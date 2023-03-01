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Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Перми. Кунгурская ледяная пещера. Уральская гастрономия
Обзорная экскурсия по Перми с посещением самых известных достопримечательностей.
Сегодня Пермь – это очаровательный уголок России, сохранивший немало зданий дореволюционной эпохи – настоящих архитектурных жемчужин, и бурно развивающийся технополис.
Город является родиной известных на всю страну IT-технологий и сервисных роботов Промобот.
На экскурсии окунемся сразу в три исторические эпохи Перми и познакомимся с основателем города – Василием Татищевым.
Первая остановка на пути в царство древней Чуди – Кунгурская ледяная пещера.
Уникальный памятник природы Урала появился примерно 10-12 тыс. лет назад.
Прогуляемся по пещере, заглянем в ее самые удивительные гроты, увидим сталагмиты и сталактиты, прозрачные пещерные озера, познакомимся с Пещерным Духом и отыщем следы чудских племен.
Переезд в Пермь, размещение в гостинице.
Далее Вас ждет необычный ужин, состоящий из блюд уральской гастрономии.
Как вам пирожки из пистиков? Или пельмешки из щуки? А, может быть, угоститесь морковным или травяным чаем с кундюмами и попробуете уральские разносолы?
Все самое вкусное, необычное и интересное мы включили в меню.
Такие блюда можно попробовать только в Перми!
Кудымкар
Завтрак в гостинице.
Переезд в Кудымкар.
Кудымкар – столица коми-пермяцкого округа.
Он полон этнических сюжетов, аутентичных развлечений, национальных блюд и национального колорита.
Впервые в письменных источниках город упоминается в 1579 году, однако народы, населяющие этот край, пришли сюда гораздо раньше.
Здесь до сих пор живы языческие обряды и традиции.
Познакомимся с ними поближе!
В этноцентре нас ждут мастер-классы по набойке и ковроткачеству, коми-пермяцкому языку и изготовлению куклы-оберега.
Завершим знакомство с Кудымкаром гастрономическим обедом.
Натуральные продукты, ягоды, грибы и овощи – в основе блюд, приготовленных по рецептам наших предков, удивят вас и очаруют.
Вы попробуете коми-пермяцкое пиво сур – густое, терпкое и хмельное, а также аутентичную выпечку и десерты.
На обратном пути заведем в мастерскую “Дарица”, чтобы купить сувениры на память.
Возвращение в Пермь к отелю.
Свободное время.
Каменный город. Музей КУБа. Курорт «Губаха»
Завтрак.
Освобождение номеров.
Встреча с гидом в холле отеля.
Переезд в Каменный город.
Красивые скальные массивы образуют пространство, напоминающее своими очертаниям дома и улицы старого, заброшенного города. Каменный город так необычен в своей первозданной красоте, что давно снискал славу среди кинематографистов.
Он не раз становился площадкой для съемок фильмов и сериалов.
Ученые до сих пор пытаются разгадать тайны Каменного города.
Возможно, это место было тем самым, где обитала пермская Чудь?
После Каменного города отправимся в Музей КУБа.
Это выставочная площадка истории и достижений Кизеловского угольного бассейна.
Когда-то фраза “Даешь стране угля! ” была лозунгом первых пятилеток, а словосочетание "кизеловский уголь" было паролем, по которому узнавали тех, кто шел в авангарде технического прогресса.
В Музее побываем на экскурсии в темноте и почувствуем себя настоящими шахтерами.
Узнаем секреты горняцкой жизни из первых уст и даже пролистаем кулинарную книгу одной шахтерской семьи.
После музея отправимся на всесезонный курорт “Губаха”.
Прокатимся по кресельной канатной дороге, а затем поужинаем на вершине горы.
Изюминкой вечера станет дегустация крафтового пива губахинской пивоварни.
А если повезет, то увидим удивительной красоты закат вдоль горного массива Губахи.
Размещение в гостинице.
Соликамск. Музей соли. Музейно-выставочный центр компании «Уралкалий»
Завтрак.
Переезд в Соликамск.
Соликамск – древнейший город Пермского края.
На обзорной экскурсии увидим красивейший исторический ансамбль из нескольких храмов и Дома воеводы в самом центре города, сфотографируемся с композицией "хлеб-соль" и попробуем на вкус соляной рассол.
В Музее соли узнаем, почему пермяки носят звание “соленые уши”.
Самые настоящие сокровища откроются нам в Музейно-выставочном центре компании "Уралкалий".
Это единственный в России музейно-выставочный центр, посвящённый истории становления и развития калийной промышленности.
На одной площадке соседствуют калийные шахты 30-х годов, огромные детали современных горных комбайнов, мультимедийные комплексы и даже интерактивная калийная лаборатория!
Размещение в гостинице.
Чердынь
Завтрак.
Переезд в Чердынь.
Чердынь входит в 5-ку старейших городов России.
Уникальные храмы и купеческие особняки, извилистые улочки, тянущиеся вдоль холмов, множество легенд и историй, связанных с местами, где когда-то кипела жизнь и велась оживленная торговля с городами Русского Севера.
На обзорной экскурсии увидим и посчитаем холмы, на которых расположен город.
Примерим на себя гигантский след богатыря Полюда и увидим гору, на которой обитал страж Перми Великой.
Узнаем, чем торговали чердынские купцы и почему их называли "кормильцами".
В выставочном зале краеведческого музея познакомимся с пермскими деревянными богами.
Ведь именно они стали переходным этапом на пути от язычества к христианству.
В визит-центре “На семи холмах” нас ждет обед из чердынских специалитетов: вкуснейшие шаньги, именуемые в центральной России ватрушками, грибные ушки – блюдо, которое можно попробовать только здесь!
В Музее веры увидим фреску, от которой у американских туристов перехватывало дух и послушаем легенду, как в Пермском крае все еще существует обычай “поминать чудь”.
На старые кладбища несут блины и оставляют их там со словами: “Помяни, Господи, чудского дедушку, чудскую бабушку! ”.
Как ни жаль расставаться с Пермским краем, но мы говорим вам “до свиданья! ” и, конечно, будем ждать новой встречи!
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|2-3-местное
|1-местное
|48 500
|54 300
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в отеле
- Питание по программе (4 завтрака, 5 обедов, 2 ужина)
- Транспортное обслуживание автобусом тур. класса / минивэном
- Сопровождение экскурсоводом
- Экскурсии по программе, включая входные билеты
- Страховка на автобусный проезд
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до Перми и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Личные расходы
- Сувениры
- Место начала и завершения?
- Пермь
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документы, страховой полис;
- фотоаппарат;
- деньги на сувениры;
- удобную одежду и обувь;
- теплую одежду и закрытую удобную обувь (для посещения Кунгурской ледяной пещеры).
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Есть ли скидки в туре?
Детям от 6 до 14 лет (включительно) предоставляется скидка 400 руб.
Пенсионерам предоставляется скидка 100 руб.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.