Весенний сплав по реке Большой Инзер

5
3 отзыва
Программа по дням
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Ответы на вопросы
Большой Инзер протекает по Республике Башкортостан по красивой гористой местности, поросшей лесом.

Условно эту реку делят на две части: первая часть, до впадения реки Малый Инзер – это узкое русло реки, быстрое течение, настоящая горная река и вторая часть, более широкая и спокойная. После бурного спуска путешественники смогут насладиться красотами здешней природы. Яркая зелень, скалистые горы, остроконечные пихты оставят неизгладимый след в душах туристов. За 5 дней вы покорите более 100 км по воде.

Этот маршрут отличается от других почти полным отсутствием населённых пунктов, что позволяет сполна насладиться природой и тишиной.
Весенний сплав по реке Большой Инзер
Весенний сплав по реке Большой Инзер
Весенний сплав по реке Большой Инзер
Весенний сплав по реке Большой Инзер
Весенний сплав по реке Большой Инзер
Весенний сплав по реке Большой Инзер
Весенний сплав по реке Большой Инзер
Весенний сплав по реке Большой Инзер
Весенний сплав по реке Большой Инзер
Весенний сплав по реке Большой Инзер
Весенний сплав по реке Большой Инзер
Весенний сплав по реке Большой Инзер
Весенний сплав по реке Большой Инзер
Весенний сплав по реке Большой Инзер
Весенний сплав по реке Большой Инзер
Весенний сплав по реке Большой Инзер
Весенний сплав по реке Большой Инзер
Ближайшие даты:
28
апр

Что вас ожидает:

Природа Южного Урала
Природа Южного Урала
Вас ждут контрасты пробуждающейся природы: нежность подснежников и суровость многовековых пихт, скалистые берега и кручи Уральских гор
Пороги Большого Инзера
Пороги Большого Инзера
Резкие повороты, стремительный поток воды и бурные пороги – извилистый Большой Инзер не даст вам скучать
Вдали от суеты
Вдали от суеты
Ночевки в палатке, туристическая баня на речных камнях и вечера у костра, что еще нужно для отличного отдыха!

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Пермь. Переезд в район деревни Карталы

7:00 Выезд группы из Перми.

19:00 Ориентировочное время прибытия группы в район д. Карталы.

Разбиваем лагерь и готовим ужин.

Собираем катамараны.

Отдыхаем после долгой дороги.

Прибытие в Пермь. Переезд в район деревни КарталыПрибытие в Пермь. Переезд в район деревни КарталыПрибытие в Пермь. Переезд в район деревни Карталы
2 день

Начало сплава по реке Большой Инзер (35 км)

8:00 – 9:00 Завтрак.

9:00 – 10:00 Сбор лагеря, погрузка катамаранов.

10:00 – 14:00 Сплав по реке Большой Инзер.

Осмотр гор: Багайкина 662 м, Рыбаковы 560 м и Ерматау 683,1 м.

По возможности и при наличии свободного времени – восхождение на прибрежные горы.

14:00 – 15:00 Обед.

15:00 – 19:00 Продолжение сплава по реке Большой Инзер.

С 19:00 Разбивка лагеря.

Ужин.

Классическая туристическая баня (парилка) на речных камнях (по возможности).

Сплав 35 км.

Начало сплава по реке Большой Инзер (35 км)Начало сплава по реке Большой Инзер (35 км)Начало сплава по реке Большой Инзер (35 км)Начало сплава по реке Большой Инзер (35 км)
3 день

Продолжение сплава (45 км). Прохождение порога Сарышта

8:00 – 9:00 Завтрак.

9:00 – 10:00 Сбор лагеря, погрузка катамаранов.

10:00 – 18:00 Продолжение сплава.

Осмотр и прохождение порога Сарышта 3-ей категории сложности.

Осмотр горы Салдыс 616 м.

В течении дня обед.

Осмотр гор Яшуксулук 525 м и Тылумбуй 450,6 м.

По возможности и при наличии свободного времени – восхождение на прибрежные горы.

С 19:00 Разбивка лагеря.

Ужин.

Классическая туристическая баня (парилка) на речных камнях (по возможности).

Сплав 45 км.

Продолжение сплава (45 км). Прохождение порога СарыштаПродолжение сплава (45 км). Прохождение порога СарыштаПродолжение сплава (45 км). Прохождение порога СарыштаПродолжение сплава (45 км). Прохождение порога СарыштаПродолжение сплава (45 км). Прохождение порога Сарышта
4 день

Завершение сплава (30 км)

7:00 – 8:00 Завтрак.

8:00 – 10:00 Сбор лагеря и катамаранов.

10:00 – 16:00 Продолжение сплава до села Инзер.

В течении дня обед.

19:00 Прибытие.

Разбор снаряжения, погрузка вещей в автобус.

Ужин.

21:00 Ориентировочное время отправления группы в Пермь.

Сплав 30 км.

Завершение сплава (30 км)Завершение сплава (30 км)Завершение сплава (30 км)Завершение сплава (30 км)
5 день

Возвращение в Пермь. Отправление домой

9:00 Ориентировочное время возвращения группы в Пермь.

Проживание

Тур предусматривает проживание в палатках по пути следования.

Стоимость тура на 1 чел. – 10 710 руб.

Скидка предоставляется пассажирам с местами на последнем ряду с неоткидными спинками сидений – 500 руб. /чел.

Варианты проживания

Палаточный лагерь

4 ночи

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер (комфортабельный автобус)
  • Отличное трехразовое питание
  • Услуги инструктора по туризму (помощников инструктора и поваров в зависимости от группы)
  • Экскурсии по программе
  • Страхование во время автобусной перевозки
  • Аренда снаряжения общего пользования (катамараны, бензопила, тенты, костровое и т. д.)
  • Аренда личного снаряжения (место в палатке, туристический коврик, спальник с подголовником t -5°С и доп. спальник на палатку, страховочный жилет*, каска)
  • Организация классической туристической бани (парилка) на речных камнях (по возможности)
  • Минимальное освещение на стоянке (один или несколько прожекторов)
  • Походный туалет (один или несколько)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Пермь и обратно
  • Туристическая страховка (страхование туриста на случаи получения травм во время реализации Туристического продукта на сумму максимальной выплаты 300 000 (триста тысяч) рублей) – 650 р/чел
Место начала и завершения?
Пермь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Туалетные и банные принадлежности (на сплаве бани походные, туристические).
  2. К,Л,М,Н (кружка, миска, ложка, нож складной или в ножнах)
  3. Обувь: сапоги резиновые (лучше с высоким голенищем), обувь для восхождений и легкую быстросохнущую обувь (можно пластиковые шлепанцы).
  4. Штормовой костюм. Это верхняя одежда туриста: куртка ("штормовка") и брюки (полукомбинезон). Изготавливается из плотной, непродуваемой ткани (обычно из тонкого брезента) с водоотталкивающей пропиткой; имеет 6-8 наружных и внутр. карманов с застёжками "молния", чтобы в них не попадал песок или снег (если "молний" нет, желательно их вшить).
  5. Сменку одежды, белья, носков, обуви.
  6. От солнца: головной убор с козырьком, косметические средства, легкая одежда с рукавами, солнцезащитные очки (по желанию).
  7. Защита от дождя (как вариант П/Э накидка – китайский дождевик).
  8. Репеллент от насекомых и акарицидные средства против клещей (можно универсальные средства по типу рефтамида "Таежный").
  9. Иголку, нитку, 2-3 пуговицы, спички в непромокаемой упаковке.
  10. Рюкзак, гермомешок (в дождливую погоду).
  11. Перчатки с пупырышками 2-3 пары (можно использовать обычные рабочие перчатки). Для защиты рук во время лагерной работы и для защиты от солнца в пик его активности.
  12. Налобный фонарь с запасными батарейками.
  13. Бутылку 1,5 л с питьевой водой (чтобы было место, куда набирать личную питьевую воду на маршруте) или термос.
  14. Хоба (сидушка на резинке), для возможности комфортно сидеть на любой поверхности (в том числе сырой и холодной).
  15. Повербанк для зарядки своих гаджетов.
  16. Для сна в спальниках – нательное белье. Если Вы знаете, что часто мерзнете, то лучше взять с собой комплект термобелья для сна и теплые носки, без тугой резинки.
  17. Личные медикаменты, если у вас есть определенные заболевания или предпочтения по препаратам. Групповая аптечка носит общий характер.

Документы:

  1. Паспорт – тот, на который куплен билет.
  2. Полис ОМС – обязательно!
  3. Герметичная упаковка для документов – можно купить, а можно взять плотный п/э пакет на застёжке, по размеру паспорта.
Какова стоимость аренды палатки?

Двухместная палатка на одного человека – 500 р/чел.

Трехместная палатка на двоих (за 1 место) – 300 р/чел.

Четырехместная палатка на троих (за 1 место) – 250 р/чел.

Какое питание на маршруте?

Питание сытное и разнообразное: мясо в первые дни (например: свинина, говядина, баранина, курица), тушенка в последние дни, овощи, фрукты, натуральный кофе и т. д.

Один из вариантов меню на день:

  • завтрак – омлет с ветчиной и помидорами, бутерброды с сыром, ветчиной и огурцом;
  • обед – сырный суп, салат из огурцов с помидорами и зеленью;
  • ужин – гречка походная с тушенкой, салат фасолька.

* Меню может незначительно изменяться. Приёмы пищи могут меняться местами в связи с объективными факторами во время прохождения маршрута

Как обеспечивается безопасность на маршруте?
  1. Минимум один сотрудник на маршруте с навыками оказания первой помощи, прошедший обучение в «Пермской краевой школе медицины катастроф» по программе «Первая помощь по спасению и поддержанию жизни пострадавших в ЧС».
  2. Расширенная групповая аптечка первой помощи (в том числе со средствами для СЛР, спас. одеялами и косынками и т. д.).
  3. Наличие раций (у инструкторов).
  4. Регистрация группы в МЧС.
Чем предстоит заниматься в лагере?

Туристы под чутким руководством и непосредственном участии инструктора, занимаются общественными делами, например: разбивке лагеря, заготовке дров, приготовлении питания, сбором\разбором катамаранов и т. д.

Туристы самостоятельно ставят предоставленные палатки, укладывают в них предоставленные коврики и спальники. После ночлега спальники, коврики, палатки аккуратно складываются и сдаются в общий инвентарь. Если Вы не умеете пользоваться данным снаряжением, Вам обязательно помогут инструктора и их помощники!

Почему выдаются страховочные жилеты, а не спасательные?

Основное отличие жилетов состоит в том, что страховочные жилеты созданы для того, чтобы помочь человеку плыть, если его лодка (или другое маленькое судно) перевернулась, а спасательные жилеты удерживают на плаву без необходимости самостоятельно плыть, с удержанием в том числе человека без сознания. Спасательные жилеты препятствуют нормальному плаванию и поэтому не подходят для сплавов по местным небольшим рекам. Например, если судно перевернётся во время прохождения порога, или же Вы будете просто плавать в жаркие дни в спасательном жилете, спасательный жилет будет мешать вашему возвращению на судно, а вот страховочный жилет поможет вам плыть, т. к. не будет ограничивать ваши движения.

Какое расстояние мы преодолеем на маршруте?

Длина автобусной части составит 1480 км, а длина водной части – 140 км.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Р
27 фев 2018
Огромное спасибо,"Компас", за прекрасную организацию тура "Гора Уван 23-24.02.18г." В горы поднималась впервые. Когда увидела Уван вдали подумала, что никогда не поднимусь туда. Благодаря опытному инструктору Сергею я сделала это! Его советы по правильному дыханию, скорости восхождения и восстановлению сил запомню навсегда. Да и повар он замечательный, попадала и раньше в поездки с ним. Отдельное спасибо водителю Сергею, долгий путь пролетел незаметно, а на обратном пути только любовались красотами нашей природы.
Н
11 фев 2018
Вчера вернулась из поездки на Полюд. С Золотым компасом ездила впервые, все очень понравилось! Отличная организация, интересная путевая экскурсия, интересная экскурсия в музее заповедника "Вишерский, вкусный и сытный обед, приготовленный самим Алексеем Зотиковым! Проезжая Соликамск, из окна автобуса видела красивые храмы, захотелось побывать. Раньше была экскурсия Чердынь - Ныроб - Соликамск. Сейчас что-то нет. Может вы попробуете организовать? Меня запишите первой!
Н
5 фев 2018
Добрый день! Хочу поблагодарить за организацию тура на Усьвинские столбы! Оооочень всё понравилось: добрые и отзывчивые - гид, водитель, повар. Доброжелательные люди, и конечно же потрясающая природа!!! Ездили впервые, а сейчас понимаю, что обязательно поеду с этой надёжной командой: никаких проблем, всё чётко, вовремя, профессионально!!!!!!! Спасибо ещё раз огромное, эмоций - куча

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