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Авторский тур
5 дней
Гастросплав на каяках по природному парку Пермский
Начало: Пермь
23 июля в 10:00
149 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Сплав по реке Вишера и камень Писаный
Начало: Пермь
12 июня в 10:00
26 июня в 10:00
от 12 940₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Пермская кругосветка. Зимнее путешествие
Начало: Россия, Пермь
4 дек в 10:00
8 янв в 10:00
от 29 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Весенний сплав по реке Большой Инзер
Начало: Пермь
13 260₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЭЭрика27 мая 2024Все очень понравилось, и погода и природа и люди!И организация тура!Наш замечательный гид -Шамиль, который старался показать и рассказать все
- ААндрей26 февраля 2024Организация выше всяких похвал! Ребята создали позитивную и комфортную атмосферу в путешествии, ощущение что приехал к друзьям в гости!
- ММаргарита26 февраля 2024До начала тура компания уже была на связи, отвечала на интересующиеся вопросы. Организаторы очень ответственные ребята! Потрясающая работа. На комфортных
- ООльга14 февраля 2024Все было отлично организовано.
- ДДмитрий4 декабря 2023С организацией все отлично, проблем нет.
- ЛЛюдмила28 сентября 2023Шикарно! Мне всегда все нравиться! Особенно с Большой Страной. Предыдущую свою поездку на Сахалин, я вам "изменила" и очень пожалела!
- ААндрей15 сентября 2023Что сказать? Все скверно: все дни нас поливало сверху, мокрая одежда, обувь, мокрый лес, кусты, трава. А реки обмелели, то
- ННонна14 августа 2023Господа, как шикарно у нас прошёл сплав. Всё было чудесно, грамотные и надёжные инструктора, группа подобралась очень великолепная, красота края завораживающая. Очень рада, что выбрали вас. Премию за очень хорошую работу ИНСТРУКТОРАМ
- ТТатьяна18 июля 20237 дневное приключение на реке Ай (граница Башкирии и Челябинской области). Чудесная природа на протяжении всего маршрута, но во второй половине
- ЗЗахарова4 июля 2023Организаторы молодцы.
Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «5-дневные туры»
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