Условно эту реку делят на две части: первая часть, до впадения реки Малый Инзер – это узкое русло реки, быстрое течение, настоящая горная река и вторая часть, более широкая и спокойная. После бурного спуска путешественники смогут насладиться красотами здешней природы. Яркая зелень, скалистые горы, остроконечные пихты оставят неизгладимый след в душах туристов. За 5 дней вы покорите более 100 км по воде.
Этот маршрут отличается от других почти полным отсутствием населённых пунктов, что позволяет сполна насладиться природой и тишиной.
апр
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Пермь. Переезд в район деревни Карталы
7:00 Выезд группы из Перми.
19:00 Ориентировочное время прибытия группы в район д. Карталы.
Разбиваем лагерь и готовим ужин.
Собираем катамараны.
Отдыхаем после долгой дороги.
Начало сплава по реке Большой Инзер (35 км)
8:00 – 9:00 Завтрак.
9:00 – 10:00 Сбор лагеря, погрузка катамаранов.
10:00 – 14:00 Сплав по реке Большой Инзер.
Осмотр гор: Багайкина 662 м, Рыбаковы 560 м и Ерматау 683,1 м.
По возможности и при наличии свободного времени – восхождение на прибрежные горы.
14:00 – 15:00 Обед.
15:00 – 19:00 Продолжение сплава по реке Большой Инзер.
С 19:00 Разбивка лагеря.
Ужин.
Классическая туристическая баня (парилка) на речных камнях (по возможности).
Сплав 35 км.
Продолжение сплава (45 км). Прохождение порога Сарышта
8:00 – 9:00 Завтрак.
9:00 – 10:00 Сбор лагеря, погрузка катамаранов.
10:00 – 18:00 Продолжение сплава.
Осмотр и прохождение порога Сарышта 3-ей категории сложности.
Осмотр горы Салдыс 616 м.
В течении дня обед.
Осмотр гор Яшуксулук 525 м и Тылумбуй 450,6 м.
По возможности и при наличии свободного времени – восхождение на прибрежные горы.
С 19:00 Разбивка лагеря.
Ужин.
Классическая туристическая баня (парилка) на речных камнях (по возможности).
Сплав 45 км.
Завершение сплава (30 км)
7:00 – 8:00 Завтрак.
8:00 – 10:00 Сбор лагеря и катамаранов.
10:00 – 16:00 Продолжение сплава до села Инзер.
В течении дня обед.
19:00 Прибытие.
Разбор снаряжения, погрузка вещей в автобус.
Ужин.
21:00 Ориентировочное время отправления группы в Пермь.
Сплав 30 км.
Возвращение в Пермь. Отправление домой
9:00 Ориентировочное время возвращения группы в Пермь.
Проживание
Тур предусматривает проживание в палатках по пути следования.
Стоимость тура на 1 чел. – 10 710 руб.
Скидка предоставляется пассажирам с местами на последнем ряду с неоткидными спинками сидений – 500 руб. /чел.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер (комфортабельный автобус)
- Отличное трехразовое питание
- Услуги инструктора по туризму (помощников инструктора и поваров в зависимости от группы)
- Экскурсии по программе
- Страхование во время автобусной перевозки
- Аренда снаряжения общего пользования (катамараны, бензопила, тенты, костровое и т. д.)
- Аренда личного снаряжения (место в палатке, туристический коврик, спальник с подголовником t -5°С и доп. спальник на палатку, страховочный жилет*, каска)
- Организация классической туристической бани (парилка) на речных камнях (по возможности)
- Минимальное освещение на стоянке (один или несколько прожекторов)
- Походный туалет (один или несколько)
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Пермь и обратно
- Туристическая страховка (страхование туриста на случаи получения травм во время реализации Туристического продукта на сумму максимальной выплаты 300 000 (триста тысяч) рублей) – 650 р/чел
- Место начала и завершения?
- Пермь
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Туалетные и банные принадлежности (на сплаве бани походные, туристические).
- К,Л,М,Н (кружка, миска, ложка, нож складной или в ножнах)
- Обувь: сапоги резиновые (лучше с высоким голенищем), обувь для восхождений и легкую быстросохнущую обувь (можно пластиковые шлепанцы).
- Штормовой костюм. Это верхняя одежда туриста: куртка ("штормовка") и брюки (полукомбинезон). Изготавливается из плотной, непродуваемой ткани (обычно из тонкого брезента) с водоотталкивающей пропиткой; имеет 6-8 наружных и внутр. карманов с застёжками "молния", чтобы в них не попадал песок или снег (если "молний" нет, желательно их вшить).
- Сменку одежды, белья, носков, обуви.
- От солнца: головной убор с козырьком, косметические средства, легкая одежда с рукавами, солнцезащитные очки (по желанию).
- Защита от дождя (как вариант П/Э накидка – китайский дождевик).
- Репеллент от насекомых и акарицидные средства против клещей (можно универсальные средства по типу рефтамида "Таежный").
- Иголку, нитку, 2-3 пуговицы, спички в непромокаемой упаковке.
- Рюкзак, гермомешок (в дождливую погоду).
- Перчатки с пупырышками 2-3 пары (можно использовать обычные рабочие перчатки). Для защиты рук во время лагерной работы и для защиты от солнца в пик его активности.
- Налобный фонарь с запасными батарейками.
- Бутылку 1,5 л с питьевой водой (чтобы было место, куда набирать личную питьевую воду на маршруте) или термос.
- Хоба (сидушка на резинке), для возможности комфортно сидеть на любой поверхности (в том числе сырой и холодной).
- Повербанк для зарядки своих гаджетов.
- Для сна в спальниках – нательное белье. Если Вы знаете, что часто мерзнете, то лучше взять с собой комплект термобелья для сна и теплые носки, без тугой резинки.
- Личные медикаменты, если у вас есть определенные заболевания или предпочтения по препаратам. Групповая аптечка носит общий характер.
Документы:
- Паспорт – тот, на который куплен билет.
- Полис ОМС – обязательно!
- Герметичная упаковка для документов – можно купить, а можно взять плотный п/э пакет на застёжке, по размеру паспорта.
- Какова стоимость аренды палатки?
Двухместная палатка на одного человека – 500 р/чел.
Трехместная палатка на двоих (за 1 место) – 300 р/чел.
Четырехместная палатка на троих (за 1 место) – 250 р/чел.
- Какое питание на маршруте?
Питание сытное и разнообразное: мясо в первые дни (например: свинина, говядина, баранина, курица), тушенка в последние дни, овощи, фрукты, натуральный кофе и т. д.
Один из вариантов меню на день:
- завтрак – омлет с ветчиной и помидорами, бутерброды с сыром, ветчиной и огурцом;
- обед – сырный суп, салат из огурцов с помидорами и зеленью;
- ужин – гречка походная с тушенкой, салат фасолька.
* Меню может незначительно изменяться. Приёмы пищи могут меняться местами в связи с объективными факторами во время прохождения маршрута
- Как обеспечивается безопасность на маршруте?
- Минимум один сотрудник на маршруте с навыками оказания первой помощи, прошедший обучение в «Пермской краевой школе медицины катастроф» по программе «Первая помощь по спасению и поддержанию жизни пострадавших в ЧС».
- Расширенная групповая аптечка первой помощи (в том числе со средствами для СЛР, спас. одеялами и косынками и т. д.).
- Наличие раций (у инструкторов).
- Регистрация группы в МЧС.
- Чем предстоит заниматься в лагере?
Туристы под чутким руководством и непосредственном участии инструктора, занимаются общественными делами, например: разбивке лагеря, заготовке дров, приготовлении питания, сбором\разбором катамаранов и т. д.
Туристы самостоятельно ставят предоставленные палатки, укладывают в них предоставленные коврики и спальники. После ночлега спальники, коврики, палатки аккуратно складываются и сдаются в общий инвентарь. Если Вы не умеете пользоваться данным снаряжением, Вам обязательно помогут инструктора и их помощники!
- Почему выдаются страховочные жилеты, а не спасательные?
Основное отличие жилетов состоит в том, что страховочные жилеты созданы для того, чтобы помочь человеку плыть, если его лодка (или другое маленькое судно) перевернулась, а спасательные жилеты удерживают на плаву без необходимости самостоятельно плыть, с удержанием в том числе человека без сознания. Спасательные жилеты препятствуют нормальному плаванию и поэтому не подходят для сплавов по местным небольшим рекам. Например, если судно перевернётся во время прохождения порога, или же Вы будете просто плавать в жаркие дни в спасательном жилете, спасательный жилет будет мешать вашему возвращению на судно, а вот страховочный жилет поможет вам плыть, т. к. не будет ограничивать ваши движения.
- Какое расстояние мы преодолеем на маршруте?
Длина автобусной части составит 1480 км, а длина водной части – 140 км.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.