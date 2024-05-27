Сплавы по рекам на рафтах в Перми

Найдено 9 туров в категории «Сплавы и рафтинг» в Перми, цены от 10 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Гастросплав на каяках по природному парку Пермский
🚶 Пешая
🚣 Прогулки на каяках
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Гастросплав на каяках по природному парку Пермский
Начало: Пермь
23 июля в 10:00
149 900 за человека
Экспресс-сплав на 1 день по Сылве
Авторский тур
1 день
3 отзыва
Экспресс-сплав на 1 день по Сылве
Начало: Пермь
15 июня в 10:00
11 900 за человека
Парк Пермского периода. Сплав на каяках по Вишере
🚣 Прогулки на каяках
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Парк Пермского периода. Сплав на каяках по Вишере
Начало: Пермь
21 авг в 10:00
59 900 за человека
Вишера и хребет Чувал
🚶 Пешая
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Вишера и хребет Чувал
Начало: г. Пермь
21 июня в 10:00
19 июля в 10:00
20 450 за человека
Заповедная Вишера. Мультитур со сплавом и подъемом на гору
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Заповедная Вишера. Мультитур со сплавом и подъемом на гору
Начало: Россия, Пермь
2 авг в 10:00
30 200 за человека
Сплав по реке Вишера и камень Писаный
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Сплав по реке Вишера и камень Писаный
Начало: Пермь
12 июня в 10:00
26 июня в 10:00
от 12 940 за человека
Холодный сплав. Усьва и Каменный город
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Холодный сплав. Усьва и Каменный город
Начало: Пермь
28 окт в 10:00
27 900 за человека
Весенний сплав по реке Большой Инзер
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Весенний сплав по реке Большой Инзер
Начало: Пермь
13 260 за человека
Сплав по Вишере на катамарах и сап бордах 😊
🏄 SUP-прогулки
Авторский тур
2 дня
Сплав по Вишере на катамарах и сап бордах 😊
15 сен в 10:00
10 окт в 10:00
10 за человека

Последние отзывы на туры

  • Э
    Эрика
    27 мая 2024
    Заповедная Вишера. Мультитур со сплавом и подъемом на гору
    Все очень понравилось, и погода и природа и люди!И организация тура!Наш замечательный гид -Шамиль, который старался показать и рассказать все
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    по максимуму!!!! Спасибо большое команде Большой Страны и в частности, менеджеру Большой Страны Ксении Гришиной,за организацию тура!!! С П А С И Б О!!!!

    Все очень понравилось, и погода и природа и люди!И организация тура!Наш замечательный гид -Шамиль, который старалсяВсе очень понравилось, и погода и природа и люди!И организация тура!Наш замечательный гид -Шамиль, который старалсяВсе очень понравилось, и погода и природа и люди!И организация тура!Наш замечательный гид -Шамиль, который старалсяВсе очень понравилось, и погода и природа и люди!И организация тура!Наш замечательный гид -Шамиль, который старалсяВсе очень понравилось, и погода и природа и люди!И организация тура!Наш замечательный гид -Шамиль, который старалсяВсе очень понравилось, и погода и природа и люди!И организация тура!Наш замечательный гид -Шамиль, который старалсяВсе очень понравилось, и погода и природа и люди!И организация тура!Наш замечательный гид -Шамиль, который старалсяВсе очень понравилось, и погода и природа и люди!И организация тура!Наш замечательный гид -Шамиль, который старалсяВсе очень понравилось, и погода и природа и люди!И организация тура!Наш замечательный гид -Шамиль, который старалсяВсе очень понравилось, и погода и природа и люди!И организация тура!Наш замечательный гид -Шамиль, который старался
  • А
    Андрей
    26 февраля 2024
    Парк Пермского периода. Сплав на каяках по Вишере
    Организация выше всяких похвал! Ребята создали позитивную и комфортную атмосферу в путешествии, ощущение что приехал к друзьям в гости!
  • М
    Маргарита
    26 февраля 2024
    Парк Пермского периода. Сплав на каяках по Вишере
    До начала тура компания уже была на связи, отвечала на интересующиеся вопросы. Организаторы очень ответственные ребята! Потрясающая работа. На комфортных
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    машинах доставили до места. Заселили в домике, где было все необходимое: фен, тапочки, полотенца, чай, кофе, микроволновка, чайник, обогреватель, комнаты теплые, вода теплая всегда в доступе, хорошо и очень вкусно кормили, в первый день был очень вкусный гриль вечером. Входила баня вечером первого дня в стоимость тура. Даже выдавали в туре дополнительные утепленные плащи, поверх своей одежды, чтобы не замерзнуть на снегоходах и пледы. Гиды были энтузиастами, очень интересно рассказывали, всегда были вовлечены в разговор, с ними было очень приятно общаться. Гиды так же производили фото съемку желающих в туре. Буду всем советовать этих организаторов.

  • О
    Ольга
    14 февраля 2024
    Парк Пермского периода. Сплав на каяках по Вишере
    Все было отлично организовано.
    Все было отлично организованоВсе было отлично организованоВсе было отлично организованоВсе было отлично организовано
  • И
    Ирина
    30 января 2024
    Дикая Парма. Экскурсионный тур по Пермскому краю
    Все очень хорошо, просто сказка, безумные скалы, ласковые снега. Изумительный сказочный город. Счастье здесь!!!
    Все очень хорошо, просто сказка, безумные скалы, ласковые снега. Изумительный сказочный город. Счастье здесь!!!Все очень хорошо, просто сказка, безумные скалы, ласковые снега. Изумительный сказочный город. Счастье здесь!!!Все очень хорошо, просто сказка, безумные скалы, ласковые снега. Изумительный сказочный город. Счастье здесь!!!Все очень хорошо, просто сказка, безумные скалы, ласковые снега. Изумительный сказочный город. Счастье здесь!!!Все очень хорошо, просто сказка, безумные скалы, ласковые снега. Изумительный сказочный город. Счастье здесь!!!Все очень хорошо, просто сказка, безумные скалы, ласковые снега. Изумительный сказочный город. Счастье здесь!!!Все очень хорошо, просто сказка, безумные скалы, ласковые снега. Изумительный сказочный город. Счастье здесь!!!Все очень хорошо, просто сказка, безумные скалы, ласковые снега. Изумительный сказочный город. Счастье здесь!!!Все очень хорошо, просто сказка, безумные скалы, ласковые снега. Изумительный сказочный город. Счастье здесь!!!Все очень хорошо, просто сказка, безумные скалы, ласковые снега. Изумительный сказочный город. Счастье здесь!!!
  • Д
    Дмитрий
    4 декабря 2023
    Заповедная Вишера. Мультитур со сплавом и подъемом на гору
    С организацией все отлично, проблем нет.
  • Л
    Людмила
    28 сентября 2023
    Заповедная Вишера. Мультитур со сплавом и подъемом на гору
    Шикарно! Мне всегда все нравиться! Особенно с Большой Страной. Предыдущую свою поездку на Сахалин, я вам "изменила" и очень пожалела!
  • А
    Андрей
    15 сентября 2023
    Весенний сплав по реке Большой Инзер
    Что сказать? Все скверно: все дни нас поливало сверху, мокрая одежда, обувь, мокрый лес, кусты, трава. А реки обмелели, то
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    и дело скребли по камням, приходилось спрыгивать и вытаскивать катамаран. Короче, не обеспечили ни погоду, ни природу. А к организации нареканий нет. Транспорт и туда, и обратно подавался четко, вовремя, вёз хорошо. Отличный гид-инструктор Алексей, вёл уверенно, спокойно, со знанием дела и с веселым расположением духа. И повар-завхоз Александра -молодец! Весело, с улыбочкой, быстро, четко: костёр горит, продукты режутся, котлы шкварчат. Пища отменного качества, достаточного вполне количества. Разнообразие вкусных блюд. Без повторов! Обеспечение инвентарем так же на уровне: всего хватало - палаток, спальников, пенок, посуды, топоров… Короче, принимающая сторона отлично подготовил и провёл наш сплав!

  • Н
    Нонна
    14 августа 2023
    Сплав по реке Вишера и камень Писаный
    Господа, как шикарно у нас прошёл сплав. Всё было чудесно, грамотные и надёжные инструктора, группа подобралась очень великолепная, красота края завораживающая. Очень рада, что выбрали вас. Премию за очень хорошую работу ИНСТРУКТОРАМ
  • Е
    Екатерина
    1 августа 2023
    Вишера и хребет Чувал
    Мы побывали в туре "Вишера и хребет Чувал" 20.07.23 - 27.07.23 Блестящая организация всего процесса, хорошо продуманный маршрут, отличная разнообразная кухня,
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    твердая уверенность во всех решениях на пути маршрута. На сплаве не было связи и это оказалось плюсом. Вся команда участников и инструкторов погрузилась на 8 дней в жизнь общины, где каждый был важной и значимой её частью, получилась отличная команда! Распорядок дня радовал каждого. А какая шикарная баня была на маршруте! Особая благодарность нашим инструкторам, настоящим профессионалам своего дела: Дмитрию и Ирине - вы супер! Всё рассказали, показали, научили. Мы в восторге! Обязательно пойдём ещё в такие водные походы.

    Мы побывали в туре &quot;Вишера и хребет Чувал&quot; 20.07.23 - 27.07.23Мы побывали в туре &quot;Вишера и хребет Чувал&quot; 20.07.23 - 27.07.23Мы побывали в туре &quot;Вишера и хребет Чувал&quot; 20.07.23 - 27.07.23Мы побывали в туре &quot;Вишера и хребет Чувал&quot; 20.07.23 - 27.07.23Мы побывали в туре &quot;Вишера и хребет Чувал&quot; 20.07.23 - 27.07.23Мы побывали в туре &quot;Вишера и хребет Чувал&quot; 20.07.23 - 27.07.23Мы побывали в туре &quot;Вишера и хребет Чувал&quot; 20.07.23 - 27.07.23Мы побывали в туре &quot;Вишера и хребет Чувал&quot; 20.07.23 - 27.07.23Мы побывали в туре &quot;Вишера и хребет Чувал&quot; 20.07.23 - 27.07.23

Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Сплавы и рафтинг»

Самые популярные туры этой рубрики в Перми
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 9
  1. Гастросплав на каяках по природному парку Пермский
  2. Экспресс-сплав на 1 день по Сылве
  3. Парк Пермского периода. Сплав на каяках по Вишере
  4. Вишера и хребет Чувал
  5. Заповедная Вишера. Мультитур со сплавом и подъемом на гору
Какие места ещё посмотреть в Перми
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Каменный Город
  2. Усьвинские столбы
Сколько стоит тур в Перми в июне 2024
Сейчас в Перми в категории "Сплавы и рафтинг" можно забронировать 9 авторских туров от 10 до 149 900. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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