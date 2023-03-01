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Обзорная экскурсия по Перми. Кунгурская ледяная пещера. Уральская гастрономия

Обзорная экскурсия по Перми с посещением самых известных достопримечательностей.

Сегодня Пермь – это очаровательный уголок России, сохранивший немало зданий дореволюционной эпохи – настоящих архитектурных жемчужин, и бурно развивающийся технополис.

Город является родиной известных на всю страну IT-технологий и сервисных роботов Промобот.

На экскурсии окунемся сразу в три исторические эпохи Перми и познакомимся с основателем города – Василием Татищевым.

Первая остановка на пути в царство древней Чуди – Кунгурская ледяная пещера.

Уникальный памятник природы Урала появился примерно 10-12 тыс. лет назад.

Прогуляемся по пещере, заглянем в ее самые удивительные гроты, увидим сталагмиты и сталактиты, прозрачные пещерные озера, познакомимся с Пещерным Духом и отыщем следы чудских племен.

Переезд в Пермь, размещение в гостинице.

Далее Вас ждет необычный ужин, состоящий из блюд уральской гастрономии.

Как вам пирожки из пистиков? Или пельмешки из щуки? А, может быть, угоститесь морковным или травяным чаем с кундюмами и попробуете уральские разносолы?

Все самое вкусное, необычное и интересное мы включили в меню.

Такие блюда можно попробовать только в Перми!