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Авторский тур
5 дней
Гастросплав на каяках по природному парку Пермский
Начало: Пермь
23 июля в 10:00
149 900₽ за человека
Авторский тур
1 день
Экспресс-сплав на 1 день по Сылве
Начало: Пермь
15 июня в 10:00
11 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Парк Пермского периода. Сплав на каяках по Вишере
Начало: Пермь
21 авг в 10:00
59 900₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Вишера и хребет Чувал
Начало: г. Пермь
21 июня в 10:00
19 июля в 10:00
20 450₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Заповедная Вишера. Мультитур со сплавом и подъемом на гору
Начало: Россия, Пермь
2 авг в 10:00
30 200₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Сплав по реке Вишера и камень Писаный
Начало: Пермь
12 июня в 10:00
26 июня в 10:00
от 12 940₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Холодный сплав. Усьва и Каменный город
Начало: Пермь
28 окт в 10:00
27 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Весенний сплав по реке Большой Инзер
Начало: Пермь
13 260₽ за человека
Авторский тур
2 дня
15 сен в 10:00
10 окт в 10:00
10₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЭЭрика27 мая 2024Все очень понравилось, и погода и природа и люди!И организация тура!Наш замечательный гид -Шамиль, который старался показать и рассказать все
- ААндрей26 февраля 2024Организация выше всяких похвал! Ребята создали позитивную и комфортную атмосферу в путешествии, ощущение что приехал к друзьям в гости!
- ММаргарита26 февраля 2024До начала тура компания уже была на связи, отвечала на интересующиеся вопросы. Организаторы очень ответственные ребята! Потрясающая работа. На комфортных
- ООльга14 февраля 2024Все было отлично организовано.
- ИИрина30 января 2024Дикая Парма. Экскурсионный тур по Пермскому краюВсе очень хорошо, просто сказка, безумные скалы, ласковые снега. Изумительный сказочный город. Счастье здесь!!!
- ДДмитрий4 декабря 2023С организацией все отлично, проблем нет.
- ЛЛюдмила28 сентября 2023Шикарно! Мне всегда все нравиться! Особенно с Большой Страной. Предыдущую свою поездку на Сахалин, я вам "изменила" и очень пожалела!
- ААндрей15 сентября 2023Что сказать? Все скверно: все дни нас поливало сверху, мокрая одежда, обувь, мокрый лес, кусты, трава. А реки обмелели, то
- ННонна14 августа 2023Господа, как шикарно у нас прошёл сплав. Всё было чудесно, грамотные и надёжные инструктора, группа подобралась очень великолепная, красота края завораживающая. Очень рада, что выбрали вас. Премию за очень хорошую работу ИНСТРУКТОРАМ
- ЕЕкатерина1 августа 2023Мы побывали в туре "Вишера и хребет Чувал" 20.07.23 - 27.07.23 Блестящая организация всего процесса, хорошо продуманный маршрут, отличная разнообразная кухня,
Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Сплавы и рафтинг»
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