города Чердынь
Душевный сплав
Душевный сплав
Услышим тишину, увидим нетронутую цивилизацией тайгу и ощутим себя частью природы

Программа тура по дням

1 день

Встреча, ночной переезд до места начала тура

Сбор в 19:00 (время местное) на парковке у ТЦ “Старик Хоттабыч” (г. Ижевск, ул. Горького, 37).

По договоренности с менеджером возможно присоединиться к группе в городе Пермь (07.06.2023 примерно в 02:00-03:00 по местному времени).

Выезд в п. Ныроб (Пермский край).

Расстояние около 650 км.

2 день

Прибытие на место начала сплава. Прогулка по Бужуйским камням

Прибытие в Ныроб.

Пересаживаемся на внедорожный транспорт и едем до п. Вижай, 80 км.

Прибытие в Вижай к ручью Бужуй.

Прогулка по Бужуйским камням.

Сборка катамаранов.

Ночевка в палатках.

Прибытие на место начала сплава. Прогулка по Бужуйским камнямПрибытие на место начала сплава. Прогулка по Бужуйским камнямПрибытие на место начала сплава. Прогулка по Бужуйским камнямПрибытие на место начала сплава. Прогулка по Бужуйским камням
3 день

Начало сплава. Пещера Холодная

Инструктаж по технике безопасности.

Начало сплава.

Прогулка в пещеру Холодная.

Протяженность водного маршрута: 14 км.

Ночевка в палатках.

Начало сплава. Пещера ХолоднаяНачало сплава. Пещера ХолоднаяНачало сплава. Пещера ХолоднаяНачало сплава. Пещера Холодная
4 день

Дневка

Дневка.

Прогулки на камень Пехач (высота 100 м), грот Череп и в пещеру Медео.

Походная баня.

Ночевка в палатках.

ДневкаДневкаДневкаДневка
5 день

Продолжение сплава

Продолжение сплава.

Прогулка на камень Еран (высота 120 м).

Протяженность водного маршрута: 21 км.

Ночевка в палатках.

Продолжение сплаваПродолжение сплаваПродолжение сплаваПродолжение сплава
6 день

Завершение сплава. Поселок Ныроб и город Чердынь

Завершение сплава в п. Валай.

Протяженность водного маршрута: 7 км.

На внедорожном транспорте отправляемся в п. Ныроб, 50 км.

Прибытие в поселок Ныроб, прогулка на Узкую улочку.

Пересаживаемся в наш автобус и выезжаем домой.

Расстояние около 650 км.

По пути заедем в город Чердынь и посмотрим местные достопримечательности.

Завершение сплава. Поселок Ныроб и город ЧердыньЗавершение сплава. Поселок Ныроб и город ЧердыньЗавершение сплава. Поселок Ныроб и город ЧердыньЗавершение сплава. Поселок Ныроб и город Чердынь
7 день

Прибытие в г. Ижевск

Ориентировочное время прибытия в г. Ижевск 11:00 (время местное).

Проживание

Тур предусматривает проживание в палатках и два ночных переезда в автобусе.

Варианты проживания

Палаточный лагерь

4 ночи

Проживание в туристических палатках по маршруту.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер в обе стороны
  • Заброска на внедорожном транспорте
  • Туристическое питание на маршруте
  • Всё необходимое групповое и костровое снаряжение (бензопила, котлы, кухонные принадлежности и т. д.)
  • Аренда инвентаря для сплава (плавсредства, жилеты, весла)
  • Палатки, спальники, коврики
  • Работа инструктора-проводника
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Ижевск/г. Пермь и обратно
  • Питание в кафе во время трансфера
  • Страхование
Место начала и завершения?
г. Ижевск / г. Пермь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • копии документов в герметичной упаковке: паспорт, свидетельство о рождении ребенка, полис ОМС (при наличии полис ДМС, страховки);
  • рюкзак или дорожная сумка;
  • маленький рюкзачок;
  • КЛМН (кружка, ложка, миска, нож);
  • термос или бутылка для воды;
  • портативное зарядное устройство – по желанию;
  • сидушка туристическая (она же точка или хоба);
  • налобный фонарь, запасной комплект батареек;
  • крем от загара, солнцезащитные очки;
  • упаковка плотных мусорных пакетов;
  • индивидуальная аптечка;
  • предметы гигиены, полотенце;
  • хозяйственные или спортивные перчатки;
  • средство от комаров и клещей;
  • дождевик;
  • купальник или плавки;
  • головной убор;
  • резиновые сапоги – при холодной погоде или если в программе тура есть пещеры;
  • шлепки;
  • кроссовки;
  • одежда для сна;
  • пара комплектов одежды по погоде;
  • дополнительный комплект одежды (желательно болоневый костюм) – если в программе тура есть пещеры.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Есть ли скидки в туре?

Стоимость тура для детей от 8 до 15 лет – 16 600 руб.

Скидка для пенсионеров и ветеранов труда – 5%

Скидка действует при предъявлении пенсионного или ветеранского удостоверения.

Скидка многодетным семьям – 5%

Скидка действует при предъявлении удостоверения многодетной семьи.

Скидка по дисконтной карте члена профсоюза – 5%

Скидка действует при предъявлении карты Профсоюзного дисконта Удмуртской Республики.

Скидка ветеранам радиационных аварий – 5%

Скидка действует при предъявлении ветеранского удостоверения.

Внимание! Скидки не суммируются с другими скидками и акциями (в том числе с ранним бронированием).

На тур начисляется одна из доступных скидок, которая является максимальной.

Скидка предоставляется по предварительной договоренности с менеджером.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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