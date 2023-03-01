Тайны Пермской чуди

5
2 отзыва
Программа по дням
Фото
Отзывы
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Приглашаем в путешествие по Древней Парме. В ее загадочных хвойных лесах и каменистых гротах сотни лет назад обитала пермская Чудь. Вы погрузитесь в таинственные легенды и побываете в местах, где жили чудские племена.
Тайны Пермской чуди
Тайны Пермской чуди
Тайны Пермской чуди
Тайны Пермской чуди
Тайны Пермской чуди
Тайны Пермской чуди
Тайны Пермской чуди
Тайны Пермской чуди
Тайны Пермской чуди
Тайны Пермской чуди
Тайны Пермской чуди
Тайны Пермской чуди
Тайны Пермской чуди
Тайны Пермской чуди
Тайны Пермской чуди
Тайны Пермской чуди
Тайны Пермской чуди
Ближайшие даты:
23
июн
14
июл
11
авг
22
сен

Что вас ожидает:

Колоритная уральская гастрономия
Колоритная уральская гастрономия
Угостимся морковным или травяным чаем с кундюмами и попробуем пирожки из пистиков
Этнические сюжеты Кудымкара
Этнические сюжеты Кудымкара
Нас ждут мастер-классы по набойке и ковроткачеству, коми-пермяцкому языку и изготовлению куклы-оберега
Канатная дорога
Канатная дорога
Прокатимся по кресельной канатной дороге, чтобы поужинать на одной из вершин горного массива Губахи
Крафтовое пиво
Крафтовое пиво
Продегустируем крафтовое пиво губахинской пивоварни и выберем лучшее на свой вкус
Пещерный Дух
Пещерный Дух
Увидим прозрачные озера Кунгурской пещеры, познакомимся с Пещерным Духом и отыщем следы чудских племен
Место съемок фильмов и сериалов
Место съемок фильмов и сериалов
Прогуляемся по узким улочкам Каменного города, который давно снискал славу среди кинематографистов

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Перми. Кунгурская ледяная пещера. Уральская гастрономия

Обзорная экскурсия по Перми с посещением самых известных достопримечательностей.

Сегодня Пермь – это очаровательный уголок России, сохранивший немало зданий дореволюционной эпохи – настоящих архитектурных жемчужин, и бурно развивающийся технополис.

Город является родиной известных на всю страну IT-технологий и сервисных роботов Промобот.

На экскурсии окунемся сразу в три исторические эпохи Перми и познакомимся с основателем города – Василием Татищевым.

Первая остановка на пути в царство древней Чуди – Кунгурская ледяная пещера.

Уникальный памятник природы Урала появился примерно 10-12 тыс. лет назад.

Прогуляемся по пещере, заглянем в ее самые удивительные гроты, увидим сталагмиты и сталактиты, прозрачные пещерные озера, познакомимся с Пещерным Духом и отыщем следы чудских племен.

Переезд в Пермь, размещение в гостинице.

Далее Вас ждет необычный ужин, состоящий из блюд уральской гастрономии.

Как вам пирожки из пистиков? Или пельмешки из щуки? А, может быть, угоститесь морковным или травяным чаем с кундюмами и попробуете уральские разносолы?

Все самое вкусное, необычное и интересное мы включили в меню.

Такие блюда можно попробовать только в Перми!

Обзорная экскурсия по Перми. Кунгурская ледяная пещера. Уральская гастрономияОбзорная экскурсия по Перми. Кунгурская ледяная пещера. Уральская гастрономияОбзорная экскурсия по Перми. Кунгурская ледяная пещера. Уральская гастрономияОбзорная экскурсия по Перми. Кунгурская ледяная пещера. Уральская гастрономия
2 день

Кудымкар

Завтрак в гостинице.

Переезд в Кудымкар.

Кудымкар – столица коми-пермяцкого округа.

Он полон этнических сюжетов, аутентичных развлечений, национальных блюд и национального колорита.

Впервые в письменных источниках город упоминается в 1579 году, однако народы, населяющие этот край, пришли сюда гораздо раньше.

Здесь до сих пор живы языческие обряды и традиции.

Познакомимся с ними поближе!

В этноцентре нас ждут мастер-классы по набойке и ковроткачеству, коми-пермяцкому языку и изготовлению куклы-оберега.

Завершим знакомство с Кудымкаром гастрономическим обедом.

Натуральные продукты, ягоды, грибы и овощи – в основе блюд, приготовленных по рецептам наших предков, удивят вас и очаруют.

Вы попробуете коми-пермяцкое пиво сур – густое, терпкое и хмельное, а также аутентичную выпечку и десерты.

На обратном пути заведем в мастерскую “Дарица”, чтобы купить сувениры на память.

Возвращение в Пермь к отелю.

Свободное время.

КудымкарКудымкарКудымкарКудымкар
3 день

Каменный город. Музей КУБа. Курорт «Губаха»

Завтрак.

Освобождение номеров.

Встреча с гидом в холле отеля.

Переезд в Каменный город.

Красивые скальные массивы образуют пространство, напоминающее своими очертаниям дома и улицы старого, заброшенного города. Каменный город так необычен в своей первозданной красоте, что давно снискал славу среди кинематографистов.

Он не раз становился площадкой для съемок фильмов и сериалов.

Ученые до сих пор пытаются разгадать тайны Каменного города.

Возможно, это место было тем самым, где обитала пермская Чудь?

После Каменного города отправимся в Музей КУБа.

Это выставочная площадка истории и достижений Кизеловского угольного бассейна.

Когда-то фраза “Даешь стране угля! ” была лозунгом первых пятилеток, а словосочетание "кизеловский уголь" было паролем, по которому узнавали тех, кто шел в авангарде технического прогресса.

В Музее побываем на экскурсии в темноте и почувствуем себя настоящими шахтерами.

Узнаем секреты горняцкой жизни из первых уст и даже пролистаем кулинарную книгу одной шахтерской семьи.

После музея отправимся на всесезонный курорт “Губаха”.

Прокатимся по кресельной канатной дороге, а затем поужинаем на вершине горы.

Изюминкой вечера станет дегустация крафтового пива губахинской пивоварни.

А если повезет, то увидим удивительной красоты закат вдоль горного массива Губахи.

Размещение в гостинице.

Каменный город. Музей КУБа. Курорт «Губаха»Каменный город. Музей КУБа. Курорт «Губаха»Каменный город. Музей КУБа. Курорт «Губаха»Каменный город. Музей КУБа. Курорт «Губаха»
4 день

Соликамск. Музей соли. Музейно-выставочный центр компании «Уралкалий»

Завтрак.

Переезд в Соликамск.

Соликамск – древнейший город Пермского края.

На обзорной экскурсии увидим красивейший исторический ансамбль из нескольких храмов и Дома воеводы в самом центре города, сфотографируемся с композицией "хлеб-соль" и попробуем на вкус соляной рассол.

В Музее соли узнаем, почему пермяки носят звание “соленые уши”.

Самые настоящие сокровища откроются нам в Музейно-выставочном центре компании "Уралкалий".

Это единственный в России музейно-выставочный центр, посвящённый истории становления и развития калийной промышленности.

На одной площадке соседствуют калийные шахты 30-х годов, огромные детали современных горных комбайнов, мультимедийные комплексы и даже интерактивная калийная лаборатория!

Размещение в гостинице.

Соликамск. Музей соли. Музейно-выставочный центр компании «Уралкалий»Соликамск. Музей соли. Музейно-выставочный центр компании «Уралкалий»Соликамск. Музей соли. Музейно-выставочный центр компании «Уралкалий»
5 день

Чердынь

Завтрак.

Переезд в Чердынь.

Чердынь входит в 5-ку старейших городов России.

Уникальные храмы и купеческие особняки, извилистые улочки, тянущиеся вдоль холмов, множество легенд и историй, связанных с местами, где когда-то кипела жизнь и велась оживленная торговля с городами Русского Севера.

На обзорной экскурсии увидим и посчитаем холмы, на которых расположен город.

Примерим на себя гигантский след богатыря Полюда и увидим гору, на которой обитал страж Перми Великой.

Узнаем, чем торговали чердынские купцы и почему их называли "кормильцами".

В выставочном зале краеведческого музея познакомимся с пермскими деревянными богами.

Ведь именно они стали переходным этапом на пути от язычества к христианству.

В визит-центре “На семи холмах” нас ждет обед из чердынских специалитетов: вкуснейшие шаньги, именуемые в центральной России ватрушками, грибные ушки – блюдо, которое можно попробовать только здесь!

В Музее веры увидим фреску, от которой у американских туристов перехватывало дух и послушаем легенду, как в Пермском крае все еще существует обычай “поминать чудь”.

На старые кладбища несут блины и оставляют их там со словами: “Помяни, Господи, чудского дедушку, чудскую бабушку! ”.

Как ни жаль расставаться с Пермским краем, но мы говорим вам “до свиданья! ” и, конечно, будем ждать новой встречи!

ЧердыньЧердыньЧердынь

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

2-3-местное1-местное
48 50054 300

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в отеле
  • Питание по программе (4 завтрака, 5 обедов, 2 ужина)
  • Транспортное обслуживание автобусом тур. класса / минивэном
  • Сопровождение экскурсоводом
  • Экскурсии по программе, включая входные билеты
  • Страховка на автобусный проезд
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Перми и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Личные расходы
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Пермь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы, страховой полис;
  • фотоаппарат;
  • деньги на сувениры;
  • удобную одежду и обувь;
  • теплую одежду и закрытую удобную обувь (для посещения Кунгурской ледяной пещеры).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Есть ли скидки в туре?

Детям от 6 до 14 лет (включительно) предоставляется скидка 400 руб.

Пенсионерам предоставляется скидка 100 руб.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
М
1 мар 2023
Экскурсия в целом понравилась. Огромная благодарность гиду Михаилу за поездку в Каменный город. Слушали его рассказы с истинным удовольствием. Понимаешь, что человек владеет информацией в полном объёме и охотно делится ей. очень жаль, что в поездке в Белогорской монастырь и Кунгур у нас был другой экскурсовод. Обзорная экскурсия по городу с Еленой Владимировной тоже понравилась. Ее рассказ получился запоминающимся, полным и интересным. Не смотря на мороз, время пролетело незаметно и у нас сложилось впечатление о городе.
А
9 янв 2023
Все классно!

Похожие туры из Перми

Лучшие места Пермского края. Авторский тур
🚶 Пешая
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Лучшие места Пермского края. Авторский тур
г. Пермь
21 июля
25 авг
8 сен
17 142 за человека
Авторский тур по Пермскому краю
🚶 Пешая
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Авторский тур по Пермскому краю
Пермь
26 мая
20 800 за человека
Заповедная Вишера. Мультитур со сплавом и подъемом на гору
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Заповедная Вишера. Мультитур со сплавом и подъемом на гору
Россия, Пермь
4 авг
30 200 за человека
У нас ещё много экскурсий в Перми. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Перми
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ