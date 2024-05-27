Авторские 5-дневные туры в Пермь

Найдено 4 тура в категории «5-дневные туры» в Перми, цены от 12 940 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Гастросплав на каяках по природному парку Пермский
🚶 Пешая
🚣 Прогулки на каяках
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Гастросплав на каяках по природному парку Пермский
Начало: Пермь
23 июля в 10:00
149 900 за человека
Сплав по реке Вишера и камень Писаный
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Сплав по реке Вишера и камень Писаный
Начало: Пермь
12 июня в 10:00
26 июня в 10:00
от 12 940 за человека
Пермская кругосветка. Зимнее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Пермская кругосветка. Зимнее путешествие
Начало: Россия, Пермь
4 дек в 10:00
8 янв в 10:00
от 29 000 за человека
Весенний сплав по реке Большой Инзер
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Весенний сплав по реке Большой Инзер
Начало: Пермь
13 260 за человека

Последние отзывы на туры

  • Э
    Эрика
    27 мая 2024
    Пермская кругосветка. Зимнее путешествие
    Все очень понравилось, и погода и природа и люди!И организация тура!Наш замечательный гид -Шамиль, который старался показать и рассказать все
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    по максимуму!!!! Спасибо большое команде Большой Страны и в частности, менеджеру Большой Страны Ксении Гришиной,за организацию тура!!! С П А С И Б О!!!!

    Все очень понравилось, и погода и природа и люди!И организация тура!Наш замечательный гид -Шамиль, который старалсяВсе очень понравилось, и погода и природа и люди!И организация тура!Наш замечательный гид -Шамиль, который старалсяВсе очень понравилось, и погода и природа и люди!И организация тура!Наш замечательный гид -Шамиль, который старалсяВсе очень понравилось, и погода и природа и люди!И организация тура!Наш замечательный гид -Шамиль, который старалсяВсе очень понравилось, и погода и природа и люди!И организация тура!Наш замечательный гид -Шамиль, который старалсяВсе очень понравилось, и погода и природа и люди!И организация тура!Наш замечательный гид -Шамиль, который старалсяВсе очень понравилось, и погода и природа и люди!И организация тура!Наш замечательный гид -Шамиль, который старалсяВсе очень понравилось, и погода и природа и люди!И организация тура!Наш замечательный гид -Шамиль, который старалсяВсе очень понравилось, и погода и природа и люди!И организация тура!Наш замечательный гид -Шамиль, который старалсяВсе очень понравилось, и погода и природа и люди!И организация тура!Наш замечательный гид -Шамиль, который старался
  • А
    Андрей
    26 февраля 2024
    Гастросплав на каяках по природному парку Пермский
    Организация выше всяких похвал! Ребята создали позитивную и комфортную атмосферу в путешествии, ощущение что приехал к друзьям в гости!
  • М
    Маргарита
    26 февраля 2024
    Гастросплав на каяках по природному парку Пермский
    До начала тура компания уже была на связи, отвечала на интересующиеся вопросы. Организаторы очень ответственные ребята! Потрясающая работа. На комфортных
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    машинах доставили до места. Заселили в домике, где было все необходимое: фен, тапочки, полотенца, чай, кофе, микроволновка, чайник, обогреватель, комнаты теплые, вода теплая всегда в доступе, хорошо и очень вкусно кормили, в первый день был очень вкусный гриль вечером. Входила баня вечером первого дня в стоимость тура. Даже выдавали в туре дополнительные утепленные плащи, поверх своей одежды, чтобы не замерзнуть на снегоходах и пледы. Гиды были энтузиастами, очень интересно рассказывали, всегда были вовлечены в разговор, с ними было очень приятно общаться. Гиды так же производили фото съемку желающих в туре. Буду всем советовать этих организаторов.

  • О
    Ольга
    14 февраля 2024
    Гастросплав на каяках по природному парку Пермский
    Все было отлично организовано.
    Все было отлично организованоВсе было отлично организованоВсе было отлично организованоВсе было отлично организовано
  • Д
    Дмитрий
    4 декабря 2023
    Пермская кругосветка. Зимнее путешествие
    С организацией все отлично, проблем нет.
  • Л
    Людмила
    28 сентября 2023
    Пермская кругосветка. Зимнее путешествие
    Шикарно! Мне всегда все нравиться! Особенно с Большой Страной. Предыдущую свою поездку на Сахалин, я вам "изменила" и очень пожалела!
  • А
    Андрей
    15 сентября 2023
    Весенний сплав по реке Большой Инзер
    Что сказать? Все скверно: все дни нас поливало сверху, мокрая одежда, обувь, мокрый лес, кусты, трава. А реки обмелели, то
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    и дело скребли по камням, приходилось спрыгивать и вытаскивать катамаран. Короче, не обеспечили ни погоду, ни природу. А к организации нареканий нет. Транспорт и туда, и обратно подавался четко, вовремя, вёз хорошо. Отличный гид-инструктор Алексей, вёл уверенно, спокойно, со знанием дела и с веселым расположением духа. И повар-завхоз Александра -молодец! Весело, с улыбочкой, быстро, четко: костёр горит, продукты режутся, котлы шкварчат. Пища отменного качества, достаточного вполне количества. Разнообразие вкусных блюд. Без повторов! Обеспечение инвентарем так же на уровне: всего хватало - палаток, спальников, пенок, посуды, топоров… Короче, принимающая сторона отлично подготовил и провёл наш сплав!

  • Н
    Нонна
    14 августа 2023
    Сплав по реке Вишера и камень Писаный
    Господа, как шикарно у нас прошёл сплав. Всё было чудесно, грамотные и надёжные инструктора, группа подобралась очень великолепная, красота края завораживающая. Очень рада, что выбрали вас. Премию за очень хорошую работу ИНСТРУКТОРАМ
  • Т
    Татьяна
    18 июля 2023
    Весенний сплав по реке Большой Инзер
    7 дневное приключение на реке Ай (граница Башкирии и Челябинской области). Чудесная природа на протяжении всего маршрута, но во второй половине
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    пути количество катамаранов на реке, людей и баз отдыха увеличивается в геометрической прогрессии. Возможно лучше сделать тур с началом в субботу, чтобы крайние дни были не так насыщенны людьми со сплавов выходного дня. Питание восторг - вкусное, разнообразное! (отдельное спасибо за организацию и уют второму инструктору-Екатерине). В связи с жарой обмельчали реки, но даже это не помешало нам его проплыть (местами пройти) по максимуму насладившись красотой вокруг!

    7 дневное приключение на реке Ай (граница Башкирии и Челябинской области)7 дневное приключение на реке Ай (граница Башкирии и Челябинской области)7 дневное приключение на реке Ай (граница Башкирии и Челябинской области)7 дневное приключение на реке Ай (граница Башкирии и Челябинской области)7 дневное приключение на реке Ай (граница Башкирии и Челябинской области)7 дневное приключение на реке Ай (граница Башкирии и Челябинской области)7 дневное приключение на реке Ай (граница Башкирии и Челябинской области)7 дневное приключение на реке Ай (граница Башкирии и Челябинской области)7 дневное приключение на реке Ай (граница Башкирии и Челябинской области)7 дневное приключение на реке Ай (граница Башкирии и Челябинской области)
  • З
    Захарова
    4 июля 2023
    Весенний сплав по реке Большой Инзер
    Организаторы молодцы.
    Организаторы молодцыОрганизаторы молодцыОрганизаторы молодцыОрганизаторы молодцы

Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «5-дневные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Перми
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Гастросплав на каяках по природному парку Пермский
  2. Сплав по реке Вишера и камень Писаный
  3. Пермская кругосветка. Зимнее путешествие
  4. Весенний сплав по реке Большой Инзер
Какие места ещё посмотреть в Перми
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Каменный Город
  2. Усьвинские столбы
Сколько стоит тур в Перми в июне 2024
Сейчас в Перми в категории "5-дневные туры" можно забронировать 4 тура от 12 940 до 149 900. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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